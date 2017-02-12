İçinizi sımsıcak yapacak sevimli bir ahşap ev

Kendi adıma konuşayım; ilk görüşte aşk diye bir şey varsa, o da benim bu evi görünce hissettiğim şey olmalı. Bazı şeyleri inceledikçe beğenir severiz, bazılarına ise daha ilk görüşte kanımız ısınır, inceledikçe daha da çok severiz. Bu evin bende oluşturduğu his tam olarak böyle. Tamamen ahşaptan oluşan yapısı, eğimli çatısı, yaşam alanlarındaki bol bol doğal gün ışığı alan yüksek tavanı, sade ve stil sahibi olan kusursuz dekorasyonu, ahşap rabıta döşeli geniş terası, taş yolu, pembe çiçekleri ve kocaman ağaçların altındaki konumu ile insanı kendine çeken, davetkar bir yapı.
İnsanın içini ısıtan bu güzeller güzeli ahşap evin diğer fotoğraflarına gelin hep birlikte bakalım ve bu evi daha yakında inceleyelim.
Ahşap yapısı ve eğimli çatısı nedenyile masallardaki kulübelere benzeyen ancak karikatürize edilmiş, basit bir görünüme sahip olmayan, harika bir ahşap yapı ile karşı karşıyayız. Masal ev olarak adlandırabileceğimiz evlerin tek problemi… biraz fazla masalsı olmaları. Ancak bu ev çok daga rafine özelliklere sahip. Üç parçadan oluşması ve sahip olduğu üç eğimli çatı buna basit bir örnek.
Ahşap evin ön cephesi boyunca geniş bir teras yer alıyor. Terasın zemini de ahşapla döşenmiş, ayrıca geniş ahşap bitkilikler ile mekana hareket kazandırılmış. Pencere önlerinde de sevimli saksılar yer alıyor. Peyzaj mimarların abartısız, sade ve şık görünümlü harika bir iş ortaya çıkardıklarını söyleyebiliriz.
Her bir parçası özenle seçilmiş mobilyalar ve aksesuarlarla, yatak odasında sade ve huzur dolu bir atmosfer yaratılmış. Mekan küçük olmasına rağmen, onu boğucu hale getiren hiçbir fazlalık yok. Beyaza boyalı tavan ve duvarlara doğal ahşabın sıcak bir tonundaki zemin eşlik ediyor. Konsol ve sandalye de aynı şekilde ahşap, karyola ise döşeme kaplı.
Diğer yatak odası da tıplı ilki gibi son derece sade ve huzur verici. Duvar panelleriyle tamamen aynı formdaki gömme dolap mekanın duvarlarıyla bütünlük içerisinde, o nedenle alanın daralıp boğucu hale gelmesine neden olmamış.
Yapının üç parçadan oluştuğunu söylemiştik. Ortadaki en yüksek tavana ve çatıya sahip olan parça evin oturma odası. Alanın genişliği ve tavanın yüksekliği bu mekana bir loft havası katmış. Açık renkli döşemelere sahip mobilyalar ve sahip ahşap mobilyaların mükemmel kombinasyonu ile yapılan dekorasyonda bir adet köşe koltuk, bir adet de üçlü kanepe kullanılmış. Kanepe üzerinfeki kırlentler ve tablolar mekana ihtiyacını duyduğu renkleri zarafet içinde getiriyor.
Yapı tamamen ahşap ve şömine alanında kullanılan doğal taştan inşa edilmiş olsa da, mekanın kasvetli ve boğucu görünmemesi için duvarlar büyük oranda dümdüz görünen, açık renkli yüzeyler ile kaplanmış. Duvar boyunca yaklaşık bir metre kadar yükseklikte doğal formunda, rustik görünümlü ahşap kısım aralara giren beyaz hatlarla bölünmüş. Bu alanın oluşturduğu çıkıntının üzerine ise çerçeveli tablolar konmuş.
Bu fotoğrafta mekanın yüksek tavanı, muhteşem pencereleri ve muhteşem ahşap işçiliği çok net görünüyor. Kırsal stil mimarinin ve kırsal stil dekorasyonun en güzel örneklerinden biri olan bu evin benzerleri için ’Aklınızı başınızdan alacak 9 muhteşem kır evi’ başlılı yazımıza da göz atabilirsiniz.