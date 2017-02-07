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Hayallerinizi gerçek kılacak, yapması çok kolay 27 giyinme odası

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-, TMS ESPAIS ELEGANTS TMS ESPAIS ELEGANTS Modern Giyinme Odası
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Bir çoğumuzun hayali az çok bellidir. Lüks değilse bile her türlü ihtiyacı karşılayan, güzel ve tercihen müstakil bir evsahibi olmak. Peki hayal edilen bu evin içinde koca bir odayı sadece giysiler için ayırma lüksüne sahip olmaya ne dersiniz. Elbette bu sadece metrekare açısından son derece büyük  olan evlerde mümkün ve umarız tüm okurlarımız bir gün bu lükse sahip olabilirler. 

Bu yazıda söz konusu lükse sahip olan evlerden seçtiğimiz, dekoratörlerin elinden çıkmış giyinme odalarından ve giysi dolabı aranjmanlarından bir derleme hazırladık. İşte hepsi farklı tarzlara sahip ama yapması çok zor olmayan 27 giyinme odası örneğinden bir derleme. Hazırsanız başlayalım…

1. Ahşapla ısınan kompakt tasarım

Mansarda, Anna Leone Architetto Home Stager Anna Leone Architetto Home Stager Minimalist Giyinme Odası
Anna Leone Architetto Home Stager

Anna Leone Architetto Home Stager
Anna Leone Architetto Home Stager
Anna Leone Architetto Home Stager

2. İdeal ölçülere sahıp gardırop

Casa Moderna en Valdemorillo, Canexel Canexel Klasik Giyinme Odası
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

3. Banyonun yanıbaşında pratik giyinme bölümü

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Giyinme Odası Ahşap
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

4. Minimalist bir şema

APPARTAMENTO , Architetto del Piano Architetto del Piano Modern Giyinme Odası
Architetto del Piano

Architetto del Piano
Architetto del Piano
Architetto del Piano

5. Minik ama son derece şık

CASA OC, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Eklektik Giyinme Odası Beyaz
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

6.Gömlek sevenler için ideal

Rehabilitación bajocubierta, TEKNIA ESTUDIO TEKNIA ESTUDIO İskandinav Giyinme Odası
TEKNIA ESTUDIO

TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO

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7. Dar mekanda kullanışlı düzenleme

Appartamento SK alla Giudecca, Giorgio Pettenò Architetti Giorgio Pettenò Architetti Modern Giyinme Odası
Giorgio Pettenò Architetti

Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti

8. İskandinav tarzını yansıtan bir tasarım

CASA M - 2013 TORINO, POINT. ARCHITECTS POINT. ARCHITECTS İskandinav Giyinme Odası
POINT. ARCHITECTS

POINT. ARCHITECTS
POINT. ARCHITECTS
POINT. ARCHITECTS

9. Modern dekorasyonu sevenler için

Appartamento a Milano, bdastudio bdastudio Minimalist Giyinme Odası
bdastudio

bdastudio
bdastudio
bdastudio

10. Düşük maliyetleli ama bir o kadar da güzel

Cabina Armadio, Contesini Studio & Bottega Contesini Studio & Bottega İskandinav Giyinme Odası Masif Ahşap Ahşap rengi
Contesini Studio &amp; Bottega

Contesini Studio & Bottega
Contesini Studio &amp; Bottega
Contesini Studio & Bottega

11. Alanı iyi kullanmanın güzel bir örneği

LOFT 4, Valtorta srl Valtorta srl Modern Giyinme Odası
Valtorta srl

Valtorta srl
Valtorta srl
Valtorta srl

12. Modenr tara sahip görkemli bir giyinme odası

Ristrutturazione Appartamento Privato, Pardo Gaetano Architetto Pardo Gaetano Architetto Modern Giyinme Odası
Pardo Gaetano Architetto

Pardo Gaetano Architetto
Pardo Gaetano Architetto
Pardo Gaetano Architetto

13. Son derece kullanışlı ve kompakt

Vestidor, Trestrastos Trestrastos Modern Giyinme Odası
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

14. Bir butiğe girmiş gibi hissetmek isteyenlere

homify Modern Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

15. Küçük ama yeterince depolama yerine sahip

Cabina Armadio, Contesini Studio & Bottega Contesini Studio & Bottega İskandinav Giyinme Odası Masif Ahşap Ahşap rengi
Contesini Studio &amp; Bottega

Contesini Studio & Bottega
Contesini Studio &amp; Bottega
Contesini Studio & Bottega

16. İnsanın bir oda gibi vakitmek geçirmek isteyeceği sıcaklığa sahip

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu Eklektik Giyinme Odası
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

17. Düşük maliyetle ortaya çıkarılmış, dekoratif değeri olan giyinme köşesi

Home Staging a Ponte Milvio, Flavia Case Felici Flavia Case Felici Klasik Giyinme Odası
Flavia Case Felici

Flavia Case Felici
Flavia Case Felici
Flavia Case Felici

18. Farklı tarzların hoş bir kombinasyonu

homify Eklektik Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

19. Beyazı sevenlerin bayılacağı tasarım

homify Modern Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

20. Dar alanda tüm ihtiyaçları karşılayan düzenleme

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta İskandinav Giyinme Odası
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

21. Normalde yararlanmanın güç olduğu bir alandan maksimum verim

REFORMA DE APARTAMENTO EN DONOSTIA, ERRASTI ERRASTI Modern Giyinme Odası
ERRASTI

ERRASTI
ERRASTI
ERRASTI

22. İhtişamlı bir görünümü sevenler için

La reforma new-vintage de Gonzalo y Eva, emmme studio emmme studio Klasik Giyinme Odası
emmme studio

emmme studio
emmme studio
emmme studio

23. Hem paravan, hem giysi dolabı

CASA ÉQUER, Molins Design Molins Design Akdeniz Giyinme Odası Ahşap Beyaz
Molins Design

Molins Design
Molins Design
Molins Design

24. Bütün ihtiyaçlara cevap veren rüya gibi bir giyinme odası

-, TMS ESPAIS ELEGANTS TMS ESPAIS ELEGANTS Modern Giyinme Odası
TMS ESPAIS ELEGANTS

TMS ESPAIS ELEGANTS
TMS ESPAIS ELEGANTS
TMS ESPAIS ELEGANTS

25. Banyoya ekli pratik giyinme köşesi

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta Akdeniz Giyinme Odası
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

26. Girer girmez insanı saran bir oda

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta Eklektik Giyinme Odası
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

27. Kalabalık evler, çok giysisi olanlar için

homify Modern Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Zekice tasarlanmış depolama fikirleriyle, örnek alabileceğiniz 15 dekorasyon’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Modern stilin çarpıcı bir örneği
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