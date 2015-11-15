Yatak odası için doğru duvar kağıdını nasıl seçebilirim?

Duvar kağıdı kullanıldığı zaman tüm odanın ya da evin dekorasyonuna dair çok temel bir karar vermiş olursunuz. Duvar kağıdının deseni, dokusu, tarzı neyse oda da o tarz olacaktır artık. Modern, geometrik desenli bir duvar kağıdı kullandığınız bir yatak odasında klasik bir yatak başı kullanmak istisnai durumlar dışında pek mümkün olmayacaktır. Ancak farklı tarzlardan bir kolaj yaparsanız böyle bir seçeneğiniz olabilir elbette fakat çok sık rastladığımız bir durum değil bu.
Duvar kağıdının tarihi popüler olmaya başladığı 1700'ler öncesine dayanıyor. Geleneksel teknikler elle boyama, ahşap baskı ve şimdi stencil diye bahsettiğimiz bir tür boyamadan sonra zaman içinde yine geleneksel sayabileceğimiz makine baskısına geçiliyor. Buharlı makinelerle baskı teknolojisine geçildiği zaman, yani 19. yüzyıl başında işçi sınıfı da evlerini duvar kağıdıyla renklendirmeye başlayabilmişti. Özellikle İngiltere'nin gri, nemli ve karanlık işçi sınıfı mahallelerinde odaları aydınlatan yegane araç olarak çok rağbet görmüş, orta sınıfa ait meskenlerde tam anlamıyla norm olmuştu.
Duvar kağıdı desenleri tarihte yer etmiş İngiliz yazar ve tasarımcı William Morris duvarlar hakkında şunları söylemiş:
Odalarınızda hangi objeler olursa olsun birincil olarak duvarları düşünün çünkü evinizi ve yuvanızı onlar oluşturur. Eğer duvarların gerektirdiklerine göre fedakarlıkta bulunmazsanız derme çatma, motel odası görünümlü odalarınız olur
William Morris'in perde ve duvar kağıtlarında kullanılan ölümsüz desenleri gibi bu sözleri de yıllar geçse de anlamını koruyor değil mi?
Tarihte duvar kağıdının en önemli işlevlerinden biri izolasyondu. Kağıtlara desenler basılmadan önce, Ortaçağ'dan beri soylular duvarlarına dokumalar asıyorlardı. Böylece taş duvarlarla odanın arasına bir hava katmanı ekleniyor, içerideki ısının korunmasına yardımı olunuyordu. Bu arada dokumanın rengi ve deseni de odayı süslemiş oluyordu. Elbette bu pahalı bir tercihti, hele geçmişteki yapıların azametini düşünürseniz. O yüzden en kaymak tabakanın tercihi oldu.
Yatak odasında duvar kağıdı kullanmak bugün de bir nebze izolasyon sağlayabilir. Ancak elbette eski kalın kumaşlar gibi değil, ancak özellikle izolasyon değeri yüksek duvar kağıtlarını da tercih edebilirsiniz. Bazı yeni teknoloji duvar kağıtları yumuşak ve dokulu olup, duvarlarda ses izolasyonu sağlar. Akustik duvar kağıtları profesyonel kullanımlar için, örneğin müzik stüdyoları için uygundur ama örneğin uykunuz hafifse ve odanızı biraz daha yan daire ve apartmanlardaki seslerden izole etmek istiyorsanız yumuşak dokulu, kabartmalı ürünler arasından bir seçim yapabilirsiniz. Isı izolasyonu ise kimi duvar kağıtlarında %20 gibi bir değere dahi çıkmaktadır. Daha az enerji harcamak için duvar kağıdı mantıklı bir tercih.
Büyüklerimizden öğrendiğimiz genelde geceleri uyurken soba ve kaloriferleri çalıştırmamak, ancak gün boyu ısınan evin bu ısıyı koruması için de ısı izolasyon değeri yüksek duvar kağıtları, özellikle yatak odaları için oldukça faydalı. Böylece gereksiz enerji harcamadan ama yeterli bir ısıda rahat rahat uyuyabilirsiniz.
Sian Zeng ürünü bu duvar kağıdında izolasyon değeri nedir bilinmez ama yatak odasına tropik ve iç açıcı bir hava kattığı kesin. Görsel olarak ısınmak isteyenlere böyle desenler de var.
Peki tarzınıza nasıl karar vereceksiniz? Evinize, mevcut mobilyalarınıza, almayı düşündüğünüz mobilyalarınıza göz gezdirin. Hem tarzları hem renk tonları açısından mümkünse elinizde bir örnek kartela oluşturun. bunu çektiğiniz fotoğraflarla da yapabilirsiniz. Mobilyalarınızın fotoğraflarıyla bir kolaj yani. Sonra düşünün. Klasik bir desen mi yoksa modern mi diye? Gerçi desenleri de böyle kabaca ikiye ayırmak doğru değil. Klasik desenler de modern desenler de kendi içlerinde binbir çeşide ayrılıyor belki de.
Kartelanızı elinizde ya da zihninizde hazırladıktan sonra duvar için bir renk belirleyin. Hatta belki seçenekleri arttırabilmek için iki ya da üç. Duvar kağıdı mağazasında renkleri söyleyin ve size seçenekleri göstersinler; ondan sonra mobilyalarınızla olası birlikteliği karşılaştırabilirsiniz.
Duvar kağıdı belki de çeşitliliği en fazla olan dekorasyon ürünlerinden biri. Oldukça çeşitli renk, tarz, desen ve doku mevcut. Öyle ki bu çeşitlilikten bunalıp seçiminizi çok düşünmeden de yapıvermeniz mevcut. O yüzden kararınızı alışverişinizi yapmaya çıkmadan vermekte, en azından bir tarz belirlemekte fayda var.
Klasik desenler aslında eski filmlerde resimlerde ve haliyle saraylarda, evlerde gördüklerimizin benzerleri ya da onların stilize edilmiş daha sade versiyonları. Yatak odanızda klasik bir hava arzu ediyorsanız klasik desenler elbette daha mantıklı seçimler olur. Ancak şunu unutmayın sade hatlı modern mobilyalarla ister sade ve modern, ister çiçekli bir bahar desenine sahip, ister son derece klasik duvar kağıdı seçin, neredeyse hepsi olur. Karyola ve dolaplar sade olduğu sürece duvar kağıdı konusunda görece özgürsünüz. Ancak çok allı güllü bir duvar kağıdı seçerseniz nevresimlerinizde düz modeller tercih etmeniz gerekeceğini de unutmayın.
Aslında modern desenleri seçtiğinizde de nevresimlerinizi düşünmek zorundasınız. Örneğin geometrik bir desende de kullanacaşınız çiçekli bir nevresim çok uyumlu olmayabilir. O yüzden nevresim tercihlerinize de bir bakın, eğer düz renkler tercih ediyorsanız bir sorun yok ama desenli nevresimlere sahipseniz duvar kağıdınızı seçtikten sonra onları da yenilemek zorunda kalabilirsiniz. Elbette özellikle her yerde ayrı desene sahip bir yatak odası istemiyorsanız. Yoksa desenelerden bir kolaj da mümkün, duvarlar, nevresimler, perdeler ve yerdeki kilimler… Hepsinin farklı renk ve desende olduğu bir cümbüş bazen enteresan durabilir.
Duvar kağıdı nasıl kaplanır? sorusunun diğer anlamı oldukça teknik, dolayısıyla yanıtı da. Boya gibi duvar kağıdı da uygulama öncesi yüzeyin hazırlanmasını gerektirir. Duvar kağıdı uygulanacak zeminin kuru, taşıyıcı, emici, temiz, sert ve düz olması gerekmektedir. Önceden duvar kağıdı varsa sökülmeli, çatlaklar ve yüzey pürüzleri giderilmelidir. Desenli olmayan, düz duvar kağıtlarını kaplamak görece kolaydır, Duvar uzunluğuna göre pay bırakılarak kesilen kağıt bir masa üzerinde arkası tutkallanarak, ardndan su terazisi yardımıyla düz olarak duvarın bir köşesinden başlanarak yapıştırılır. İçinde hava kalmamasına dikkat edilir. Diğer parçalar da onu takip eder. Desenli olanlarda önceden kesilecek ikinci kağıdı da desenine göre ayarlamak gereklidir. Internet ortamında bu işle ilgili pek çok video mevcut, epey yol gösterici olabilirler.
Bu sorunun iki tür yanıtı var. Daha doğrusu iki tür anlamı var. Birincisi nasıl bir kompozisyonla kaplanacağı meselesi. Çünkü yatak odanızı tek bir desenle kaplamak zorunda değilsiniz. Duvarları farklı desen veya renkli kağıtlarla kaplamanız olası. Pek çok duvar kağıdı serisinin ikili üçlü olduğunu söyleyebilir. ÖRneğin bu örnekte aynı seriye ait iki duvar kağıdı iki duvarı süslüyor. Biri çiçek desenli olan bu duvar kağıdının çiçeklisi yatak başı gibi de işlev görüyor, diğer duvarda diğerinin aynı ton ve dokusundaki yeşil daha sade bir duvar oluşturuyor. Bu tip farklı duvar kağıdı uygulamalarını aynı duvar üzerinde de yapabilirsiniz. Belli bir yüksekliğe kadar düz, sonrası desenli olabilir bazen sradaki sınırda bir ahşap çıta duvar boyunca dönebilir.
Duvar kağıdının bakımı oldukça kolaydır. Boyaların çoğuna göre kolay silinen bir malzemeye sahiptir ancak banyo gibi ıslak mekanlar için her duvar kağıdı uygun değildir çünkü o derece nemden etkilenebilirler. Islak mekanlar ya da nemli coğrafyalardaki duvarlar için uygun duvar kağıtları da mevcut elbette.
Çoğu duvar kağıdını nemli bir bez ya da süngerle silip kolaylıkla temizleyebilirsiniz.
Daha yeni kaplamıştık ama biz yine de sökmeyi de öğrenelim. Aslında birçok duvar kağıdı sadece suyla kolaylıkla sökülebilir. Bir fırça ya da sprey yardımıyla ıslatacağınız kğıt suyu emecek ve tutkalını ıslatacak, böylece kağıdın sıyrılması mümkün olacaktır. Kullandığınız suya bir miktar da sirke katarsanız işiniz daha da kolay olacaktır.
Desenli duvar kağıtları arasındaki seçenekleri görmek istiyorsanız bir de Evinize renk ve dinamizm katan malzeme: Desenli duvar kağıdı başlıklı yazımız ilginizi çekebilir.