L koltukla güzelleşen 6 salon

L koltuk modelinde kullanılan tekstil ürünleri ve rahatlık sağlayan tasarım özellikleri konforunuzu sağlar. Uzun vadede kazançlı çıkmak istiyorsanız, kaliteli tekstil ürünleri ile natürel dokuları tercih edebilirsiniz. Böylelikle tekstil ürünlerinde sentetik olmayan natürel zemin dokuları ile cildinizi rahatsız etmeyen ve serin tutan kumaş dokularını tercih edebilirsiniz. Konfor ve rahatlığı esas alan tasarımıyla her eve yakışacak bu koltuk modeli aradığınız alternatifler arasında yer alabilir.

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