Ankara'da bir evden ilham verici 13 dekorasyon fikri

Villa öyle büyük ki her köşede ayrı bir oturma grubu bulunuyor desek abartmış olmayız. Arka bahçeye bakan geniş camların önüne yerleştirilmiş bu takım ise siyah beyaz çizgileriyle dikkat çekiyor. Farkındaysanız burada da halı kullanılmamış. Pek fazla dekoratif aksesuar da yok. Fakat koltuklar yeterince ilgi çektiğinden bu boşluk sorun olmaktan çıkmış.