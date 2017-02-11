현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Şahane bir teras nasıl yapılır ?

umit atdağ umit atdağ
Taras drewniany. Realizacja w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
Loading admin actions …

Bir evin gerdanlığı olarak bilinen teras ve balkon; evin nefes aldığı ev sahiplerinin dinlenme alanı olarak kullanıldığı  alanlar olarak bilinir.  Bu nedenle günümüzde balkon dekorasyonu ve teras dekorasyonları ev dekorasyonları kadar önemli hale gelmiştir.  Eğer evde bir teras varsa dekorasyon aşamasında .ok titiz bir çalışma yapılmalı, eğer evde teras yoksa zarif ve insana huzur verecek güzellikte bir teras yapılarak evin kusursuz ve eksiksiz bir ev olması sağlanmalıdır. Teras yapımı zor bir süreç olsa da emek harcayarak şık bir teras ortaya çıkarabilirsiniz. Bu gün teras yapımını inceleyerek bir eve şahane bir terasın bir terasın nasıl yapılacağına yakından şahit oluyoruz. Adım adım teras yapımını inceleyerek şahane bir terasın nasıl ortaya çıkarıldığını birlikte inceleyelim.

1. Adım

Taras drewniany. Realizacja w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Öncelikle evinizin bahçesinde teras alanı için özel bir alan belirlemeli ve teras alanı üzerinde zemin düzenlemesi yapmalısınız. Daha sonra düzenleme yaptığınız bu alan üzerine teras zemini için ahşap malzemeler kullanarak  karkas yaparak şahane bir teras yapımının birinci adımını tamamlamış olursunuz.

Ayrıntılar ve önemli detaylar

Taras drewniany. Realizacja w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Karkas üzerine belirli aralıklar ile  ahşap kirişler yerleştirmeli ve bu kirişleri karkas içerisinde sabitleyerek zeminin seğim oluşturmasını önlemelisiniz. Ayrıca zemin ahşabını bütün olarak tercih etmek yerine belirli ölçülerde tercih ederek  daha kusursuz bir teras oluşturabilirsiniz.

Zemin yüksekliği

Taras drewniany. Realizacja w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Teras alanını zemin suyundan ve zemin neminden korumak ve ömrünü korumak için yerden belirli bir yükselikte olmasını sağlamalısınız. Bu sayede terasın ömrü daha da uzayacaktır.

Ev ile bütünlük

Taras drewniany. Realizacja w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Yapılacak olan terasın tasarımından başlayarak tüm detaylar dikkatle düşünülmeli ve evin dış cephesinin teras ile olan uyumu kusursuz olacak şekilde projelendirilmelidir. Evin dış cephesi ve teras uyumu evin estetiğini de artıracaktır.

Bitmiş hali

Taras drewniany. Realizacja w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Zemine yapılan karkas üzerine ahşap dilimleri yerleştirilerek ağaç vidası ile sabitlenmeli ve ahşapların karkastan ayrılması önlenmelidir. Bu yöntem ile hayata geçirilmiş olan bu teras boya ve vernik öncesi son aşamaya getirilmiş.

Alınlıklar

Taras drewniany. Realizacja w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Teras yerden belirli yükseklikte olduğu için zemin ile teras aralığı boş kalacak ve çirkin bir görüntü oluşturacaktır. Bu alanı estetik bir şekilde gizlemek ve terasın zarafetini bozmamak için  ahşap alınlıklar kullanılmalı ve resimdeki gibi şık bir şekilde montajı yapılmalıdır.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Boya ve vernik

Taras drewniany. Realizacja w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Ahşap montajı bittikten sonra sıra boyama işlemi ve vernikleme işlemin gelir. Boyama işlemi öncesinde temizlik ve zımpara işlemi yapılmalıdır. Bu işlemler ile boya daha uzun süre ahşap yüzeyini koruyacak ve daha canlı görünmesine katkı sağlayacaktır.

Uyum ve estetik

Taras drewniany. Realizacja w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Boyama ve vernik işlemlerinden sonra terasınız resimdeki gibi şık ve zarif bir görüntü oluşturacaktır. Resimde bütün işlemleri bitmiş şahane bir terasın son halini görüyorsunuz. evinizde bu kadar zarif ve şahane bir teras yaparak hem nefes alabileceğiniz hem de evinizi daha güzel gösteren bir terasa sahip olmak artık daha kolay.

Bana tarzını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim!
Bu teras projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler