Doğru stilde iç kapı modellerini nasıl buluruz?

Stil, malzeme, yalıtım ve kullanılan kanatların sistemleri bakımından kapı modelleri değişkenlik gösterir. Bulunduğu mekanlarda pek fark edilmese de, doğru stil kapı modelini bulmak dekorasyonu tamamlayıcı niteliktedir. Farklı tasarımlarla sadece metal ( çelik, demir ) veya metal – ahşap karışımı kapı modelleri ile modern çizgide estetik bir görünüm kazandırabilirsiniz. Mekanları birbirinden ayıran duvarlar kadar, geçişleri sağlayan iç kapılar günümüzde modern dizaynları ile artık daha çok işlevsellik barındırıyor. Aşınmaya karşı dayanıklı iç kapı modelleri ile daha uzun ömürlü masif ahşap modelleri, çelik sürgülü kapı modelleri ile yapılabiliyor. İhtiyaca göre, kullanıcı sayısı ile orantılı dizayn edilebilir. Belli bir sürede yıpranarak çürümeye başlayan kapı materyallerinden kaçınılması gerekir. Dolayısıyla kullanılacak malzeme, kaplayacağı alan ve stil kadar önemlidir. Gelişen teknoloji ile birlikte modern çizgiyi sürdüren ev dekorasyonunda, günümüzde üretilen iç kapı modelleri de gelişme göstermiş, yaratıcı dizayn unsurlarını barındırdığı gözlemlenmiştir. İç kapılar seçilirken, mekanlarda kullanılan mobilya ürünleri, duvarlarda kullanılan paneller ya da dekoratif kaplamalar, dokular, malzemeler ve renkler dikkate alınır.

Özellikle küçük mekan tasarımlarında alandan yer kazanmak için, kapı kanadının açıldığı mesafe dikkate alınır. Dolayısıyla kapı kanadının duvara gömüldüğü, katlanır kapı kanadı sistemleri ile tasarlandığı ya da sürgülü sistemlerle iç içe geçirilerek geçiş alanının açılması sağlanabilir. Duvara giydirilen kapı kasasının kapı kanadını taşıyabilir nitelikte ve gerektiğinde mekana uygulanan dekorasyon stili ile uyumlu materyaller tercih edilebilir. Geniş alanlarsa sahip mekanlar için ise, çift kapılı modeller, Fransız kapıları, katlanır kapı modelleri veya sürgülü sistemli kapı modelleri tercih edilebilir. Mekanlarınızı dekore ederken ihtiyaç duyacağınız stillerde kapı sistemleri ile ilgili seçtiğimiz modelleri inceleyebilir, alan kontrolü ve ihtiyacı karşılayacak sistemlerden faydalanabilirsiniz.