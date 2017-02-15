L koltukla güzelleşen 6 salon

Salonlar, hem konuklar hem de bizler için konfor sunan ve huzur veren alanlar olarak dizayn edilir. Dekorasyonda duvar dekorlarından döşeme zeminine, ışıklandırma unsurlarından mobilya tercihlerine kadar birçok farklı unsur atmosferi etkiler. Uygulanacak stil ve tarza göre konfor sunan mobilyalar, hem sizin rahatlığınızı hem de konuklarınızın konforunu etkiler. Konfor sunan L koltuk modelleri ise hem rahatlık hem de fonksiyonellik yakalamanızı kolaylaştırır. İhtiyaca göre kullanım rahatlıkları sunan L koltuklar, döşeme zemini alanından yer kazandırarak geniş evlerde ekstra mobilya kullanımını, küçük evlerde alan kazancını sağlar. Şu halde hangi L koltuk modelini seçeceğinize karar veremiyor musunuz? L koltuk modelleriyle güzelleşen salonlara bir göz atalım ve beğenilerinize uyan koltuk modeline siz karar verin.
Ferah ve iç açıcı bir salon dekore etmeyi tercih edenler için oldukça şık dizayn edilen bir salon. Evin diğer alanları ile uyumlu renk ve doku ahengini taşıyan bu örnekte, konfor sunan krem rengi L koltuk modeli tercih edilmiş. Modern mobilyalarla açık renk tonlarının tercih edildiği salonda iç açıcı bir atmosfer hakim. Mor menekşe tonları ve sıcak renklerin kullanımı için uygun sade zemin tonları sağlanıyor, böylelikle sade zemin renkleri ile canlı renkler ve aksesuarlar öne çıkıyor.
L koltuk modelleri diğer koltuk modellerine nazaran rahatlık ve farklı kullanım olanaklarını tanır. Ev keyfine düşkünler için rahatlıkla uzanmanızı sağlayan koltuk modelleri, şömine başında sıcak atmosferin keyfini çıkarmanız için ideal mobilyalardır. Örnek görselde uzun ve dar salon duvar ve tavan zemini beyaz renklere boyanarak daha geniş ve ferah bir görünüm sağlanmış. Nötr gri L koltuk modeli ile tekli kahverengi koltuk sıcak ve soğuk renk dengesini sağlıyor.
Eğer küçük bir salon alanına sahipseniz dert etmeyin. Renk ve dokuların ahengi ile daha sıcak bir atmosfer oluşturmak mümkün. Huzur veren bir ev atmosferi için renklerin dengesi duvar dekorları ve mobilyaların uyumu ile sağlanıyor. Canlı renklerle sade ve nötr zemin renkleri bir araya getirilerek soğuk ve sıcak denge unsuru yakalanıyor. Enfes manzarası ile şık ve özenle tasarlanan bir salon.
Huzur veren bir atmosfer için natürel renkleri tercih edenlere enfes bir örnek. Şık ışıklandırma unsurları ile renklerin ahengi ve dingin bir atmosferin oluşturulduğu salonda natürel renkler hakim. Kahverengi tonları ile uyum ve ahenk içeren krem rengi L koltuk modeli modern stil dizayn edilmiş. Konfor, rahatlık ve modern stil çizgiler bir arada.
L koltuklarda Chesterfield modeline ne dersiniz? Zarif çizgilerle şıklık yakalayan L koltuk modelleri için konfor sunan bir örnek daha. Özellikle salonu kullanım amaçlarına göre bölerken bölücü duvara gerek kalmadan paravan niteliğinde Tv ünitesi kullanılıyor. Tv alanı için konforlu bir koltuk modeli arayanlara Chesterfield versiyonu şıklık ve cazibe katabilir. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen farklı stil ve tarzda birçok örnek bulabilir, ilham alabilirsiniz.
L koltuk modelinde kullanılan tekstil ürünleri ve rahatlık sağlayan tasarım özellikleri konforunuzu sağlar. Uzun vadede kazançlı çıkmak istiyorsanız, kaliteli tekstil ürünleri ile natürel dokuları tercih edebilirsiniz. Böylelikle tekstil ürünlerinde sentetik olmayan natürel zemin dokuları ile cildinizi rahatsız etmeyen ve serin tutan kumaş dokularını tercih edebilirsiniz. Konfor ve rahatlığı esas alan tasarımıyla her eve yakışacak bu koltuk modeli aradığınız alternatifler arasında yer alabilir.
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