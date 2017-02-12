Klasikten moderne bir dairenin inanılmaz değişimi

Son olarak mekana pencere açısından göz atıp turumuzu sonlandırıyoruz. Bu açıdan oda kapısı ve üst kata çıkan merdiveni de görebilirsiniz. Eski dekorasyondan kullanılan ahşap mobilyalar yenilense de hala tv ünitesi olmak üzere bazı ahşap eşyalar kaldığını görüyoruz. Yine bu açıdan kapıya yakın bir soba ile koyu maviye boyanmış duvarı görebilirsiniz.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Altmışlardan kalma bir evin modern bir daireye dönüşümü’ başlığına bakabilirsiniz.