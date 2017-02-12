Antalya'da mükemmel bir minimal ev örneği

Bazıları minimal tarzı soğuk ve sıkıcı bulur; bazılarıysa yalnızca minimalist stili olan yaşam alanlarına yuva diyebilir. Eğer siz de fazlalıktan, şaşalı aksesuarlar ve abartılı mobilyalardan, gösterişten ve eşya kalabalığından sıkılıyor ve tüm bunların olduğu yaşam alanlarında kendinizi evinizdeymiş gibi rahat hissedemiyorsanız o halde bugün kapılarını çaldığımız minimalist tarzlı dairenin tam size göre olduğunu söyleyebiliriz. Dekorasyonu henüz yapılmamış olan ama tüm iç mimari detayların titizlikle uygulandığı daire Antalya’da yer alıyor. “Az aslında çoktur” felsefesiyle dizayn edilen bu evin iç detayları modern ve minimal tasarımların hiç de sıkıcı ve soğuk olmadığının da harika bir kanıtı niteliğinde. Gelin hep beraber şöyle bir turlayalım, ne dersiniz?
Ahşap ve büyük boyutlu kapının tasarımı giriş holünde hemen dikkat çeken ilk şeylerden biri. Aynı zamanda ahşabın koyu renk tonu da genellikle açık renklerin kullanıldığı alanda modern bir kontrast oluşturarak derinlik ve hareketliliği arttırıyor. Yerlerde mermer dokusunu imite eden açık renkli parkeler kullanılmış ve bu da alanın daha ferah ve aydınlık bir görünüme kavuşmasına neden oluyor. Bu ferah ve aydınlık ortama antredeki dolapların aynalı kapakları da katkıda bulunuyor elbette. Antre alanında açık vestiyer yerine kapalı dolapların kullanılması da dağınıklığı engelleyen önemli unsurlardan biri. Kapının yan tarafında duran konforlu ve şık modern puf ise alana son estetik dokunuş niteliğinde.
Mermer dokulu siyah beyaz ve gri geçişlere sahip desenli yer döşemeleri mutfağın ana karakterine vurgu yapan en önemli tasarım unsurlarının başında geliyor. Bembeyaz mutfak dolaplarına eşlik eden siyah tezgah ve metalik renkli buzdolabı da çift rengin o karizmatik kontrastıyla benzersiz bir derinlik ve kendine has bir karakter oluşturuyor.
Yatak odalarının iç mimari açısından herhangi bir oda gibi dizayn edileceği ve esas dokunuşların mobilya seçimi ve dekorasyon düzeni esnasında gerçekleştirileceği düşünülür genellikle. Ancak bu aslında tam olarak doğru değil. Pek tabii ki bomboş ve sıradan bir odayı mobilya tercihi ve dekorasyon özellikleri sayesinde mükemmel bir yatak odası haline getirebilirsiniz. Gelgelelim bu odada olduğu gibi ayrıntılı iç mimari detaylar yatak odası dizaynınızı çok daha kusursuz ve benzersiz hale getirecektir.
Evin her yaşam alanında hakim olan aydınlık ve ferah estetik banyoda fonksiyonel özelliklerin de ön plana çıktığı kusursuz bir dizayna dönüşüyor. Koyu renk ahşap kapı tıpkı diğer odalarda ve evin giriş koridorunda olduğu gibi modern ve karizmatik bir kontrast oluşturarak odanın ana vurgu unsuru haline geliyor. Kapının arkasında yer alan ölü alana niş şeklinde bir tasarımla çamaşır makinesi yerleştirilmiş. Bu harika fikir bu mimariye benzeyen tüm banyolarda uygulanabilir alan tasarrufu sağlayan ilham verici bir dizayn fikri olarak da öne çıkıyor.
Lavabo ünitesinde açık renk ahşap ve son yılların en trend lavabo modellerinden olan çiftli lavabo kullanılmış.
Evin her odasının ortak noktası koyu renk ahşap kapıları. Kaliteli malzemesi ve oturaklı tonuyla evde hakim olan açık renklerle modern bir kontrast sağlayan bu kapılar tüm odaların birbirlerine bağlandığı geçiş vurguları olarak tamamlayıcı unsurlar olarak tanımlanabilir.
Bembeyaz bir kuğu zarafetine sahip olan geniş ve ferah salonda ise tepeden tırnağa ışıltılı ve yalın bir iç mimari tasarım tercih edilmiş.
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