Karşınızda high-tech evler! Yeni nesil konutlarda ileri teknoloji kullanımı

Teknoloji çağından evlerimizi de nihayet payına düşeni almaya başladı. Gelişen teknolojiye ayak uyduran mimarlar ve inşaat firmaları hayatımızı kolaylaştıracak teknolojik çözümleri artık evlere de taşıyor. En iyi ses ve görüntü sistemlerinden gözü yormayan aydınlatmaya, şık ve pratik mutfak teknolojilerinden sıra dışı ısınma sistemlerine kadar, artık evlerimiz daha akıllı. Elektriğini kendi üreten ekolojik evler, otomobillerimizi yer altına saklayan asansörlü otoparklar, evde sinema keyfini doyasıya yaşayabileceğimizi görüntü ve ses sistemleri, güvenliğimiz için alarm ve kamera çeşitleri, antibakteriyel malzemelerden üretilen mutfak ve banyo üniteleri ve benzeri birçok özellik artık sıra dışı ve ulaşılmaz olmaktan çıkıp birçok firma tarafından standart hale getirilmiş vaziyette.
Bu yazımızda teknolojik evleri ve bu evlerin müthiş özelliklerini inceledik. homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen mimar, iç mimar ve tasarım firmalarının en güzel teknolojik ürünleri seçtiğimiz bu derleme, umarız sizler için de ilham kanyağı olur.
Gün geçtikçe yaygınlaşmaya başlayan LED aydınlatmalar yeni nesil evlerin olmazsa olmazı. Düşük elektrik tüketimi, anında ışık verme özelliği, uzun ömürlü oluşları ve gözü rahatsız etmeyen endirekt ya da yarı direkt aydınlatma çözümleri sundukları için tercih edilen LED aydınlatma elemanları günümüzde normal ampullerin yerini almaya başladı. Fiyat olarak nispeten yüksek olsalar da, elektrik harcamasında yaptıkları tasarruf ve normal ampule göre müthiş derecede uzun ömürlü olmaları sayesinde kendini kısa sürede amorti eden LED'li aydınlatma sistemleri değişik renk seçenekleri ile de göz dolduruyor. Fotoğraftaki örnekte, Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından dekore edilmiş olan bir konutun oturma odasını görüyoruz. Alçıpan tavan ile entegre bir duvar panelinin arka kısmına saklanmış olan şerit aydınlatma, mekana kuvvetli ancak yumuşak bir ışık sağlıyor ve gözü yormuyor.
Bu konuyla ilgili daha derin bir inceleme için İyi bir aydınlatma için LED tavan lambası uygulamaları başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Kim evinde devasa bir ekranda dizi, film veya video klipler izlemeyi istemez ki? Ailece ya da arkadaşlarla toplanıp film geceleri yapmak ya da oyun konsolunda sanki oyunun içindeymişsinizcesine gerçekçi hissiyat yaratan oyunlar oynamak, hem de tüm bunları evin konforunda yapmaktan daha keyifli ne olabilir? Üç ya da beş parçalı ses sinema sistemleri, devasa projeksiyon perdesi, ampul ömrü eski tiplere göre oldukça uzun olan projeksiyon makineleri, çözünürlüğü yüksek yayınlara ulaşabilir olmak gibi eskiden lüks sayılan durumlar günümüzde ise son derece normal ve erişilebilir niteliğe geldi. Bizim yapmamız gereken tek şey, oturma odamızı ya da varsa ayrı bir televizyon-sinema odamızı buna göre dekore etmek ve son teknoloji ürünü görüntü ve ses sistemlerinin tadını çıkarmak.
Fotoğraftaki örnekte İzmirli iç mimarlık firması As Tasarım Mimarlık tarafından dekore edilen bir konutun multimedya odasını görmekteyiz.
Teknolojik gelişmelerden en çok yararlanan mekanlardan biri de mutfaklarımız. Farklı yüksekliklerdeki çalışma ve pişirme yüzeyleri katlanabilen, açılıp kapanabilen masa ve tezgahlar ve çeşitli ihtiyaçları karşılayabilmek için değişik ölçü ve modelde ünite ve modüller artık birçok mutfak firması tarafından tasarlanıp imal ediliyor. Elektrikli aletlerin de günümüz teknolojisine uygun olmaları sayesinde, yemek hazırlığı kolaylaşıyor, pişirme işlemleri daha hızlanıyor, temizlik çok daha kolaylaşıyor ve en önemlisi, mutfakta vakit geçirmek müthiş zevkli hale geliyor.
Gelişen teknoloji bahçelerimizi dahi etkisi altına almaya başladı. Güneş enerjili bahçe aydınlatmaları, en güzel yüzme havuzları, hidromasajlı küvetler ve spa çeşmeleri, bahçeye müzik yayını yapan özel hoparlörler bahçelerimizde daha keyifli anlar geçirmemiz için elinden geleni yapıyorlar. Eskiden yalnızca ticari binalarda gördüğümüz yeraltı otopark sistemleri bile artık konutlar için de yapılıyor. Asansörlü yeraltı otoparkları küçük bir bahçeye sahip olan ve bu bahçeden ödün vermek istemeyenler için ideal birer çözüm. Basit bir uzaktan kumanda ile aşağı yukarı hareket eden asansör sistemi, hem arabanızı güvenli tutmak hem de bunun için bahçenizden ödün vermememk için harika bir fikir.
Sobalar geri döndü! Ancak bu sobalar bildiğimiz sobalara hiç de benzemiyor. Evin doğalgaz sistemine bağlı olarak çalışan dertsiz tasasız bu soba ve şömine modelleri, ısıtma sistemini evin değerli bir dekoratif ögesi haline getiriyor. Cam yüzeyleri sayesinde alevlerin muhteşem dansını izleme imkanı sunan bu son teknoloji sobalar içinde bulundukları mekanın yıldızı olmaya aday bir görselliğe sahipler. Mekanın dört bir yanından izlenebilen ve insanın içini ısıtan bir görüntü sunan bu müthiş sobaların farklı ev tasarımlarına sahip değişik modelleri de mevcut.
Günümüzde yalnızca binaların içinde yer alan ürünler değil, binalar kendisi de komple akıllı tasarımlara sahip olmaya başladı. Güneş enerjisi panellerinden oluşan çatılar ile yenilenebilir enerji kaynağı yaratarak kendi elektriğini üreten evler çevre dostu olmalarıyla da ön plana çıkıyor. Geri dönüşümün kusursuz bir şekilde işlediği, yeşil çatılar ile ekoloji dostu, organik temizlik ürünlerinin kullanıldığı doğal havuzlar ile çevreye zararlı havuz kimyasalları saçmayan, mükemmel alarm ve yüksek çözünürlüklü ve gece görüşlü kamera sistemleri sayesinden son derece güvenlikli, içinde bulundukları ortamın doğal ve mimari dokusuna uygun evler inşa etmek, şaşaalı, tüketim canavarı devasa evler inşa etmekten çok daha etik ve hem kısa hem de uzun vadede çok daha kullanışlı.
Çevreye karşı duyarlı insanlar arttıkça, mimarlar ve inşaat firmaları da bu tür akıllı evlere daha fazla ağırlık verecek ve umuyoruz ki, girişine tablet yerleştirip akıllı diye sattıkları evleri gerçekten ileri teknoloji ürünü, akıllı ve etik evler haline getirecekler.