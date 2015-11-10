Bir kreş nasıl klasik biçimde dekore edilebilir ?

Bir ebeveyn için, çoğunlukla hayattaki en değerli varlık çocuğudur. Kendini neredeyse çocuğuna adar ve hemen hemen onun için yaşar. Her davranışından, çocuğuna yönelik bir fedakarlık görmek mümkündür. Fakat, modernleşen ve küreselleşen iş dünyasında, bu tarz ebeveyn kültüre yoktur. İş dünyası kişiyi çocuk sahibi ya da değil şeklinde ayırmaz. Bu dünyada yaşamak isteyen herkes, çalışan insan paydasında toplanır. İşte bu sebepten dolayı, çoğu zaman çalışan anne-babalar, çocuklarıyla ilgilenmek ve onlarla vakit geçirmek noktasında oldukça büyük problemler yaşarlar. Çünkü, iş stresinin ve yoğunluğunun yanı sıra, kimi zaman akşama kadar uzayan mesai ya da eve götürülmek zorunda olan iş, bu anne-babaların çocuklarıyla geçirecekleri zamanı kısıtlar. Fakat şunu unutmamak gerekir ki, bir çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimi sürecinde, anne-baba ilgisi büyük bir öneme sahiptir. Anne-babanın çocukla çok fazla zaman geçiremediği bu senaryoda, çocuğu bu gelişim süresi boyunca yalnız bırakmamak amacı uğrunda oluşturulmuş bir kavram çıkar karşımıza; Kreşler…

Kreşler -çoğunlukla ana okulu diye de adlandırılır- özellikle çocuğu ile yeterli oranda vakit geçiremeyen ve çocuklarını da ilgisiz bırakmak istemeyen anne-babalar için çok güzel bir çözümdür. Bir kreş, bu tarz senaryolarda çoğunlukla problemi çözer. Çünkü çocuğunuz bu tarz bir kreşte ilgi ve alaka görmenin yanı sıra, tıpkı bir ev ortamındaymış gibi ilgi görür. Bununla beraber, eğitici ve öğretici faaliyetler, sosyal yetileri geliştirmeye yönelik oyunlar, çocuğunuzu bu gelişim sürecinde oldukça destekler. Bir diğer pozitif yanı ise, çocuğunuzun genellikle akranlarıyla beraber bu süreci geçirmesidir. Çocuğu ile fazla fazla zaman geçirme imkanına sahip olmasına rağmen, sırf bu akran meselesinden dolayı çocuğunu kreşe gönderen ebeveynlerden bahsetmek mümkündür. Özellikle kendisine yakın hissettiği arkadaşlarıyla beraber eğlenerek öğreneceği birtakım aktiviteler, ilerde çocuğunuzun dışa dönük ve sosyal bir birey olmasında büyük rol oynar. Şimdiye kadar, bir kreşin çocuğun üzerinde sağladığı faydalardan bahsettik. Fakat artık bugünkü yazımızın başrolünü oynayacak olan meseleye dönmenin vakti geldi. Kreşler -duruma göre- oldukça faydalı bir alternatif olabiliyorlar. Peki bir kreşi bu denli fonksiyonel hale getiren ve çocuğunuzun tıpkı evinde gibi hissetmesine sebep olan ana unsur, yani kreş dekorasyonu nasıl yapılmalı ? Çünkü yazımızın ilerideki kısımlarında da sıkça tekrarlayacağımız gibi, çevresel unsurlar yetişkinlere oranlara çocukları çok fazla etkiler. Hatta şunu söylemek doğru olacaktır. Bu yazımızda sizlerle paylaşacağımız görsel örnekleri incelemeden önce, çevresel faktörlerin çocukların bilinçleri ve algıları üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olduğunu aklınızın bir köşesine yazın. Bu sayede, buradaki görsel örneklerden çok fazla yardım alamasanız da, en azından çocuk psikolojisine uygun bir dekorasyona imza atabilirsiniz…