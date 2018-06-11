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Türkiye'den her ihtiyaca cevap veren 30 modern mutfak

Özlem K. Özlem K.
İ.ÇELİKER KONUTU , vanetta küchen vanetta küchen Klasik Mutfak
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Bugünkü sayfamızın konukları, ülkemizden mutfak firmaları tarafından tasarlanıp imal edilmiş 30 modern mutfak. Sağlıklı beslenmenin değeri anlaşıldıkça, mutfakların konut içinde kapladıkları alanlar eski yıllara oranla bir hayli büyüdü. Yetmişli yılların apartmanlarında olduğu üzere, artık apartman boşluğuna bakan, küçücük, yetersiz mutfaklar yerine nispeten daha geniş mutfaklar yapılıyor. Daireler toplamda küçük dahi olsa, mutfağa ayrılan alan eskiye göre biraz daha büyük. Üstelik mutfak firmaları tarafından gerçekleştirilen tasarımlar da çok da işlevsel ve şık. Bu iki unsur bir araya gelince, stili nasıl olursa olsun, görüntüsü muhteşem, işlevselliği kusursuz mutfaklara ulaşabilir hale geldik. 

Tamamı modern ve işlevsel, ülkemizden birçok farklı mutfak fotoğrafından oluşan derlememiz, umuyoruz ki yeni bir mutfak yaptırmayı düşünen okuyucularımıza güzel fikirler verecektir. Bu derlemede yer alan mutfakların üreticileri ile de direkt irtibat kurarak daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

1) Ahşap görünümlü alt üniteler ve beyaz duvar üniteleriyle oluşturulmuş şık ve ferah bir mutfak

TrioParkKonut Çorlu - Örnek Daire, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Modern Mutfak
MAG Tasarım Mimarlık

TrioParkKonut Çorlu – Örnek Daire

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

2) Duvar kenarındaki mutfak barıyla mekanın açık ve ferah kalmasını sağlayan mutfak tasarımı

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

3) Siyah ve beyazın mükemmel kullanımı: Beyaz dolaplar, siyah tezgah ve siyah mermer zemin

Özer Residence, Onn Design Onn Design Minimalist Mutfak Granit Beyaz
Onn Design

Özer Residence

Onn Design
Onn Design
Onn Design

4) Fırınlar ile buzdolabının arasında konumlanan kocaman bir kiler dolabı sayesinde geniş depolama imkanı

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

5) Ahşap kaplama, beyaz ve siyahın uyumuyla gerçekleştirilmiş şık ve işlevsel bir mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

6) Asla modası geçmeyecek, modernize edilmiş kırsal stil bir mutfak

3 Monarch Mutfak Kırsal Mutfak
Monarch Mutfak

3

Monarch Mutfak
Monarch Mutfak
Monarch Mutfak

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7) Hem şık hem de samimi bir ortam: Provence stili bir mutfak

Villa Balıkesir, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Mutfak villa,mutfak
VERO CONCEPT MİMARLIK

Villa Balıkesir

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

8) Fıstık yeşilinin iç açıcı etkisi ile şenlenen, bol bol depolama alanına sahip mutfak

GENEL MUTFAK DEKORASYON, REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON Modern Mutfak
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

GENEL MUTFAK DEKORASYON

REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

9) Sıra dışı depolama çözümleriyle tüm ezberleri bozan şık ve işlevsel mutfak

GENEL MUTFAK DEKORASYON, REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON Modern Mutfak
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

GENEL MUTFAK DEKORASYON

REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

10) Ülkemizde sıkça rastlanan ince uzun mutfaklar için de harika çözümler var

Foreli Evler 6 , Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Modern Mutfak
Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Foreli Evler 6

Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

11) Hardal rengi sandalyelerle renklendirilen siyah beyaz, şık bir mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

12) Kırsal stil mutfağa benzersiz bir bir tavan ve aydınlatma çalışması

ORJİNAL MOBİLYA, ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON Rustik Mutfak Ahşap Beyaz
ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON

ORJİNAL MOBİLYA

ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON
ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON
ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON

13) Tabandan tavana yükselen dolaplarla bol bol depolama alanı

İ.ÇELİKER KONUTU , vanetta küchen vanetta küchen Klasik Mutfak
vanetta küchen

İ.ÇELİKER KONUTU

vanetta küchen
vanetta küchen
vanetta küchen

14) Mekana sıcak ve samimi bir hava katan en popüler mutfak rengi: Sarı

Selçuk Villa, BAGO MİMARLIK BAGO MİMARLIK Modern Mutfak
BAGO MİMARLIK

Selçuk Villa

BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK

15) Üst dolapların duvarla aynı renk olması mekanın daha ferah olmasını sağlıyor

3D Görselleştirme ve Sunum Cephe Çizimi Modern Mutfak
Cephe Çizimi

3D Görselleştirme ve Sunum

Cephe Çizimi
Cephe Çizimi
Cephe Çizimi

16) Hem ekstra tezgah hem yemek alanı: Mutfak barları

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners Kırsal Mutfak
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

17) L şeklindeki tezgahı ile bar görünümüne sahip, işlevsel ve şık mutfak

Aksoy Residence, BAGO MİMARLIK BAGO MİMARLIK Modern Mutfak
BAGO MİMARLIK

Aksoy Residence

BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK

18) Alt üniteleri geniş çekmecelerden oluşan, kolay kullanımlı bir mutfak

CCT 173 Project in Trabzon, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Mutfak
CCT INVESTMENTS

CCT 173 Project in Trabzon

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

19) Açık yaşam alanında duvar tipi, ince uzun bir mutfak ile derli toplu bir görünüm

GARDEN MODERN VILLALARI - MOZAMBIK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Modern Mutfak
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

GARDEN MODERN VILLALARI – MOZAMBIK

TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

20) Mavi mozaik alın taşları ile şık ve sempatik bir mutfak tasarımı

D2 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Mutfak
DAFNI MİMARLIK

D2 Evi

DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK

Mutfakta mozaik kullanımına 10 muhteşem örnek’ başlıklı yazımızda birbirinden güzel başka örneklere de göz atabilirsiniz.

21) Sarı dolaplar ve rengarenk sandalyeler ile hareket kazandırılmış geniş beyaz mutfak

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Mutfak Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

22) Pişirme alanını ve lavaboyu ada üniteye taşıyan, göz alıcı bir mutfak

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Mutfak Mermer Bej
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

23) Siyah ve beyaz üniteleri bir arada kullanan, L biçiminde kullanışlı bir mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

24) Retro görünüme sahip, her detayıyla kusursuz bir konsept bütünlüğü oluşturan şık bir mutfak

Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Gül & Emin Timur

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

25) İnce uzun bir mutfağa özel yapım, dar ve uzun bir depolama çözümü

Narlıdere'de Yeni Bir Yaşam, İzmir, ACS Mimarlık ACS Mimarlık Minimalist Mutfak
ACS Mimarlık

Narlıdere'de Yeni Bir Yaşam, İzmir

ACS Mimarlık
ACS Mimarlık
ACS Mimarlık

26) Gerçek ahşaptan imal edilmiş, kırsal stilin en güzel örneklerinde biri

EXCLUSIVE , Ada Ahşap Ada Ahşap Klasik Mutfak
Ada Ahşap

EXCLUSIVE

Ada Ahşap
Ada Ahşap
Ada Ahşap

27) Mor ve beyaz lakeli yüzeylere eşlik eden ve mekana sıcak bir hava veren ahşap detaylar

F.C. Mutfak Tasarımımız, Point Dizayn Point Dizayn Modern Mutfak
Point Dizayn

F.C. Mutfak Tasarımımız

Point Dizayn
Point Dizayn
Point Dizayn

28) En güzel zemin örneklerinden biri: El yapımı, eski tip, desenli yer karoları

Kitchen Cabinets ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Akdeniz Mutfak
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Kitchen Cabinets

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

29) Mermer tezgahların mekana kattığı asil ve zarif hava

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR, erenyan mimarlık proje&tasarım erenyan mimarlık proje&tasarım Kırsal Mutfak
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR

erenyan mimarlık proje&tasarım
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım
erenyan mimarlık proje&tasarım

30) Bir duvarı kaplayan kiler tipi dolaplar ile kullanışlı depolama alanları

Mutfak Tadilatı Tadilat Şirketleri Modern Mutfak
Tadilat Şirketleri

Mutfak Tadilatı

Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Türkiye'den 6 iç açıcı salon
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