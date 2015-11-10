Eviniz için en uygun dış cephe hangisi?

Ahşap, malzeme bağlamında hem doğal hem de kullanışlı bir ürün olduğundan hiçbir zaman modası geçmeyen seçeneklerden biridir. Nitelikleri bakımından diğer malzemelere nazaran artıları olduğu için daha yaygın olarak kullanılır. Natürel şekli sayesinden evinize doğal bir atmosfer kazandırır. Hava bariyeri olduğundan malzeme nefes alır ve yine bu sebepten yoğuşma meydana gelmez. Aynı zamanda basınca karşı dayanıklılığı kuvvetli bir malzemedir. Bu niteliği sayesinde cephe kaplamasının ses yapmasının da önüne geçmiş olur. Bu ürün en başta ağaçtan üretilmiş bir malzeme olduğundan nefes alan bir dokuya sahiptir. Böylece cephe kaplamanız daha sağlıklı hale gelir diyebiliriz. Son olarak hafif de bir ürün olduğundan ötürü diğer kaplama malzemelerine oranla daha pratik bir seçenektir. Ahşap cephe kaplaması ısı ve ses yalıtımına olanak sağlar.

Dekoratif alternatifleri bakımından değerlendirdiğimizde birden çok ağaç türü bulunduğundan her malzemenin rengi, dokusu ve hatta kendine has bir kokusu vardır. Tasarım şekline göre fark tonlarda ahşap rengi elde edebilirsiniz. Daha koyu renklerde boyayabilir veya vernik kullanabilirsiniz. Boya seçeneği ahşabın korunmasını da sağlayarak malzeme üzerindeki çatlakların giderilmesinde de etkili olur. Ancak boya işleminde de titizlik gösterilmeli. Zira bozuk boya ahşabın çürümesine de sebebiyet verebilir. Boya haricinde çürümeye dirençli ağaç cinsleri de mevcuttur. Bunlar da genellikle meşe ve kestane ağaçları diyebiliriz.

Ahşap kaplama görünüm olarak son derece estetik de olsa bazı dezavantajları bulunuyor. Öncelikle ahşap bir bina elde etmek için onlarca ağacın kesilmesi gerek ki zaten insanlık olarak doğayı yeteri kadar katlettiğimiz düşünülürse pek olumlu değil. Aynı zamanda yangın gibi durumlarda en dayanıksız malzeme olması da bir diğer eksisi.