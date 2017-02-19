Bahçeleriniz için baylıacağınız 16 şık barbekü ve fırın

Baharın yaklaştığı son günlerde havadar alanlara özlem artıyor. Eğer siz de sıcak günleri fırsat bilip havadar alanlara değerlendirmek istiyorsanız, konuklarınızı ağırlamak için veranda ve bahçe alanlarını tercih edebilirsiniz. Barbekü keyfinden vazgeçmeyenler için, veranda ve teraslarda kullanım kolaylığı sağlayan 16 şık barbekü modeli derledik. Şimdi bu şahane barbekü modellerine yakından bakalım ve kararı siz verin.