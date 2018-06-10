Türkiye'den 6 iç açıcı salon

Konfor sunan yaşam alanları için aydınlık ve ferah bir atmosferin yeri ayrıdır. Huzur veren dingin bir ev atmosferi oluşturmak istiyorsanız, dekorasyonda bazı püf noktaları gözden kaçırmamak gerekir. Duvar zeminlerinden ışıklandırma unsurlarına, perde ve halılardan mobilya ve aksesuarlara birçok unsur uygulanacak stil ve tarzla ilgilidir. Eğer daha ferah ve iç açıcı bir salon dekorasyonu oluşturmak istiyorsanız, her biri Türk tasarımcıların elinden çıkmış 6 iç açıcı salon modeli için aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.
Beyazlara bürünen salon dekorasyonunda dingin mavi tonları, gri tavan ve duvar zeminleri, açık tonlarda ahşap dokular kullanılarak ferah bir atmosfer oluşmuş. Genel olarak renk ve dokuların ahengi hakim. Beyaz şömine alanını öne çıkaran gri duvar dekoru akılcı tasarlanmış. Benze durum asma tavan detaylarında da gri ve beyazın muhteşem uyumu ile öne çıkıyor. Mavinin dingin tonlarını sevenlerin ilgisini çekecek şık ve özenle tasarlanan ferah bir salon.
Kahverengi tonları natürel renkler arasında yer alıyor. Özellikle salon dekorasyonunda natürellik yakalamak ve daha huzurlu bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız, natürel renk ve dokuları kullanmaya yönelebilirsiniz. Geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alan salon, modern ve rahat mobilyalarla döşenmiş. Açık renk zemin ve ahşap yüzeylerin ağırlıklı kullanıldığı salonda rahat koltuklar kontrast renkler tercih edilerek ön plana çıkıyor. Yemek masası için ayrılan alan oldukça şık ve modern dizayn edilmiş.
Açık renk klasik stil dizayn edilen mobilyalarla özenle tasarlanan döşeme zemini kontrast oluşturarak renk ve dokular öne çıkıyor. Bir salonu daha ferah ve iç açıcı dekore etmek için şık ve özenle seçilen mobilya ürünlerinin yanı sıra, ışıklandırma unsurlarının da atmosferi önemli ölçüde etkilediğini hatırlatmak gerekir. Doğru ve ölçülü aydınlatma ile salon atmosferini değiştirebilir, daha ferah bir görünüm oluşturabilirsiniz. Duvar dekorlarında aynaların kullanımı ile ferah etki artar ve derinlik katan unsurlar salonunu daha da geniş ve ferah gösterir.
Uyum ve ahengi ön plana çıkaran çalışmalar oldukça ilgi görüyor. Özellikle nötr renklerle oluşturacağınız bir renk paleti, kolaylıkla uyum sağlayan eşya ve objeler bulmanızı kolaylaştıracaktır. Nötr grinin farklı tonlarını bir araya getirebilir, beyazla muntazam uyumunu sağlayabilirsiniz. Ahşap döşeme zemini ve süs bitkileri ferahlık ve sıcaklık katacaktır. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen farklı stil ve tarzda birçok örnek bulabilir, ilham alabilirsiniz.
Ferah esintilerle mavinin öne çıktığı özenle tasarlanan bir salon. Nötr renklerle parlak ve canlı renkleri bir araya getirebilir, renkler arasında denge unsuru sağlayabilirsiniz. Modern köşe koltuklarıyla konforlu ve rahat bir salon döşeyebilir, renklerin cazibesini mobilyalarda kullanabilirsiniz. Salon dekorasyonu için uygulanacak stil ve bir renk paleti belirleyin. Örnek şık salon modelinde olduğu gibi, duvar dekorları, mobilyalar ve ihtiyaca göre halı ya da perde modelleri ile renk ve desen ilişkisini göz önüne alabilirsiniz.
Beyazlara bürünen salon, modern mobilyalar ve şık aksesuarlarla ışıl ışıl bir atmosfere sahip. Açık renk tonların uyum ve ahenginin yanı sıra ferah ve iç açıcı bir atmosfer oluşuyor. Salonunuzda soğuk etkiyi ortadan kaldırmak için ahşap yüzeylerle sıcaklık katabilir, dekoratif bitki ve çiçeklerle daha huzurlu bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Natürel dokuların ve ahşabın sıcaklığı ile yeşil bitkilerin ferahlığı huzur veren bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştıracak.
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