Basit ve güzel, bu evde aradığınız her şey var (ve çok uygun)

Garajın göründüğü giriş cephesinden bir kare ile devam ediyoruz. Garaj için ayrılan alanda 2 otoluk park yeri projeye dahil. Doğa manzarası eşliğinde bir ev konforu özellikle şehir hayatından sıkılanların rüyası. Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayan projede, araç otoparkından konfora, huzur veren birçok unsur göz önüne alınmış. Veranda zemininde toprak tonlarına yakın karo döşeme zemini kaplı. Dekoratif bitkiler ve geniş bir çim alanı mevcut. Özellikle yaz sıcaklarını havadar alanlarda geçirmeyi tercih edenler için geniş ve kullanışlı bir bahçe, davetkar yaşam alanları dizayn edilmiş. Bu şahane evde aradığınız her şey mevcut ve prefabrik evler, ekonomik çözümler sunuyor.

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