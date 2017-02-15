Eviniz için akıllı depolama fikirleri

Evinizde yeterli depolama alanları olmadığında aksesuarlarınız veya fazla eşyalarınız kalabalık bir görüntü oluşturup dekorasyonun zarafetini azaltacaktır. Bu durumda duvarlara raf sistemi yaparak her duvarı mağaza vitrinine çevirerek evinizde bir mağaza oluşturabilir veya akıllı depolama fikirlerini hayata geçirerek evinizde yeterli depolama alanları oluşturabilirsiniz. İç mekan tasarımcıları tarafından oluşturulan bu fikirler ile aklınızın ucundan geçmeyecek noktalar sizler için birer depolama alanı haline gelecektir. Evinizin büyük veya küçük olduğuna bakılmaksızın her evde uygulanabilecek bu fikirler homify ev dekorasyonu fikirleri sayfasında yer alıyor. Birbirinden ilginç ve güzel depolama fikirlerini birlikte inceleyelim.