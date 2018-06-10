Türkiye'den 6 iç açıcı salon

Beyazlara bürünen salon, modern mobilyalar ve şık aksesuarlarla ışıl ışıl bir atmosfere sahip. Açık renk tonların uyum ve ahenginin yanı sıra ferah ve iç açıcı bir atmosfer oluşuyor. Salonunuzda soğuk etkiyi ortadan kaldırmak için ahşap yüzeylerle sıcaklık katabilir, dekoratif bitki ve çiçeklerle daha huzurlu bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Natürel dokuların ve ahşabın sıcaklığı ile yeşil bitkilerin ferahlığı huzur veren bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştıracak.

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