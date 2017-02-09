현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Küveti aratmayacak duşakabinleriyle 10 şahane banyo

Meral Eser Meral Eser
Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż Eklektik Banyo
Loading admin actions …

Dekorasyonda fonksiyonellik ve estetik, evin diğer alanlarında olduğu gibi banyo için de önemlidir. Banyolar, genellikle ortak yaşam alanlarına göre daha küçük ve dar bir alana sahip olabilirler. Buna rağmen birçok eşya ve ıvır zıvırın depolandığı alanlardır. Plan düzleminde banyo elemanları için ayrılan alan, akılcı çözümlerle fonksiyonel detaylar göz önüne alınarak dizayn edilmelidir. Günümüzde modern teknoloji, farklı estetik anlayışları ve gelişen ekonomik durumlarla birlikte evlerimizde birden fazla banyo bulunur hale geldi. Apartman daireleri için de duş kabinleri banyoda ekstra alan kazandırması bir avantaj sağlar. Şüphesiz ki küvet keyfi konforlu ve rahattır. Buna rağmen günlük rutinleri aksatmadan hızlıca duş alıp çıkmak isteyenler için, modern duş kabini modelleri kolaylık sağlar. Hızlı ve pratik bir şekilde duş ihtiyacınızı karşılayabilir, sayısız alternatifleriyle zevkinize uygun bir duş kabini modeline sahip olabilirsiniz. Şimdi beraber seçeneklere göz gezdirelim.

1. Mozaik zarafeti ve estetik

Sottotetti Corso Garibaldi, Napoli, GINO SPERA ARCHITETTO GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO

GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO

Natürel öğelerle mozaik zarafetini banyonuza taşımaya ne dersiniz? Natürel renkler arasında bej, krem, kahverengi tonları yer alır. Mozaikle kaplanan duvar ve döşeme zemini göz ziyafeti çekmenizi sağlar. Cam duş kabini modeli banyolara derinlik katar ve ferah bir görünüm sağlar.

2. Oryantal dokunuşlar

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Modern Banyo
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

İlk banyo modelinde Asyatik stil öğelerle şık ve ferah bir atmosfer hakim. Cam duş kabini için ayrılan alan ve diğer alanlarla kontrast renk ve dokular ön plana çıkıyor. Taş ve ahşap zemin kullanılmış. Ahşap yüzeyler soğuk etkiyi yumuşatıyor ve sıcak bir hava katıyor. Geniş bir pencere bulunan banyoda doğal ışık muntazam alınırken, aydınlatma aksesuarları ile daha ferah bir görünüm sağlanıyor. Rahat, konforlu ve şık bir banyo modeli.

3. Banyo konforu

Interior with garden, mg2 architetture mg2 architetture Modern Banyo
mg2 architetture

mg2 architetture
mg2 architetture
mg2 architetture

Günümüzde banyo tasarımı fikirleri oldukça ilgi görmeye başladı. Banyo sadece işlerin görüldüğü küçük bir alan değili. Beden ve zihni rahatlatan, dingin bir atmosfere sahip olmalıdır. Natürel renk ve dokular huzur veren dingin bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır. Geometrik formlarla modern aydınlatma aksesuarları, cam duşakabin ve banyo zemininde suni post kullanımı dekorasyonda fark yaratıyor.

4. Özel bir duş alanı

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż Eklektik Banyo
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

İçinizi ferahlatan çiçek gibi bir banyoya ne dersiniz? Yalın çizgilerle büyük fark yaratmak ve şık bir banyoyua sahip olmak mümkün. Banyo duvar dekorlarına hareketlilik katan desenler, renkler ve çiçek motifleri estetik bir görünüm kazandırır. Cam duş kabini modeli ile dekoratif öğelerle duş alanını daha özel hale getirebilirsiniz.

5. Renklerin cazibesi ve dekoratif etkiler

Home Appia Antica, CAFElab studio CAFElab studio Endüstriyel Banyo
CAFElab studio

Home Appia Antica

CAFElab studio
CAFElab studio
CAFElab studio

Cesur renkler kullanmaktan çekinmeyin. Bunun için duş alanını daha özel hale getirecek seramik kaplamalar ve zemin fayansları dekoratif desenler ve renklerle tercih edilebilir. Örnek banyoda duş alanını ön plana çıkaran kırmızının cazibesi göz okşuyor. Diğer zeminlerde sade ve yalın renkler tercih edilerek cesur ve sıcak renklerin kullanımına olanak tanınıyor.

6. Rustik banyo

La Segreta, Marcello Gavioli Marcello Gavioli Akdeniz Banyo
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

Rustik banyo, girer girmez büyüleyici atmosferi ile farkını hissettiriyor. Ahşap tavan kirişleri hem işlevsel hem de estetik açıdan göze hitap ediyor. Duş kabini için ayrılan özel alan oldukça geniş ve doğal ışığı muntazam alan büyük bir pencereye sahip. Mahremiyeti korumak açısından banyolar için tasarlanan özel buzlu camlar kullanılıyor. Rustik mimari öğelerden etkilenenler için çarpıcı ve etkileyici bir banyo.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Odak noktası duş kabini

Box doccia curvi, SILVERPLAT SILVERPLAT BanyoKüvet & Duşlar
SILVERPLAT

SILVERPLAT
SILVERPLAT
SILVERPLAT

Minimalist yaklaşımlarla iç açıcı ve ferah bir banyoya ne dersiniz? Basit ve yalın çizgilerle de fark yaratmak mümkün. Örnek banyoda duş kabini alanı merkeze yerleşiyor. Duş keyfini odak noktası yapan bu projede nötr renkler, beyaz duvarlar ve ahşap zemin dokuları kullanılmış.

8. Ultra-modern banyo

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 Minimalist Banyo Mermer
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

Modern yaşam koşullar hızlılık ve pratiklik gerektirir. Banyonuzda küvetiniz varsa bile, duş kabini kullanımı rahatlığı ve kolaylığı bakımından duruma göre tercih edilebilir. Geniş bir banyoya sahipseniz küvet ve duş kabini bir arada kullanılabilir. Örnek görselde toprak tonları ile beyaz uyumu, natürel öğelerle bir araya geliyor.

9. Endüstriyel stil

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN Endüstriyel Banyo
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

Endüstriyel stil öğelerle şık ve ferah bir banyo. Duş kabini alanı beyaz fayanslı duvarlarla çevriliyor. Zarif çizgilerle döşeme zemini desenleri ve lavabo alanındaki banyo elemanları göze hitap ediyor. Oldukça şık ve özenle tasarlanmış ferah bir banyo. Ayrıca, homify'da banyo tasarımcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.

10. Kontrast öğeler

Collezione 2010, NEUTRA DESIGN NEUTRA DESIGN Banyo
NEUTRA DESIGN

NEUTRA DESIGN
NEUTRA DESIGN
NEUTRA DESIGN

İki lavabo bulunan geniş banyoda kontrast renkler ve ahşap dokular ön plana çıkıyor. Eğer daha canlı ve dinamik bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız kontrast renklere yönelebilirsiniz. Beyaz ağırlık kontrast renklerin kullanıldığı banyolarda, soğuk bir atmosfer oluşmaması için ahşabın sıcak dokusundan faydalanarak, sıcak ve soğuk denge unsurunu sağlayabilirsiniz. Modern çözümlerle dizayn edilen şık ve çarpıcı bir banyo!

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Modern banyo modelleri için 10 parlak fikir’ yazımız da ilginizi çekebilir.

Viran haldeki bir stüdyo dairenin inanılmaz değişimi
Bu duşakabinli banyoları siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler