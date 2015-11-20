Gerçek bir lüks dekorasyon örneği

Lüks ev denildiğimizde aklımıza hemen şaşalı ve gösterişli dekorasyonlar geliyor değil mi? Elbette lüks kavramının gösterişli ve zengin dekorasyon ve tasarımları karşıladığı doğru. Ancak lüksün tek amacının gösteriş olduğuna dair de genel bir yanılsama söz konusu. Lüks kavramı, ister modada ister dekorasyonda kullanılıyor olsun, yalnızca zenginlik belirten ve paha anlamında nitelikli olan demek değildir; lüks aslında yüksek bir estetik zevke sahip olan ve görenleri kendine hayran bırakan dış görünüşünün yanında kullanıcının konforunu ve ihtiyaçlarını da ön planda tutan tasarım ve dekorasyonları niteler. Yani esasen, altın işlemelerle dolu, her bir aksesuarından zenginlik akan ama mesela yeterince konforlu olmayan bir dekorasyon tam anlamıyla lüks sayılmaz. Bugün sizlerle Tokat'ta bulunan Vavien İç Mimarlık tarafından dizayn edilen, hem görsel olarak hem de kullanıcının konfor ve ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış gerçek bir lüks eve konuk olacağız. Bu evin her metrekaresi gözlerinizi kamaştıracak kadar estetik olduğu gibi, aynı zamanda da son derece fonksiyonel ve konforlu. Buyurun birlikte gezelim.