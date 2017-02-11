Bana tarzını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim!

Geleneksel bir dekorasyona sahip olan bir evin çirkin ya da çok sıradan olacağını düşünüyorsanız fena halde yanıldığınızı belirtmek isteriz. Geleneksel tarzın en güzel örneklerine homify sayfalarında ulaşabilirsiniz. Genel olarak geleneksel tarzı tercih edenlerse gerçekçi, ayakları yere basan, ağırbaşlı ve her zaman şık olabilen ve diğer insanlara saygısı yüksek insanlardır.

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