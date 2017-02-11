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Açık planlı yaşam alanı sayesinde 120 metrekare gibi görünen 90 metrekarelik daire

Özlem K. Özlem K.
Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space Klasik Oturma Odası
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Bir evin iç mimarisi ve dekorasyonu iki farklı çalışmadır ve normal şartlarda iki farklı meslek grubu tarafından icra edilirler. Bu birbiri ile bağlantılı iki çalışmanın da başarılı olabilmesi için konut sahibinin iihtiyaçlarının ve beğenilerinin göz önünde bulundurulması, ve bu unsurların en iyi şekilde kullanılarak tasarımların yapılması gerekir. Dekorasyon stili ve ihtiyaçlar her nasıl olursa olsun, dekorasyon prensipleri aynıdır ve işinin uzmanı bir iç mimar ve dekoratör, konut sahibi ile yapacağı görüşmeler sonucu, ortak bir çalışmayla ortaya kusursuz bir dekorasyon çıkarabilir.

Bugün sayfamızın konuğu olan dairede de tam olarak olan şey bu. Konut sahibinin ihtiyaçları ve beğenileri doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda, Varşova'da konumlanmış olan bu 91 metrekarelik, nispeten küçük sayılabilecek dairede öyle ferah bir ortam yaratılmış ki, mekan 120 metrekarelik geniş bir daire gibi görünüyor. Gelin bu konutun ferah olmasını sağlayan bir numaralı etken olan açık planlı yaşam alanını daha yakında inceleyelim.

Davetkar bir giriş

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Şu görüntü sanırım ilk izlenimi oluşturmak için ideal, zira mekanın aydınlığını, ferahını gözler önüne seriyor. Aslına bakarsınız, günümüz şartlarında 90 metrekarelik bir daire çok da küçük bir daire sayılmaz. Şehir merkezlerinde konumlanan arsaların aşırı düzeyde değerlenmesi sonucu, yeni inşa edilen evler bir hayli küçüldü ve merkezi bir semtte 70 metrekare üstü için makul bir boy diyebiliriz.

Açık planlı bir yaşam alanı

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space Klasik Yemek Odası
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Konutataki ferah atmosferi yaratan mekan bol bol doğal gün ışığı alan açık planlı yaşam alanı. Bu alan minimalist/modern bir dekorasyon stili ile dekore edilerek sade ve havadar bir mekan oluşturulmuş.

Renklerin özenli kullanımı

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space Klasik Mutfak
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Mekanı ferah göstermek için basite kaçılmamış… Küçük alanlarda tercih edilen bembeyaz duvarlar ve diğer unsurlar bu mekanda pastel mavi ve siyah gibi sıra dışı bir renk kombinasyonu bile tamamlanmış. Mutfağın alın taşı denilen kısmında simsiyah ve parla bir yüzey tersihe edilmiş. Siyah renkli ankastre yerleştirilmiş buzdolabının olduğu duvar ise mavi renge boyanmış.

Oturma odası

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space Klasik Oturma Odası
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Açık planlı dikdörgen yaşam alanının bir ucu mutfak, diğer ucu ise oturma odası olarak planlanmış, ortada ise yemek masası bulunuyor. Oturma odasında da tercih sadlikten yana oluş. Moden bir L koltuğa paletten dönüştürülmüş bir orta sehpa eşili ediyor. Paletten yapılan mobilyalar ilginizi çekiyorsa, ’Kendi mobilyasını yapmak isteyenler için 12 fikir’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Geniş bir depolama alanı / Vestiyer

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Konutun girişinde, antrede ufak bir oda şeklinde bir vestiyer bulunuyor. Üst giysileri, ayakkabılar ve bir vestiyerde yer alacak çeşitli eşyalar için geniş ve komple kapalı, şahane bir mekan.

Banyo

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space Klasik Banyo
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Banyo da şık görünüm ve ferah atmosfer açısından bizi yanıltmıyor. Doğal gün ışığına erişimi olmadığı için, mekan muazzam bir düzeyde aydınlatılmış. Beyaz ve parlak yüzeyler sayesinde olan yansıma nedeniyle, mekan oldukça ferah ve iç açıcı görünüyor. Oturma odalarında çok sayıda ancak hiçbiri aşırı parlak olmaya aydınlatmaları tercih ediyoruz ancak banyoda, hele ki doğal gün ışığından mahrumsa, kuvvetli bir aydınlatma zaruri.

Türkiye'den küçük ama rüya gibi bir çatı katı daire
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