Önce & Sonra: 120 yıllık evin sihirli dönüşümü

homify okurlarının en sevdiği ve merakl beklediği bölümlerden biri olan Önce & Sonra serisinde bugün Portekiz'e konuk oluyoruz. EVA / evolutionary architecture, 2007 yılında Portekiz'in Porto kentinde Miguel Ângelo, Miguel Sá ve Ricardo Oliveira tarafından kurulmuş olan ulusal bir mimarlık atölyesi. Mimariye üç boyutlu tasarımlar üzerinden multidisipliner bir taklaşım getirmeye çalışan ekip, üstlendiği projelerin her birini de farklı ve özgün bir yaklaşımla ele almaya, geleneksel yapıları günümüze uyarlayarak yeniden dolaşıma sokmaya çalışıyor.
Bu yazıda söz konusu ekibin 1898 yılında inşa edilmiş olan tarihi bir köy evini nasıl ehil ve zevkli bir biçimde elden geçirip günümüze uyarladığına tanık olacağız.
Görüldüğü gibi 1898 yılında inşa edilmiş olan üç katlı evin restorasyon öncesi durumu pek iç açıcı görünmüyor. Türkiye'de olsa muhtemelen uyanık bir müteahhit tarafından satın alınıp buldozerlerle yerle bir edilir, yerine de AVM dikilirdi. Ama Portekiz'de böyle olmamış. Nasıl olduğunu aşağıda görebilirsiniz.
İşte hem tarihe ve geleneğe saygı gösteren, hem de binayı günümüzün ihtiyaçlarına göre elden geçiren iyi bir restorasyon projesinin nasıl olması gerektiğinin en güzel kanıtı. Yukarıda bir harabeyi andıran evin restorasyondan sonraki görünümü gerçekten de göz alıcı.
Bu etkileyici yenileme çalılşmasını gerçekleştiren ekip üç katlı evi özel ve toplu kullanıma uygun olacak şekilde düzenlemiş. Yenilenen evin alttaki iki katı ortak alan şeklinde düzenlenirken, üçüncü kat daha özel ve mahrem odalarla donatılmış.
Yukarıda söylediğimiz gibi bu restorasyon projesini özel kılan etkenlerden biri ekibin, yapının sunduğu tarihi mirası ve karakteristiği mümkün olduğunca koruyabilme çabası olmuş. Evin dış cephesinde granit kullanılan kısımlar aynen muhafaza edilmiş. Binanın etrafındaki park alanı ve bahçe çok basit ve sade tutularak yapının ön plana çıkması sağlanırken, garajın üzerine yerleştirilen güneş enerjisi panelleriyle binanın günümüz standartlarına ve çevreci prensiplere uyum göstermesi sağlanmış.
Bu kesitte görüldüğü gibi evin dış cephesi şeklen aynen muhafaza edilirken, malzeme itibarıyla ciddi bir modernizasyon uygulanmış. İzolasyon soununu pencere ve kapıları yenilemek suretiyle çözen ekip, bunu pencerelerin orijinal formunu bozmadan gerçekleştirmeyi başarmış.
Evin çatısında da tasarımcı ekibin geleneğe olan saygısının bir başka yansımasını görmek mümkün. Evin kendine özgü tuğla çatısı şeklen muhafaza edilirken, yeni malzemeyle günümüze uygun hale getirilmiş. Pencere ve kapıların etrafındaki granit çerçeveler de aynı şekilde temizlenerek eski görkemine döndürülmüş.
Tabii bu restorasyon projesiyle ilgili tartışmalı olan bir karar varsa, o da evin pembeye boyanması olabilir. Ama bu da elbette zevklerin ve renklerin tartışılmayacağı ilkesi hatırlaranak düşünülmeli.
Bu pembe ve göz alıcı dış cepheyle müthiş bir kontrast oluşturan ve eski günlerini, neredeyse 120 yıla yayılmış olan geçmişini hatırlatan bu merdivenleri de ihmal etmemek lazım. Buradaki kontrast hissini güçlendiren bir başka etken de bu merdivene sonradan ilave edilen çelik korkuluklar olmuş.
Restorasyon öncesi durumuna baktığımızda, evin içinin dışından bile daha kötü durumda olduğunu ve bakımsızlıktan neredeyse yıkılmaz üzere olduğunu görüyoruz. Çok umut vaât etmedii kesin.
İşte bir restorasyon mucizesi daha. Evin eski haliyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bu yeni iç mekândaki turumuza bu rahat ve modern mutfakla başlayalım. Siyah mutfak dolapları ve metalik renkli beyaz eşyanın endüstriyel havasının perde ve örtülerde tercih edilen sıcak renk ilavesiyle dengelendiği, insanı adeta çağıran bir mutfak görüntüsü. Resmin sol tarafındaki antika dikiş makinası ve üzerindeki Türkiye evlerini hatırlatan örtü de bu sıcaklığı vurgulayan hoş bir ilave olmuş.
Evin koridorlar ve merdiven bölümlerinde ise, mutfağın aksine beyaz duvarlarla ahşap zeminin uyum içinde olduğunu görüyoruz. Evin göreceli olarak küçük olan pencerelerine rağmen mekânın bir hayli aydınlık göründüğünü görüyoruz. Bunda elbette tavana yerleştirilen küçük spot ışıklarının da rolü var.
Bu projeyi beğendiyseniz, İngiltere'deki benzer bir proje ilginizi çekebilir.