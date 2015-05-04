Göz alıcı küvet modelleri

Yorgun bir günün ardından insanın en çok isteyeceği şeylerden biri de banyoya girip günün tüm yorgunluğundan ve pisliğinden arınmaktır. Hele bir de banyoda dolduracak bir küvet ve keyif yapabileceğiniz kadar vaktiniz varsa bu istek iyice önüne geçilmez bir hale gelebilir.

Amerikalılar için küvet çok önemlidir ve evlerin de özellikle hidromasajlı küvet olması onlar için bir övünç kaynağıdır. Durum ülkemizde de benzer bir hal alıyor. Bu durumu gören üreticiler de farklı zevklere hitap edecek farklı küvet modelleri sunuyor.

Bugün homify'da Türkiye'den ve dünyadan derlediğimiz çeşitli küvet modellerinden bir seçki hazırladık. Siz de küvette vakit geçirmekten hoşlananlardansanız bu yazıyı muhakkak okuyun.