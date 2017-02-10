Türkiye'den küçük ama rüya gibi bir çatı katı daire

Küçük, fonksiyonel, keyifli ve çağdaş tasarımlı ev dekorasyonlarından hoşlanıyorsanız bugün kapısını çalacağımız çatı katı daireye bayılacağınıza adımız kadar eminiz. Hidromasajlı küvet keyifli terası, konforlu ve ferah açık planlı salonu, işlevli ve dahiyene bir tasarıma sahip olan mini mutfağı ve asma kat dizaynıyla adeta stüdyo daireler için ilham verici ve ders niteliğinde bir dekorasyon örneği… Üstelik son derece çarğıcı mobilya ve aksesuar tercihleriyle de estetik açıdan gözlerimizi kamaştıran yaşam alanlarına sahip olan bu ev 50 GR Mimarlık tarafından dizayn edilmiş. Küçük evlerin sıkış tıkış ve estetikten yoksun olacağı önyargısını kökünden yok eden bu harika dairenin çarpıcı yaşam alanlarını gezmeye hazır mısınız? O halde buyurun…