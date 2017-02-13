Ailelere uygun bahçeli bir konut

Güzel bir ev tasarımı için yüzlerce seçenek vardır. İki veya üç katlı olabilir, beton ya da ahşaptan yapılma olabilir, büyük pencereler, teras yahut bahçeye sahip olabilir. Kısacası güzel bir evin tanımı ihtiyaçlarınız ve yaşam tarzınıza göre değişkenlik gösterir. Tabii bütçe de önemli bir etken. Fakat her zevk ve bütçeye uygun pek çok alternatif olduğunun altını çizelim. Bugünkü proje konumuz metrekareye bağlı olmaksızın çekirdek bir ailenin rahat edebileceği hem doğal ortama hem şehre yakın cazip bir konut. Şili’de Concepcion'un güney-merkez kentinde bulunan Penco'da yer alan ev projeleri, mimari ve inşaat rehabilitasyonuna katılmış ve ortaya iki katlı, geniş ,yeşil alanlarla iç içe şahane evler çıkmıştır.
Arka cephe; gölgeli tavanlar, ahşap detaylar, siyah çerçeveli geniş pencereler ile geleneksel bir stile sahip olan evin orijinal tasarımına tanıklık eder ve dış duvarların beyazına güzel bir kontrast oluşturur. Ek olarak cephenin bir kısmının koyu renkli olduğu dikkatlerden kaçmıyor.
İç mekanın panaromik açıdan çekilmiş resmi evin boyutlarını anlamaya yardımcı oluyor. İlk fotoğrafta gördüğümüz oturma odası olup salonu yemek odasına bağlayan kapı bulunuyor. İkinci fotoğrafta ise doğal gün ışığından bolca yararlanan pencere köşelerini görüyoruz. Oturma odası öyle aydınlık ki ikinci resimde ışık gözümüzü kör ediyor adeta. Üçüncü resimdeyse sık aralıklarla yan yana hizalanmış ince ve uzun pencereler var.
Evin metal ve ahşap çitleri yapının dış görünümüne karakter katarken aynı zamanda bina güvenliği için koruma işlevi sağlıyor. Bu tür bir geleneksel çit elbette çok güçlü bir koruma ekipmanı değil ancak isteğe göre bahçe kamerasıyla daha geniş çaplı bir güvenlik sistemi kurulabilir. Çitin bir diğer işlevi de bahçede geçirilen anlarda sokağa karşı mahremiyet sağlaması.
Evin arka cephesi geniş bahçeye baktığı için teras da arka kısımda yer alıyor. Bahçe çitleriyle aynı modele sahip teras duvarı metal ve ahşaptan oluşuyor. Terasa bakan pencerelerde, standart pencere modeli yerine büyük ve geniş cam kapılar kullanılmış. Böylece oturma odası ile teras arasında erişim sağlanıyor. Terasa bakan pencerelerden biri koyu ahşap bölüme denk geldiği üst kısmında küçük bir çatı bulunuyor. Yağmurlu ve aşırı sıcak havalarda çatı işlevseldir. Bunun dışında terasında altındaki bodrumda yarı açık bir avlu daha bulunuyor.
Resimde görüldüğü üzere bahçe alanı oldukça büyük ve kullanışlı. Böylesi bir bahçede öyle çok fikir hayata geçirebilir ki. Bakımlı çim alanı, çocuklar için oyun evi, büyük bir barbekü, bahçe kulubesi, çiçek yatakları, açık havada oturmak için oturma grupları, masalar iki arabadan fazla park yeri ve daha aklınıza gelebilecek pek çok şey bu bahçede uygulanabilir.
Son olarak tekrar iç mekana geçiyoruz. Oturma odası ağırlıklı olarak ahşap malzeme ile döşenmiş. Başta yer zemini olmak üzere kapılar ve mobilyalarda da ahşap tercih edilmiş. Geniş ve köşeli salonun tüm pencereleri ince ve uzun biçimli olup çok sayıda pencere mevcut. Oda kapısının bulunduğu duvar da ahşap kaplı olup yer döşemesiyle uyumlu. Oturma grubu olarak başta duvarlar gibi beyaz büyük koltuk göze çarpıyor. Pastel tonlarındaki minderlerle süslenmiş koltuğu kenarları ahşaptan yapılma koltuk takımı tamamlıyor. Ortadaki sehpa yine ahşaptan yapılma.
Projedeki son kesit terasa bakan odalardan birine ait. Soba ile bir adet kanepeden oluşan oda cam kapılar sayesinde bolca ışık alıyor. Yer zemini burada da ahşap olduğundan halıya ihtiyaç duyulmamış.
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