Ailelere uygun bahçeli bir konut

Güzel bir ev tasarımı için yüzlerce seçenek vardır. İki veya üç katlı olabilir, beton ya da ahşaptan yapılma olabilir, büyük pencereler, teras yahut bahçeye sahip olabilir. Kısacası güzel bir evin tanımı ihtiyaçlarınız ve yaşam tarzınıza göre değişkenlik gösterir. Tabii bütçe de önemli bir etken. Fakat her zevk ve bütçeye uygun pek çok alternatif olduğunun altını çizelim. Bugünkü proje konumuz metrekareye bağlı olmaksızın çekirdek bir ailenin rahat edebileceği hem doğal ortama hem şehre yakın cazip bir konut. Şili’de Concepcion'un güney-merkez kentinde bulunan Penco'da yer alan ev projeleri, mimari ve inşaat rehabilitasyonuna katılmış ve ortaya iki katlı, geniş ,yeşil alanlarla iç içe şahane evler çıkmıştır.