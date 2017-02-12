Klasikten moderne bir dairenin inanılmaz değişimi

Bir ev sahibi olmak çok güzel bir his olmakla birlikte o evde uzun zaman geçirdikten sonra fark etmeden eviniz eskiyebilir. Her ne kadar hala kullanılabilir durumda olsa da yalnız eşyalar değil, zemin ve duvar kaplamalar da evi eski gösterir. Böyle bir durumda evi tamamen yenilemek istiyorsanız uzmanlardan yardım alabilirsiniz. Bugünkü proje konumuz kasvetli bir dairenin şaşırtıcı değişimi üzerine. Eğer merak ediyorsanız hep beraber resimleri inceleyelim.
İlk kesit profesyonel yardım almadan önce dairenin nasıl olduğunu gösteriyor. Bu sayede evde yapılan değişimi daha iyi anlayabiliyoruz. Yemek odası ile salonun bir arada bulunduğu oda karmakarışık görünüyor. Yuvarlak masalar her ne kadar daha az yer kapladıkları için kullanışlı da olsalar bu örnekte ortada durduğu için işe yaramamış. Koyu renkli taşlarla kaplanmış yer döşemesi ise tek kelimeyle demode.
Odanın diğer tarafında çekilmiş resim ilki kadar iç karartıcı. Duvarlarla olmasa da ahşap kirişler aracılığıyla odaları ayırmak sadece tavanı basık göstermeye yaramış. Tamamen ahşaptan oluşan mobilyalar ise oldukça eski moda görünüyor. Daha aydınlık olduğu için pencere önüne yerleştirilen oturma grubu koyu renkli perdelerle gölgelenmiş. Sadece dairenin değil, eşyaların da çirkin gözüktüğünü kabul etmek gerek.
Kesitte projenin 3D modelleme halini görüyorsunuz. Göründüğü üzere son derece gerçekçi ve profesyonel yardımdan sonra dairenin nasıl olacağı net olarak belli oluyor.
Dairenin dönüşümü tek kelimeyle mükemmel. Salon adeta tanınmaz halde. Eski dairenin karanlık yer döşemesi yerini alanı aydınlık ve geniş gösteren temiz bir kaplamaya bıraktı. Yine eski dekorasyonda ışığı engelleyen koyu perdelerin yerini modern ve hafif güneşlikler aldı. Yemek odası ile salonun ise yerleri değiştirildi. Çünkü ortada duran yemek masası odayı tamamen kapatıyordu. Eski sönük avize ise spot ışıklarla yenilendi.
Eski salonda iki parçadan oluşan küçük koltuklar yerine L biçiminde tek ve rahat bir koltuk tercih edildi. Kırçıllı gri koltuk üzerinde renkli ve geometrik desenli minderlerle hayli güzel görünüyor. Koltuğu iki renkli tüylü bir halı ile modern cam bir orta sehpa tamamlıyor. Dikkatli bakıldığında şeffaf plastikten iç içe geçmeli iki adet sehpanın koltuğun yanında olduğu fark edilebilir. Salonda yalnızca eşyalar değil duvar da süslendi. Geniş bir ayna ile dekoratif resimler salonun tarzını güçlendiren unsurlardan biri.
Pencere önüne yerleştirilen yemek odası bolca ışık alıp lambalarla da destekleniyor. Yeni yerine uygun olarak yuvarlak değil, ince uzun bir takım tercih edildi. Dekorasyonun renk paletine uygun olarak gri ve beyaz renkli bir takım kullanıldı. Dairenin odalar arasında geçişi gösteren kirişleri kaldırılmadı fakat açık renge boyanarak kamufle edildi.
Eski dekorasyonda yemek odası bölümünde odanın ger iki duvarında bulunan ahşap dolaplar yeni dekorasyonda farklı modeller olmak üzere yine kullanıldı. Kapaklı bir dolap yerine açık raflardan oluşan bir model tercih edildi. Rafların iç kısmı koyu mavi renginde olup dekoratif bardak-çanakla süslendi. Bu açıdan gözükmese de duvarın diğer tarafında yine beyaz renkli bir konsol yer alıyor.
Son olarak mekana pencere açısından göz atıp turumuzu sonlandırıyoruz. Bu açıdan oda kapısı ve üst kata çıkan merdiveni de görebilirsiniz. Eski dekorasyondan kullanılan ahşap mobilyalar yenilense de hala tv ünitesi olmak üzere bazı ahşap eşyalar kaldığını görüyoruz. Yine bu açıdan kapıya yakın bir soba ile koyu maviye boyanmış duvarı görebilirsiniz.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Altmışlardan kalma bir evin modern bir daireye dönüşümü’ başlığına bakabilirsiniz.