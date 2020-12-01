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Evinizi güzelleştirecek 20 şık iç kapı modeli

Meral Eser Meral Eser
homify İç kapılar
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Ev dekorasyonlarında her detayı profesyonel bir şekilde düşünmeniz gerekiyor. İç mekanlara açılan kapıları dekorasyon fikri ile uyumlu seçmediğinizde istediğiniz sonuca ulaşamazsınız. İç kapı modelleri tüm dekorasyon akımları için özel olarak tasarlandıkları için evinizde yapacağınız dekorasyona göre ev kapısı bulmanız oldukça kolay olacaktır. Kapı çeşitleri tek kanatlı, çift kanatlı, sürgülü ve katlanan kapılar olmak üzere farklı modellerde üretilmektedir. İç kapı modeli seçerken öncelikle iç mekan dekorasyonunuzun ahengine uyumlu olması çok önemlidir. Oturma odası veya salon için gösterişli ve dekorasyonu bir üst seviyeye çıkarak görsellikte bir kapı seçmek çok önemlidir. Kapı modelleri genel olarak iç mekanlara hitap etse de dekorasyon fikrinizle uyuşması gerekmektedir. Kapı seçiminde zorlanıyorsanız veya profesyonel tercihler yapmak istiyorsanız kapı tasarımı ve üretimi konusunda profesyonel olan uzmanlar ile iletişime geçebilirsiniz. Bir profesyonel yardımı ile seçeceğiniz kapılar evinizin daha şık ve daha zarif olmasına katkı sağlayacaktır.

Evin çehresini değiştiren kapılar, uygulanacak stil ve tarza göre karakteristiği belirler. Ev dekorasyonuna dekoratif unsurlarla karakteristik katmak ve yenilik yapmak isteyenler için birbirinden güzel iç kapı modelleri derledik. Hangi stil ve tarza göre kapı modeli seçeceğinize karar veremiyorsanız, bu kapı modellerinden ilham ve fikir alabilirsiniz.

İstediğinizde renklendirin

Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto Modern Çalışma Odası
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

Geniş bir salon veya oturma odası için sürgülü ve çok kanatlı kapı tercih edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman boyayabileceğiniz bu kapıları profesyonel bir şekilde boyamak için '' Evde kapı boyamak için bilmeniz gerekenler'' başlıklı yazımıza mutlaka göz atmalısınız.

1. Ahşap zarafeti ve temiz hatlar

Ravenna Oak Internal Door Prefinished Modern Doors Ltd Pencere & KapılarKapılar İşlenmiş Ahşap Ahşap rengi
Modern Doors Ltd

Ravenna Oak Internal Door Prefinished

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

Ahşabın modern stil yorumuyla yalın ve sade çizgilerle her eve yakışacak bir kapı modeli. Ahşap yüzeylerin her stil ve tarza uyan renk ve doku alternatifleri, kapı modelleri için de ilham verebilir.

2. Çift kanatlı kapı

homify İç kapılar
homify

homify
homify
homify

Çift kapı açık alanlar ve geniş duvarlar için idealdir. İhtiyaç duyulduğunda iki kanat açılarak daha geniş ve ferah bir atmosfer oluşturabilirsiniz.

3. Geometrik formlar

Praxis, quint-it DEUTSCHLAND GMBH quint-it DEUTSCHLAND GMBH Pencere & KapılarKapılar
quint-it DEUTSCHLAND GMBH

quint-it DEUTSCHLAND GMBH
quint-it DEUTSCHLAND GMBH
quint-it DEUTSCHLAND GMBH

Daha modern bir kapı modeli tercih edenler içini sade çizgilerle geometrik formları öne çıkaran kapı modelleri tercih edilebilir.

4. Malzeme ve tasarım ilişkisi

Adamson Doors Adamson Doors Pencere & KapılarKapılar Ahşap Beyaz
Adamson Doors

Adamson Doors

Adamson Doors
Adamson Doors
Adamson Doors

Uyum ve ahenk yakalamak istiyorsanız, iç kapı modelleri ile mobilyalar arasında tasarım ilişkisini doku ve renklerle öne çıkarabilirsiniz.

5. Ceviz ağacı farkı

Portici Walnut Glazed Door Modern Doors Ltd Pencere & KapılarKapılar İşlenmiş Ahşap Ahşap rengi
Modern Doors Ltd

Portici Walnut Glazed Door

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

Özenle tasarlanan taş duvar dekorları ile ceviz ağacından kapı modeli natürel dokularla muntazam uyum sağlıyor. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz

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6. Modern

Schiebetüren / Raumteiler, Lignum Möbelmanufaktur GmbH Lignum Möbelmanufaktur GmbH Pencere & KapılarKapılar
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

Sürgülü sistemlerle daha geniş açıklıkları kapatabilir ya da ihtiyaca göre açabilirsiniz. Bunu yaparken kanat açısı mesafe zemin alanı kaplayacağından, sürgülü kapı sistemleri ile ekstra döşeme zemini alanı kazanırsınız.

7. Fransız kapı modelleri

Revitalisierung eines Einfamilienhauses, Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh Modern Pencere & Kapılar
Mayr &amp; Glatzl Innenarchitektur Gmbh

Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh
Mayr &amp; Glatzl Innenarchitektur Gmbh
Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh

Örnek görselde görüldüğü üzere Fransız kapı modelleri son zamanlarda ilgi görüyor. Çift kanat avantajı ile hem klasik hem de modern evlere yakışan alternatifler arasında yer alıyor.

8. Sanata yer açın

Glastüren, Design Vertiko 134, kepka ART kepka ART Pencere & KapılarKapılar
kepka ART

kepka ART
kepka ART
kepka ART

Ev dekorasyonunda fark yaratmak isteyenler için mobilya, halı ve perdelerle uyumlu, duvar ve döşeme zeminleri ile renk ve doku ilişkisi kuran sanatsa çizgiler barındıran kapı modelleri ilginizi cezbedebilir.

9. Sürgülü kapı sistemleri

Segmenta sliding door wardrobe - Pictured here in Bronze mirror and frosted bronze mirror. Lamco Design LTD Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Lamco Design LTD

Segmenta sliding door wardrobe – Pictured here in Bronze mirror and frosted bronze mirror.

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

Geniş ebatlarda açıklıklara kapı dizayn etmek için her zaman sürgülü kapı sistemleri idealdir.

10. Çok amaçlı ve eğlenceli

Haus Hoffmann Hamburg, and8 Architekten Aisslinger + Bracht and8 Architekten Aisslinger + Bracht Sürgülü kapılar
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

Kapı modellerinin eğlenceli olmayacağını söyleyen kim? Çok amaçlı kara tahta zeminli kapı modelleri hem renk katar, hem de eğlence unsuru olarak değerlendirilebilir.

11. Vintage dizayn

Casas hechas con materiales de Anticuable, Anticuable.com Anticuable.com Pencere & KapılarKapılar
Anticuable.com

Anticuable.com
Anticuable.com
Anticuable.com

Vintage modellerle ev dekorasyonuna sıcak bir atmosfer katabilirsiniz. Mutfak dekorasyonunda dönemsel izler taşıyan kapı modelleri ile ilgilenenler için.

12. Duvar içi sürme kapı sistemleri

A different way to open up... homify Modern Pencere & Kapılar doors,door
homify

A different way to open up…

homify
homify
homify

Duvara tamamen aynı hizada olduğundan bu kapı diğerlerinde göre sıradışı bir sisteme sahip. Küçük ve dar alanlarda zemin alanı kazandırır.

13. Buzlu cam

homify Cam kapılar
homify

homify
homify
homify

Hem estetik hem de ihtiyaca göre kapandığında ferah bir görünüm sağlamasını istiyorsanız buzlu cam kapı modelleri ilginizi çekebilir.

14. Klasik izler

Private Villa, ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors Klasik Pencere & Kapılar Masif Ahşap
ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH &amp; Co. KG – Finest Interiors

ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors
ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH &amp; Co. KG – Finest Interiors
ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors

Hareketli geniş kapı kanadıyla geçiş sağlanırken, ihtiyaç duyulduğunda dar kanadın açılarak geçişin sağlandığı klasik stil izler taşıyan kapı modelleri ile ilgilenenler için.

15. Rustik kapılar

螺旋階段が素敵でクラシックなお家, 株式会社 盛匠 株式会社 盛匠 Klasik Pencere & Kapılar
株式会社　盛匠

株式会社　盛匠
株式会社　盛匠
株式会社　盛匠

Ahşabın yoğunlukla kullanıldığı rustik öğelerle dekore edilen bu ev, huzur veren atmosferi ve natürel dokularıyla fark yaratıyor.

16. Şaraphane tipi kapı modeli

Crespià, Dröm Living Dröm Living İskandinav Yemek Odası
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Ofis ya da stüdyo daireler için, ihtiyaç duyulduğunda açılan geniş kapılar, kapatıldığında adeta bir duvar görevi görür. Bu tip görkemli geniş kapılar için sürgülü sistemler en idealidir.

17. Modern ve rustik öğeler bir arada

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Modern Pencere & Kapılar
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

Farklı stil ve tarzları bir araya getirerek kapı modelleri ve ev dekorasyonunda orjinal modeller ve ürünleri bir araya getirebilirsiniz. Basit ve sade çizgilerle modern stil öğeler, ahşabın zarafeti ile rustik öğeleri bir araya getirmek mümkün.

18. Gümüş detaylar ve parlak zeminler

Ambienti Luxury, Romagnoli Porte Romagnoli Porte Modern Pencere & Kapılar
Romagnoli Porte

Romagnoli Porte
Romagnoli Porte
Romagnoli Porte

Klasik stil zarafetini yansıtan dekorasyon ile gümüş rengi kapı modeli uyum ve ahenk sağlıyor. Metalik boyalarla kapı zeminleri ve ihtiyaca göre mobilya ürünleri ayrıca boyanabilir.

19. Ahşap sürgülü kapı

homify Modern Pencere & Kapılar
homify

homify
homify
homify

Dekoratif öğelerle döşeme zemini rengine yakın ahşap sürgülü kapı modeli ile adeta bir kapının varlığını hissetmeyecek, natürel dokuları ile şık bir dekor olarak kullanabileceksiniz.

20. Transparan kapılar

Central Park Bathroom, New York City, Lilian H. Weinreich Architects Lilian H. Weinreich Architects Modern Banyo Bambu
Lilian H. Weinreich Architects

Lilian H. Weinreich Architects
Lilian H. Weinreich Architects
Lilian H. Weinreich Architects

Görünmez ya da gizli olmalarını sağlayacak materyaller bir araya gelerek transparan kapı modellerini tercih edebilir. Daha ferah görünüm oluşturabilir ve saydam yüzeylerle derinlik katabilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Davetkar girişler için 10 cazip kapı modeli' yazımız da ilginizi çekebilir.

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