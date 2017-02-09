Küveti aratmayacak duşakabinleriyle 10 şahane banyo

İki lavabo bulunan geniş banyoda kontrast renkler ve ahşap dokular ön plana çıkıyor. Eğer daha canlı ve dinamik bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız kontrast renklere yönelebilirsiniz. Beyaz ağırlık kontrast renklerin kullanıldığı banyolarda, soğuk bir atmosfer oluşmaması için ahşabın sıcak dokusundan faydalanarak, sıcak ve soğuk denge unsurunu sağlayabilirsiniz. Modern çözümlerle dizayn edilen şık ve çarpıcı bir banyo!

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