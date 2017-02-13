Ankara'da bir evden ilham verici 13 dekorasyon fikri

Başkent Ankara’da yer alan şahane ve lüks bir villayı gezeceğimiz bugünkü yazımızda villanın içindeki odaları inceleyerek yaratıcı dekorasyon fikirlerine göz atacağız.
Ankara’daki ev turumuza ilk önce oturma odasından başlıyoruz. Geniş ekran televizyona göre konumlanmış oturma grubu üç koltuktan oluşuyor. Koyu gri ve beyaz renkli koltukları tamamlayan sehpalar ise şekliyle dikkat çekici. Kütüktan yapılma masalar oldukça orijinal.
Ülkemizde genellikle evlerin hemen hemen hepsinde halı bulunur. Bu örnekte villanın şömineli kütüphanesini görüyoruz. Oda öyle geniş ki pencere tarafında farklı duvar tarafında farklı model mobilyalar kullanılmış. Geniş yer zemini ise çıplak. Halı tercih edilmesinin sebeplerinden biri karo seramik kaplamanın güzelliğini gölgelememek.
Villa öyle büyük ki her köşede ayrı bir oturma grubu bulunuyor desek abartmış olmayız. Arka bahçeye bakan geniş camların önüne yerleştirilmiş bu takım ise siyah beyaz çizgileriyle dikkat çekiyor. Farkındaysanız burada da halı kullanılmamış. Pek fazla dekoratif aksesuar da yok. Fakat koltuklar yeterince ilgi çektiğinden bu boşluk sorun olmaktan çıkmış.
Evin yemek odası mutfakla bağlantılı olup diğer odalar gibi ferah ve büyük. Koyu desenli bir halı üzerine yerleştirilen takımda yemek masasının üst kısmı sehpalar gibi kütükten yapılmış.
Yemek odasından mutfağa geçiyoruz. Ada tezgahın bir kısmı masa olarak kullanılırken büyük bir kısmı da tezgah işlevi görüyor. Fakat bununla da bitmedi. Tezgahın alt kısmına açık raflar yapılarak aynı zamanda depolama işlevi sunuyor.
Mutfak alanı büyük olmakla birlikte her iki duvar dolaplarla kaplı olduğundan hem ada tezgah hem masa için yer kalmamış diyebiliriz. Mimarlar bu soruna ada tezgahı ince ve alabildiğine uzun tutmakta çare bulmuşlar.
Villanın uzun giriş koridorunu gördüğümüz bu resimde, duvara gömülü dolapların bitiminde yer alan kolonda bir delik olduğunu fark ediyoruz. Uzun ince delikten hafif bir ışık hüzmesi yansıyor. Bu fikir, genel olarak evin göz yormayan loş aydınlatmasının ince düşünülmüş bir örneği.
Evdeki banyolardan birine göz gezdirdiğimiz bu kesitte çerçevesi ışıklı banyo aynasıyla oval bir forma sahip sıra dışı klozet ilgi çekiyor. Bu iki parça olmasa standart bir banyo olacakken orijinal ürünlerle banyo özgün hale gelmiş.
Üst kata çıkan merdiven yanı boş bırakılmayarak koyu mor renkli güzel bir kanepe ile tamamlanmış. Buraya bir bahçe de yapılabilirdi. Ancak dikkat ederseniz merdiven altı depolama amaçlı değerlendirilmiş. Baskın renkli kanepe ise bu kısmı kamufle ediyor.
Villanın pek çok bölümünde duvara gömülü dolaplar görebilirsiniz. Bu örneği farklı kılan fikir ise iki kapı arasındaki küçük boşluğa alçak bir dolap yapılması. Bu gibi boşluklar genellikle elverişli olarak kullanılmazken bu projede oldukça iyi değerlendirilmiş.
Villanın en güzel taraflarından biri de çatı katının yaratıcı bir şekilde tasarlanması. Örneğin bu kesit çatı katındaki çalışma odasından. Eğimli tavanından ötürü alçak duvarlarda ise pencere biçiminde duvar içi dolaplar yer alıyor.
Her ne kadar villada çok sayıda banyo bulunsa da çatı katı başlı başına bir daire gibi tasarlanmış. Öyle ki tuvaleti de var.
Burası da tavan arasının duşu. Görüldüğü üzere oldukça dar bir alan. Ancak yine de duşakabin ve lavabo mevcut alana sığdırılmış.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Sevimli ve küçük bir dairenin eğlenceli dönüşümü’ başlığına bakabilirsiniz.