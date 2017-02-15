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Eviniz için akıllı depolama fikirleri

umit atdağ umit atdağ
3 BHK Residential Interior Designing Project @ Howrah, Westbengal. , Creazione Interiors Creazione Interiors
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Evinizde yeterli depolama alanları olmadığında  aksesuarlarınız veya fazla eşyalarınız kalabalık bir görüntü oluşturup dekorasyonun zarafetini azaltacaktır. Bu durumda duvarlara raf sistemi yaparak her duvarı mağaza vitrinine çevirerek evinizde bir mağaza oluşturabilir veya akıllı depolama fikirlerini hayata geçirerek evinizde yeterli depolama alanları oluşturabilirsiniz. İç mekan tasarımcıları tarafından oluşturulan bu fikirler ile aklınızın ucundan geçmeyecek noktalar sizler için birer depolama alanı haline gelecektir. Evinizin büyük veya küçük olduğuna bakılmaksızın her evde uygulanabilecek bu fikirler homify ev dekorasyonu fikirleri sayfasında yer alıyor. Birbirinden ilginç ve güzel depolama fikirlerini birlikte inceleyelim.

Banyo kabinleri

Belsize Park Hélène Dabrowski Interiors Modern Banyo
Hélène Dabrowski Interiors

Belsize Park

Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors

Depolama alanı olarak çok nadir kullanılan alanlardan biri olan banyolarda lavabo altlarını depolama alanı olarak tasarlayarak farklı depolama alanına sahip olabilirsiniz. Aynayı dolap ayna şeklinde tercih ederek yine depolama alanı oluşturabilirsiniz.

Banyo rafları

Epoca - Maesta Bathrooms homify BanyoRaflar
homify

Epoca – Maesta Bathrooms

homify
homify
homify

Banyo içinde depolama alanı oluşturacak yeriniz yoksa duvar raf sistemlerini kullanabilir ve banyoda kullanmış olduğunuz fön makinesi, saç düzleştiricisi, sabun ve şampuan gibi eşyaları raflarda muhafaza edebilirsiniz. Raf sistemini lavabo üzerine yapabileceğiniz gibi duvara da yapabilirsiniz.

Mutfak askıları

Cotswold Chapel Kitchen homify Kırsal Mutfak Masif Ahşap Yeşil rayburn,slate,slate splashback,oak shelf,hanging rail,rayburn range cooker
homify

Cotswold Chapel Kitchen

homify
homify
homify

Özellikle küçük mutfaklarda hayat kurtaran faktörler olan mutfak askıları hem fazla mobilya kullanmanızı önlüyor hem de mutfağınızın klasik mutfaklardan farklı olmasını sağlayarak size yeterli depolama alnı oluşturma imkanı sağlıyor.

Buz dolabı kutuları

Handmade Bespoke Grey Kitchen Debenvale Modern Mutfak Gri
Debenvale

Handmade Bespoke Grey Kitchen

Debenvale
Debenvale
Debenvale

Buz dolabını yerleştirdiğiniz yerin yan taraflarını kullanarak özel depolama kutu alanları oluşturabilir ve buz dolabının etrafının kötü görünmesini önlediğiniz gibi  fazladan ihtiyaç duyacağınız muhafaza alanlarını da oluşturmuş olursunuz.

Çamaşır makinesı rayları

3 BHK Residential Interior Designing Project @ Howrah, Westbengal. , Creazione Interiors Creazione Interiors
Creazione Interiors

Creazione Interiors
Creazione Interiors
Creazione Interiors

Çamaşır makinesinin üst kısmı tavana kadar boş olduğunda örnek uygulama da olduğu gibi bir ray sistemi ve askılar kullanabilir elbiselerinizi asabilirsiniz. İster kurutmak için ister muhafaza için bu alanı kullanabilirsiniz.

Ütü masası

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

Çamaşır ve kurutma makinesinin üzerine ahşap bir masa yaparak bu alanı ütü masası olarak kullanabilir veya elbiselerinizi muhafaza edeceğiniz bir depolama alanı olarak da düşünebilirsiniz. Ayrıca özel dolaplar yaparak bu alanları değerlendirebilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Küçük garajlar

Garage RBD Architecture & Interiors Modern Garaj / Hangar
RBD Architecture &amp; Interiors

Garage

RBD Architecture & Interiors
RBD Architecture &amp; Interiors
RBD Architecture & Interiors

Araç garajı için özel olarak düzenlediğiniz alanın yan taraflarını muhafaza ve depolama alanı için kullanabilir, raf sistemleri veya dolaplar ile bu alanları ihtiyaç duyacağınız depolama alanları olarak kullanabilirsiniz. Raf sistemleri garajlar için ideal depolama alanlarıdır.

Bisiklet askıları

Resin Floor, Metal Cabinets and Bike Storage Galore in this lovely garage makeover in Cambridge Garageflex Modern Garaj / Hangar Gri garage,built-in storage,fitted,storage,garage door,metal,cabinet,cupboard,wall paneling,floor,resin,bike
Garageflex

Resin Floor, Metal Cabinets and Bike Storage Galore in this lovely garage makeover in Cambridge

Garageflex
Garageflex
Garageflex

Eğer evinizde bisiklet kullanan sayısı fazla ise örnek uygulamada olduğu gibi özel bisiklet askıları tedarik ederek bisikletleri duvara asabilir ve ortalıkta bisiklet kalabalığı oluşmasını önlediğiniz gibi bisikletleri şık bir şekilde muhafaza etmiş olursunuz.

Orta masalar

Coffee Table, buss buss Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
buss

Coffee Table

buss
buss
buss

Salon ve oturma odalarının gözdeleri olan orta masalar özel muhafaza alanlarına sahiptir. Orta masanın alt yüzeyleri özel depolama alanları olarak düşünülebilir ve ihtiyaç duyduğunuz el altında muhafaza alanlarını oluşturabilirsiniz.

Niş duvarlar

Placards/Dressing sur mesure, Thomas JENNY Thomas JENNY Minimalist Yatak Odası Ahşap Kahverengi
Thomas JENNY

Thomas JENNY
Thomas JENNY
Thomas JENNY

Aksesuarlarınız için duvarlarda nişler açarak aksesuar teşhir alanı oluşturabilir niş duvarlar ile dekorasyonunuzu sade ve şık hale getirebilirsiniz.. Niş duvarlar koyu renkler içinde açık tonlarda olduğunda estetik açıdan dekŞöminelerorasyonun tamamlayıcı unsuru haline gelir.

Şömineler

Vine Cottage, Phillips Tracey Architects Phillips Tracey Architects Klasik Yatak Odası
Phillips Tracey Architects

Vine Cottage

Phillips Tracey Architects
Phillips Tracey Architects
Phillips Tracey Architects

Evinizde şömine varsa şömine etrafını  muhafaza alanı olarak dekore edebilir  bu alanları dolu gösterdiğiniz gibi depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Örnek uygulama yapılmış olup baca kenarı depolama alanı olarak düşünülmüş ve şömine için gerekli odun ve araç gereçler bu alanda muhafaza edilmektedir.

Yatak odası puf koltukları

Appleby Oak Wide Ottoman Box The Cotswold Company Kırsal Yemek Odası Ahşap
The Cotswold Company

Appleby Oak Wide Ottoman Box

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

Yatak odalarında yer alan puf koltuklar geleneksel sandıklar şeklinde tercih edildiğinde mükemmel ve kusursuz depolama alanları oluşturur. Bu sayede yatak odası kalabalığını ortadan kaldırmış olursunuz.

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