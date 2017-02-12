İçinizi sımsıcak yapacak sevimli bir ahşap ev

Kendi adıma konuşayım; ilk görüşte aşk diye bir şey varsa, o da benim bu evi görünce hissettiğim şey olmalı. Bazı şeyleri inceledikçe beğenir severiz, bazılarına ise daha ilk görüşte kanımız ısınır, inceledikçe daha da çok severiz. Bu evin bende oluşturduğu his tam olarak böyle. Tamamen ahşaptan oluşan yapısı, eğimli çatısı, yaşam alanlarındaki bol bol doğal gün ışığı alan yüksek tavanı, sade ve stil sahibi olan kusursuz dekorasyonu, ahşap rabıta döşeli geniş terası, taş yolu, pembe çiçekleri ve kocaman ağaçların altındaki konumu ile insanı kendine çeken, davetkar bir yapı.

İnsanın içini ısıtan bu güzeller güzeli ahşap evin diğer fotoğraflarına gelin hep birlikte bakalım ve bu evi daha yakında inceleyelim.