Basit ve güzel, bu evde aradığınız her şey var (ve çok uygun)

Çağdaş ve yenilikçi çözümlerle modern stil dizayn edilen prefabrik evler günümüzde oldukça ilgi görüyor. Bu yazımızda sade ve basit çizgilerle fark yaratan konforlu bir prefabrik eve konuk olacağız. Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını barındıran projede, ayrıca garaj mevcut. Ekonomik ve kaliteli bir gayrimenkul çözümü olarak, iyi tasarlanmış bir prefabrik ev oldukça avantajlıdır. Bahçe içinde sıcak atmosferiyle bir aile evi konforu sunan projenin görsellerini hemen incelemeye başlayalım. Bu ev, mor menekşe tonlarını sevenlerin ilgisini cezbedecek!
Beyaz cephesi ile doğa ile iç içe küçük ama şık bir ev. Beşik çatı modeli ile klasik mimari izleri taşıyor. Garaj girişinin de görüldüğü bu açıda, çatı saçakları garajı da içine alıyor. Kutu gibi olsun ama benim olsun diyorsanız, hem ekonomik hem de konfor sunan bu prefaberik ev size ilham verebilir. Cam kapı modelleri ile doğal ışığı muntazam alan bu ev, basit tasarımı ve yalın çizgileri ile sıcak bir yuva olma özelliği taşıyor. Bahçe içinde küçük ama şirin bir ev sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekecek bu evin iç mekan görsellerini inceleyelim.
Özellikle küçük evler için oldukça kullanışlı olan açık plan tasarım fikirleri birçok avantaj içerir. Açık renk tonlarıyla ferah ve iç açıcı bir atmosfere sahip salonda kahverengi ve bej gibi natürel renkler, beyaz ve menekşe moru tonları kullanılmış. Pırıl pırıl çiçek gibi dairenin dekorasyonunda modern mobilyalar tercih ediliyor. Duvar dekorları ile çiçekli perde desenleri uyum ve ahenk içeriyor. Yemek alanı için ayrılan alanda, beyaz yemek masası ve gümüş bacaklarla modern tasarım çizgileri ön plana çıkıyor. Enfes manzarasıyla iç açıcı ve huzur veren bir salon.
Işıl ışıl ve göz kamaştıran mutfak ve yemek alanında beyaz renk hakim ve mor menekşe tonları öne çıkıyor. Eğer cesur renkleri dekorasyonda kullanmak istiyor ve bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, nötr ya da açık zeminlerle canlı renklerin kullanılmasına olanak tanıyın. Renklerde denge unsurunu sağlayarak, canlı ve nötr renkleri bir araya getirebilir, ya da cesur renklerle açık renk tonlarındaki zemin uygulamalarını bir arada dizayn edebilirsiniz. Böylelikle cesur renkleri ön plana çıkarırken, olası renk karmaşasını ortadan kaldırabilirsiniz. Oldukça göz alıcı, elegan ve şık bir ev. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Garajın göründüğü giriş cephesinden bir kare ile devam ediyoruz. Garaj için ayrılan alanda 2 otoluk park yeri projeye dahil. Doğa manzarası eşliğinde bir ev konforu özellikle şehir hayatından sıkılanların rüyası. Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayan projede, araç otoparkından konfora, huzur veren birçok unsur göz önüne alınmış. Veranda zemininde toprak tonlarına yakın karo döşeme zemini kaplı. Dekoratif bitkiler ve geniş bir çim alanı mevcut. Özellikle yaz sıcaklarını havadar alanlarda geçirmeyi tercih edenler için geniş ve kullanışlı bir bahçe, davetkar yaşam alanları dizayn edilmiş. Bu şahane evde aradığınız her şey mevcut ve prefabrik evler, ekonomik çözümler sunuyor.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Basit ve minimal çizgilerle konfor sunan bir aile evi’ yazımız da ilginizi çekebilir.