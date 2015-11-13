Evinizi döşerken hangi hatalardan kaçınmalısınız?

Evleri dekore ederken gerek kişiliğinizi yansıtması bakımından gerekse yaşarken rahat hissedebilmeniz için kullanacağınız mobilyaların seçimi oldukça önemlidir. Günümüzde büyük mobilya tasarım mağazalarının seri ürettikleri tasarımlar kişisel yaklaşımlarla harmanlanmayınca yaşam alanları bu tür mağazaların vitrinlerine benzer bir hale dönüşebiliyor. Öyle ki mekanda farklılık oluşturmayınca çok satan seri üretim mobilyaları bir çok evin birbirine benzer olmasına yol açabiliyor. Yaşam alanının da tekdüze olması evinizle sağlam bir bağ kurmanızı engelleyecek önemli bir faktör. Mağazaların kampanyaları, dışarıdan gelecek kişinin ne düşündüğünü çok fazla önemsenmesi ile birleşince özellikle yeni evlenenler bu kampanyalar çerçevesinde evlerinde mobilya takımları, büyük tv üniteleri, ağır perdeler kullanarak yaşam alanlarını boğucu yerlere çevirebiliyorlar. Eğer profesyonel bir gözden yardım alınmıyorsa, bu aceleci tavırlarla, dekorasyon kaynaklarındaki renk ve stilleri bir araya getirip dekorasyonu kotarmaya çalışmakla evin yaşaması zor kaotik bir atmosfere bürünmesi işten değil. Dekorasyon yaparken aceleci davranmayıp renklerden mobilya seçimine kadar titizlikle düşünmeli. Örneğin duvarların renklerini belirleyip mobilyaları da bu renklerle uyumlu tonlarda tercih etmek gerekir. Mobilyalar uzun süreli kullanıldıkları için başta doğru yönelimlerde bulunursanız sonradan pişmanlık duymanıza gerek kalmaz. Renk uyumunu yakalarken de nötr renklerle risk almaktan korkmanıza gerek yok. Bir çok insan sade, aydınlık, huzurlu bir atmosfer olsun diye kese kağıdı, fildişi gibi enerjisi düşük renkleri duvardan mobilyaya bütün mekanda kullanarak sıkıcı kurgular gerçekleştirebiliyor. Bunun için evin bir duvarında, tekli koltuklarda, aksesuarlarda ya da minderlerde canlı renkler kullanarak yaşam enerjinizi yüksek tutabilirsiniz. Bunların dışında aydınlatma ve yeni aldığınız mobilyalarla eski tip mobilyaları bir arada kullanarak ve farklı stilleri yan yana getirerek eklektik çözümlemelere de yönelmeniz mümkün. Tabi bunu yaparken de ölçülü olmak, birimlerin birbiriyle uyumuna çok dikkat etmek gerekir.
Bu yazımızda dekorasyon yaparken basit hatalardan kaçınmamız için dikkat edilebilecek detayları başlıklar altında öne çıkardık. Yaşam alanınızın değerini arttıracak örneklerle siz de evinizi daha ferah, konforlu, enerjik ve şık bir hale dönüştürebilirsiniz.
Yeni bir ev satın aldınız ya da evlenip hayat arkadaşınızla mutlu mesut yaşayacağınız evi planlıyorsunuz. Yatak odasını dekore ederken özellikle daha incelikle düşünmeniz gayet doğal. Geçen günün tüm yükünü atacağınız bu özel ve kişisel odanın huzurlu, rahat ve iyi hissettiren bir atmosfere sahip olmasını istiyorsunuz. Elinize geçen dekorasyon dergilerinden, internet sitelerinden incelediğiniz sayısız örnek aklınızda dolaşıyor ve bir yandan da yatak odası takımı kampanyaları gözünüze çarpıyor ancak sizin tam olarak içinize sinmeyen bir şeyler varsa takım mobilya kullanımından kaçınmalısınız. Bazen standart yaklaşımlar odaya tekdüzelik getirerek sıkıcı yerler olmasına sebep oluyor. Bu yüzden yatak başınız, baş ucu komodinleriniz birbiriyle uyumlu ama farklı mobilyalar olabilir. Ayrıca evinizin mimari yapısıyla da örtüşen ürünler seçmek daha tipik bir atmosfer sağlayacaktır. Bu örnekte bahsettiğimiz özelliklerin çok iyi uygulandığı görülüyor. Yatak başı, sandalye gibi detaylar odanın ahşap tavanı ve zeminiyle uyum içinde mekan bütünlüğünü sağlıyor. Yatak başı bir antikacıdan alınmış ya da eskitme yapılmış yeni bir ürün görüntüsünde ve odaya yıllanmış bir etki veriyor. Yatağın sağında ve solunda komodin olarak kullanmak için farklı birimler yerleştirilmiş. Özellikle ince metal aksamlı sehpa hem yatak ile hem de yanında duran yine eski tip şık sandalye ile ilişki kuruyor. Sağ tarafta kullanılan ahşap komodinde yatak başının renklerini taşıyan iki adet şamdan aksesuar dahil edilerek bu eskitme mavinin mekanda dolaşması sağlanmış. Baş ucu avizelerinin de tavandan sarkıtılması ile az eşya kullanılan ferah ve eklektik uyumun mükemmel seviyede olduğu bir yatak odası tasarlanmış. Acele etmeyin, iyi düşünün, bit pazarlarını, antikacıları, tasarım mağazalarını dolaşın ve hayal ettiğiniz yatak odası için ihtiyacınız olan ürünlerle karşılaşmanıza fırsat tanıyın. Farklılıkların bir araya gelmesi her daim zenginleştirir mekanı.
Duvarlar iç mekanın en büyük yüzeyleri olduğu için boş kaldıklarında dekorasyonunuzun tamamlanması mümkün olmaz. Duvarları en iyi şekilde değerlendirmenin yolu odanın estetiğini arttıracak sanat formlarına başvurmak. Tablolar da bu konuda eve ruh katacak ögelerin başında geliyor. Duvarları tablolarla değerlendirmenin bir çok yolu var. Resimlerle duvarlar nasıl dizayn edilir? başlıklı yazımız duvarlarınızı nasıl değerlendirebileceğiniz üzerine ilham verecek örnekler barındırıyor, işinize yarayabilir. Bu örnekteki gibi tek ve büyük boyutlu bir tablo kullanma niyetiniz varsa tabloyu mobilyalara göre oranlamanız gerekir. Bir çok mekanda ortama değer katmak için kullanılan tablolar yanlış şekilde asıldıkları için duvarları biçimsiz hale getiriyor. Bu odadaki gibi üçlü kanepeyi ortalayacak şekilde tablonuzu konumlandırabilirsiniz. Tablonuz koltuğunuzun arkasında kalmamalı ve resmin içine dahil olmayacak şekilde koltukla arasına bir mesafe bırakılarak görselliğine etki etmemeli. Eğer resminiz buradaki kadar büyükse çok da tavana yaklaştırmamak için koltukla arasına yaklaşık 25 cm kadar bir boşluk bırakmanız yeterlidir. Daha küçük boyutlu bir resminiz varsa, ayakta duran ortalama boyda birinin göz hizasının tablonun ortasına gelecek şekilde ayarlanması duvarda doğru bir oran yakalamanız için ip uçlarından.
Işıklandırma deyip geçmeyin, dekorasyonun en önemli elemanlarından biridir aydınlatma ve tabi ki aydınlatmanın odadaki dağılımı. Odanızı tek bir ışık kaynağı kullanarak aydınlatmak yerine abajur, avize, aplik gibi farklı noktalardan gelen ve endirekt aydınlatmalar kullanarak düzenleyin. Farklı ışık kaynakları ile mekanın ambiyansını arttırabilirsiniz. Bu örnekte de görüldüğü gibi aplikler ve abajurlar ile oluşturulan ortam aydınlatması daha yumuşak geçişlerle rahatlatıcı bir atmosfer sağlıyor. Evinizde kullanacağınız ışık kaynaklarını farklı aydınlatma düzeyinde tercih ederek ya da dimmer kullanarak ışıklandırmayı kontrolünüz altında tutmanız da mümkün.
Kişiselliği yansıtan ögelerle dolu renkli ve farklı materyallerin bir araya geldiği enerji dolu bir yatak odası dekorasyonu buradaki. Görüldüğü gibi duvarda grafiti, ayna önünde de metal bir varil kullanılarak sokak estetiği iç mekana dahil ediliyor. Çalışma alanı ve tv ünitesi daha sade çizgilerde tercih edilmiş ve mekanda bir denge sağlanmış. Siz de farklı malzemeleri ve canlı renkleri yatak odanızda ya da istediğiniz bir odada kullanarak farklılık yaratabilirsiniz.
Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğunu düşündüğümüzde mobilya tasarımları da sürekli olarak yeni olanaklar çerçevesinde değişerek çeşitleniyor. Endüstriyel estetiğin imgesine dönüşen paletten tasarlanan mobilyalar oldukça popüler oldu. Balıkesir firması Garden Mobilya'nın farklı modellerle tasarladığı palet sehpalar evinize yeni trendleri dahil edebileceğiniz şık ve kullanışlı ürünlerden.
Size özel tasarımlarla oturma odanıza farklılık katmaya ne dersiniz? Bu örnekte gördüğümüz modern stildeki sıra dışı tasarım bir mekanı kişisel kılacak özelliklere sahip. Şömine ve kitaplığın asimetrik bir geometrik düzen içinde bir araya gelerek tavan ve zemine taşan çizgilerle mekanda yayılması farklı bir oturma odası deneyimi yaşamanızı sağlayabilir. Canlı renkler ve sıra dışı formları seviyorsanız böylesi tasarımlar kişiliğinizi yansıtacaktır.