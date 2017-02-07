Hayallerinizi gerçek kılacak, yapması çok kolay 27 giyinme odası

Bir çoğumuzun hayali az çok bellidir. Lüks değilse bile her türlü ihtiyacı karşılayan, güzel ve tercihen müstakil bir evsahibi olmak. Peki hayal edilen bu evin içinde koca bir odayı sadece giysiler için ayırma lüksüne sahip olmaya ne dersiniz. Elbette bu sadece metrekare açısından son derece büyük olan evlerde mümkün ve umarız tüm okurlarımız bir gün bu lükse sahip olabilirler.

Bu yazıda söz konusu lükse sahip olan evlerden seçtiğimiz, dekoratörlerin elinden çıkmış giyinme odalarından ve giysi dolabı aranjmanlarından bir derleme hazırladık. İşte hepsi farklı tarzlara sahip ama yapması çok zor olmayan 27 giyinme odası örneğinden bir derleme. Hazırsanız başlayalım…