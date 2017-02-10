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Türkiye'den küçük ama rüya gibi bir çatı katı daire

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homify Modern Oturma Odası
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Küçük, fonksiyonel, keyifli ve çağdaş tasarımlı ev dekorasyonlarından hoşlanıyorsanız bugün kapısını çalacağımız çatı katı daireye bayılacağınıza adımız kadar eminiz. Hidromasajlı küvet keyifli terası, konforlu ve ferah açık planlı salonu, işlevli ve dahiyene bir tasarıma sahip olan mini mutfağı ve asma kat dizaynıyla adeta stüdyo daireler için ilham verici ve ders niteliğinde bir dekorasyon örneği… Üstelik son derece çarğıcı mobilya ve aksesuar tercihleriyle de estetik açıdan gözlerimizi kamaştıran yaşam alanlarına sahip olan bu ev 50 GR Mimarlık tarafından dizayn edilmiş. Küçük evlerin sıkış tıkış ve estetikten yoksun olacağı önyargısını kökünden yok eden bu harika dairenin çarpıcı yaşam alanlarını gezmeye hazır mısınız? O halde buyurun…  

Keyifli teras

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Bu küçük ama konforlu dairenin en keyifli yaşam alanlarından biri mükemmel bir konfor ve şıklıkla dizayn edilmiş olan teras alanı. Dairenin çatı katında yer almasının en önemli avantajlarından biri de pek tabii ki yüksek konumu nedeniyle mahremiyet alanının oldukça geniş olması. Bu sayede de terastai hidromasajlı küvet keyfi yapılabiliyor. Kullanışlı ve konforlu hidromasajlı küvet beyaz zemini ve altın renkli ayrıntıları dikkat çekiyor. Terasın geri kalanında kullanılan ahşap unsurlar da mekanın genel karakterini tamamlıyor.

Oturma odası

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Terasa açılan salon alanında da modern bir dekorasyon tercih edilmiş ve tam anlamıyla havalı ve karizmatik bir şehir evi oluşturulmuş. Sarı ve sıra dışı çağdaş tasarımıyla göz dolduran kanepe odadaki renk ve enerji kaynağı. Koyu renk ahşap parkeler ortamın karakterini belirleyen önemli vurgulardan. Mobilya kalabalığı yaratmayan minimal stil ise evin daha geniş ve ferah görünmesini sağlıyor.

Açık plan

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Bu şahane salona diğer açıdan baktığımızda açık planlı yerleşimin de son derece çağdaş bir stili yansıttığına tanık oluyoruz. Mutfakla oturma alanını bölen yemek tezgahı hem ayırıcı olarak hem de fonksiyonel olarak oldukça işlevli yapısıyla dikkat çekiyor.

Mini mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Küçük mutfak alanına daha yakından baktığımızda yerleşim ve dizaynın küçük metrekareli evler için bir ders niteliğinde olduğu belirginleşiyor. Stüdyo daireler için ilham verecek bu örnekte minik bir tezgah hem mutfak tezgahı hem de yemek masası olarak değerlendirilmiş.

Merdiven alanı ve ahşap unsurlar

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Çatı katı dairenin tavan yüksekliğinden faydalanılarak mutfak alanının üzerine bir de asma kat inşa edilmiş. Ahşap unsurların kullanıldığı merdiven ve asma kat alan tasarrufu sağlarken aynı zamanda karizmatik bir atmosfer de yaratıyor.

Asma kat

homify Modern Multimedya Odası
homify

homify
homify
homify

Asma katta da modern ve konforlu bir çekyatla son derece çekici bir oturma odası ve ihtiyaç halinde yatak odasına dönüşebilecek bir dizayn tasarlanmış. Beyaz ahşap tavan, yarım kat olmasına rağmen odanın basık bir ortama sahip olmasına engel olarak içeriye ferah ve aydınlık bir katkıda bulunuyor.

Hidromasajlı küvet keyfi

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Terasta hidromasajlı küvet keyfi mükemmel bir fikir değil mi? Bizce de öyle. Siz de buna benzer, mahremiyeti olan ve meraklı gözlerden uzaktaki açık alanlarınızı, teras, balkon ya da bahçelerinizi hidromasajlı küvet keyfiyle büyüleyici ve harika yaşam alanlarına dönüştürebilirsiniz. Eşsiz banyo dekorasyonu için hidromasajlı küvetler başlıklı yazımızda ele aldığımız hidromasajlı küvet ve küvet modellerinden ilham alarak açık alanlarınızı baştan aşağı değiştirebilirsiniz! 

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