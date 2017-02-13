8 farklı yatak odası dekorasyon fikri

Dekorasyonda farklılığı yatak modelinde arıyorsanız yuvarlak yatak modellerine mutlaka göz atmalısınız. Geniş odalar için çok daha uygun olan yuvarlak yataklar hem konforu hem de şık görüntüsü ile yatak odanıza güzellik kazandırabilir.

Bu odada dikkat çeken bir diğer özellik ise başarılı bir şekilde oluşturulmuş stildir. Desenli kilimler ve tahta tavan strüktürlerinin kiremit duvarlar ile oluşturduğu uyum harika.