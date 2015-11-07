Evimi yatılı misafirler için nasıl hazır hale getiririm?

Misafirperverlik, yalnızca kültürel bir adet olagelmesi dışında günümüzde para kazanmanın da yollarından birisi haline geldi. Artık fazla odalarınızı yahut siz tatildeyken kullanmadığınız evinizi belirli bir ücret karşılığında kiralayabilir, böylelikle hem ev ihtiyacı olanlara yardımcı olur hem de küçük bir gelir elde etmiş olursunuz. Özellikle dünyanın her yerinde ekonomik ücretlerle oda ve ev kiralama hizmeti sunan Airbnb gibi siteler sayesinde tek yapmanız gereken seçenekler arasında sizin için uygun olan eve karar vermek oluyor. Bu ve benzer yatılı misafir ağırlama durumlarında bilhassa ücret de alacaksanız, elbette evinizi konularınız için hazır hale getirmek ve biraz özenmek gerekiyor.

Misafir ağırlamak özellikle de yabancı konuklar buyur etmek farklı kültürden insanlarla etkileşim içerisinde olmak açısından olumlu bir tecrübe olup, aynı zamanda evinizi de derleyip toplamak açısından size de faydası olur.

Eğer evinizde belli bir ücret karşılığı kiralama hizmeti sunacaksanız birtakım işlemler yapmanız gerekiyor. Fakat endişeye mahal yok, fazla yorucu olmayan basit bir süreç olduğundan şüpheniz olmasın. Şayet Airbnb gibi internet aracılığı ile misafir konuk edecekseniz öncelikle evinizin veya kiralamak istediğiniz odanızın küçük bir reklamını yapmanız lazım. Konaklama sitelerinde genellikle ilan vermek ücretsiz olup duyuru verme işlemi pratik hale getirilmiştir. Bunun dışında kiralamak istediğiniz odanın/dairenin detaylı bilgisini vermeniz sonradan karşınıza çıkan sorunları azaltmak açısından önemlidir. Örneğin kiralamak istediği evde muhakkak internet hizmeti arayan bir kişi, ilanda bu hizmetin bulunduğunu görürse kiralamaya daha çabuk ikna olacaktır.

Evinizi kiralamak isteyen insanlar haliyle kalacağın yerlerin fotoğrafını da görmek isteyecektir. Iyi bir aydınlatma kullanmaya dikkat ederek net fotoğraflar çekmeye özen gösterin. Fakat böyle bir imkanınız yoksa ev kiralama üzerine iş yapan internet siteleri profesyonel fotoğraf hizmeti de vermektedir. Şayet ilanınızı internet sitelerine vermeyi düşünüyorsanız bu imkandan yararlanmayı unutmayın.