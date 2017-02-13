Mutfağınızı tasarlamadan önce görmeniz gereken 7 küçük mutfak!

Küçük mutfaklarda en çok tercih edilen modellerden bir diğeri ise pek tabii ki L şeklinde dizayn edilen mutfaklar. Bu tarz tasarımlar her köşenin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyorlar. Ayrıca örnekteki açılır kapanır pratik masa da ilham verici bir mutfak aksesuarı olarak öne çıkıyor.

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