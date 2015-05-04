Göz alıcı küvet modelleri

Yorgun bir günün ardından insanın en çok isteyeceği şeylerden biri de banyoya girip günün tüm yorgunluğundan ve pisliğinden arınmaktır. Hele bir de banyoda dolduracak bir küvet ve keyif yapabileceğiniz kadar vaktiniz varsa bu istek iyice önüne geçilmez bir hale gelebilir.
Amerikalılar için küvet çok önemlidir ve evlerin de özellikle hidromasajlı küvet olması onlar için bir övünç kaynağıdır. Durum ülkemizde de benzer bir hal alıyor. Bu durumu gören üreticiler de farklı zevklere hitap edecek farklı küvet modelleri sunuyor.
Bugün homify'da Türkiye'den ve dünyadan derlediğimiz çeşitli küvet modellerinden bir seçki hazırladık. Siz de küvette vakit geçirmekten hoşlananlardansanız bu yazıyı muhakkak okuyun.
Son yıllarda bağımsız küvetler çok moda oldu. Eskiden revaçta olan duvara monteli küvetlerin yerini, adeta bir mobilya parçası gibi tek başlarına duran küvetler aldı. Bu küvet de öyle bir küvet. Ama küveti ilginç kılan ise ayaklarının da seramik malzemeden yapılmış olması. Yuvarlak hatlarıyla estetik bir çizgi yakalanan küvetin genelindeki hava ayaklarda da korunmuş ve ortaya bu mükemmel sonuç çıkmış.
Bu resimde de yine bağımsız ama modern bir küvet görüyoruz. İnşaat sektörünün farklı alanlarında hizmet veren YSK Dekorasyon imzalı bu banyoda yer alan küvet modern hatlarının yanı sıra hidromasajlı küvet özellikleriyle de göz dolduruyor. Küçük bir havuzun da bulunduğu banyoda ister bu havuzda vakit geçirebiliyorsunuz isterseniz de bu küvetin hidromasaj özelliğiyle suyum masaj etkisinin tadına varabiliyorsunuz. Bu orta yerde duran küveti nasıl dolduruyoruz diye düşünmeyin. Yer altından sağlanan tesisatla ortada havuz gibi duran küvete su sağlayan bir musluk yapılmış.
1996 yılından beri inşaat sektörünün içinde bulunan ancak günümüze kadar faaliyet alanlarını birkaç kez revize eden Yapıes firması günümüzde Yapıes Banyo olarak hizmet veriyor. İstanbul Anadolu yakası merkezli bir firma olan Yapıes pek çok seçkin markayla iş ortaklığı yapıyor. Ataşehir'de bir showrooma sahip olan firma hidromasajlı küvet, havuz, akrilik küvet, duş teknesi ve duşakabin konularında sektörde öncü bir konuma sahip. Resimde de firmanın bu yılki koleksiyonunda yer alan estetik bir akrilik küvet görüyorsunuz. Küvet varaklı ayaklarıyla dikkat çekiyor. Küvetin bu özelliği altın varaklı armatürlerle de desteklenmiş.
homify'ın aAlman uzmanlarından Lezando Studio'ya ait bu küvet tasarımı sıra dışı ahşap kullanımıyla dikkat çekiyor. Seramik küvet t şeklinde bir ahşap iskeletin üstünde duruyor. Estetik olduğu kadar, ince bir hesaplamanın da ürünü olan küvet pek çok farklı armatür modeliyle kombinlenebilir.
Yine yurt dışı homify uzmanlarımızdan birine ait olan bu küvet tasarımı siyah ve beyazın klasik kontrastını çok başarılı bir şekilde kullanmış. Siyah doğal taş kaidenin içine oturtulan beyaz küvet teknesi, oluk biçimli armatürle dolduruluyor.
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