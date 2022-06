Kendin Yap (DIY) projeleri için 6 şahane fikir

Özellikle gençler ve dikiş makinesi olmayanlar için harika bir Kendin Yap projesi! İstediğiniz bir kumaşı kullanarak kendi perdenizi kendinizin yapabileceği aklınıza gelir miydi? Üstelik dikiş makinesi, iğne iplik kullanmadan! İhtiyacınız olanlar; arzu ettiğiniz bir kumaş, bir makas, toplu iğneler, bir ütü, ütü ile aktive olan çift taraflı kumaş yapıştırıcısı ve perdeyi asmak için kıskaçlı halkalar. Kumaşınızı ihtiyacınız olan büyüklük artı katlama payı olarak alt ve üstten toplam on beş santimetre, iki yandan ise toplam on santimetre fazlalık bırakarak kesin. Sonra, iki yanda beşer santimetre, üstte beş santimetre, altta ise on santimetre olacak şekilde katlayın ve bu katların arasında yapışkanlı şerit yerleştirerek ütü ile katları sabitleyin. Daha sonra, yapı marketlerden satın alabileceğini, kıskaçlı halkaları eşit aralıklarla perdenizin üst kısmına tutturun ve perdeleri raya geçirin.