Yatak odası için doğru duvar kağıdını nasıl seçebilirim?

Duvar kağıdı kullanıldığı zaman tüm odanın ya da evin dekorasyonuna dair çok temel bir karar vermiş olursunuz. Duvar kağıdının deseni, dokusu, tarzı neyse oda da o tarz olacaktır artık. Modern, geometrik desenli bir duvar kağıdı kullandığınız bir yatak odasında klasik bir yatak başı kullanmak istisnai durumlar dışında pek mümkün olmayacaktır. Ancak farklı tarzlardan bir kolaj yaparsanız böyle bir seçeneğiniz olabilir elbette fakat çok sık rastladığımız bir durum değil bu.

Duvar kağıdının tarihi popüler olmaya başladığı 1700'ler öncesine dayanıyor. Geleneksel teknikler elle boyama, ahşap baskı ve şimdi stencil diye bahsettiğimiz bir tür boyamadan sonra zaman içinde yine geleneksel sayabileceğimiz makine baskısına geçiliyor. Buharlı makinelerle baskı teknolojisine geçildiği zaman, yani 19. yüzyıl başında işçi sınıfı da evlerini duvar kağıdıyla renklendirmeye başlayabilmişti. Özellikle İngiltere'nin gri, nemli ve karanlık işçi sınıfı mahallelerinde odaları aydınlatan yegane araç olarak çok rağbet görmüş, orta sınıfa ait meskenlerde tam anlamıyla norm olmuştu.

Duvar kağıdı desenleri tarihte yer etmiş İngiliz yazar ve tasarımcı William Morris duvarlar hakkında şunları söylemiş: Odalarınızda hangi objeler olursa olsun birincil olarak duvarları düşünün çünkü evinizi ve yuvanızı onlar oluşturur. Eğer duvarların gerektirdiklerine göre fedakarlıkta bulunmazsanız derme çatma, motel odası görünümlü odalarınız olur

William Morris'in perde ve duvar kağıtlarında kullanılan ölümsüz desenleri gibi bu sözleri de yıllar geçse de anlamını koruyor değil mi?