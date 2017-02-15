Eviniz için akıllı depolama fikirleri

Evinizde yeterli depolama alanları olmadığında aksesuarlarınız veya fazla eşyalarınız kalabalık bir görüntü oluşturup dekorasyonun zarafetini azaltacaktır. Bu durumda duvarlara raf sistemi yaparak her duvarı mağaza vitrinine çevirerek evinizde bir mağaza oluşturabilir veya akıllı depolama fikirlerini hayata geçirerek evinizde yeterli depolama alanları oluşturabilirsiniz. İç mekan tasarımcıları tarafından oluşturulan bu fikirler ile aklınızın ucundan geçmeyecek noktalar sizler için birer depolama alanı haline gelecektir. Evinizin büyük veya küçük olduğuna bakılmaksızın her evde uygulanabilecek bu fikirler homify ev dekorasyonu fikirleri sayfasında yer alıyor. Birbirinden ilginç ve güzel depolama fikirlerini birlikte inceleyelim.
Depolama alanı olarak çok nadir kullanılan alanlardan biri olan banyolarda lavabo altlarını depolama alanı olarak tasarlayarak farklı depolama alanına sahip olabilirsiniz. Aynayı dolap ayna şeklinde tercih ederek yine depolama alanı oluşturabilirsiniz.
Banyo içinde depolama alanı oluşturacak yeriniz yoksa duvar raf sistemlerini kullanabilir ve banyoda kullanmış olduğunuz fön makinesi, saç düzleştiricisi, sabun ve şampuan gibi eşyaları raflarda muhafaza edebilirsiniz. Raf sistemini lavabo üzerine yapabileceğiniz gibi duvara da yapabilirsiniz.
Özellikle küçük mutfaklarda hayat kurtaran faktörler olan mutfak askıları hem fazla mobilya kullanmanızı önlüyor hem de mutfağınızın klasik mutfaklardan farklı olmasını sağlayarak size yeterli depolama alnı oluşturma imkanı sağlıyor.
Buz dolabını yerleştirdiğiniz yerin yan taraflarını kullanarak özel depolama kutu alanları oluşturabilir ve buz dolabının etrafının kötü görünmesini önlediğiniz gibi fazladan ihtiyaç duyacağınız muhafaza alanlarını da oluşturmuş olursunuz.
Çamaşır makinesinin üst kısmı tavana kadar boş olduğunda örnek uygulama da olduğu gibi bir ray sistemi ve askılar kullanabilir elbiselerinizi asabilirsiniz. İster kurutmak için ister muhafaza için bu alanı kullanabilirsiniz.
Çamaşır ve kurutma makinesinin üzerine ahşap bir masa yaparak bu alanı ütü masası olarak kullanabilir veya elbiselerinizi muhafaza edeceğiniz bir depolama alanı olarak da düşünebilirsiniz. Ayrıca özel dolaplar yaparak bu alanları değerlendirebilirsiniz.
Araç garajı için özel olarak düzenlediğiniz alanın yan taraflarını muhafaza ve depolama alanı için kullanabilir, raf sistemleri veya dolaplar ile bu alanları ihtiyaç duyacağınız depolama alanları olarak kullanabilirsiniz. Raf sistemleri garajlar için ideal depolama alanlarıdır.
Eğer evinizde bisiklet kullanan sayısı fazla ise örnek uygulamada olduğu gibi özel bisiklet askıları tedarik ederek bisikletleri duvara asabilir ve ortalıkta bisiklet kalabalığı oluşmasını önlediğiniz gibi bisikletleri şık bir şekilde muhafaza etmiş olursunuz.
Salon ve oturma odalarının gözdeleri olan orta masalar özel muhafaza alanlarına sahiptir. Orta masanın alt yüzeyleri özel depolama alanları olarak düşünülebilir ve ihtiyaç duyduğunuz el altında muhafaza alanlarını oluşturabilirsiniz.
Aksesuarlarınız için duvarlarda nişler açarak aksesuar teşhir alanı oluşturabilir niş duvarlar ile dekorasyonunuzu sade ve şık hale getirebilirsiniz.. Niş duvarlar koyu renkler içinde açık tonlarda olduğunda estetik açıdan dekŞöminelerorasyonun tamamlayıcı unsuru haline gelir.
Evinizde şömine varsa şömine etrafını muhafaza alanı olarak dekore edebilir bu alanları dolu gösterdiğiniz gibi depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Örnek uygulama yapılmış olup baca kenarı depolama alanı olarak düşünülmüş ve şömine için gerekli odun ve araç gereçler bu alanda muhafaza edilmektedir.
Yatak odalarında yer alan puf koltuklar geleneksel sandıklar şeklinde tercih edildiğinde mükemmel ve kusursuz depolama alanları oluşturur. Bu sayede yatak odası kalabalığını ortadan kaldırmış olursunuz.