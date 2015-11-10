Doğru stilde iç kapı modellerini nasıl buluruz?

Stil, malzeme, yalıtım ve kullanılan kanatların sistemleri bakımından kapı modelleri değişkenlik gösterir. Bulunduğu mekanlarda pek fark edilmese de, doğru stil kapı modelini bulmak dekorasyonu tamamlayıcı niteliktedir. Farklı tasarımlarla sadece metal ( çelik, demir ) veya metal – ahşap karışımı kapı modelleri ile modern çizgide estetik bir görünüm kazandırabilirsiniz. Mekanları birbirinden ayıran duvarlar kadar, geçişleri sağlayan iç kapılar günümüzde modern dizaynları ile artık daha çok işlevsellik barındırıyor. Aşınmaya karşı dayanıklı iç kapı modelleri ile daha uzun ömürlü masif ahşap modelleri, çelik sürgülü kapı modelleri ile yapılabiliyor. İhtiyaca göre, kullanıcı sayısı ile orantılı dizayn edilebilir. Belli bir sürede yıpranarak çürümeye başlayan kapı materyallerinden kaçınılması gerekir. Dolayısıyla kullanılacak malzeme, kaplayacağı alan ve stil kadar önemlidir. Gelişen teknoloji ile birlikte modern çizgiyi sürdüren ev dekorasyonunda, günümüzde üretilen iç kapı modelleri de gelişme göstermiş, yaratıcı dizayn unsurlarını barındırdığı gözlemlenmiştir. İç kapılar seçilirken, mekanlarda kullanılan mobilya ürünleri, duvarlarda kullanılan paneller ya da dekoratif kaplamalar, dokular, malzemeler ve renkler dikkate alınır.
Özellikle küçük mekan tasarımlarında alandan yer kazanmak için, kapı kanadının açıldığı mesafe dikkate alınır. Dolayısıyla kapı kanadının duvara gömüldüğü, katlanır kapı kanadı sistemleri ile tasarlandığı ya da sürgülü sistemlerle iç içe geçirilerek geçiş alanının açılması sağlanabilir. Duvara giydirilen kapı kasasının kapı kanadını taşıyabilir nitelikte ve gerektiğinde mekana uygulanan dekorasyon stili ile uyumlu materyaller tercih edilebilir. Geniş alanlarsa sahip mekanlar için ise, çift kapılı modeller, Fransız kapıları, katlanır kapı modelleri veya sürgülü sistemli kapı modelleri tercih edilebilir. Mekanlarınızı dekore ederken ihtiyaç duyacağınız stillerde kapı sistemleri ile ilgili seçtiğimiz modelleri inceleyebilir, alan kontrolü ve ihtiyacı karşılayacak sistemlerden faydalanabilirsiniz.
Kapı kasasına, kanadı monte etmek için menteşenin kullanıldığı sistemdir. Kapının açılıp kapanmasını sağlayan menteşe, aynı zamanda kapı kanadını ayakta tutar. Dayanıklı materyaller tercih edilerek, iç içe geçen mekanizması ile küçük boyutlarda, büyük yükleri taşımaya araç görevi görür. Ufak detaylarla kapı menteşesi kapının dengesini bozabilir. Menteşenin 90 derece dik açı ile yerleştirilmesi gerekir, kullanıcı tarafından birkaç cm. eğimli bile monte edilse denge bozulur ve kapı kanadı kapı kasasına oturmayabilir. Dolayısıyla eğer kapı menteşesi bozulursa, dayanıklılık, uzun ömürlülük ve kapı kanadının dengesinin sağlanması açısından işin uzmanının müdahale etmesi yerinde olur. Hatalı ya da eksik kapı menteşesi monte etme durumunda, özellikle dış kapı modelleri için güvenlik tehdidi ön plana çıkar. Ahşap veya sac kapılara uygulanan doğru menteşe tercihleri ile daha uzun süre ses çıkarmayan, fonksiyonel kapı modelleri tasarlanabilir, zaman içinde kapının açılıp kapanması ile ilgili oluşabilecek hasardan ötürü bakım ve yağlama gerektirir. Bulunduğu mekana ve kapı modeline uyum sağlaması bakımından renkli alternatifleri ve gizli menteşe seçenekleri bulunur. Üç yönlü ayarlanabilir gizli menteşe, pivot menteşeler, yaprak menteşeler gibi çeşitleri bulunmaktadır.
Menteşeli kapı sistemlerine göre kapı kanadının daha az yer kapladığı, rayına oturtulan kanadın sürülerek açılmasından adını alan sürgülü kapı sistemidir. Genellikle büyük duvar açıklıklarında veya ihtiyaç duyulan küçük mekanlarda oldukça avantajlı çözümler sunar. Örneğin bir tuvalet dekorasyonu söz konusu olduğunda, klozet ve lavabonun ancak sığdığı durumlarda, küçük planlı alanlar için sürgülü kapı sistemi kurtarıcı bir çözümdür. Kapı kanadının kapladığı alan, tek kapılı sistemde 1 metrekarelik alan kazandırır. Çift taraflı ya da te taraflı kanadın sürülerek tasarlandığı sistemleri mevcuttur, aynı zamanda kayar kapı ismini de taşır. Alüminyum, ahşap, cam ve metal sürgülü kapı sistemleri yerine göre ve uygulanacak stile göre tasarlanır. Sıradan bir sürgülü kapı sisteminde çift veya tek kanat, alt ve üstteki ray sisteminde sağa veya sola sürülerek tasarlanan modeldir. Ayrıca rustik sürgülü kapı sistemi mevcuttur, ahşap kapı kanadının kullanımının yanı sıra üst metal sürgü rayları ile taşıyıcı unsurlar sağlanır.
Özellikle kiler, depo, küçük banyo ve tuvaletlerde alan kazandıran çözüm sunması açısından duvar içi sürmeli kapı sistemi kullanılmaktadır. Bir nevi açıldığında kaybolan kapı kanatlarıdır. Duvar içine sürülerek görüş açısından çıkan, bir başka çeşit raylı sistemle tasarlanan sürgülü kapılar gibidir. Kapı kanadının açılım mesafesi, banyo, kiler ve depo gibi küçük mekanlarda dolap ve raf kullanımını kısıtlayabilir. Eğer büyük duvarlara sahip değilseniz, işlevsel raf ve dolap modellerini tasarlamak için duvar içine gömülen kapı kanadı ihtiyacınız olan alanı açabilir. Bu tip duvar içi sürmeli kapı sistemlerine, küçük mekanlar olan kamaralarda sıklıkla rastlayabilirsiniz. Geminin sallanma durumundan kapı kanadının hareket halinde olmasını engellemesi açısından işlevsel özelliklerde kapı sistemi olarak değerlendirilir. Duvar içi ile aynı düzleme gelecek kapı kanadı aynı zamanda kapı kasasının içinden geçer. Tek kasa içinden geçen tek kanat ya da çift kanat ihtiyaca göre tasarlanabilir.
Mekanları birbirinden ayırmaktan öte, görsel açıdan da dekoratif birer unsur olarak değerlendirilen Fransız kapıları, klasik tabiriyle çift kanadın iki yana açılır halidir. Gerekli ısı yalıtımı sağlanıyorsa, rahatlıkla Fransız kapı modelleri tercih edilebilir. Genel olarak dışa açılan, ya da balkon ve teraslarda da kullanılan bu tip kapı sistemleri, tek kanatlı kapı sistemlerine oranlar daha fazla soğuk geçirebilir. Dolayısıyla bu detay unutulmamalı ve gerekli ısı yalıtımı öncelikli hale getirilmelidir. Bulunduğu mekanın alanını daha geniş göstermek ve geniş duvar açıklıklarına fonksiyonellik kazandırmak istiyorsanız, duvar boşluğu ölçüsünü alarak ister marangozda ahşap çift kanatlı kapı sistemini tasarlatabilir, ister kapı sistemleri üreticilerinin tasarımlarından faydalanabilirsiniz.
Zig zag şeklinde üst üste eşit ölçülerde katlanan kapı sistemleri, sürgülü sistemi andıran bir mekanizma taşır. Kayar ve yana katlanır kapı modeli, ahşap ve plastik çerçeve malzemelerinden de üretilmektedir. Büyük açıklıklar ve geniş mesafelerde kullanılan görkemli kapı modelleridir. İhtiyaç duyulduğunda mekanları havalandırma ya da iki mekanı birleştirme olanağı sunar. Geniş açıklığa dizayn edilen katlanır kapı modelinin bulunduğu gördüğünüz örnek mutfak dekorasyonu, Fife Architects imzası taşıyor. 6 m. veya 8 m. açıklıklara katlanır kapı sisteminin her bir kanadı 45 cm.'den 90 cm.'ye kadar imal edilebilir. Kış bahçeleri, büyük teraslar veya konuk odalarında inşa edilebilir.
Yatay eksende ikiye ayrılan, alt yarısının kapalı iken sabit konumda, üst yarısının ise açılır kanat sistemi ile tasarlandığı kapı modelidir. 17. yüzyılda çiftlik evleri için tasarlanan Hollandalı kapı sistemleri, küçük çocuklarını dışarı çıkmasını engellemek amacı ile tasarlanırken, haşereleri dışarıda aktarma görevini de görüyor. Güneş ışığını üst kanadın açılması ile içeri alınarak da kullanılmış. Öte yandan zamanında komşularla konuşmak, yan komşuya seslenmek için sadece üst kanadı açarak iletişim kurdukları zamanı da temsil ediyor. Özellikle doğaya açılan mekan kapılarında işlevselliği görülür. Öte yandan göz hizası görüş açısının sağlanması ve ihtiyaç duyulan gereçlerin belli bir mesafe üzerinden aktarılması yönüyle fonksiyonel özellikler taşır.
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