Terasımda nasıl bir barbekü dizaynı kullanabilirim ?

Küreselleşen ve modernleşen dünya, iş hayatının etkileriyle de, çalışan insanın omuzlarına her gün daha ağır yükler binmesine sebep olmaktadır. Her geçen gün, gerek iş stresi gerekse şehir hayatı bizleri daha çok yorar. Örnek vermek gerekirse, sunumlar, toplantılar ve diğer bir takım yorucu işler, aslında siz çok da fark etmeseniz de, sizi her gün biraz daha yormaktadır. Hal böyle olunca, işten kalan zamanları en dinlendirici şekilde geçirmek zorunlu bir hal alır. Çünkü kendinize ayırabileceğiniz süre de aynı şekilde kısıtlıdır ve burada en önemli nokta bu süreyi dinlendirmek bakımından en verimli şekilde geçirmektir. Hobiler çıkar ortaya bu tarz durumlarda. Kişinin ilgi ve alakasını başka bir noktaya çeken, kişiyi oldukça dinlendiren ve de iş stresinden uzaklaştıran şeylerdir hobiler. Bu tarz hobiler kişinin ilgi alanlarına göre değişmektedir. Fakat öyle bir boş zaman aktivitesi vardır ki, hemen hemen her kesime hitap eder; Barbeküler…

Bir hafta sonunu en eğlenceli şekilde geçirmenin neredeyse en eğlenceli yollarından biri barbekü yapmaktır. Ailenizle ya da eşinizle değerlendirebileceğiniz bir pazar gününe lezzet katmanın sınırlı imkanlarından biri olan barbeküler de, kendilerine has bir takım ihtiyaçlar doğurur. Örnek vermek gerekirse, barbekü yapmak için öncelikle mekan kısıtlayıcı bir unsurdur. Hemen hemen her yerde barbekü yapamazsınız… Bunu üzülerek söylüyoruz, çünkü günümüzde bir bahçeye sahip olmak, bir lükse sahip olmak manasına gelmekte. Eğer bir bahçeniz varsa, sorun neredeyse çözülür. Taşınabilir bir barbekü ya da bir mangal, tüm sorunlarına çare olacaktır. Fakat tercihinizi taşınmaz/sabit barbekülerden yana kullanmak niyetindeyseniz, örneklerimizi dikkatle incelemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü bu yazımızda tamamen taşınmaz/sabit barbekülerden oluşan bir seriyi sizler ile paylaşacağız.

Fakat eğer bir bahçeniz yoksa ve siz yine de barbekü yapmak niyetinde iseniz, hiç üzülmeyin. Çünkü Homify'ın olduğu her yerde çözüm vardır. Bahçesi olmayan evlerde de taşınmaz/sabit barbekü kullanmanız mümkündür. Ama nasıl ? dediğinizi duyar gibiyiz… Bu konuya dair karşımıza çıkan en sık örneklerden biri, balkonlarda taşınmaz/sabit barbeküye yer verilen yapılar. Fakat bugünkü yazımızın yıldızı olacak mekan, balkona benzese de aslında farklı. Evinizin gökyüzüne açılan penceresinden bahsediyoruz; Teraslar, teraslarımız… Terasta barbekü yapmak belki daha önce hiç aklınıza gelmemiş olabilir, fakat üzerinde birazcık düşününce aslında ne kadar mantıklı ve pratik bir fikir olduğunun farkına varacaksınız. Taşınmaz/sabit barbekünüzü terasa yerleştirmek aslında birçok probleminize çözüm sağlar. Çözüm sağladığı konuların başında temel probleminiz gelir. Artık, bahçeniz olmasa dahi evinizde barbekü yapabilirsiniz. İkinci konu ise, çoğu zaman başınıza bela olan koku konusu. Her ne kadar barbekü yapmak oldukça eğlenceli ve lezzetli bir aktivite olsa da, beraberinde getirdiği koku problemi çoğu zaman şevkinizi kırabilir. Fakat taşınmaz/sabit barbekünüzü terasınıza yerleştirirek koku problemini de çözmüş olursunuz. Taşınmaz/sabit barbeküyü terasa monte etmenin beraberinde getirdiği çözümlerden üçüncüsü ise pratiklik ile alakalı. Taşınabilir barbeküler oldukça pratik olabilir. Fakat özellikle depolama açısından büyük sorunlar teşkil ederler. Sonuçta neredeyse bir metrelik bir metal yığınını bir yerlerde saklamak çok da kolay değildir. Fakat terasınıza monte edeceğiniz bir taşınmaz/sabit barbekü, artık evinizin bir parçası olacaktır. Üstelik kullanmadığınız zamanlardan pek de bir şey yapmanıza gerek kalmaz. Sadece içini temizlemeli ve ağzını kapatmalısınız. Bu sayede sonraki kullanımınıza kadar sapasağlam duracaktır. Buradaki önemli noktalardan biri de hiç şüphesiz hava sirkülasyonu ile ilgili. Eğer barbekünüzün bacasını, duman çıkışına ve hava girişine uygun biçimde dizayn ederseniz, hem barbeküyü yakmak hem de dumanı tahliye etmek oldukça kolaylaşacaktır.

Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda görsel örnek paylaşacağız. Fakat daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımızı teras kategorimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz…