Türkiye'deki salonlardan farklı stillerde 10 örnek

Evinizin salonunu dekore etmek için kolları sıvadınız ama hala nasıl bir stil uygulayacağınıza karar veremiyorsunuz. Sizi bu yükten kurtarabilecek bir önerimiz var; dekorasyon stilleri hakkında ne kadar çok fikir sahibi olursanız, odanızda bulunmasını istediğiniz ögelere o kadar kolay karar verirsiniz. Bunun için farklı stillerde tasarlanmış birçok oturma odası dekorasyonu görmekte yarar var.
Biz de bu yazımızda size Türkiye'de bulunan salon dekorasyonlarından farklı stillerde örnekler sunacağız. Stil seçiminize yardımcı olabilecek bu örnekleri, beğendiğiniz ve beğenmediğiniz yönlerini not ederek inceleyebilirsiniz. Daha fazla tasarım önerisi için ’Türkiye'den 10 kusursuz oturma odası tasarımı’ başlıklı yazımıza göz atmanızı da tavsiye ederiz.
Akdeniz stilinin oldukça ferah bir örneği olan bu oturma odasında pastel bir renk dengesi ve klasik çizgilere sahip aksesuarlar öne çıkıyor.
Akdeniz stili genelde, dokulu ve işlemeli duvarlar, mavi, açık yeşil, beyaz, toprak ve baharat renklerini içeren ögelerle oluşturulur. Rustik, italyan ve toskana tarzlarını da kapsayan bir stildir. Ferahlık ve iç açıcı özellikler ön planda tutulur.
Eklektik stil; farklı kültür, dönem, akım ve stillerden seçilen ögelerin modern bir şekilde harmanlanmasıdır. Farklı stillere sahip ögelerin gelişi güzel şekilde bir arada kullanılması olarak algılanmaması gerekir çünkü eklektik tasarım, kullanılan ögelerin tarzları doğru seçildiğinde sizi bir tasarım dehası gibi gösterebilecekken yanlış seçildiğinde son derece rüküş ve yorucu bir ortam yaratabilir.
Bu tasarımda modern, minimal, endüstriyel ve klasik olarak tanımlanabilecek ögelerin özenli bir şekilde bir araya getirildiğini görebilirsiniz. Ferah ve kullanışlı bu tasarım şıklığı ile de göz kamaştırıyor. Siz de kusursuz bir eklektik tasarım oluşturmak isterseniz mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız. Homify dekoratörleri bu konuda size yardımcı olabilir.
İskandinav stilin, adını aldığı ülkeler nedeniyle soğuk bir havaya sahip olduğu düşünülebilir, oysa tüylü kumaşlar, post ve halılar, kalın dokulu döşemeler ve kırlentlerle ısıtılan, sade ve çok özel bir stildir. Beyaz ahşap malzemenin baskın kullanıldığı, pencerelerin perdesiz tercih edildiği ve konforlu mobilyaların ön planda tutulduğu bir tasarım anlayışını kabul eder. Geniş, ferah alanlarda, pürüzlü kumaşlara sahip, takım olmayan koltuklar, siyah ve beyaz çerçeveli tablolar bu tarzı temsil eder. Ayrıca endüstriyel tarzın metal ögeleri ve ışıklandırması da iskandinav stilin özellikleri arasındadır.
Modern tarzların sade ve süslemesiz havası size sıkıcı geliyorsa belki de aradığınız özellikler klasik tarzın geleneksel çizgileri ve ihtişamlı havasındadır. Klasik stil gösterişli, şık ve özenli bir stildir. Kornişler, bordürler, süslemeler ve oymalar, fransız kapılar, şömineler, desenli yaldızlı kumaşlar klasik tarzın önemli detaylarını oluşturur. Mobilyalarda düğmeli parlak kumaşlar ve altın işlemeli seramik aksesuarlar bu tarzı tamamlar. Örnek tasarım, perdelerinden aksesuarlarına, duvarlarından mobilyalarına kadar her detayıyla klasik stilin mükemmel bir örneği olmuş. En çok dikkat çeken özelliği ise aydınlatmalarda gizli.
Modern stil, düz ve sade çizgilere sahip çağdaş bir tasarım anlayışını benimser. Klasik ögelerde bulunan saçaklı kumaşlar, desenler, yaldızlar ve pullar gibi özellikleri genelde pek barındırmaz. Modern tasarımda; çizgiler düz ve sade, mobilyalar genelde keten, deri, jüt gibi kumaşlardan, ayakları püskül v.b detaylarla kapatılmayacak şekilde açık ve aksesuarlar geometrik şekillere sahiptir. Özetle modern stilde biçimden çok fonksiyonelliğe önem verilir, işlevi olmayan hiçbir detay tasarımda barındırılmaz. Tıpkı bu sade ve kullanışlı tasarımda olduğu gibi.
Soğuk ve ham bir görüntüye sahip olan endüstriyel stil aynı zamanda, farklı tarzlarda objeler ve yaratıcı fikirler sayesinde, son derece kullanışlı ve şık olabiliyor. Boyanmamış tuğla, işlenmemiş metal, cilalanmamış ahşap gibi ögeler endüstriyel yaratıcılığını soğuk renklerle birleştirip maskülen bir hava oluşturur. Üstelik bu tarz otomobil lastiğinin üzerine cam konarak yapılan bir sehpa gibi yaratıcı fikirler için mükemmel bir zemin sağlar. Bütün bu soğuk özelliklerinin yanı sıra bitkilendirmeye ve ferahlığa da büyük yer verir.
Kalabalık ve dağınıklığa savaş açan stil minimalizm; hem evinizden amaçsız bütün eşyaları uzaklaştırır hem de az eşyayla mükemmel bir şıklık yaratır. Minimal stilin en önemli özellikleri, seçilen bir odak noktası etrafında dengeli yerleştirilmiş eşyalar, basit ve sade renk ve temalardır. Evinizde minimal stili uygulayabilmek için eşya ve aksesuarlarınızı dengeli bir şekilde yerleştirip, benzer elementleri gruplayarak kullanın. Az sayıda renk, az sayıda obje ile ferah, kullanışlı ve temiz alanlar yaratın.
Sanıldığı gibi minimal stil yalnızca beyaz rengin kullanıldığı sıkıcı bir stil değildir. Aksine farklı renkler ve dokularla da minimal ortamlar yaratılabilir, tıpkı bu odada olduğu gibi.
Egzotik aksesuarları seviyorsanız bu stil sizi etkileyebilir. Modern veya klasik gibi temel tarzlara, egzotik ve hawaii gibi temalar ekleyerek oluşturabileceğiniz tropikal stilin en önemli özelliği tabii ki orman havası taşıyan objelerdir. Mobilyalarda konfor ve rahatlıktan yana olan stilin renk skalasında bej, kahverengi, kırmızı, mavi ve yeşil gibi doğal ve cıvıl cıvıl renkler var. Ayaklı mobilya ve aksesuarlar, ahşap objeler ve alabildiğine saksı ve çiçek bu stili derinleştirir. Ayrıca havyan işlemeleri ve heykelleri de önemli ögelerindendir.
Eski orman evi izlenimi veren eşyaların modernize edilerek kullanıldığı sıcak ve yoğun bir stildir. Bilinenin aksine koyu renklerin değil pencereden bakıp, doğada görebildiğiniz bütün renklerin kullanılabildiği natürel bir çizgidedir. Pamuk, keten ve yünlü kumaşlar, ceviz ve maun gibi doğal ahşaplar kullanılarak oluşturulur ve toprak, seramik aksesuarlarla tamamlanır. En önemli özelliği doğal görüntüsü olduğundan dilediğinizi gibi bitkilendirebilir ve bütün eski eşyalarınızı bu stilde değerlendirebilirsiniz.
Klasik dekorasyon objelerini daha ferah ve sade alanlarda kullanarak hem daha doğal hem daha rahat ve kullanışlı ortamlar yaratan rustik stilin iskandinav rustik, endüstriyel rustik, vintage rustik, retro rustik, etnik rustik gibi bir çok farklı hali vardır. Genel olarak ağaç objeler, örgü battaniyeler, ahşap, keten gibi natürel kumaşlar, etnik desenler, farklı birçok kültüre ait dekor ürünleri, gösterişli avizeler ve dev kitaplıklar bu stili yaratan unsurlardır. Oldukça sade ve yalın bir alana da uygulanabilir son derece kalabalık bir orman evine de.