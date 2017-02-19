Bahçeleriniz için baylıacağınız 16 şık barbekü ve fırın

Baharın yaklaştığı son günlerde havadar alanlara özlem artıyor. Eğer siz de sıcak günleri fırsat bilip havadar alanlara değerlendirmek istiyorsanız, konuklarınızı ağırlamak için veranda ve bahçe alanlarını tercih edebilirsiniz. Barbekü keyfinden vazgeçmeyenler için, veranda ve teraslarda kullanım kolaylığı sağlayan 16 şık barbekü modeli derledik. Şimdi bu şahane barbekü modellerine yakından bakalım ve kararı siz verin.
Geniş tezgah kullanımı sağlayarak rahat ve kullanışlı bir barbekü modeliyle devam ediyoruz. Kolonyal stil dekor fikirleri ile natürel dokular bir araya geliyor. Burada da diğer barbekü modellerinde olduğu gibi natürel zemin dokuları göz okşuyor.
Geleneksel dokularla göze hitap eden huzur veren bir atmosfer oluşturmaya ne dersiniz? Yemyeşil bir bahçe manzarası eşliğinde geleneksel çatı modeli ve tuğla yapısıyla tüm ihtiyaçlarınızı muntazam karşılayacak bir barbekü modeli. İşlevsel detaylarla geleneksel tarzdan vazgeçmeyenler için.
Özellikle rustik stil öğelerle barbekü modelleri ilginizi çekiyorsa bu örnek size hitap edebilir. Zengin doku ve renk alternatifleri ile tuğla zarafetini ön plana çıkaran bu barbekü modeli geleneksel izler barındırıyor.
Renk ve dokularda tezatlığın uyumu ve renklerin ahengini ön plana çıkarabilirsiniz. Çini zemin kaplamaları ile mavi tonlarının renk ahengini ve ferahlık getirebilirsiniz. Ahşap ve çini kaplamanın muntazam uyumu ile doku ve renkler daha da ön plana çıkıyor.
Pratik kullanım olanakları sunan portatif barbekü modelleri, hem az yer kaplıyor, hem de ihtiyaç duyulmadığında kaldırılabilir. Eğer fonksiyonel özellikler ve taşıyabilme ayrıcalığı arıyorsanız portatif barbekü modelleri ilginizi çekebilir.
Modern ızgara sistemleri ile tam donanımlı bir barbekü alanı ile devam ediyoruz. Oluşacak sıcak atmosfer için en iyi konum havadar alanlar olacaktır. Ferah ve iç açıcı veranda, teras ve balkonlar bu iş için ideal alternatifler olarak değerlendiriliyor. Gazlı sistemlerle imal edilen barbeküler sıcaklık ayarı ve kontrol edebilme özellikleri taşır.
Izgara, eviye, tezgah ve fırın içeren bu model tam teçhizatlı ve tüm ihtiyaçları karşılıyor! Arzu edilen tuğla renkleri veya taş zeminler sipariş edilerek rustik öğeler taşıyan barbekü modelleri dizayn ettirebilirsiniz.
Veranda ve teraslar için ideal bir barbekü modeli ile devam ediyoruz. Doğal taş kaplama zemini ile natürelliği göz okşuyor. Şömine bacası eşliğinde çok amaçlı kullanılabilecek şık bir barbekü modeli.
Doğa manzarası eşliğinde bir barbekü davetinin keyfi bambaşkadır. Modern çözümlerle dizayn edilen ve geniş bir doğa manzarasına karşı konumlanan bu barbekü modeli oldukça kullanışlı.
Estetik görünüm sağlayan natürel malzemelerin kullanılmasının yanı sıra, fonksiyonellik ve pratik kullanım olanakları tanıyan kullanışlı bir barbekü modeli ve şık bir tezgah.
Çok amaçlı tezgah, barbekü ve mangal alanını bir arada dizayn edebilir, ihtiyaca göre eviye modeli de ekleyebilirsiniz.
Dikey bahçe duvar dekorları ile tam donanımlı bir açık mutfak farkı işte burada. Lüks ve konforlu kullanım olanakları sağlarken, konuklar için şık bir atmosfer sunuyor. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde tasarım örneklerini sizlerle paylaştık.
Basit ve sade tasarımıyla taş duvar dokusu ile bir araya geldiğinde çarpıcı bir barbekü modeli ortaya çıkıyor. Minimalist yaklaşımla dizayn edilen barbekü modeli ile fark yaratın.
Kolaylıkla taşınabilir barbekü modelleri de ayrıca ilgi görüyor. Kullanım ihtiyacı duyulan portatif barbekü modelleri için ekonomik ve kullanışlı modelleri tercih edebilirsiniz.
Yalın çizgilerle ahşabın minimalist yaklaşımla kullanımı şık ve elegan bir barbekü modeli oluşturuyor. Izgara sistemleriyle eviye barındıran bu modeli minimalist tasarımlarla ilgilenenlerin dikkatini çekebilir.
Günümüz koşullarında modern çözümlerle geleneksel izleri bir araya getiren barbeküler oldukça ilgi görüyor. Tam donanım dizayn edilen bu örnekte, açık mutfak tezgahı ile bir arada bulunan barbekü alanı natürel dokularla dizayn edilmiş. Ahşabın sıcak renkleri ile tuğlanın zarafeti natürellikleriyle göz okşuyor.
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