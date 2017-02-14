Küçük mutfakları güzelleştirmek için 6 öneri

Günümüzde gittikçe küçülen apartman daireleri göz önüne alındığında büyük bir mutfağa sahip olmak rüya gibidir. Her ne kadar duvarları yıkıp mutfakları genişletemiyorsak da dert etmeyin. Hala mutfağınız güzel olabilir. Gerek sayfalarımızda gerekse internet aracılığıyla erişilebilen sayısız mutfak tasarımı mevcut. Elbette birebir uygulamanız mümkün değil. Ancak örnekleri inceleyerek kendi mutfağınızı dekore etmek için ilham alabilirsiniz. Mutfak tasarımlarına bakarken kesinlikle bunu yapamam diye düşünmeyin. . Tüm şikayetleri geride bırakın ve sorunlarınıza yapıcı çözümler bulmak için çalışmaya başlayın. Şevkinizi kırıp şikayet etmek yerine, bu küçük alanı şık ve ilgi çekici bir mutfağa dönüştürmek için tüm enerjinizi ve yaratıcılığınızı odaklayın. Hayal gücünüze ve yaratıcılığınıza güvenirseniz mutlaka üstesinden gelirsiniz.
Mutfak için en iyi renklerden biri beyazla birlikte sarıdır. Ancak soluk tonlarda veya şampanya renginde değil, parlak ve canlı bir sarı. Mutfağınız doğal güneş ışığından yoksun ise sarı ton kullanırken cesur olun. Resimdeki dekorasyondan ilham alabilirsiniz. Bu örnekte ocağın arkasındaki duvar ve zemin aynı sarı tonda tasarlanmış. Tezgaha yakın yerleştirilen iki koyu mavi renkli tabure ise canlı sarıyı daha da vurguluyor.
Günümüz mutfaklarında endüstriyel tarz özellikle genç kuşaklar arasında oldukça popüler hale geldi. Bu tarz sanayi tipi görünümünde paslanmaz çelik, ham ahşap ve tuğladan oluşan güzel bir karışım. Resimdeki örnekte buzdolabı eski zamanlardan kalma gibi bir tarzda sahip. Retro görünüm duvarda eski seramik ile tamamlanmış. Tavanda ve taburelerde ise ahşap tercih edilmiş. Dolapların bulunduğu duvar ise kırmızı tuğlalarla kaplanmış.
Bu küçük mutfak rustik cazibesiyle sevimli bir örnek. Kırsal kesimdeki evlerin mutfağı genellikle bu örnekteki gibi olur. Yani küçük ve işlevsel. Bu örnekte ise ev tamamen rustik olup L biçimindeki küçük mutfak daireye uyum sağlar. Görüldüğü üzere dolaplar, duvar köşeleri ve tavan ahşap malzeme ile kaplı. Ahşabın sıcaklığını vurgulayan fon rengi ise beyaz. Mutfak alanı sınırlı olmasına rağmen yeterli hareket alanı sağlanmış görünüyor.
Oturma odasıyla iç içe bulunan açık mutfak modelleri renk ve ekipman seçimiyle salonun dekorasyonuna uyum sağlamalıdır. Ek olarak iki ayrı alan arasındaki ilişki kesintisiz olmalıdır. Bunun için en iyi yol mutfağın oturma odasının bir köşesinde yer alması. Bu örnekteki küçük mutfak bir stüdyo daire içinde yer aldığından mevcut alanı en iyi şekilde değerlendirmiş. Ek olarak canlı kırmızı rengi mutfak alanının sınırlarını belli ederken mekana dinamizm katıyor.
Eğer kalabalık bir aileniz yoksa büyük bir mutfağa da ihtiyacınız yok demektir. Bu örnekte 41 metrekarelik küçük bir dairenin daha da küçük mutfağını görüyoruz. Mutfağın bir diğer özelliği ise katlanabilen kapılar ardında kamufle olması. Konum olarak ise girişte yer alması. Tüm bu ilginç özelliklerine rağmen kullanışlı ve konforlu bir mutfak üstelik. Görünüm olarak ise temiz, düzenli ve kesinlikle şık.
Son olarak diğer örneklere oranla daha basit fakat yaratıcı bir öneri sunuyoruz. Mutfağınızı süslemek için yeni bir ekipman satın almak ya da duvarları boyamak yerine mutfakta her gün kullandığınız malzemeleri dekorasyonun bir öğesi haline getirin. Peki bu ne demek? Örneğin baharatlar için kullandığınız kavanozları boyayın ya da göz alıcı yeni modeller alın. Mutfağı baştan döşemekten çok daha ekonomik olacağı kesin.
Daha fazla mutfak yazısı okumak isterseniz ’Böyle mutfakları hiç görmediniz!’ başlığına bakabilirsiniz.