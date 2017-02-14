Küçük mutfakları güzelleştirmek için 6 öneri

Son olarak diğer örneklere oranla daha basit fakat yaratıcı bir öneri sunuyoruz. Mutfağınızı süslemek için yeni bir ekipman satın almak ya da duvarları boyamak yerine mutfakta her gün kullandığınız malzemeleri dekorasyonun bir öğesi haline getirin. Peki bu ne demek? Örneğin baharatlar için kullandığınız kavanozları boyayın ya da göz alıcı yeni modeller alın. Mutfağı baştan döşemekten çok daha ekonomik olacağı kesin.

Daha fazla mutfak yazısı okumak isterseniz ’Böyle mutfakları hiç görmediniz!’ başlığına bakabilirsiniz.