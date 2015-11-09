Zemin kaplamasında hangi seçenekler var?

Zemin kaplama için malzeme seçimi ve tedariği çok önemlidir. Evlerimizde inşa edilen yapı malzemesi üzerine zemin kaplama malzemeleri ile kaplama yaparak hem estetik bir görünüm sağlarız hem de ayak sağlığımızı koruyarak düz beton ile ayaklarımızın temas etmesini önlemiş oluruz. Düz beton özellikle soğuk kış aylarında çok soğuk olduğundan ve ısıtılması kolay olmadığı için beton üzerine kaplama yaparız. Peki zemin kaplama olasılıkları ve seçenekleri nelerdir?

Zemin kaplama işlemi evinizin bulunduğu bölgelere göre farklılık gösterir. Çok soğuk bölgelerde ağaç kaplama üzerine estetik ahşap döşemeler kullanırken, aşırı soğuk olmayan bölgelerde karo, fayans, asmolit, parke, flexi glass gibi kaplama malzemeleri kullanılabilir. Soğuk bölgelerin dışında kalan tropikal ve sıcak iklimlerin görüldüğü bölgelerde ise sadece ağaç kaplama malzemeleri kullanılır. Zemin kaplama malzemeleri hayatımıza iyice yerleşmiş yapı inşa malzemeleridir. Evlerimizde odalara göre farklılık gösteren, her oda da farklı bir kaplama malzeme ile kaplanır. Çünkü her oda da insani yaşam şartları ve konfor özellikleri çok farklıdır. Mesela çocuk odalarında bebek odalarında hem hijyen hem de sıcaklık değeri istenilen şekilde kontrol edilebilmesi için ısıya duyarlı, sıcaklık geçirgenliği ve ısı transferi özelliği çok az olan gürgen ağaçlarından yapılmış parke kaplamaları kullanılırken, genç odalarında ise gençlerin enerjik hareketlerine zıplamalarına dayanıklı esneme özelliği yüksek ağaç döşemeler kullanılır. Mutfaklarda, hollerde, koridorlarda kullanılan parke türü ise isteğe bağlı olarak kişiye kalmıştır. Ülkemizde parke ve ağaç kaplama malzemelerinin yanında karo ve fayans gibi kaplama malzemeleri de kullanılır. Mutfaklarda ,salonlarda veya oturma odalarında desenli bir zemin görselliği oluşturmak için özel desenlerin yer aldığı ve zemin kaplaması yapıldıktan sonra bütün olarak desenlerin ve görselliğin ortaya çıktığı veya renk cümbüşünün oluştuğu bir zemin kaplaması yapılabilir.

Özellikle fayanslar hem duvar kaplama malzemesi hem de yer döşeme malzemesi olarak kullanılabildiği için çok tercih edilen, pişirilme süresine bağlı olarak sertlik derecesi belirlenen fayanslar isteğe bağlı olarak bahçelerde, bahçe duvarlarında, evlerimizin dış cephe kaplamalarında, çatılarda kısaca evimizin her alanında kullanılabilir. Fayanslar gelişen teknolojiler sayesinde üzerinde istenilen her türlü rengin, desenin, resmin veya şeklin bulunduğu, isteğe bağlı tüm boyutlarda ve geometrik şekillerde üretildiğinden kişiliğinizi yansıtan, tarzınıza uygun ve zevkinize göre zemin döşemesi yapabilirsiniz. Zemin döşemesi olarak son zamanlarda alternatif kaplama malzemeleri de üretilmeye başlanmış ve sizlerin beğenisine sunulmuştur. Özellikle kompozit malzemelerin kullanılması ile bir yüzeyi aydınlık ve silindiğinde temizlenebilen, diğer yüzeyi ise ısıyı geçirmeyen özelliğe sahip hafif ve orta boy dikdörtgen şeklinde üretilmiş kaplama malzemeleri çok revaçta olmaya başlamıştır. Özellikle iç mekanlarda yansıtma özelliği ile odaların daha aydınlık olmasını sağlayan kompozit kaplama malzemeleri ile evlerinizin daha zarif bir iç görünüme sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Ev için kaplama malzemesi olarak kullanılan bir diğer kaplama malzemesi de şeffaf bir malzeme olan ve her türlü iletkenliğe karşı yalıtkan özelliği ile evinizi sıcacık tutan flexi galss kaplama malzemesi özellikle çocuk odalarında tercih edilmeye başlanmıştır. Flexi glass malzemesi ile evinizin iç mekanlarında zemine istediğiniz resim ve şekilleri yapıştırıp üzerini falexi glass ile kapladığınızda hem ısı yalıtkanlığı olan bir kaplama malzemesi ile evinizi kaplamış hem de evinizin içine görsellik kazandırmış olursunuz.