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Bahçeleriniz için baylıacağınız 16 şık barbekü ve fırın

Meral Eser Meral Eser
homify Modern Balkon, Veranda & Teras
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Baharın yaklaştığı son günlerde havadar alanlara özlem artıyor. Eğer siz de sıcak günleri fırsat bilip havadar alanlara değerlendirmek istiyorsanız, konuklarınızı ağırlamak için veranda ve bahçe alanlarını tercih edebilirsiniz. Barbekü keyfinden vazgeçmeyenler için, veranda ve teraslarda kullanım kolaylığı sağlayan 16 şık barbekü modeli derledik. Şimdi bu şahane barbekü modellerine yakından bakalım ve kararı siz verin.

1. Kolonyal stil

Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie BahçeOcak & Barbekü
Kuchnia w Ogrodzie

Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

Geniş tezgah kullanımı sağlayarak rahat ve kullanışlı bir barbekü modeliyle devam ediyoruz. Kolonyal stil dekor fikirleri ile natürel dokular bir araya geliyor. Burada da diğer barbekü modellerinde olduğu gibi natürel zemin dokuları göz okşuyor.

2. Geleneksel tarz

Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

Geleneksel dokularla göze hitap eden huzur veren bir atmosfer oluşturmaya ne dersiniz? Yemyeşil bir bahçe manzarası eşliğinde geleneksel çatı modeli ve tuğla yapısıyla tüm ihtiyaçlarınızı muntazam karşılayacak bir barbekü modeli. İşlevsel detaylarla geleneksel tarzdan vazgeçmeyenler için.

3. Rustik stil: Tuğla zarafeti

Outdoor Kitchens and BBQ Areas, Design Outdoors Limited Design Outdoors Limited Akdeniz Bahçe
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchens and BBQ Areas

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Özellikle rustik stil öğelerle barbekü modelleri ilginizi çekiyorsa bu örnek size hitap edebilir. Zengin doku ve renk alternatifleri ile tuğla zarafetini ön plana çıkaran bu barbekü modeli geleneksel izler barındırıyor.

4. Çini zeminler ve ahşap

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Renk ve dokularda tezatlığın uyumu ve renklerin ahengini ön plana çıkarabilirsiniz. Çini zemin kaplamaları ile mavi tonlarının renk ahengini ve ferahlık getirebilirsiniz. Ahşap ve çini kaplamanın muntazam uyumu ile doku ve renkler daha da ön plana çıkıyor.

5. Portatif

Ogród na 2-POZIOMOWYM TARASIE przy penthouse, Ogrodowa Sceneria Ogrodowa Sceneria Modern Balkon, Veranda & Teras
Ogrodowa Sceneria

Ogrodowa Sceneria
Ogrodowa Sceneria
Ogrodowa Sceneria

Pratik kullanım olanakları sunan portatif barbekü modelleri, hem az yer kaplıyor, hem de ihtiyaç duyulmadığında kaldırılabilir. Eğer fonksiyonel özellikler ve taşıyabilme ayrıcalığı arıyorsanız portatif barbekü modelleri ilginizi çekebilir.

6. Gazlı sistemlerle modern çözümler

Covered Outdoor Kitchen Design Outdoors Limited Modern Bahçe
Design Outdoors Limited

Covered Outdoor Kitchen

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Modern ızgara sistemleri ile tam donanımlı bir barbekü alanı ile devam ediyoruz. Oluşacak sıcak atmosfer için en iyi konum havadar alanlar olacaktır. Ferah ve iç açıcı veranda, teras ve balkonlar bu iş için ideal alternatifler olarak değerlendiriliyor. Gazlı sistemlerle imal edilen barbeküler sıcaklık ayarı ve kontrol edebilme özellikleri taşır.

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7. Modüler dizayn

Barbecue au charbon 940, chemoa.fr chemoa.fr BahçeOcak & Barbekü
chemoa.fr

chemoa.fr
chemoa.fr
chemoa.fr

Izgara, eviye, tezgah ve fırın içeren bu model tam teçhizatlı ve tüm ihtiyaçları karşılıyor! Arzu edilen tuğla renkleri veya taş zeminler sipariş edilerek rustik öğeler taşıyan barbekü modelleri dizayn ettirebilirsiniz.

8. Çok amaçlı: Yazın barbekü, kışın şömine

Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

Veranda ve teraslar için ideal bir barbekü modeli ile devam ediyoruz. Doğal taş kaplama zemini ile natürelliği göz okşuyor. Şömine bacası eşliğinde çok amaçlı kullanılabilecek şık bir barbekü modeli.

9. Modern stil

BBQ Area Design Outdoors Limited BahçeOcak & Barbekü
Design Outdoors Limited

BBQ Area

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Doğa manzarası eşliğinde bir barbekü davetinin keyfi bambaşkadır. Modern çözümlerle dizayn edilen ve geniş bir doğa manzarasına karşı konumlanan bu barbekü modeli oldukça kullanışlı.

10. Tam donanımlı açık mutfak

Outdoor Kitchen Design Outdoors Limited Rustik Bahçe
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchen

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Estetik görünüm sağlayan natürel malzemelerin kullanılmasının yanı sıra, fonksiyonellik ve pratik kullanım olanakları tanıyan kullanışlı bir barbekü modeli ve şık bir tezgah.

11. Fonksiyonel

Fireplaces, La Fleche Design La Fleche Design Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
La Fleche Design

La Fleche Design
La Fleche Design
La Fleche Design

Çok amaçlı tezgah, barbekü ve mangal alanını bir arada dizayn edebilir, ihtiyaca göre eviye modeli de ekleyebilirsiniz.

12. Lüks ve konforlu

homify Modern Balkon, Veranda & Teras Ahşap rengi
homify

homify
homify
homify

Dikey bahçe duvar dekorları ile tam donanımlı bir açık mutfak farkı işte burada. Lüks ve konforlu kullanım olanakları sağlarken, konuklar için şık bir atmosfer sunuyor. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde tasarım örneklerini sizlerle paylaştık.

13. Minimalist ve modern çizgiler

Barbecues tout inox Design, chemoa.fr chemoa.fr BahçeOcak & Barbekü
chemoa.fr

chemoa.fr
chemoa.fr
chemoa.fr

Basit ve sade tasarımıyla taş duvar dokusu ile bir araya geldiğinde çarpıcı bir barbekü modeli ortaya çıkıyor. Minimalist yaklaşımla dizayn edilen barbekü modeli ile fark yaratın.

14. Pratik ve kullanışlı

A chaque loisirs son tapis : vélo, moto, barbecue, jeux..., ITAO ITAO BahçeOcak & Barbekü
ITAO

ITAO
ITAO
ITAO

Kolaylıkla taşınabilir barbekü modelleri de ayrıca ilgi görüyor. Kullanım ihtiyacı duyulan portatif barbekü modelleri için ekonomik ve kullanışlı modelleri tercih edebilirsiniz.

15. Ahşabın minimalist yorumu

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Yalın çizgilerle ahşabın minimalist yaklaşımla kullanımı şık ve elegan bir barbekü modeli oluşturuyor. Izgara sistemleriyle eviye barındıran bu modeli minimalist tasarımlarla ilgilenenlerin dikkatini çekebilir.

16. Modern ve geleneksel

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Günümüz koşullarında modern çözümlerle geleneksel izleri bir araya getiren barbeküler oldukça ilgi görüyor. Tam donanım dizayn edilen bu örnekte, açık mutfak tezgahı ile bir arada bulunan barbekü alanı natürel dokularla dizayn edilmiş. Ahşabın sıcak renkleri ile tuğlanın zarafeti natürellikleriyle göz okşuyor.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’8 adımda doğru barbekü nasıl tasarlanır?’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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