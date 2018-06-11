Türkiye'den her ihtiyaca cevap veren 30 modern mutfak

Bugünkü sayfamızın konukları, ülkemizden mutfak firmaları tarafından tasarlanıp imal edilmiş 30 modern mutfak. Sağlıklı beslenmenin değeri anlaşıldıkça, mutfakların konut içinde kapladıkları alanlar eski yıllara oranla bir hayli büyüdü. Yetmişli yılların apartmanlarında olduğu üzere, artık apartman boşluğuna bakan, küçücük, yetersiz mutfaklar yerine nispeten daha geniş mutfaklar yapılıyor. Daireler toplamda küçük dahi olsa, mutfağa ayrılan alan eskiye göre biraz daha büyük. Üstelik mutfak firmaları tarafından gerçekleştirilen tasarımlar da çok da işlevsel ve şık. Bu iki unsur bir araya gelince, stili nasıl olursa olsun, görüntüsü muhteşem, işlevselliği kusursuz mutfaklara ulaşabilir hale geldik.

Tamamı modern ve işlevsel, ülkemizden birçok farklı mutfak fotoğrafından oluşan derlememiz, umuyoruz ki yeni bir mutfak yaptırmayı düşünen okuyucularımıza güzel fikirler verecektir. Bu derlemede yer alan mutfakların üreticileri ile de direkt irtibat kurarak daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.