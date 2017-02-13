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Ankara'da bir evden ilham verici 13 dekorasyon fikri

nihal e. nihal e.
Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Mutfak
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Başkent Ankara’da yer alan şahane ve lüks bir villayı gezeceğimiz bugünkü yazımızda villanın içindeki odaları inceleyerek yaratıcı dekorasyon fikirlerine göz atacağız.

​1- Kütük sehpa

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Oturma Odası
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara’daki ev turumuza ilk önce oturma odasından başlıyoruz. Geniş ekran televizyona göre konumlanmış oturma grubu üç koltuktan oluşuyor. Koyu gri ve beyaz renkli koltukları tamamlayan sehpalar ise şekliyle dikkat çekici. Kütüktan yapılma masalar oldukça orijinal.

​2- Halısız zemin

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Oturma Odası
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ülkemizde genellikle evlerin hemen hemen hepsinde halı bulunur. Bu örnekte villanın şömineli kütüphanesini görüyoruz. Oda öyle geniş ki pencere tarafında farklı duvar tarafında farklı model mobilyalar kullanılmış. Geniş yer zemini ise çıplak. Halı tercih edilmesinin sebeplerinden biri karo seramik kaplamanın güzelliğini gölgelememek.

​3- Dikkat çekici mobilyalar

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Oturma Odası
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Villa öyle büyük ki her köşede ayrı bir oturma grubu bulunuyor desek abartmış olmayız. Arka bahçeye bakan geniş camların önüne yerleştirilmiş bu takım ise siyah beyaz çizgileriyle dikkat çekiyor. Farkındaysanız burada da halı kullanılmamış. Pek fazla dekoratif aksesuar da yok. Fakat koltuklar yeterince ilgi çektiğinden bu boşluk sorun olmaktan çıkmış.

​4- Kütükten yemek masası

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Yemek Odası
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Evin yemek odası mutfakla bağlantılı olup diğer odalar gibi ferah ve büyük. Koyu desenli bir halı üzerine yerleştirilen takımda yemek masasının üst kısmı sehpalar gibi kütükten yapılmış.

​5- Depolama sağlayan ada tezgah

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Mutfak
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Yemek odasından mutfağa geçiyoruz. Ada tezgahın bir kısmı masa olarak kullanılırken büyük bir kısmı da tezgah işlevi görüyor. Fakat bununla da bitmedi. Tezgahın alt kısmına açık raflar yapılarak aynı zamanda depolama işlevi sunuyor.

​6- Mutfak ekipmanı dağılımı

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Mutfak
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Mutfak alanı büyük olmakla birlikte her iki duvar dolaplarla kaplı olduğundan hem ada tezgah hem masa için yer kalmamış diyebiliriz. Mimarlar bu soruna ada tezgahı ince ve alabildiğine uzun tutmakta çare bulmuşlar.

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​7- Kolon içi aydınlatma

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Koridor, Hol & Merdivenler
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Villanın uzun giriş koridorunu gördüğümüz bu resimde, duvara gömülü dolapların bitiminde yer alan kolonda bir delik olduğunu fark ediyoruz. Uzun ince delikten hafif bir ışık hüzmesi yansıyor. Bu fikir, genel olarak evin göz yormayan loş aydınlatmasının ince düşünülmüş bir örneği.

​8- Sıra dışı banyo ürünleri

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Banyo
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Evdeki banyolardan birine göz gezdirdiğimiz bu kesitte çerçevesi ışıklı banyo aynasıyla oval bir forma sahip sıra dışı klozet ilgi çekiyor. Bu iki parça olmasa standart bir banyo olacakken orijinal ürünlerle banyo özgün hale gelmiş.

​9- Merdiven yanına koltuk

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Oturma Odası
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Üst kata çıkan merdiven yanı boş bırakılmayarak koyu mor renkli güzel bir kanepe ile tamamlanmış. Buraya bir bahçe de yapılabilirdi. Ancak dikkat ederseniz merdiven altı depolama amaçlı değerlendirilmiş. Baskın renkli kanepe ise bu kısmı kamufle ediyor.

​10- Duvara gömülü dolap

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Koridor, Hol & Merdivenler
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Villanın pek çok bölümünde duvara gömülü dolaplar görebilirsiniz. Bu örneği farklı kılan fikir ise iki kapı arasındaki küçük boşluğa alçak bir dolap yapılması. Bu gibi boşluklar genellikle elverişli olarak kullanılmazken bu projede oldukça iyi değerlendirilmiş.

​11- Duvarda küçük pencereler

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Çalışma Odası
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Villanın en güzel taraflarından biri de çatı katının yaratıcı bir şekilde tasarlanması. Örneğin bu kesit çatı katındaki çalışma odasından. Eğimli tavanından ötürü alçak duvarlarda ise pencere biçiminde duvar içi dolaplar yer alıyor.

​12- Tavan arasına tuvalet

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Banyo
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Her ne kadar villada çok sayıda banyo bulunsa da çatı katı başlı başına bir daire gibi tasarlanmış. Öyle ki tuvaleti de var.

​13- Tavan arasına duş

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Banyo
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Burası da tavan arasının duşu. Görüldüğü üzere oldukça dar bir alan. Ancak yine de duşakabin ve lavabo mevcut alana sığdırılmış.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Sevimli ve küçük bir dairenin eğlenceli dönüşümü’ başlığına bakabilirsiniz.

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