Evinizi güzelleştirecek 20 şık iç kapı modeli

Ev dekorasyonlarında her detayı profesyonel bir şekilde düşünmeniz gerekiyor. İç mekanlara açılan kapıları dekorasyon fikri ile uyumlu seçmediğinizde istediğiniz sonuca ulaşamazsınız. İç kapı modelleri tüm dekorasyon akımları için özel olarak tasarlandıkları için evinizde yapacağınız dekorasyona göre ev kapısı bulmanız oldukça kolay olacaktır. Kapı çeşitleri tek kanatlı, çift kanatlı, sürgülü ve katlanan kapılar olmak üzere farklı modellerde üretilmektedir. İç kapı modeli seçerken öncelikle iç mekan dekorasyonunuzun ahengine uyumlu olması çok önemlidir. Oturma odası veya salon için gösterişli ve dekorasyonu bir üst seviyeye çıkarak görsellikte bir kapı seçmek çok önemlidir. Kapı modelleri genel olarak iç mekanlara hitap etse de dekorasyon fikrinizle uyuşması gerekmektedir. Kapı seçiminde zorlanıyorsanız veya profesyonel tercihler yapmak istiyorsanız kapı tasarımı ve üretimi konusunda profesyonel olan uzmanlar ile iletişime geçebilirsiniz. Bir profesyonel yardımı ile seçeceğiniz kapılar evinizin daha şık ve daha zarif olmasına katkı sağlayacaktır.
Evin çehresini değiştiren kapılar, uygulanacak stil ve tarza göre karakteristiği belirler. Ev dekorasyonuna dekoratif unsurlarla karakteristik katmak ve yenilik yapmak isteyenler için birbirinden güzel iç kapı modelleri derledik. Hangi stil ve tarza göre kapı modeli seçeceğinize karar veremiyorsanız, bu kapı modellerinden ilham ve fikir alabilirsiniz.
Geniş bir salon veya oturma odası için sürgülü ve çok kanatlı kapı tercih edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman boyayabileceğiniz bu kapıları profesyonel bir şekilde boyamak için '' Evde kapı boyamak için bilmeniz gerekenler'' başlıklı yazımıza mutlaka göz atmalısınız.
Ahşabın modern stil yorumuyla yalın ve sade çizgilerle her eve yakışacak bir kapı modeli. Ahşap yüzeylerin her stil ve tarza uyan renk ve doku alternatifleri, kapı modelleri için de ilham verebilir.
Çift kapı açık alanlar ve geniş duvarlar için idealdir. İhtiyaç duyulduğunda iki kanat açılarak daha geniş ve ferah bir atmosfer oluşturabilirsiniz.
Daha modern bir kapı modeli tercih edenler içini sade çizgilerle geometrik formları öne çıkaran kapı modelleri tercih edilebilir.
Uyum ve ahenk yakalamak istiyorsanız, iç kapı modelleri ile mobilyalar arasında tasarım ilişkisini doku ve renklerle öne çıkarabilirsiniz.
Özenle tasarlanan taş duvar dekorları ile ceviz ağacından kapı modeli natürel dokularla muntazam uyum sağlıyor. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz
Sürgülü sistemlerle daha geniş açıklıkları kapatabilir ya da ihtiyaca göre açabilirsiniz. Bunu yaparken kanat açısı mesafe zemin alanı kaplayacağından, sürgülü kapı sistemleri ile ekstra döşeme zemini alanı kazanırsınız.
Örnek görselde görüldüğü üzere Fransız kapı modelleri son zamanlarda ilgi görüyor. Çift kanat avantajı ile hem klasik hem de modern evlere yakışan alternatifler arasında yer alıyor.
Ev dekorasyonunda fark yaratmak isteyenler için mobilya, halı ve perdelerle uyumlu, duvar ve döşeme zeminleri ile renk ve doku ilişkisi kuran sanatsa çizgiler barındıran kapı modelleri ilginizi cezbedebilir.
Geniş ebatlarda açıklıklara kapı dizayn etmek için her zaman sürgülü kapı sistemleri idealdir.
Kapı modellerinin eğlenceli olmayacağını söyleyen kim? Çok amaçlı kara tahta zeminli kapı modelleri hem renk katar, hem de eğlence unsuru olarak değerlendirilebilir.
Vintage modellerle ev dekorasyonuna sıcak bir atmosfer katabilirsiniz. Mutfak dekorasyonunda dönemsel izler taşıyan kapı modelleri ile ilgilenenler için.
Duvara tamamen aynı hizada olduğundan bu kapı diğerlerinde göre sıradışı bir sisteme sahip. Küçük ve dar alanlarda zemin alanı kazandırır.
Hem estetik hem de ihtiyaca göre kapandığında ferah bir görünüm sağlamasını istiyorsanız buzlu cam kapı modelleri ilginizi çekebilir.
Hareketli geniş kapı kanadıyla geçiş sağlanırken, ihtiyaç duyulduğunda dar kanadın açılarak geçişin sağlandığı klasik stil izler taşıyan kapı modelleri ile ilgilenenler için.
Ahşabın yoğunlukla kullanıldığı rustik öğelerle dekore edilen bu ev, huzur veren atmosferi ve natürel dokularıyla fark yaratıyor.
Ofis ya da stüdyo daireler için, ihtiyaç duyulduğunda açılan geniş kapılar, kapatıldığında adeta bir duvar görevi görür. Bu tip görkemli geniş kapılar için sürgülü sistemler en idealidir.
Farklı stil ve tarzları bir araya getirerek kapı modelleri ve ev dekorasyonunda orjinal modeller ve ürünleri bir araya getirebilirsiniz. Basit ve sade çizgilerle modern stil öğeler, ahşabın zarafeti ile rustik öğeleri bir araya getirmek mümkün.
Klasik stil zarafetini yansıtan dekorasyon ile gümüş rengi kapı modeli uyum ve ahenk sağlıyor. Metalik boyalarla kapı zeminleri ve ihtiyaca göre mobilya ürünleri ayrıca boyanabilir.
Dekoratif öğelerle döşeme zemini rengine yakın ahşap sürgülü kapı modeli ile adeta bir kapının varlığını hissetmeyecek, natürel dokuları ile şık bir dekor olarak kullanabileceksiniz.
Görünmez ya da gizli olmalarını sağlayacak materyaller bir araya gelerek transparan kapı modellerini tercih edebilir. Daha ferah görünüm oluşturabilir ve saydam yüzeylerle derinlik katabilirsiniz.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Davetkar girişler için 10 cazip kapı modeli' yazımız da ilginizi çekebilir.