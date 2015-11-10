Eviniz için en uygun dış cephe hangisi?

Evinizin estetik görünümü kadar yalıtımı da önem kazandığından dış cephe kaplaması kendi çeşitlerini üretmiştir. Özellikle yağmur, kar, fırtına ve güneş gibi evinize zarar verecek iklim koşulları baz alındığında dış cephenin sağlamlığı ve dayanıklı olup olmaması giderek daha önem kazanıyor. Dış cephe kaplamasının aynı zamanda ses, ısı ve su yalıtımı gibi konularda da işe yarar malzemelerden uygulanması gerekiyor.
Ancak tamamen işlevsellik yönünden değerlendirirsek evin mimari tarzını da ihmal etmiş oluruz. Evinizi olduğundan daha çirkin gösterecek bir dış cephe görünümü kuşkusuz sizi mutsuz edecektir. Ancak gelişen teknoloji sayesinde dış cephe malzemeleri de çeşitlilik göstererek size estetik tasarımlar sunabiliyor. Bir evin dışarıdan görünümünü baz aldığınız bazı malzemelerin ön plana çıktığını görürüz. Bunlar tuğla, beton, ahşap ve cam gibi malzemelerdir. Son dönemlerde konteyner evler de revaçta olup pratik seçeneklerden biri haline gelmiştir. Bu yazıda hem bu malzemeleri hem de dış cephede kullandığınız takdirde uzun vadede oluşabilecek avantajları ve dezavantajları anlatmaya çalıştık. Gelin hep birlikte sırayla göz atalım.
Ahşap, malzeme bağlamında hem doğal hem de kullanışlı bir ürün olduğundan hiçbir zaman modası geçmeyen seçeneklerden biridir. Nitelikleri bakımından diğer malzemelere nazaran artıları olduğu için daha yaygın olarak kullanılır. Natürel şekli sayesinden evinize doğal bir atmosfer kazandırır. Hava bariyeri olduğundan malzeme nefes alır ve yine bu sebepten yoğuşma meydana gelmez. Aynı zamanda basınca karşı dayanıklılığı kuvvetli bir malzemedir. Bu niteliği sayesinde cephe kaplamasının ses yapmasının da önüne geçmiş olur. Bu ürün en başta ağaçtan üretilmiş bir malzeme olduğundan nefes alan bir dokuya sahiptir. Böylece cephe kaplamanız daha sağlıklı hale gelir diyebiliriz. Son olarak hafif de bir ürün olduğundan ötürü diğer kaplama malzemelerine oranla daha pratik bir seçenektir. Ahşap cephe kaplaması ısı ve ses yalıtımına olanak sağlar.
Dekoratif alternatifleri bakımından değerlendirdiğimizde birden çok ağaç türü bulunduğundan her malzemenin rengi, dokusu ve hatta kendine has bir kokusu vardır. Tasarım şekline göre fark tonlarda ahşap rengi elde edebilirsiniz. Daha koyu renklerde boyayabilir veya vernik kullanabilirsiniz. Boya seçeneği ahşabın korunmasını da sağlayarak malzeme üzerindeki çatlakların giderilmesinde de etkili olur. Ancak boya işleminde de titizlik gösterilmeli. Zira bozuk boya ahşabın çürümesine de sebebiyet verebilir. Boya haricinde çürümeye dirençli ağaç cinsleri de mevcuttur. Bunlar da genellikle meşe ve kestane ağaçları diyebiliriz.
Ahşap kaplama görünüm olarak son derece estetik de olsa bazı dezavantajları bulunuyor. Öncelikle ahşap bir bina elde etmek için onlarca ağacın kesilmesi gerek ki zaten insanlık olarak doğayı yeteri kadar katlettiğimiz düşünülürse pek olumlu değil. Aynı zamanda yangın gibi durumlarda en dayanıksız malzeme olması da bir diğer eksisi.
Bir dış cephe kaplaması olarak tuğla, estetik görünüm olarak tuğla formundan hoşlanan insanlara uygun olarak üretilmiş bir seçenek. Tuğla cephe kaplaması, kırmızı sarı ve kahverengi gibi farklı renk alternatifleri de sunduğu gibi dilediğiniz takdirde farklı doku ve yüzey seçenekleriyle değişik zevklerinize hitap edebilecek bir ürün. Pratik bir şekilde monte edilerek doğal tuğla görünümü yakalamak isteyenlere başarılı bir sonuç veriyor.
Bu malzemenin önemli bir özelliği uzun yıllar süresince doğal yapısının hiç bozulmaması aynı zamanda dayanıklı dokusu sayesinde özel bir bakım gerektirmemesi gibi nitelikleriyle diğer ürünlere nazaran hem artısı bulunuyor hem de daha ekonomik denebilir. Nefes alan yapısı sayesinde tuğla cephe kaplaması evler de daha sağlam hale geliyor.
Tuğla malzemesini daha yakından incelediğimizde çeşitli artıları olduğunu da fark edersiniz. Örneğin eski tuğlalar ocaklarda pişen bir malzeme olduğundan en eski tuğla formuna sahiptir. İki ile üç santim arasında değişebilen bir kalınlığı olduğundan dış cephe uygulamasında gereksiz alan kaplamasıyla karşılaşmazsınız.
Avantajı kadar dezavantajı da bol bir malzeme olan betonun önce artılarına göz atalım. Öncelikle beton cephe en ekonomik seçeneklerden biri olup ülkemizde de yaygın olarak kullanılır. Bunun bir sebebi de oldukça uzun ömürlü olmasıdır. Dolayısıyla sağlam olması da bir diğer artısıdır. Bunun dışında beton malzeme olarak kolayca bulunup her ortamda pratik bir şekilde üretilebilir. Bilhassa inşa edilmesi kolay bir üründür ve yapımı gayet hızlıdır. Dış etkilere karşı dayanıklı olup böcek ve diğer bakterilerin barınmasına imkan sağlamaz. Şayet doğru kullanıldığı ve malzemeden kısılmadığı sürece depreme dayanıklıdır denilebilir. Ahşap malzeme gibi yangına karşı korumasız değildir. Çok fazla bakım gerektirmemesi de bir diğer olumlu özelliğidir. Üretiminde akışkan niteliği sayesinde son derece esnek olup istenilen şekli alır.
Dezavantajlarına gelirsek, beton kalitesi bilhassa uygulama hataları yüzünden tehlikeli durumlara sebebiyet verebilir. Zira imalatında hata payı fazladır. Kalifiye işçilik de gerektirmediğinden denetim gerektirir. Hatalar sebebiyle maliyeti de artabilir. Bilhassa beton dökülme işlemi yapıldıktan sonra betorname çeliği denetlemek masraflı ve zahmetlidir. Aynı zamanda hasar gördükten sonra güçlendirme amaçlı takviye yapmak meşakkatlidir. İnşaat süresi de uzun olup her mevsime uygun bir yapım süreci yoktur.
Cam dış cephe kaplaması diğer adıyla giydirme cephelerin pek olumlu özelliği mevcut. Bunların başında cam malzemesinin yapısından ötürü güneşin ışınlarından ve zararlı dış etkenlerden binayı korumasını sayabiliriz. İklimden kaynaklı diğer doğa olaylarını da değerlendirdiğimize evinizi yağmurdan, kinetik enerjiden, dokunun su emmesinden ve de son olarak rutubetten korur. Aynı zamanda gürültüyü de engelleyici bir niteliği vardır. Çatların görünmesine de engel olarak yalıtım kullanılmasına olanak sağlar. Böylece enerji tasarrufu meydana gelir. Bakım ve onarımı az olduğundan renk ve doku bozukluklarına da rastlanmaz. Cam işlevsel bir malzeme olup doğa dostudur. Son olarak hafif bir ürün olduğundan meşakkatli de değildir. Estetik görünüm açısından da binanıza prestijli ve modern bir görünüm kazandırdığı da yadsınamaz.
Sıva, el yordamıyla kolayca hazırlanabilen pratik bir malzeme olduğundan kullanışlıdır ve çabuk hazırlanır. Sert bir yüzeye sahip olmakla birlikte parlak bir görüntüsü vardır. Sıva da ahşap gibi nefes alana bir malzeme olduğu için nemi dengeler. Böylece sağlıklı bir ortamın oluşmasına imkan sağlar. Ahşaptan farklı olarak yanıcı özelliği yoktur, bu da bir diğer avantajıdır. Bunun sebebi de bünyesinde su bulunduğu için yangın geciktirici niteliğe haiz olmasından kaynaklanır. Yine ahşaptan farklı olarak bakteri ve küf oluşturmaz. Sıva, ince ve kaba olarak çoğunlukla iki katman halinde uygulanır.
Konteyner, pratik cephe kaplama seçeneklerinden birisi olup yenilikçi olduğu söylenebilir. Özellikle doğal ortamlarda yaşamak isteyenler için güvenli yapı alternatiflerinden birini oluşturuyor. Konteyner evleri betonarme binalardan farklı düşünmeyin. Konteynerlar da tıpkı herhangi bir bina gibi çeşitli odalara sahip olur, ihtiyaçlara göre bölünebilir. Beton bir yapıya nazaran daha pratik olmasının başlıca sebebi daha ekonomik olmasıdır. Aynı zamanda kolay bir şekilde kurulabilen yapısı sayesinde kısa sürede imalatı yapılır. Üstelik bu yapılar da beton yapılar gibi son derece dayanıklı evlerdir. Beton bir evi inşası bazen senelerce sürerken konteyner evlerin inşası son inanılmayacak derecede kısa sürelidir. Resimdeki örnek konteyner MFP Architecteurs yapımı.
Konteyner evlerle ilgili daha çok örnek için ’Tasarım harikası konteyner evler’ başlığını inceleyebilirsiniz.