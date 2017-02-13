8 farklı yatak odası dekorasyon fikri

Yatak odası dekorasyonu yaparken göz önünde bulundurmanız gereken önemli birkaç detay vardır. Bunları kabaca; konforlu bir yatak, şık bir yatak başlığı, doğru aydınlatma, doğru bir yerleşim ve yeterli depolama alanı şeklinde sıralayabiliriz. Dekorasyonu bir uzmandan yardım almadan ya da hazır yatak odası takımı satın almadan, tamamen kendiniz yapmayı planlıyorsanız bu yazıda size ilham verebilecek 8 stil sahibi örnek tanıtacağız. Bu örneklerin her birinden işinize yarayacak bir fikir edinebilirsiniz. Daha fazla örnek bulmak isterseniz ülkemizden tasarımlar sunan ’Türkiye'den aklınızı alacak 30 yatak odası fotoğrafı’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Yatak odası dekorasyonunuz için istediğiniz stil, ferahlık, geleneksel ögeler ve işlevsellik gibi özellikleri barındırıyorsa bu tasarımı çok sevebilirsiniz. Açık renk ahşap ve beyaz rengin bir arada kullanıldığı bu tasarımda insanı hayran bırakacak, iç açıcı bir hava hakim. Beyaz ve işlemeli yatak başlığı dekorasyona farklı bir hava kazandırmış.
Dekorasyonda pastel renkler kullanmayı seviyorsanız bu duvar dekorasyonu çok hoşunuza gidecek. Nötr renklerin ve pudra tonlarının bir arada kullanıldığı dekorasyonlar dinlendirici ve huzur verici görüntüleri ile herkesi etkileyebiliyorlar. Özellikle klasik ve akdeniz gibi stillere uyum sağlayan bu renk dengesini siz de deneyebilirsiniz. Dekorasyonunuzda doğru ve başarılı bir renk dengesi oluşturmak için dekoratörlerimizden yardım alabilirsiniz.
Odayı sıradanlıktan kurtaracak ve sınırsız tasarım imkanı sunacak en etkili alan duvar dekorasyonudur. Yatak odası mobilyalarında alışılmadık modeller seçmekten yana değilseniz ama yine de odayı farklı bir tasarıma kavuşturma planınız varsa aradığınız farklılığı duvar dekorasyonunda yapabilirsiniz. Bu yatak odasının, klasik rölyeflere sahip cam göbeği yeşili duvarları, beyaz kuş yapıştırmalar ve apliklerle süslenmiş. Ortaya oldukça farklı ve iç açıcı bir tasarım çıkmış. Diğer tekstil ürünleri ile oluşturulan renk uyumu da odaya dengeli bir ışık kazandırmış.
Dekorasyonda farklılığı yatak modelinde arıyorsanız yuvarlak yatak modellerine mutlaka göz atmalısınız. Geniş odalar için çok daha uygun olan yuvarlak yataklar hem konforu hem de şık görüntüsü ile yatak odanıza güzellik kazandırabilir.
Bu odada dikkat çeken bir diğer özellik ise başarılı bir şekilde oluşturulmuş stildir. Desenli kilimler ve tahta tavan strüktürlerinin kiremit duvarlar ile oluşturduğu uyum harika.
Duvar dekorasyonu sayesinde güzelleşen odalara bir başka örnek. Oldukça sade bir tasarıma sahip olan bu yatak odasının tek gösterişi desenli duvarları ve bir de klasik avizesi oluyor. Beyaz dekorasyonun başarılı bir örneği olan bu yatak odası ferahlığı ve konforu ile ön planda.
Bu odada dikkatinizi çekecek bir çok farklı detay bulabilirsiniz. Klasik mobilyalar, vurgu renkleri, taş duvarlar, tahta tavan strüktürleri, ara duvar paneli ve hatta yatak başındaki boş çerçeve bile başka bir tasarıma ilham verecek bir örnek olabilir. Böylesine sıra dışı bir yatak odası oluşturmak için incelediğiniz örneklerde ilginizi çeken bütün ögeleri toplayarak bir kolaj planlayabilirsiniz. Belki ortaya başarılı bir eklektik tasarım bile çıkarabilirsiniz.
Kendin yap projelerinin gözdelerinden olan palet mobilyalara güzel bir örneği bu tasarımda bulabilirsiniz. Palet malzemeden üretilen bu kullanışlı yatak siyah, beyaz, gri ve sarı renklerinin güzel bir kombinasyonu. Modern ve minimal dekorasyonlarda en çok kullanılan renk dengelerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Siz de yatak odanızda palet bir yatak kullanmak istiyorsanız bu tarz farklı renkleri deneyebilirsiniz.
Yatak başlığı seçerken, genelde karyola ile birlikte takım olarak alabileceğiniz gibi farklı tasarımlara sahip başlıklar edinerek kendi tarzınızı da oluşturabilirsiniz. Hatta elinizde uygun malzemeler varsa kendiniz bile stil sahibi bir başlık üretebilirsiniz. Bu tasarımda eski tahtalarla oluşturulmuş basit ama farklı bir yatak başlığı var. Kırsal, iskandinav, akdeniz ve rustik gibi stilleri güçlendirmek için böyle bir modelden faydalanabilirsiniz.