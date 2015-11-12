Kendin Yap (DIY) projeleri için 6 şahane fikir

Kendin Yap projeleri, yani İngilizce bilinen ve sık sık kullanılan adıyla DIY (Do-It-Yourself) projeler aslında halkımızın kültürüne ve alışkanlıklarına çok da uzak bir kavram değil. Tüketim çılgınlığı her ne kadar ülkemizde de aşırı boyutlara ulaştıysa da, anne babalarımızda gördüğümüz bir disiplinle, evde kendi başımıza bir şeyler üretme ve/veya onarma fikrine yabancı değiliz. Evde ufak bir tamirattan tutun, yeni giysiler dikmeye ya da örmeye kadar, evde anne ve babalarımızın kendi başlarına uyguladıkları, bunu için bir profesyonel (elektrik ustası, tesisatçı, marangoz vs.) tutulmayan ya da bitmiş ürünü direkt satın alma yerine uygun malzemeler ile kendileri tarafından imal edilen tüm çalışmaları DIY olarak adlandırabiliriz. Batı dünyasında günümüz politik ve ekonomik yapısının dışına çıkmak isteyen insanlar tarafından özellikle tercih edilen Kendin Yap çalışmalarında, maliyet genelde satın alınan bir ürüne göre çok daha makul olur. Bu çalışmalar, piyasada bulamadığınız özel ürünleri tam olarak kendi arzu ettiğiniz şekilde yapma imkanı verir. Üstelik insanda da bir işi kendi başına tamamlamış olmanın verdiği, başarı duygusu gibi iyi hisler uyandırır.

Bu sayfamızda kumaş, iğne iplik ve boya gibi malzemeler kullanarak basit bir şekilde hangi ev tekstil ürünlerini ortaya çıkarabileceğimizi inceledik. Başka hiçbir yerde bulunmayan, kendimize özel ürünler yaratmak için de, Kendin Yap projeleri ideal. Eğer konuya yabancıysanız ve işin zorluğu-kolaylığı açısından şüpheleriniz varsa, ’Yeni başlayanlar için kolay Kendin Yap projeleri’ başlıklı yazımız endişelerinizden arınmanız ve kolları sıvamanız için iyi bir motivasyon kaynağı olabilir.