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Zemin kaplamasında hangi seçenekler var?

ümit atdağ ümit atdağ
吉祥寺のS邸, VOLO VOLO Rustik Duvar & Zemin
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Zemin kaplama için malzeme seçimi ve tedariği çok önemlidir. Evlerimizde inşa edilen yapı malzemesi üzerine zemin kaplama malzemeleri ile kaplama yaparak hem estetik bir görünüm sağlarız hem de ayak sağlığımızı koruyarak düz beton ile ayaklarımızın temas etmesini önlemiş oluruz.  Düz beton özellikle soğuk kış aylarında çok soğuk olduğundan ve ısıtılması kolay olmadığı için  beton üzerine kaplama yaparız. Peki zemin kaplama olasılıkları ve seçenekleri nelerdir? 

Zemin kaplama işlemi evinizin bulunduğu bölgelere göre  farklılık gösterir.  Çok soğuk bölgelerde ağaç kaplama üzerine estetik ahşap döşemeler kullanırken,  aşırı soğuk olmayan bölgelerde karo, fayans, asmolit, parke, flexi glass gibi kaplama malzemeleri kullanılabilir. Soğuk bölgelerin dışında kalan tropikal ve sıcak iklimlerin görüldüğü bölgelerde ise sadece ağaç kaplama malzemeleri kullanılır. Zemin kaplama malzemeleri hayatımıza iyice yerleşmiş yapı inşa malzemeleridir. Evlerimizde odalara göre farklılık gösteren, her oda da farklı bir kaplama malzeme ile kaplanır. Çünkü her oda da insani yaşam şartları ve konfor özellikleri çok farklıdır. Mesela çocuk odalarında bebek odalarında hem hijyen hem de sıcaklık değeri istenilen şekilde kontrol edilebilmesi için  ısıya duyarlı, sıcaklık geçirgenliği ve ısı transferi özelliği çok az olan  gürgen ağaçlarından yapılmış parke kaplamaları kullanılırken, genç odalarında ise gençlerin enerjik hareketlerine zıplamalarına dayanıklı esneme özelliği yüksek ağaç döşemeler kullanılır. Mutfaklarda, hollerde, koridorlarda   kullanılan parke türü ise isteğe bağlı olarak kişiye kalmıştır. Ülkemizde parke ve ağaç kaplama malzemelerinin yanında  karo ve fayans gibi kaplama malzemeleri de kullanılır. Mutfaklarda ,salonlarda veya oturma odalarında desenli bir zemin görselliği oluşturmak için özel desenlerin yer aldığı ve zemin kaplaması yapıldıktan sonra bütün olarak desenlerin ve görselliğin ortaya çıktığı veya renk cümbüşünün oluştuğu bir zemin kaplaması yapılabilir. 

Özellikle fayanslar hem duvar kaplama malzemesi hem de yer döşeme malzemesi olarak kullanılabildiği için çok tercih edilen, pişirilme süresine bağlı olarak  sertlik derecesi belirlenen fayanslar isteğe bağlı olarak bahçelerde, bahçe duvarlarında, evlerimizin dış cephe kaplamalarında, çatılarda  kısaca evimizin her alanında kullanılabilir.  Fayanslar gelişen teknolojiler sayesinde üzerinde istenilen her türlü rengin, desenin, resmin veya şeklin bulunduğu, isteğe bağlı tüm boyutlarda ve geometrik şekillerde üretildiğinden  kişiliğinizi yansıtan, tarzınıza uygun ve zevkinize göre zemin döşemesi yapabilirsiniz. Zemin döşemesi olarak son zamanlarda alternatif kaplama malzemeleri de üretilmeye başlanmış ve sizlerin beğenisine sunulmuştur. Özellikle kompozit malzemelerin kullanılması ile bir yüzeyi aydınlık ve silindiğinde temizlenebilen, diğer yüzeyi ise ısıyı geçirmeyen özelliğe sahip hafif ve orta boy dikdörtgen şeklinde üretilmiş kaplama malzemeleri çok revaçta olmaya başlamıştır. Özellikle iç mekanlarda yansıtma özelliği ile odaların daha aydınlık olmasını sağlayan kompozit kaplama malzemeleri ile evlerinizin daha zarif bir iç görünüme sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Ev için kaplama malzemesi olarak kullanılan bir diğer kaplama malzemesi de şeffaf bir malzeme olan ve her türlü iletkenliğe karşı yalıtkan özelliği ile  evinizi sıcacık tutan flexi galss kaplama malzemesi özellikle çocuk odalarında tercih edilmeye başlanmıştır. Flexi glass malzemesi ile evinizin iç mekanlarında zemine istediğiniz resim ve şekilleri yapıştırıp üzerini falexi glass ile kapladığınızda hem ısı yalıtkanlığı olan bir kaplama malzemesi ile evinizi kaplamış hem de evinizin içine görsellik kazandırmış olursunuz.

Döşeme

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

Evlerimizin zeminlerini, zemin kaplama malzemeleri olan karo, fayans, flexi glass,  asmolit, parke, ahşap gibi malzemeleri ile döşemelerin kaplanması sağlanabilir. Evimizde hem ısı geçirgenliğine karşı bir önlem olarak hem de zemin görselliği ve temizlenmesi kolay bir zemin elde etmek için yaptığımız döşemelerin kaplanması işlemi ile daha konforlu bir yaşama sahip olabiliriz. Peki döşemeler nasıl kaplanır ? Döşemelerin kaplanması için yapılması gereken en önemli öncelik kaplama malzemesini seçmek ve kaplama malzemesini zemine yapıştırılması için kullanılacak yapıştırıcı bir yapı kimyasalını iyi incelemek ve kaliteli malzemeleri tercih etmektir. Daha sonra yapılacak olan kaplama işleminin işinin ehli bir döşeme ustası aracılığı ile kaplanmasıdır. 

Yenilikçi zeminler için farklı fikirler

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura Modern Mutfak
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

Günümüzde zemin kaplama malzemelerinin gelişmesine bağlı olarak yenilikçi fikirler ortaya çıkmıştır. Bu fikirler; zeminin flexi glass, ahşap parke malzemelerinin bir arada üst üste kullanıldığı yeni bir zemin döşeme fikridir. Bu fikrin dışında, zemin döşemelerinin en alt katmanında karo kaplanması ve üzerine kompozit malzemeler ile kaplanarak hem ısı geçirgenliği çok minimalize edilmiş hem de estetik ve görsel olarak maksimum güzelliğe sahip  zemin kaplaması sahibi oluruz. Bu fikirlerin dışında asmolit malzemesinin evlerde kullanılmaya başlanmasıyla evlerimizin zemini hem parlak hem de ısı yalıtımı çok iyi olan kaplama malzemesi ile kaplanabilir. Günümüzde müzelerde, büyük iş binalarında kullanılan bu malzeme yakın zamanda evlerimizde de kullanılmaya başlanabilir.

Beton zeminler

大泉の舎, 有限会社中村建築事務所 有限会社中村建築事務所 Eklektik Duvar & Zemin
有限会社中村建築事務所

有限会社中村建築事務所
有限会社中村建築事務所
有限会社中村建築事務所

Uzun yıllardır kullanılan ve özellikle iç anadolu bölgelerinde evlerimizin zemin kaplaması olarak kum ve çimentonun karıştırılması ve içerisine renklendirici tozların katılarak zemin döşemesi yapılan beton kaplama malzemesi günümüzde de kullanılmaktadır. Günümüzde evlerin zeminine su ve ısı yalıtım malzemeleri yerleştirildikten sonra üzerlerine renkli beton harcının dökülerek uzman kişiler tarafından estetik bir görünüm kazandırılması ile elde edilir. Beton harcın dökülmesi sırasında evlerin temelinde oluşabilecek çökmeler dikkate alınmalı ve özel pres malzemeleri ile zemin toprağının iyice oturması sağlanmalıdır. Evin iç renklerine ve mobilyalara uygun olan beton zemin kaplama ile evlerinizi daha estetik hale getirebilirsiniz.

Fayans

http://www.karosiman.com/mandolin-cafe/ Karosiman Desenli Yer Karoları Kırsal Duvar & Zemin Taş Yeşil
Karosiman Desenli Yer Karoları

http://www.karosiman.com/mandolin-cafe/

Karosiman Desenli Yer Karoları
Karosiman Desenli Yer Karoları
Karosiman Desenli Yer Karoları

Fayanslar evin her odasında, alanında bahçesinde, dış cephesinde çatı kaplamasında kısacası her alanında kullanılan kaplama malzemesidir.  Fayanslar pişirme teknolojileri, kullanılan kilin kalitesi ve pişirme süresine göre sertlik derecesi oluşturulan ve sertlik derecesine göre yürüyüş yollarında bile kullanılan kaplama malzemesidir. İstenilen renk ve desen de üretilebilen örnek resimde olduğu gibi farklı renklerin bir arada kullanılması ile özel dekorasyonlara sahip odalarınız için istediğiniz renklerde fayans kaplamaları yapabilirsiniz. Fayans büyüklüklerini istediğiniz ölçülerde  tedarik edebileceğiniz için evlerinizde  kişiliğinize uygun fayans kaplamaları yaparak evlerinizi daha zarif hale getirebilirsiniz.

Parkelerde reçine kullanımı

吉祥寺のS邸, VOLO VOLO Rustik Duvar & Zemin
VOLO

VOLO
VOLO
VOLO

Evlerimizde kullandığımız parkeler daha dayanıklı olması için birleşim noktaları reçineler ile sıvanır ve parkelerin bir birlerine daha iyi yapışmaları sağlanır. Reçine aynı zamanda parkelerin yüzeyine sürülerek parkelerin parlaklık kazanmasını ve ağacın mat yüzeyinin kaybolmasını sağlar.  Reçineler doğal malzemeler olduklarından sağlık açısından bir sorun teşkil etmemektedir. Ancak parke bileşiminde kullanılan kimyasal yapıştırıcılar bebeklerimiz ve çocuklarımızın sağlığı açısından sıkıntı doğurabilir. Bu nedenle parke seçimlerinde dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi de reçinelerdir. Reçine renkleri farklı olduğundan farklı parke renklerine sahip olabiliriz.

Parke ve zemin döşemesi

Intervento di restauro pavimentazione antica, EMMEDUE di Ferruccio Mattiello EMMEDUE di Ferruccio Mattiello Kırsal Duvar & Zemin Ahşap Ahşap rengi
EMMEDUE di Ferruccio Mattiello

EMMEDUE di Ferruccio Mattiello
EMMEDUE di Ferruccio Mattiello
EMMEDUE di Ferruccio Mattiello

Evlerimizin tüm odalarında çıplak ayakla gezebilmek adına ve ayak sağlığımızı koruyabilmek adına ahşap ve plastik parkeler kullanırız. Ahşap parkeler evlerimizin zeminine özel yöntemler ile monte edildiği için kendiliğinden yerinden çıkması veya dağılması söz konusu olmuyor ve uzun yıllar  dayanabiliyorlar. Kullanım alanına göre değişen özelliklerde ahşap parke seçimi yapılmalı parke renklerine kendimiz karar vererek tarzımıza uygun parke kaplamalar ile zeminlerimizi istediğimiz şekilde kaplayabiliriz. Zemin kaplama malzemesi denince akla gelen ahşap parkeler dışında yapay olarak üretilen farklı plastik malzemelerin bulunduğu sağlık açısından bir sakıncası bulunamayan plastik parkeler de kullanılmaktadır.

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