Türkiye'deki salonlardan farklı stillerde 10 örnek

Evinizin salonunu dekore etmek için kolları sıvadınız ama hala nasıl bir stil uygulayacağınıza karar veremiyorsunuz. Sizi bu yükten kurtarabilecek bir önerimiz var; dekorasyon stilleri hakkında ne kadar çok fikir sahibi olursanız, odanızda bulunmasını istediğiniz ögelere o kadar kolay karar verirsiniz. Bunun için farklı stillerde tasarlanmış birçok oturma odası dekorasyonu görmekte yarar var.

Biz de bu yazımızda size Türkiye'de bulunan salon dekorasyonlarından farklı stillerde örnekler sunacağız. Stil seçiminize yardımcı olabilecek bu örnekleri, beğendiğiniz ve beğenmediğiniz yönlerini not ederek inceleyebilirsiniz. Daha fazla tasarım önerisi için ’Türkiye'den 10 kusursuz oturma odası tasarımı’ başlıklı yazımıza göz atmanızı da tavsiye ederiz.