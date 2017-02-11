Şahane bir teras nasıl yapılır ?

Bir evin gerdanlığı olarak bilinen teras ve balkon; evin nefes aldığı ev sahiplerinin dinlenme alanı olarak kullanıldığı alanlar olarak bilinir. Bu nedenle günümüzde balkon dekorasyonu ve teras dekorasyonları ev dekorasyonları kadar önemli hale gelmiştir. Eğer evde bir teras varsa dekorasyon aşamasında .ok titiz bir çalışma yapılmalı, eğer evde teras yoksa zarif ve insana huzur verecek güzellikte bir teras yapılarak evin kusursuz ve eksiksiz bir ev olması sağlanmalıdır. Teras yapımı zor bir süreç olsa da emek harcayarak şık bir teras ortaya çıkarabilirsiniz. Bu gün teras yapımını inceleyerek bir eve şahane bir terasın bir terasın nasıl yapılacağına yakından şahit oluyoruz. Adım adım teras yapımını inceleyerek şahane bir terasın nasıl ortaya çıkarıldığını birlikte inceleyelim.
Öncelikle evinizin bahçesinde teras alanı için özel bir alan belirlemeli ve teras alanı üzerinde zemin düzenlemesi yapmalısınız. Daha sonra düzenleme yaptığınız bu alan üzerine teras zemini için ahşap malzemeler kullanarak karkas yaparak şahane bir teras yapımının birinci adımını tamamlamış olursunuz.
Karkas üzerine belirli aralıklar ile ahşap kirişler yerleştirmeli ve bu kirişleri karkas içerisinde sabitleyerek zeminin seğim oluşturmasını önlemelisiniz. Ayrıca zemin ahşabını bütün olarak tercih etmek yerine belirli ölçülerde tercih ederek daha kusursuz bir teras oluşturabilirsiniz.
Teras alanını zemin suyundan ve zemin neminden korumak ve ömrünü korumak için yerden belirli bir yükselikte olmasını sağlamalısınız. Bu sayede terasın ömrü daha da uzayacaktır.
Yapılacak olan terasın tasarımından başlayarak tüm detaylar dikkatle düşünülmeli ve evin dış cephesinin teras ile olan uyumu kusursuz olacak şekilde projelendirilmelidir. Evin dış cephesi ve teras uyumu evin estetiğini de artıracaktır.
Zemine yapılan karkas üzerine ahşap dilimleri yerleştirilerek ağaç vidası ile sabitlenmeli ve ahşapların karkastan ayrılması önlenmelidir. Bu yöntem ile hayata geçirilmiş olan bu teras boya ve vernik öncesi son aşamaya getirilmiş.
Teras yerden belirli yükseklikte olduğu için zemin ile teras aralığı boş kalacak ve çirkin bir görüntü oluşturacaktır. Bu alanı estetik bir şekilde gizlemek ve terasın zarafetini bozmamak için ahşap alınlıklar kullanılmalı ve resimdeki gibi şık bir şekilde montajı yapılmalıdır.
Ahşap montajı bittikten sonra sıra boyama işlemi ve vernikleme işlemin gelir. Boyama işlemi öncesinde temizlik ve zımpara işlemi yapılmalıdır. Bu işlemler ile boya daha uzun süre ahşap yüzeyini koruyacak ve daha canlı görünmesine katkı sağlayacaktır.
Boyama ve vernik işlemlerinden sonra terasınız resimdeki gibi şık ve zarif bir görüntü oluşturacaktır. Resimde bütün işlemleri bitmiş şahane bir terasın son halini görüyorsunuz. evinizde bu kadar zarif ve şahane bir teras yaparak hem nefes alabileceğiniz hem de evinizi daha güzel gösteren bir terasa sahip olmak artık daha kolay.