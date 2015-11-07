Evimi yatılı misafirler için nasıl hazır hale getiririm?

Misafirperverlik, yalnızca kültürel bir adet olagelmesi dışında günümüzde para kazanmanın da yollarından birisi haline geldi. Artık fazla odalarınızı yahut siz tatildeyken kullanmadığınız evinizi belirli bir ücret karşılığında kiralayabilir, böylelikle hem ev ihtiyacı olanlara yardımcı olur hem de küçük bir gelir elde etmiş olursunuz. Özellikle dünyanın her yerinde ekonomik ücretlerle oda ve ev kiralama hizmeti sunan Airbnb gibi siteler sayesinde tek yapmanız gereken seçenekler arasında sizin için uygun olan eve karar vermek oluyor. Bu ve benzer yatılı misafir ağırlama durumlarında bilhassa ücret de alacaksanız, elbette evinizi konularınız için hazır hale getirmek ve biraz özenmek gerekiyor.
Misafir ağırlamak özellikle de yabancı konuklar buyur etmek farklı kültürden insanlarla etkileşim içerisinde olmak açısından olumlu bir tecrübe olup, aynı zamanda evinizi de derleyip toplamak açısından size de faydası olur.
Eğer evinizde belli bir ücret karşılığı kiralama hizmeti sunacaksanız birtakım işlemler yapmanız gerekiyor. Fakat endişeye mahal yok, fazla yorucu olmayan basit bir süreç olduğundan şüpheniz olmasın. Şayet Airbnb gibi internet aracılığı ile misafir konuk edecekseniz öncelikle evinizin veya kiralamak istediğiniz odanızın küçük bir reklamını yapmanız lazım. Konaklama sitelerinde genellikle ilan vermek ücretsiz olup duyuru verme işlemi pratik hale getirilmiştir. Bunun dışında kiralamak istediğiniz odanın/dairenin detaylı bilgisini vermeniz sonradan karşınıza çıkan sorunları azaltmak açısından önemlidir. Örneğin kiralamak istediği evde muhakkak internet hizmeti arayan bir kişi, ilanda bu hizmetin bulunduğunu görürse kiralamaya daha çabuk ikna olacaktır.
Evinizi kiralamak isteyen insanlar haliyle kalacağın yerlerin fotoğrafını da görmek isteyecektir. Iyi bir aydınlatma kullanmaya dikkat ederek net fotoğraflar çekmeye özen gösterin. Fakat böyle bir imkanınız yoksa ev kiralama üzerine iş yapan internet siteleri profesyonel fotoğraf hizmeti de vermektedir. Şayet ilanınızı internet sitelerine vermeyi düşünüyorsanız bu imkandan yararlanmayı unutmayın.
Evinizi insanlara kiraladığınızı düşünürseniz daireniz bir nevi iş kartınız haline gelmiş demektir. Dolayısıyla evinizi mümkün mertebe temiz tutmalı ve kusursuz görünmesi için titizlenmelisiniz. Temizlik meselesini yakından inceleyelim.
Açıkçası konuklarda ilk anda iyi bir izlenim uyandırmak için evin genel olarak temiz tutulması gerekir. Özellikle en çok kullanılan ve hijyenin gözetildiği mutfak ve banyo alanlarının temizliği mühimdir. Yataklarda muhakkak temiz çarşaflar olmalı. Birçok ev sahibi misafirlerini kabul etmeden önce temizlik hizmeti veren şirketlerden yararlanmakta. Ancak kapsamlı bir temizliği üşenmezseniz eğer kendiniz de halledebilirsiniz. Üstelik böylece paradan da tasarruf etmiş olursunuz. Ayrıca temizliği kendiniz yaparsanız evin başka türlü açıklarını da kapatabilirsiniz. Zira sizden daha iyi kimse evinizi bilemez.
Mobilyalarda toz bırakmamaya özen gösterin, eşyaların görünmeyen yüksek kısımlarını da temizlemeyi ihmal etmeyin. Derinlemesine temizlik her zaman yararınıza olacaktır. Halılar da titizlenmeniz gereken başka bir unsur. Aynı zamanda konuklarınızın eşyalarını yerleştirebilmeleri için alan bırakın. Örneğin gardırobun bir kısmını boşaltabilirsiniz.
Evinizle ilgili ilan verirken dairenize dair bilgi verdiğiniz her şeyi kontrol edin ve etkin olarak kullanılabildiğine emin olun. Örneğin ilanda bir saç kurutma makinesi olduğunu belirttiyseniz ancak artık evinizde bulunmuyorsa yahut bozulduysa bu bir sorundur. Çünkü misafirleriniz sayılı gün kadar dairenizde kalacak ve bu sınırlı zaman içerisinde sıkıntı yaşamaları tatsız olacaktır. Aynı durum mikrodalga fırın, bulaşık makinesi ve televizyon gibi aletler için de geçerlidir. Eğer bu gibi problemleri önceden çözmezseniz sonradan halledemeyeceğiniz için konuklarınız için rahatsız edici bir hafta sonu olacaktır. Böylece sıkıcı bir zaman geçirecekler ve sizden şikayetçi olacaklardır. En iyisi ne siz ne de onlar son dakika tatsız süprizler yaşanmaması için hazırlıklı olmalı ve evinizde mevcut bulunduğunu söylediğiniz tüm eşyaların eksiksiz ve çalışır durumda olduğundan emin olmalısınız.
Banyolarda her zaman temiz ve yumuşak havluları hazır bulundurmalısınız. Kişi başına günde bir havlu kullanıldığını varsayarsak her daim ihtiyaca göre elinizin altında bol sayıda havlu bulundurmak oldukça kullanışlıdır. Bunun dışında oluşabilecek diğer sıkıntıları düşündüğümüz zaman aşırı yıkamadan ötürü havlular çabuk yıpranabilir ve eskimiş görünümlü bir havlu konuklarınız için iyi bir manzara olmaz. Oysa konuklarınızı ağırlarken otel kalitesinde bir havlu seti satın alırsanız buna pekala değer. Aynısı mutfak için de geçerlidir. Konuk ağırlamak ve misafirlerin memnun ayrılmasını istiyorsanız birazcık masraf etmeniz gerekecek. Fakat banyo tekstili çok pahalı olmadığından alacağınız kiradan bir parça bütçe ayırmanız yeterli olacaktır.
Temiz havlu setleri küçük bir jest olmakla birlikte fark yaratabilir. Zira bir banyoya girdiğinizde sizin için hazır edilmiş bir havlu yığını görmek insana şımartıldığını hissettiren bir etkiye neden olur. Bu gibi hoş jestler için parayı dert etmeyin. Üstelik mağaza indirimleri takip ederseniz epey bir havlu seti alabilirsiniz. Bunun gibi basit bir şey, konuklarınız için özenli davrandığınız izlenimi verecek bir harekettir.
Örnekteki banyo tasarımı Fuusta imzalı.
Misafirleriniz muhtemelen seyahatten yeni geldiklerinden ötürü yorgun olacak ve eve gelir gelmez dinlenmek isteyecekler. Böyle bir durumda yeni yapılmış hazır bir yatakla karşılaşmanın değeri paha biçilmez. Bunu sağlamak için de yapmanız gereken çok basit, temiz çarşaflarla yatağı hazır hale getirerek misafirinize konfor sunmak. Kolay temizlenebilen ve mümkünse çamaşır suyu kokmayan, bembeyaz çarşaflar görünüm açısından ideal bir seçimdir.
Çarşafların ütülü olması dairenizde otel lüksü hissettirmenin bir diğer küçük yolu. Tıpkı havlu setleri gibi bir dizi temiz çarşafı da el altında kolayca erişilebilen yerlere bırakın. Böylece konuklarınız istemeyen bir durumla karşılaşıp yatağı kirlettiğinde değiştirmesi içinde fırsat sağlamış olursunuz. Çarşafla birlikte birkaç adet ekstra yastık bulundurmak da iyidir. Kimi insanlar ince ve düz yastık kullanırken kimileri de kalın yastık kullanmak isteyebilir zira. Nevresim takımında ise mümkünse yoğun desenler ve parlak renklerden kaçının. Herkesin göz zevkine hitap etmeyebilir. Onun yerine yumuşak açık renkler daha iç açıcı duracaktır. Bu saydıklarımız fark yaratan küçük ayrıntılar olmakla birlikte son dakika çıkan ihtiyaçları da göz önünde bulunduran detaylardır.
Hiçbir şey uyurken üşümek kadar rahatsız edici olamaz. Her daim ekstra battaniye bulundurmak bu anlamda mutlaka gereklidir. Yaz ayları da dahil olmak üzere. Zira akşam serin olup örneğin bahçeye inildiğinde veya bankta oturulduğunda bu battaniyeler mutlaka işe yarayacaktır. Bu örnekte olduğu gibi gerekirse dış mekan kullanımı içinde özel battaniyeleriniz olsun. Aynı zamanda ekstra battaniyeleri nerede bulundurduğunuzu misafirlerinize bildirin.
Son dakika süprizleri önlemek için bir takım talimatlar belirleyin ve bunu konuklarınızın elinize geçmesini sağlayın. Böylece onlarla aranızdaki olası yanlış anlamaları da önleyerek ileride çıkabilecek sorunların yaratacağı baş ağrısından kurtulmuş olacaksınız.
Bu talimatlar evde bulunan araç gereç listesi ve eksiklikler arızalar kadar bazı tehlikeleri önleyecek bilgiler de olabilir. Maksimum güvenliği sağlamak için bilinmesi gereken bazı bilgiler bilhassa yurt dışından gelen yabancı konuklarınız için çok işe yarar olabilir. Örneğin acil telefon numaraları, en yakın hastaneler gibi numaralar yabancıların bilgisi dahilinde olan numaralar değildir kuşkusuz. Bir sorun çıktığından kolayca size ulaşabileceği bir numara yine problemleri çabuk çözmek için gerekli olacaktır. Dairenize bir yangın söndürücü yoksa bunu da bildirmeniz yararlıdır. Bunun dışında evinizde güvenlik için bulunan kameralar varsa mahremiyet açısından muhakkak misafirlerinize bildirmek zorundasınız.
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