Açık planlı yaşam alanı sayesinde 120 metrekare gibi görünen 90 metrekarelik daire

Bir evin iç mimarisi ve dekorasyonu iki farklı çalışmadır ve normal şartlarda iki farklı meslek grubu tarafından icra edilirler. Bu birbiri ile bağlantılı iki çalışmanın da başarılı olabilmesi için konut sahibinin iihtiyaçlarının ve beğenilerinin göz önünde bulundurulması, ve bu unsurların en iyi şekilde kullanılarak tasarımların yapılması gerekir. Dekorasyon stili ve ihtiyaçlar her nasıl olursa olsun, dekorasyon prensipleri aynıdır ve işinin uzmanı bir iç mimar ve dekoratör, konut sahibi ile yapacağı görüşmeler sonucu, ortak bir çalışmayla ortaya kusursuz bir dekorasyon çıkarabilir.

Bugün sayfamızın konuğu olan dairede de tam olarak olan şey bu. Konut sahibinin ihtiyaçları ve beğenileri doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda, Varşova'da konumlanmış olan bu 91 metrekarelik, nispeten küçük sayılabilecek dairede öyle ferah bir ortam yaratılmış ki, mekan 120 metrekarelik geniş bir daire gibi görünüyor. Gelin bu konutun ferah olmasını sağlayan bir numaralı etken olan açık planlı yaşam alanını daha yakında inceleyelim.