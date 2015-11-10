Bir kreş nasıl klasik biçimde dekore edilebilir ?

Bir ebeveyn için, çoğunlukla hayattaki en değerli varlık çocuğudur. Kendini neredeyse çocuğuna adar ve hemen hemen onun için yaşar. Her davranışından, çocuğuna yönelik bir fedakarlık görmek mümkündür. Fakat, modernleşen ve küreselleşen iş dünyasında, bu tarz ebeveyn kültüre yoktur. İş dünyası kişiyi çocuk sahibi ya da değil şeklinde ayırmaz. Bu dünyada yaşamak isteyen herkes, çalışan insan paydasında toplanır. İşte bu sebepten dolayı, çoğu zaman çalışan anne-babalar, çocuklarıyla ilgilenmek ve onlarla vakit geçirmek noktasında oldukça büyük problemler yaşarlar. Çünkü, iş stresinin ve yoğunluğunun yanı sıra, kimi zaman akşama kadar uzayan mesai ya da eve götürülmek zorunda olan iş, bu anne-babaların çocuklarıyla geçirecekleri zamanı kısıtlar. Fakat şunu unutmamak gerekir ki, bir çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimi sürecinde, anne-baba ilgisi büyük bir öneme sahiptir. Anne-babanın çocukla çok fazla zaman geçiremediği bu senaryoda, çocuğu bu gelişim süresi boyunca yalnız bırakmamak amacı uğrunda oluşturulmuş bir kavram çıkar karşımıza; Kreşler…
Kreşler -çoğunlukla ana okulu diye de adlandırılır- özellikle çocuğu ile yeterli oranda vakit geçiremeyen ve çocuklarını da ilgisiz bırakmak istemeyen anne-babalar için çok güzel bir çözümdür. Bir kreş, bu tarz senaryolarda çoğunlukla problemi çözer. Çünkü çocuğunuz bu tarz bir kreşte ilgi ve alaka görmenin yanı sıra, tıpkı bir ev ortamındaymış gibi ilgi görür. Bununla beraber, eğitici ve öğretici faaliyetler, sosyal yetileri geliştirmeye yönelik oyunlar, çocuğunuzu bu gelişim sürecinde oldukça destekler. Bir diğer pozitif yanı ise, çocuğunuzun genellikle akranlarıyla beraber bu süreci geçirmesidir. Çocuğu ile fazla fazla zaman geçirme imkanına sahip olmasına rağmen, sırf bu akran meselesinden dolayı çocuğunu kreşe gönderen ebeveynlerden bahsetmek mümkündür. Özellikle kendisine yakın hissettiği arkadaşlarıyla beraber eğlenerek öğreneceği birtakım aktiviteler, ilerde çocuğunuzun dışa dönük ve sosyal bir birey olmasında büyük rol oynar. Şimdiye kadar, bir kreşin çocuğun üzerinde sağladığı faydalardan bahsettik. Fakat artık bugünkü yazımızın başrolünü oynayacak olan meseleye dönmenin vakti geldi. Kreşler -duruma göre- oldukça faydalı bir alternatif olabiliyorlar. Peki bir kreşi bu denli fonksiyonel hale getiren ve çocuğunuzun tıpkı evinde gibi hissetmesine sebep olan ana unsur, yani kreş dekorasyonu nasıl yapılmalı ? Çünkü yazımızın ilerideki kısımlarında da sıkça tekrarlayacağımız gibi, çevresel unsurlar yetişkinlere oranlara çocukları çok fazla etkiler. Hatta şunu söylemek doğru olacaktır. Bu yazımızda sizlerle paylaşacağımız görsel örnekleri incelemeden önce, çevresel faktörlerin çocukların bilinçleri ve algıları üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olduğunu aklınızın bir köşesine yazın. Bu sayede, buradaki görsel örneklerden çok fazla yardım alamasanız da, en azından çocuk psikolojisine uygun bir dekorasyona imza atabilirsiniz…
Bir kreş dekorasyonunda, en önemli unsurlardan ilki hiç şüphesiz renklerdir… Özellikle çocuk psikolojisinde de önemli bir yere sahip olan renkler, bir dekorasyonun can damarlarından biridir. Kreş dekorasyonlarında, özellikle klasik tarz takip edilmek isteniyorsa, sizin için en güzel alternatif hiç şüphesiz pastel tonları olacaktır. Bu tarz renkler, tam anlamıyla
yumuşak renklerdir. Diğer yandan, kreş dekorasyonunuzda eğer pastel tonlarına yer veriyorsanız, mobilyalarınızı çok aykırı olmayan nötr tonlardan seçmeniz oldukça yerinde olacaktır. Bu sayede, dekorasyonunuzun genel tonları ile mobilyalarınız arasında bir uyum yaratabilirsiniz. Nötr renk tercihi, çocukların cinsiyetçi ayrıma maruz kalmadan büyümeleri için güzel bir çözüm olabilir. Kreş dekorasyonlarında en çok merak edilen konulardan biri de aksesuarlardır. Kreşlere seçilecek olan aksesuarlar çoğunlukla kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına sebep olur. Bu konuda size verebileceğimiz en temel tavsiye, kreş dekorasyonunuzda tercih edeceğiniz aksesuarların çocukların ilgi alanlarına uygun olması gerektiği. Diğer bir yandan, eğer zaten ortamda bol bol oyuncak bulunduracaksanız, çok fazla aksesuar kullamanıza da gerek kalmaz. Bu noktada, çocukların yutabileceği kadar küçük parçalara sahip aksesuarlar kullanmaktan uzak durun. Ayrıca, duvar kağıdı gibi hem eğlenceli hem de eğitici dekoratif araçlar, çok fazla aksesuar kullanmak istemeyen okurlarımız için güzel bir alternatif olabilir. Kreş dekorasyonuna dair diğer bazı ipuçlarını, görsel örneklerden görebilirsiniz. Daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, çocuk odası kategorimizi ziyaret ederek genel fikre sahip olabilirler…
Styling olarak da adlandırılan, belli ögelerin belli pozisyonlardan kullanılması -bir bakıma prepozisyon da denilebilir-meselesi, özellikle çocuklar için yapılan dekorasyonlarda büyük bir öneme sahiptir. Çünkü bu tarz dizaynlarda, her öge bir anlama sahiptir ve genel görüntü çoğunlukla çocuğun zihninde bazı şeylerin canlanmasına sebep olur. İşte bu sebepten ötürü, kreşiniz için klasik tarzda bir dekorasyon yaparken, dekoratif araçların yerlerine dikkat edin. Bu sayede gerekli fonksiyonelliği de sağlayabilirsiniz. Ideasmarket imzalı bu kreş dekorasyonundan da görebileceğiniz üzere, çocuğun zihninde genel bir görüntü canlandırmak epey önem taşımaktadır.
Çocuklar için dekore edilen alanlarda fazlaca öneme sahip olan konulardan biri de hiç şüphesiz oyuncak seçimidir. Çünkü bu tarz alanlarda, oyuncaklar fonksiyonel amaçlarından çok aksesuar görevi de görürler. Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere, işte bu sebepten ötürü, kreş dekorasyonlarında çok fazla aksesuara yer verilmez. Fakat bu konu da beraberinde bazı problemleri getirir. Çocukların oyuncakları dağıtacağını tahmin etmek pek de güç sayılmaz. İşte bu sebepten ötürü, oyuncakları toplayabileceğiniz ve içinde barındırabileceğiniz birtakım kaplar bulmak, normal zamanlarda dağınıklığın önüne geçecektir…
Sıra denilince, her ne kadar insanların aklına okullardan kalan o kirli ve pis ahşap sıralar gelse de, kreş dekorasyonlarında sıra tercihi epey büyük bir öneme sahiptir. Çünkü unutmamak gerekir ki, çocuklar oldukça hareketlilerdir. İşte bu sebepten ötürü, dekore edeceğiniz kreş için sıra seçerken, metal bir çerçeveye sahip olan sıralardan uzak durmaya gayret gösterin. Bu sayede istenmeyecek birtakım kazaların da önüne geçmiş olursunuz. Bu konuda size en çok yardım edebilecek olan şey, ahşaptan imal edilmiş olan sıralardır. Çünkü hem metale oranla biraz daha yumuşaktır hem de boyanması bir o kadar kolaydır. Boya konusuna değinmişken, kreşinizde kullanacağınız tüm dekoratif araçların, risk barındırmayan boyalarla boyanmış olduğundan emin olmalısınız. Diğer yandan bu örnekte de gördüğünüz gibi, keskin hatlardan çok yuvarlak çizgilere sahip olan sıra ve oturaklar kullanmak, hem riski azaltacak hem de bu sıra ve oturakların daha şirin görünmesini sağlayacaktır.
Büyüme hormonu, özellikle gelişme çağında olan çocuklar için kritik bir öneme sahiptir. Bu hormonu bu denli kritik kılan noktalardan biri de, yalnızca uykuda salgılanmasıdır. İşte bu sebepten ötürü, gelişen çocuklarda düzenli uyku oldukça önemlidir. Buradan hareketle, kreş dekorasyonunda kullanılacak olan beşiklerin ve yatakların da oldukça önemli olduğunu çıkarmak zor olmaz. Bu noktada verebileceğimiz temel tavsiye, yüksek ranzalardan uzak durulması gerektiğidir. Çünkü uyur-gezerlik, küçük çocuklarda oldukça yaygın olan bir hastalıktır.
Kreş dekorasyonlarda önemli konulardan biri de ışıklandırma konusudur. Peki bir kreşte ışıklandırma nasıl yapılmalıdır ? Aslında bu noktada, yapılması gereken en güzel şey, mümkün olduğu kadar güneş ışığından faydalanmaktır. Çünkü içerisinde barındırdığı D vitamini sayesinde, güneş ışığı küçük çocukların kemik gelişiminde epey bir öneme sahiptir. Bununla birlikte, ortamda hakim olacak ışık seviyesini normal seviyede tutmakta fayda var. Çünkü yüksek ve parlak ışık gözleri rahatsız ederken, loş ışık da çocukların çoğunun sık sık uykusunun gelmesine neden olacaktır. Islabau Constructore imzalı bu örnekte de görebileceğiniz gibi, hem doğal ışık hem de orta seviye bir aydınlatma, bu senaryoda en güzel çözüm olacaktır.
Önceki örneklerimizin birinde, içine oyuncakları koyacağınız birtakım kapların epey önemli olduğunu söylemiştik. Bu örneğimizde de hem bu kaplardan hem de rafların öneminden bahsedeceğiniz. Çocuklar için dekore edilen bir kreşte kullanılacak olan rafların duvara tam olarak sabitlendiğinden emin olmanız gerekmekte. Diğer yandan, ahşap tercih edebilirsiniz. Eğer ahşaptan yapılmış olan rafların da zarar verici bir ağırlıkta olduğunu kanısındaysanız, aliminyumdan ya da diğer hafif metallerden yapılmış olan raflar da sizin için güzel bir alternatif olabilir.