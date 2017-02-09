Küveti aratmayacak duşakabinleriyle 10 şahane banyo

Dekorasyonda fonksiyonellik ve estetik, evin diğer alanlarında olduğu gibi banyo için de önemlidir. Banyolar, genellikle ortak yaşam alanlarına göre daha küçük ve dar bir alana sahip olabilirler. Buna rağmen birçok eşya ve ıvır zıvırın depolandığı alanlardır. Plan düzleminde banyo elemanları için ayrılan alan, akılcı çözümlerle fonksiyonel detaylar göz önüne alınarak dizayn edilmelidir. Günümüzde modern teknoloji, farklı estetik anlayışları ve gelişen ekonomik durumlarla birlikte evlerimizde birden fazla banyo bulunur hale geldi. Apartman daireleri için de duş kabinleri banyoda ekstra alan kazandırması bir avantaj sağlar. Şüphesiz ki küvet keyfi konforlu ve rahattır. Buna rağmen günlük rutinleri aksatmadan hızlıca duş alıp çıkmak isteyenler için, modern duş kabini modelleri kolaylık sağlar. Hızlı ve pratik bir şekilde duş ihtiyacınızı karşılayabilir, sayısız alternatifleriyle zevkinize uygun bir duş kabini modeline sahip olabilirsiniz. Şimdi beraber seçeneklere göz gezdirelim.
Natürel öğelerle mozaik zarafetini banyonuza taşımaya ne dersiniz? Natürel renkler arasında bej, krem, kahverengi tonları yer alır. Mozaikle kaplanan duvar ve döşeme zemini göz ziyafeti çekmenizi sağlar. Cam duş kabini modeli banyolara derinlik katar ve ferah bir görünüm sağlar.
İlk banyo modelinde Asyatik stil öğelerle şık ve ferah bir atmosfer hakim. Cam duş kabini için ayrılan alan ve diğer alanlarla kontrast renk ve dokular ön plana çıkıyor. Taş ve ahşap zemin kullanılmış. Ahşap yüzeyler soğuk etkiyi yumuşatıyor ve sıcak bir hava katıyor. Geniş bir pencere bulunan banyoda doğal ışık muntazam alınırken, aydınlatma aksesuarları ile daha ferah bir görünüm sağlanıyor. Rahat, konforlu ve şık bir banyo modeli.
Günümüzde banyo tasarımı fikirleri oldukça ilgi görmeye başladı. Banyo sadece işlerin görüldüğü küçük bir alan değili. Beden ve zihni rahatlatan, dingin bir atmosfere sahip olmalıdır. Natürel renk ve dokular huzur veren dingin bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır. Geometrik formlarla modern aydınlatma aksesuarları, cam duşakabin ve banyo zemininde suni post kullanımı dekorasyonda fark yaratıyor.
İçinizi ferahlatan çiçek gibi bir banyoya ne dersiniz? Yalın çizgilerle büyük fark yaratmak ve şık bir banyoyua sahip olmak mümkün. Banyo duvar dekorlarına hareketlilik katan desenler, renkler ve çiçek motifleri estetik bir görünüm kazandırır. Cam duş kabini modeli ile dekoratif öğelerle duş alanını daha özel hale getirebilirsiniz.
Cesur renkler kullanmaktan çekinmeyin. Bunun için duş alanını daha özel hale getirecek seramik kaplamalar ve zemin fayansları dekoratif desenler ve renklerle tercih edilebilir. Örnek banyoda duş alanını ön plana çıkaran kırmızının cazibesi göz okşuyor. Diğer zeminlerde sade ve yalın renkler tercih edilerek cesur ve sıcak renklerin kullanımına olanak tanınıyor.
Rustik banyo, girer girmez büyüleyici atmosferi ile farkını hissettiriyor. Ahşap tavan kirişleri hem işlevsel hem de estetik açıdan göze hitap ediyor. Duş kabini için ayrılan özel alan oldukça geniş ve doğal ışığı muntazam alan büyük bir pencereye sahip. Mahremiyeti korumak açısından banyolar için tasarlanan özel buzlu camlar kullanılıyor. Rustik mimari öğelerden etkilenenler için çarpıcı ve etkileyici bir banyo.
Minimalist yaklaşımlarla iç açıcı ve ferah bir banyoya ne dersiniz? Basit ve yalın çizgilerle de fark yaratmak mümkün. Örnek banyoda duş kabini alanı merkeze yerleşiyor. Duş keyfini odak noktası yapan bu projede nötr renkler, beyaz duvarlar ve ahşap zemin dokuları kullanılmış.
Modern yaşam koşullar hızlılık ve pratiklik gerektirir. Banyonuzda küvetiniz varsa bile, duş kabini kullanımı rahatlığı ve kolaylığı bakımından duruma göre tercih edilebilir. Geniş bir banyoya sahipseniz küvet ve duş kabini bir arada kullanılabilir. Örnek görselde toprak tonları ile beyaz uyumu, natürel öğelerle bir araya geliyor.
Endüstriyel stil öğelerle şık ve ferah bir banyo. Duş kabini alanı beyaz fayanslı duvarlarla çevriliyor. Zarif çizgilerle döşeme zemini desenleri ve lavabo alanındaki banyo elemanları göze hitap ediyor. Oldukça şık ve özenle tasarlanmış ferah bir banyo. Ayrıca, homify'da banyo tasarımcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
İki lavabo bulunan geniş banyoda kontrast renkler ve ahşap dokular ön plana çıkıyor. Eğer daha canlı ve dinamik bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız kontrast renklere yönelebilirsiniz. Beyaz ağırlık kontrast renklerin kullanıldığı banyolarda, soğuk bir atmosfer oluşmaması için ahşabın sıcak dokusundan faydalanarak, sıcak ve soğuk denge unsurunu sağlayabilirsiniz. Modern çözümlerle dizayn edilen şık ve çarpıcı bir banyo!
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