Kendin Yap (DIY) projeleri için 6 şahane fikir

Kendin Yap projeleri, yani İngilizce bilinen ve sık sık kullanılan adıyla DIY (Do-It-Yourself) projeler aslında halkımızın kültürüne ve alışkanlıklarına çok da uzak bir kavram değil. Tüketim çılgınlığı her ne kadar ülkemizde de aşırı boyutlara ulaştıysa da, anne babalarımızda gördüğümüz bir disiplinle, evde kendi başımıza bir şeyler üretme ve/veya onarma fikrine yabancı değiliz. Evde ufak bir tamirattan tutun, yeni giysiler dikmeye ya da örmeye kadar, evde anne ve babalarımızın kendi başlarına uyguladıkları, bunu için bir profesyonel (elektrik ustası, tesisatçı, marangoz vs.) tutulmayan ya da bitmiş ürünü direkt satın alma yerine uygun malzemeler ile kendileri tarafından imal edilen tüm çalışmaları DIY olarak adlandırabiliriz. Batı dünyasında günümüz politik ve ekonomik yapısının dışına çıkmak isteyen insanlar tarafından özellikle tercih edilen Kendin Yap çalışmalarında, maliyet genelde satın alınan bir ürüne göre çok daha makul olur. Bu çalışmalar, piyasada bulamadığınız özel ürünleri tam olarak kendi arzu ettiğiniz şekilde yapma imkanı verir. Üstelik insanda da bir işi kendi başına tamamlamış olmanın verdiği, başarı duygusu gibi iyi hisler uyandırır.
Bu sayfamızda kumaş, iğne iplik ve boya gibi malzemeler kullanarak basit bir şekilde hangi ev tekstil ürünlerini ortaya çıkarabileceğimizi inceledik. Başka hiçbir yerde bulunmayan, kendimize özel ürünler yaratmak için de, Kendin Yap projeleri ideal. Eğer konuya yabancıysanız ve işin zorluğu-kolaylığı açısından şüpheleriniz varsa, ’Yeni başlayanlar için kolay Kendin Yap projeleri’ başlıklı yazımız endişelerinizden arınmanız ve kolları sıvamanız için iyi bir motivasyon kaynağı olabilir.
Bu sene sıra dışı şekillere sahip, kesimi de üzerindeki figürle uyum içerisinde olan kırlentler çok moda. Örneğin üzerinde kedi resmi olan kedi şeklinde bir kırlent ya da baykuş resmi olan, baykuş şeklinde bir kırlent gibi. Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu örneğimiz de bu trend dahilinde, yaprak şeklinde şık bir kırlent. Çınar ağacı yaprağı şeklinde olan, damarları biyeler ile şekillendirilen bu şık kırlenti siz de yapabilirsiniz. Nasıl yapılacağı şu linkte detaylı olarak anlatılıyor. Almanya merkezli Sauber Eingefädelt isimli blogda, ayrıca birbirinden farklı dikiş ve nakış fikirleri ve bu fikirleri nasıl uygulayacağınıza dair bilgilendirme yazıları ve videoları bulunuyor.
Özellikle gençler ve dikiş makinesi olmayanlar için harika bir Kendin Yap projesi! İstediğiniz bir kumaşı kullanarak kendi perdenizi kendinizin yapabileceği aklınıza gelir miydi? Üstelik dikiş makinesi, iğne iplik kullanmadan! İhtiyacınız olanlar; arzu ettiğiniz bir kumaş, bir makas, toplu iğneler, bir ütü, ütü ile aktive olan çift taraflı kumaş yapıştırıcısı ve perdeyi asmak için kıskaçlı halkalar. Kumaşınızı ihtiyacınız olan büyüklük artı katlama payı olarak alt ve üstten toplam on beş santimetre, iki yandan ise toplam on santimetre fazlalık bırakarak kesin. Sonra, iki yanda beşer santimetre, üstte beş santimetre, altta ise on santimetre olacak şekilde katlayın ve bu katların arasında yapışkanlı şerit yerleştirerek ütü ile katları sabitleyin. Daha sonra, yapı marketlerden satın alabileceğini, kıskaçlı halkaları eşit aralıklarla perdenizin üst kısmına tutturun ve perdeleri raya geçirin.
Kumaş, ince tel ve iğne iplik kullanarak istediğiniz renkte ve modelde harika çiçekler yaratabilirsiniz. İster evinizde dekorasyon isterse de giysileriniz için korsaj olarak değerlendirebileceğiniz kumaştan çiçekler, bulundukları ortama sıcak ve samimi bir hava katıyor. Bu çiçekleri tek tek ya da toplu bir şekilde vazo ya da benzeri bir kapta sergileyebileceğimizi gibi, fotoğraftaki örnekte de görüldüğü üzere, ince misinalar ile tavandan sarkılatbilir ya da duvara asabiliriz. Yapma çiçek diye burun kıvıranlar: Hayır, elde kendinizin yapacağı bu sevimli kumaştan çiçeklerin plastik görünümlü yapma çiçekler ile alakasız yok, gönül rahatlığı ile evinizi dekore edebilirsiniz.
(Korsaj: Kumaştan yapılan ve giysiler üzerinde aksesuar olarak kullanılan üç boyutlu çiçekler. Türkçe'de yanlış kullanım nedeniyle korse ise sıkça karıştırılmaktadır.)
İşte sıra dışı bir proje daha! Kısa tüylü makine halıları ve kilimler üzerine, önceden hazırlayacağınız kalıplar (stencil) ve sıradan sprey boyalar ile istediğiniz desenleri çizebilirsiniz. Hoşunuza giden bir deseni ya da yazıyı kalın karton üzerine aktarıp, falçata yardımıyla şekilleri kesmelisiniz. Burada yapmak istediğimiz şey, kartonun içinden dikkatli bir şekilde keserek şekilleri çıkarmak ve bu kartonu kalıp olarak kullanmak. Daha sonra kısa tüylü halı ya da kilimin üzerine bu kalıbı yerleştirip kaymaması için kenarlarından bantlamamız gerekecektir. Eğer kartonumuz çok büyük değilse, gazete sayfaları ve benzeri geniş kağıtlar kullanarak kapalı kısmı büyütmeliyiz zira sprey boya çok geniş bir alana yayılıp istemediğimiz yerleri de boyayabilir. Kalıbımızı yerleştirdikten ve kenarları iyice kapatıp bantladıktan sonra arzu ettiğimiz renkteki sprey boya ile kutu üzerinde belirtilen mesafeden şeklin için boyayacağız. Boya kuruduktan sonra kalıbı çıkarıp deseni istediğimiz noktalarda aynı işlemi tekrarlayarak kullanabiliriz. Ayrıca, bu hazırladığımız kalıbı dikkatli bir şekilde kaldırırsak başka yerlerde de kullanmak mümkün.
Hemen hemen her kumaşçıda satılan rengarenk suni kürkleri ev dekorasyonunda kullanabiliriz. Uzun tüylü ya da kısa tüylü modellerinin, düz ya da desenli çeşitlerinin bulunduğu suni kürkler, ev dekorasyonu için özellikle güzel bir malzeme. Mekana sıcak ve samimi bir hava veren, üzerinde kullanıldıkları mobilya parçasında boho-chic bir hava yaratan bu sevimli kumaşlar ile eski mobilyalarınızı da değerlendirebilirsiniz. Sandalye, tabure ya da puflar için bu sevimli ve pofuduk kumaşlarla minderler yapabilir, oturmak ve ayak uzatmak için yumuşacık alanlar yaratabilirsiniz.
Tıpkı perdeler gibi, masa örtülerinizi de dikiş makinesi ve hatta iğne iplik kullanmadan yapabilirsiniz. Yapışkanlı kumaş bantları ve ütü sayesinde kumaşın kenarlarına jilet gibi düzgün şekil verebilir, istediğiniz kumaşı masa örtüsüne çevirebilirsiniz. Ayrıca kumaş boyası ve kalıp kullanarak düz renkli kumaşlara desenler çizebilir, tamamen özel ve başka kimsede olamayan dekorasyon ürünlerine kavuşabilirsiniz. Günümüzde, birçok kırtasiye kumaş boyası satıyor. İstediğiniz renkteki kumaş boyasını, çocukluğumuzda öğrendiğimiz patates baskı türü bir çalışma ile kumaşa işleyebilir ve şahane desenler çıkartabilirsiniz. Üstelik hakikaten bu işi patates kullanarak yapabilirsiniz. Fotoğraftaki örnekte oldukça zor bir desen var ve elbette ustalık gerektiriyor ancak basit geometrik desenler ile çalışmaya başlayabilir, eliniz alıştıkça daha komplike çizimleri de kalıpta oymayı deneyebilirsiniz. Ayrıca, bazı firmalar hazır kalıplar da satıyor, kendi kalabınızı kendiniz yapmak istemezseniz, hazır kalıplardan da satın alabilirsiniz.