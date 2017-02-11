Şahane bir teras nasıl yapılır ?

Bir evin gerdanlığı olarak bilinen teras ve balkon; evin nefes aldığı ev sahiplerinin dinlenme alanı olarak kullanıldığı alanlar olarak bilinir. Bu nedenle günümüzde balkon dekorasyonu ve teras dekorasyonları ev dekorasyonları kadar önemli hale gelmiştir. Eğer evde bir teras varsa dekorasyon aşamasında .ok titiz bir çalışma yapılmalı, eğer evde teras yoksa zarif ve insana huzur verecek güzellikte bir teras yapılarak evin kusursuz ve eksiksiz bir ev olması sağlanmalıdır. Teras yapımı zor bir süreç olsa da emek harcayarak şık bir teras ortaya çıkarabilirsiniz. Bu gün teras yapımını inceleyerek bir eve şahane bir terasın bir terasın nasıl yapılacağına yakından şahit oluyoruz. Adım adım teras yapımını inceleyerek şahane bir terasın nasıl ortaya çıkarıldığını birlikte inceleyelim.