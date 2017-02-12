Antalya'da mükemmel bir minimal ev örneği

Bembeyaz bir kuğu zarafetine sahip olan geniş ve ferah salonda ise tepeden tırnağa ışıltılı ve yalın bir iç mimari tasarım tercih edilmiş.

Eğer siz de evinizi yeniletmek ya da yeni evinizde bu projedeki gibi büyüleyici iç mimari uygulamalar yaptırmak istiyorsanız, homify sayfalarında yer alan profesyonel iç mimarlara tek tıkla ulaşabilir ve hayalinizdeki eve bir adım daha yaklaşabilirsiniz.