Önce & Sonra: 120 yıllık evin sihirli dönüşümü

homify okurlarının en sevdiği ve merakl beklediği bölümlerden biri olan Önce & Sonra serisinde bugün Portekiz'e konuk oluyoruz. EVA / evolutionary architecture, 2007 yılında Portekiz'in Porto kentinde Miguel Ângelo, Miguel Sá ve Ricardo Oliveira tarafından kurulmuş olan ulusal bir mimarlık atölyesi. Mimariye üç boyutlu tasarımlar üzerinden multidisipliner bir taklaşım getirmeye çalışan ekip, üstlendiği projelerin her birini de farklı ve özgün bir yaklaşımla ele almaya, geleneksel yapıları günümüze uyarlayarak yeniden dolaşıma sokmaya çalışıyor.

Bu yazıda söz konusu ekibin 1898 yılında inşa edilmiş olan tarihi bir köy evini nasıl ehil ve zevkli bir biçimde elden geçirip günümüze uyarladığına tanık olacağız.