Evinizi döşerken hangi hatalardan kaçınmalısınız?

Evleri dekore ederken gerek kişiliğinizi yansıtması bakımından gerekse yaşarken rahat hissedebilmeniz için kullanacağınız mobilyaların seçimi oldukça önemlidir. Günümüzde büyük mobilya tasarım mağazalarının seri ürettikleri tasarımlar kişisel yaklaşımlarla harmanlanmayınca yaşam alanları bu tür mağazaların vitrinlerine benzer bir hale dönüşebiliyor. Öyle ki mekanda farklılık oluşturmayınca çok satan seri üretim mobilyaları bir çok evin birbirine benzer olmasına yol açabiliyor. Yaşam alanının da tekdüze olması evinizle sağlam bir bağ kurmanızı engelleyecek önemli bir faktör. Mağazaların kampanyaları, dışarıdan gelecek kişinin ne düşündüğünü çok fazla önemsenmesi ile birleşince özellikle yeni evlenenler bu kampanyalar çerçevesinde evlerinde mobilya takımları, büyük tv üniteleri, ağır perdeler kullanarak yaşam alanlarını boğucu yerlere çevirebiliyorlar. Eğer profesyonel bir gözden yardım alınmıyorsa, bu aceleci tavırlarla, dekorasyon kaynaklarındaki renk ve stilleri bir araya getirip dekorasyonu kotarmaya çalışmakla evin yaşaması zor kaotik bir atmosfere bürünmesi işten değil. Dekorasyon yaparken aceleci davranmayıp renklerden mobilya seçimine kadar titizlikle düşünmeli. Örneğin duvarların renklerini belirleyip mobilyaları da bu renklerle uyumlu tonlarda tercih etmek gerekir. Mobilyalar uzun süreli kullanıldıkları için başta doğru yönelimlerde bulunursanız sonradan pişmanlık duymanıza gerek kalmaz. Renk uyumunu yakalarken de nötr renklerle risk almaktan korkmanıza gerek yok. Bir çok insan sade, aydınlık, huzurlu bir atmosfer olsun diye kese kağıdı, fildişi gibi enerjisi düşük renkleri duvardan mobilyaya bütün mekanda kullanarak sıkıcı kurgular gerçekleştirebiliyor. Bunun için evin bir duvarında, tekli koltuklarda, aksesuarlarda ya da minderlerde canlı renkler kullanarak yaşam enerjinizi yüksek tutabilirsiniz. Bunların dışında aydınlatma ve yeni aldığınız mobilyalarla eski tip mobilyaları bir arada kullanarak ve farklı stilleri yan yana getirerek eklektik çözümlemelere de yönelmeniz mümkün. Tabi bunu yaparken de ölçülü olmak, birimlerin birbiriyle uyumuna çok dikkat etmek gerekir.

Bu yazımızda dekorasyon yaparken basit hatalardan kaçınmamız için dikkat edilebilecek detayları başlıklar altında öne çıkardık. Yaşam alanınızın değerini arttıracak örneklerle siz de evinizi daha ferah, konforlu, enerjik ve şık bir hale dönüştürebilirsiniz.