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Bir salon: Beş farklı tasarım ürünü

Aydin Sanli Aydin Sanli
Salon Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
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Türkiye'nin belli başlı mobilya merkezleri vardır. İstanbul'un her iki yakasında bulunan iki farklı organize mobilya çarşısı tüm Marmara Bölgesi'ne hizmet verdiği gibi Egelilerin uğrak noktası da İzmir Karabağlar'dır. İnegöl'ü de sektöre yön veren bir başka merkez olarak saymadan geçemeyiz. Ankara ve İç Anadolu'nun mobilya merkezi ise Siteler'dir. Yüzlerce köklü firmanın hizmet verdiği bölgede hizmet veren firmalardan biri de Origami Mobilya. 50'li yıllarda marangozlukla başlayan serüveni nesiller yenilendikçe mobilyacılığa dönen firma bugünlerde sektörde trend belirleyen bir konumda. 

Firma 2015 koleksiyonu için belli bir moda çizgisini takip etmek yerine farklılıklarımız zenginliğimizdir çalışmış ve ortaya zamansız parçalardan oluşan bir sonuç çıkmış. 

Bugün homify'da firmanın döşediği bir salonda yer alan beş farklı tasarım ürününe yakından bakacağız. 

Beyaz kanepe ve sehpa

Salon Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
Origami Mobilya

Salon Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Salonun genelinde gümüş varaklı ve yaldızlı ürünler dikkat çekiyor. Bu gümüşi havayla uyumlu olarak tasarlanan beyaz kanepe de yumuşak kırlentleriyle son derece konforlu görünüyor. Orta sehpası metal ayakları ve iskeletiyle adeta salonda parıldayan bir yıldız. Sehpanın yüzeyindeki cam kullanımı sehpaya modern bir hava katmış. Bu açıdan görüldüğü için genel olarak süslemeleri de değerlendirmek istiyoruz. Tavanda yuvarlak gümüşi süslemelere uyumlu olarak store perdenin tülünde de benzer motifler kullanılmış. 

Erguvan kanepe

Salon Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
Origami Mobilya

Salon Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Firma bu seneki koleksiyonunda herhangi bir modayı hedeflemese de kapitone kanepenin renginin bu senenin moda rengi marsalaya benzemesi hoş bir tesadüf olmuş. Kapitone kanepe oturaklı duruşuyla salona olgunluk katarken, bir yandan da canlı rengiyle salonu tekdüzelikten kurtarıyor. Kanepeye uygun olarak perdelerin gül kurusu renklerde seçildiğine dikkat çekmek istiyoruz. 

TV ünitesi

Salon Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
Origami Mobilya

Salon Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

TV üniteleri hayatımıza geniş ekranlı ince televizyonlarla birlikte girdi. Çok çeşitli biçimlerde TV üniteleri üretilse de salon dekorasyonuna uygun bir TV ünitesi seçimi her zaman için çok kolay olmuyor. Bu salonda Origami Mobilya'nın seçtiği ünite ise son derece uyumlu. Beyaz lake mdfden üretilen TV ünitesinde iki adet raf, bir adet dolap ve iki adet de camlı dolap bulunuyor. Camlı dolaplar ünitenin imzası niteliğinde. Camlarının üstündeki işlemelerle göz dolduruyor. 

Işıl ışıl bir masa

Salon Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
Origami Mobilya

Salon Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Yemek masası da orta sehpasındaki patterni tekrarlıyor ve metal bir iskelet üstünde duruyor. Bu özelliğiyle ışıl ışıl parlayan masa salon duvarlarındaki aynalı dokularla da uyum gösteriyor. Estetik çizgilere sahip sandalyelerde ise beyaz iskeletin üstüne gri bir döşeme tercih edilmiş. Yemek masasını aydınlatan klasik avizelere değinmeden geçmek de olmaz. Avizeler salona bir saray odası havası katmış. 

Konsol ve ayna

Salon Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
Origami Mobilya

Salon Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Yemek masalarının yanında bulunan ve yemek takımlarının saklandığı konsol ve ayna da salonun genel atmosferiyle uyumlu birer parça olarak dikkat çekiyor. Konsol ayaklı değil, duvara monteli olarak tasarlanmış. Konsolun kapaklarında tıpkı TV ünitesi dolapları gibi cam kullanılmış. Aynı motife sahip camlar konsept bütünlüğü sağlamış. Konsolun üstündeki aynanın varaklı çerçevesi ise görkemli kelimesi hak ediyor. 

Daha fazla salon fikri almak için bu yazımızı da okuyabilirsiniz. 

Dekorasyona asalet katan model: Chesterfield koltuklar
Origami Mobilya'nın bu tasarımlarını siz de beğendiniz mi? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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