Gerçek bir lüks dekorasyon örneği

Lüks ev denildiğimizde aklımıza hemen şaşalı ve gösterişli dekorasyonlar geliyor değil mi? Elbette lüks kavramının gösterişli ve zengin dekorasyon ve tasarımları karşıladığı doğru. Ancak lüksün tek amacının gösteriş olduğuna dair de genel bir yanılsama söz konusu. Lüks kavramı, ister modada ister dekorasyonda kullanılıyor olsun, yalnızca zenginlik belirten ve paha anlamında nitelikli olan demek değildir; lüks aslında yüksek bir estetik zevke sahip olan ve görenleri kendine hayran bırakan dış görünüşünün yanında kullanıcının konforunu ve ihtiyaçlarını da ön planda tutan tasarım ve dekorasyonları niteler. Yani esasen, altın işlemelerle dolu, her bir aksesuarından zenginlik akan ama mesela yeterince konforlu olmayan bir dekorasyon tam anlamıyla lüks sayılmaz. Bugün sizlerle Tokat'ta bulunan Vavien İç Mimarlık tarafından dizayn edilen, hem görsel olarak hem de kullanıcının konfor ve ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış gerçek bir lüks eve konuk olacağız. Bu evin her metrekaresi gözlerinizi kamaştıracak kadar estetik olduğu gibi, aynı zamanda da son derece fonksiyonel ve konforlu. Buyurun birlikte gezelim.
Evin daha çok misafir ağırlamak üzere dizayn edilmiş salonunda görkemli ve gösterişli bir tarz tercih edilmiş. Klasik tarzın en ikonik modellerinden biri olan Chesterfield koltuklar modern sanat eserleri ve aksesuarlarla bir araya gelerek eklektik bir etki yaratıyor. Salonun ana karakterini belirleyen esas tasarım unsuru ise hiç şüphesiz tavandaki hareketli dekorasyon. Ahşap panellerin aynalı ayrıntılarla bir araya gelerek oluşturduğu benzersiz etki, salona hem derinlik, hem gösteriş, hem de kendine has bir özgünlük katıyor.
Salondan şık bir koridor detayıyla ayrılan kısmında salon tasarımıyla uyum içinde bir yemek odası dizaynıyla karşılaşıyoruz. Duvar ve tavan dekorasyonunda kullanılan ayna ve ahşap işbirliği şekil değiştirse de yine hareketli bir modelle bu bölgede de hakimiyetini sürdürüyor.
Oturma odasında şık bir konfor hakim. Aşırı gösterişten kaçınılarak sakin bir zarafetle döşenmiş olan yaşam alanında beyaz renk ana fonu oluşturuyor. Konforlu ve yumuşak tonlu koltuklar koyu renkli halıyla harika bir kontrast oluştururken tuğla duvarlar ve ahşap dokunuşlar ise modern bir etki yaratıyor.
Televizyon ünitesi adeta bir sanat eseri gibi dizayn edilmiş. Asimetrik beyaz dolapların zarafeti ahşabın büyülü doğallığıyla birleşirken arkadaki tuğla duvarlar da bu atmosfere modern bir katkı sağlıyor. Geniş ekranlı televizyon ise ev sahiplerinin seyir zevkini yükseltecek bir model seçilmiş.
Mutfakta tam anlamıyla pırıl pırıl ve fonksiyonel bir tasarımla karşılaşıyoruz. Parlak ve yumuşak tonlardan seçilen mutfak tezgahları yaşam alanına aynı anda hem derinlik hem de gösteriş ve şıklık katıyor. Mutfak adası ise fonksiyonelliği ve çalışma alanını arttıran modern bir tasarım unsuru.
Evin banyosu lüks kavramının hakkını veren yaşam alanlarından biri ve hem görünümüyle hem de içerdiği konfor unsurlarıyla göz kamaştırmayı başarıyor. Ahşapla çevrili hidromasajlı küvet ve mermer duvarlar benzersiz bir şıklık yaratıyor.
Koridorların zeminlerinde mermer kaplamalar tercih edilerek son derece zengin ve adeta beş yıldızlı otelleri andıran bir atmosfer yaratılmış. Tavandaki aynalı tasarım da yine mekanı genişleten özgün bir fikir olarak öne çıkıyor.