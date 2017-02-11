Bana tarzını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim!

We're sorry, too many people are accessing this website at the same time. We're working on this problem. Please try again later.
Evlerimizdeki yaşam alanlarımızın dekorasyonları aslında bizim kişiliğimiz hakkında tahmin ettiğimizden de çok ipucu verir. Elbette dekorasyon söz konusu olduğunda seçebileceğimiz pek çok tarz var ve bu tarzlar da her geçen gün daha da zenginleşiyor. Ancak biz çoğu zaman farkında bile olmadan karakterimizle uyum sağlamayan dekorasyon stillerini kafamızda eliyoruz ve kendimizi en iyi ifade eden stili tercih ediyoruz. Evlerimizde seçtiğimiz her mobilya, tasarım, malzeme, renk, kısacası her ayrıntı bizim kişiliğimizi ve kişiliğimizle şekillenen zevklerimizi ve hayat tarzımızı yansıtıyor. Peki dekorasyon tarzlarımız bizim hakkımızda neler söylüyor? Ya siz hangi stili tercih ediyorsunuz?
Country tarz olarak da bilinen kırsal stil dekorasyonlar sıcak, konforlu ve samimi bir atmosfer yaratır. Sade bir estetik anlayışı olan ve gösterişsiz, sıcak ve gündelik yaşamda rahat edilebilecek bir dekorasyon stili benimseyenler ve doğallığı ön planda tutanlar için natürel malzemelerle sıcak atmosferlerin ortaya çıkarıldığı kırsal stil ideal.
Minimal tarz yalınlığın ön planda olduğu ve kalabalıktan kaçmak isteyen modern şehirlileri temsil eden tarzlardan biri. Şehrin telaşlı ve yoğun yapısından kaçıp sığındığımız evlerimizde olabildiğince az eşyayla fonksiyonel ve ferah bir atmosferin oluşturulduğu minimal dekorasyonlarda açık renkler ve doğru ve aydınlık ışıklandırma oldukça büyük önem taşıyor. Minimal tarz her ne kadar kimileri tarafından soğuk bir tarz olarak görülse de, aslında bu stili tercih edenler çoğunlukla hayatı kolaylaştırmayı seven, pratik, modern ve entelektüel bir kişiliğe sahip olur.
Çoğunlukla beyaz rengin hakimiyeti altında olan ve minimal tarzla bazı benzerlikler gösteren İskandinav stili de Akdeniz ya da kırsal gibi hareketli ve canlı stillerden hoşlananlar için biraz soğuk bir tarz olarak tanımlanabilir. Ancak tıpkı minimal tarz gibi İskandinav tarzı dekorasyonlar da stil sahibi ve yüksek bir estetik anlayışına sahiptir. Ferah ve fonksiyonel bir konforun ön planda tutulduğu İskandinav tarzının en önemli özelliği zamansız olmasıdır. Yalın ve temiz çizgiler İskandinav tarzı mobilyaların en belirgin niteliklerinin başında geliyor. Hayatında huzura her şeyden çok önem veren sofistike ve modern insanlar için İskandinav stili oldukça aydınlık bir seçenek.
Farklı tarz, renk ve tasarımların incelikli bir dizaynla bir araya getirildiği eklektik tarzdan hoşlanıyorsanız kendinize has bir tarzınızın ve zevkinizin olduğu kesin! Kalıplara takılmayan ve sınırları zorlamayı seven bir yapınız var ve sıra dışı tasarımları mükemmel bir estetik algısı ile harmanlayarak dekorasyon ve sanatı birleştiriyorsunuz.
Çağdaş evlerin vazgeçilmez stillerinden biri de fonksiyonelliği ve sıra dışı malzeme kullanımı ile öne çıkan endüstriyel stil şüphesiz. Doğal malzemelerin ham haliyle kullanıldığı endüstriyel tarzı tercih eden insanlar çoğunlukla dinamik ve yaratıcı kişilikleriyle öne çıkan kişiliklere sahip oluyorlar.
Son yılların en gözde tarzlarından biri de nostaljik, romantik ve feminen bir stil olan shabby chic tarzı! Eskinin ve doğallığın şıklığı olarak tanımlayabileceğimiz bu tarzda, vintage etkileri oldukça kuvvetlidir ve eski objelerin yenilenerek değerlendirilmesi ve bugünün dünyasına adapte edilmesidir. Ferah ve soft renkler, çiçek desenleri ve nostaljik dokunuşlarla renklenen bu tarzı seçenler için romantik bir kişilikleri olduğu söylenebilir.
Pop-art denilince aklımıza tabii ki hemen Andy Warhol geliyor! Rengarenk tasarımlarıyla, “çizgi” imajlarıyla, eğlenceli ve neşeli özellikleriyle ve modern yaşama getirdiği yeni yorumla pop-art tarzında dizayn edilen evlerin sahipleri için oldukça eğlenceli, yenilikçi ve sosyal insanlar diyebiliriz.
Geleneksel bir dekorasyona sahip olan bir evin çirkin ya da çok sıradan olacağını düşünüyorsanız fena halde yanıldığınızı belirtmek isteriz. Geleneksel tarzın en güzel örneklerine homify sayfalarında ulaşabilirsiniz. Genel olarak geleneksel tarzı tercih edenlerse gerçekçi, ayakları yere basan, ağırbaşlı ve her zaman şık olabilen ve diğer insanlara saygısı yüksek insanlardır.
(Evinizi çirkin gösteren 10 şey ve daha şık hale getirme yolları başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir. )