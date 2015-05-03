Bir salon: Beş farklı tasarım ürünü

Türkiye'nin belli başlı mobilya merkezleri vardır. İstanbul'un her iki yakasında bulunan iki farklı organize mobilya çarşısı tüm Marmara Bölgesi'ne hizmet verdiği gibi Egelilerin uğrak noktası da İzmir Karabağlar'dır. İnegöl'ü de sektöre yön veren bir başka merkez olarak saymadan geçemeyiz. Ankara ve İç Anadolu'nun mobilya merkezi ise Siteler'dir. Yüzlerce köklü firmanın hizmet verdiği bölgede hizmet veren firmalardan biri de Origami Mobilya. 50'li yıllarda marangozlukla başlayan serüveni nesiller yenilendikçe mobilyacılığa dönen firma bugünlerde sektörde trend belirleyen bir konumda.

Firma 2015 koleksiyonu için belli bir moda çizgisini takip etmek yerine farklılıklarımız zenginliğimizdir çalışmış ve ortaya zamansız parçalardan oluşan bir sonuç çıkmış.

Bugün homify'da firmanın döşediği bir salonda yer alan beş farklı tasarım ürününe yakından bakacağız.