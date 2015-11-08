Terasımda nasıl bir barbekü dizaynı kullanabilirim ?

Küreselleşen ve modernleşen dünya, iş hayatının etkileriyle de, çalışan insanın omuzlarına her gün daha ağır yükler binmesine sebep olmaktadır. Her geçen gün, gerek iş stresi gerekse şehir hayatı bizleri daha çok yorar. Örnek vermek gerekirse, sunumlar, toplantılar ve diğer bir takım yorucu işler, aslında siz çok da fark etmeseniz de, sizi her gün biraz daha yormaktadır. Hal böyle olunca, işten kalan zamanları en dinlendirici şekilde geçirmek zorunlu bir hal alır. Çünkü kendinize ayırabileceğiniz süre de aynı şekilde kısıtlıdır ve burada en önemli nokta bu süreyi dinlendirmek bakımından en verimli şekilde geçirmektir. Hobiler çıkar ortaya bu tarz durumlarda. Kişinin ilgi ve alakasını başka bir noktaya çeken, kişiyi oldukça dinlendiren ve de iş stresinden uzaklaştıran şeylerdir hobiler. Bu tarz hobiler kişinin ilgi alanlarına göre değişmektedir. Fakat öyle bir boş zaman aktivitesi vardır ki, hemen hemen her kesime hitap eder; Barbeküler…
Bir hafta sonunu en eğlenceli şekilde geçirmenin neredeyse en eğlenceli yollarından biri barbekü yapmaktır. Ailenizle ya da eşinizle değerlendirebileceğiniz bir pazar gününe lezzet katmanın sınırlı imkanlarından biri olan barbeküler de, kendilerine has bir takım ihtiyaçlar doğurur. Örnek vermek gerekirse, barbekü yapmak için öncelikle mekan kısıtlayıcı bir unsurdur. Hemen hemen her yerde barbekü yapamazsınız… Bunu üzülerek söylüyoruz, çünkü günümüzde bir bahçeye sahip olmak, bir lükse sahip olmak manasına gelmekte. Eğer bir bahçeniz varsa, sorun neredeyse çözülür. Taşınabilir bir barbekü ya da bir mangal, tüm sorunlarına çare olacaktır. Fakat tercihinizi taşınmaz/sabit barbekülerden yana kullanmak niyetindeyseniz, örneklerimizi dikkatle incelemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü bu yazımızda tamamen taşınmaz/sabit barbekülerden oluşan bir seriyi sizler ile paylaşacağız.
Fakat eğer bir bahçeniz yoksa ve siz yine de barbekü yapmak niyetinde iseniz, hiç üzülmeyin. Çünkü Homify'ın olduğu her yerde çözüm vardır. Bahçesi olmayan evlerde de taşınmaz/sabit barbekü kullanmanız mümkündür.
Ama nasıl ? dediğinizi duyar gibiyiz… Bu konuya dair karşımıza çıkan en sık örneklerden biri, balkonlarda taşınmaz/sabit barbeküye yer verilen yapılar. Fakat bugünkü yazımızın yıldızı olacak mekan, balkona benzese de aslında farklı. Evinizin gökyüzüne açılan penceresinden bahsediyoruz; Teraslar, teraslarımız… Terasta barbekü yapmak belki daha önce hiç aklınıza gelmemiş olabilir, fakat üzerinde birazcık düşününce aslında ne kadar mantıklı ve pratik bir fikir olduğunun farkına varacaksınız. Taşınmaz/sabit barbekünüzü terasa yerleştirmek aslında birçok probleminize çözüm sağlar. Çözüm sağladığı konuların başında temel probleminiz gelir. Artık, bahçeniz olmasa dahi evinizde barbekü yapabilirsiniz. İkinci konu ise, çoğu zaman başınıza bela olan koku konusu. Her ne kadar barbekü yapmak oldukça eğlenceli ve lezzetli bir aktivite olsa da, beraberinde getirdiği koku problemi çoğu zaman şevkinizi kırabilir. Fakat taşınmaz/sabit barbekünüzü terasınıza yerleştirirek koku problemini de çözmüş olursunuz. Taşınmaz/sabit barbeküyü terasa monte etmenin beraberinde getirdiği çözümlerden üçüncüsü ise pratiklik ile alakalı. Taşınabilir barbeküler oldukça pratik olabilir. Fakat özellikle depolama açısından büyük sorunlar teşkil ederler. Sonuçta neredeyse bir metrelik bir metal yığınını bir yerlerde saklamak çok da kolay değildir. Fakat terasınıza monte edeceğiniz bir taşınmaz/sabit barbekü, artık evinizin bir parçası olacaktır. Üstelik kullanmadığınız zamanlardan pek de bir şey yapmanıza gerek kalmaz. Sadece içini temizlemeli ve ağzını kapatmalısınız. Bu sayede sonraki kullanımınıza kadar sapasağlam duracaktır. Buradaki önemli noktalardan biri de hiç şüphesiz hava sirkülasyonu ile ilgili. Eğer barbekünüzün bacasını, duman çıkışına ve hava girişine uygun biçimde dizayn ederseniz, hem barbeküyü yakmak hem de dumanı tahliye etmek oldukça kolaylaşacaktır.
Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda görsel örnek paylaşacağız. Fakat daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımızı teras kategorimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz…
Terasınızda bir taşınmaz/sabit barbeküye yer vermenin en önemli adımı, aslında ilk adımdır. Öncelikle farkına varmanız gereken nokta, taşınmaz/sabit barbekü dizaynının oldukça önemli olduğudur. Çünkü bu tarz dekoratif araçlar, mobilize değildirler. Yani taşınmaz/sabit barbekünüzün yerine karar verdikten sonra, ancak eskisini kırarak/yıkarak yeni bir tanesine yer açabilirsiniz. İşte bu sebepten ötürü, barbekünüzü yerleştirmeden önce sınırları yeniden çizin. Terasınızda hangi öge ne kadar yer kaplıyor iyice hesaplayın. Barbekünüzü yerleştirdiğinizde adım dahi atamayacak olursanız, bu dekorasyonun pratikliğinden söz edemeyiz. Ayrıca, barbekünüzü seçerken terasınızın boyutunu da göz önünde bulundurun ve terasınıza uygun bir barbekü seçmeye çalışın.
Taşınmaz/sabit barbekünüzü terasınıza yerleştirdiniz diyelim. Sıra geldi terasınız için en doğru zemin kaplamasını seçmeye… Öncelikle şunu söylemek isteriz ki, barbekü dizaynından sonra zemin kaplamasını değiştirmek zorunda değilsiniz. Fakat gerek işlevsel uyum gerekse görsel uyum açısından, barbekünüze ve terasınızdaki dekorasyona en uygun zemin kaplamasını seçerek, göze hitap eden bir görüntü yakalayabilirsiniz. Bu konuda size verebileceğimiz tavsiyelerden ilki, Fransız Lebarbecue dekorasyon firmasına ait olan bu örnekte de uygulanan, ahşap zemin karoları. Geleneksel bir zemin kaplama yolu olan bu tür, doğal dokudan haz eden okurlarımız için güzel bir alternatif. Bir diğer tavsiyemiz ise, teraslarda sık sık uygulanan epoksi zemin kaplama. Özellikle su geçirmemesi ve görsel açıdan sunduğu güzel görünüm sayesinde oldukça sıkça tercih edilen bu zemin kaplama türü, sizin terasınız için de güzel bir çözüm olabilir…
Yazımızın başında da bahsettiğimiz üzere, barbekü yapmak her ne kadar oldukça eğlenceli olsa da beraberinde getirdiği zorunluluklar kimi zaman oldukça yorucu olabiliyor. Fakat bu noktada yapmamız gereken, hem pratik hem de görsel açıdan estetik olan bir dizayna ulaşmak. İşte bu sebepten ötürü, taşınmaz/sabit barbekü dizaynların önemli bir bölümü işlevsellik ilkesi üzerine şekillenmiştir. Fakat dekorasyona dikkat eden okurlarımız için, Aquiles Nicolas Kilaris mimarlık firmasına ait olan bu örnek, oldukça faydalı bir rehber olabilir…
Nasıl ki barbekü kavramını bahçeden terasa taşıyarak bir fark yarattıysak, siz de barbekünüzü çatıya taşıyarak kendi farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Özellikle terası olmayan çatılı evlerde oturan okurlarımız için güzel bir alternatif olan bu yol, taşınmaz/sabit barbekü kavramını daha da pratik hale getirecektir. Çünkü hem bahçe hem de terasın aksine çatılar, çok fazla zaman geçirdiğiniz mekanlar değildir. İşte bu sebepten ötürü, çatıya koyacağınız bir taşınmaz/sabit barbekü yaşam alanınızı çok fazla daraltmayacaktır…
Tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi, terasınıza bir taşınmaz/sabit barbekü yerleştirirken de, dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Dikkat edilmesi gereken bu noktaları diğer alanlarla alakalı kılan şey, bir alana yeni bir dekoratif araç eklerken eski dekorasyonla uyumlu olmasından emin olmaktır. Yani, terasınıza bir taşınmaz/sabit barbekü eklerken, dekorasyonunuza radikal bir değişim gerçekleştirmediğinizden emin olun. Eğer ki böyle bir gerçekleştirme niyetinde iseniz, terasınızda kullanacağınız bazı mobilyalarla, taşınmaz/sabit barbekünüzün dekorasyonunuzla uyum kurmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin bu örnekte ahşap tonların hakim olduğunu görüyoruz. Ahşap tonlara sahip olan bir masa-sandalye takımı ile bu barbekünün terasınızla uyum kazanmasını sağlayabilirsiniz…
Barbekü denilince her ne kadar insanların aklına direk olarak metal mangallar gelse de, taştan ve kiremitten yapılmış barbeküler de bir o kadar yaygındır. Bu tarz barbekü dizaynlarının bu denli yaygın olmasının ana sebebi, sahip oldukları doğal görünümdür. Çünkü barbeküler doğaları gereği insanlara doğayı çağrıştırırlar. İşte bu sebepten ötürü, siz de kırmızı tuğladan ya da direkt olarak taştan yapılmış bir barbekü dizaynı kullanarak, ortamın ihtiyaç duyduğu ferahlığı ve doğallığı kolaylıkla sağlayabilirsiniz…