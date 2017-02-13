Mutfağınızı tasarlamadan önce görmeniz gereken 7 küçük mutfak!

Küçük mutfakları dizayn etmek her zaman en zor dekorasyon görevlerinden birini oluşturuyor çünkü mutfaklarda pek çok fonksiyonun bir arada bulunması ve aynı zamanda rahat ve konforlu bir çalışma alanı ortaya çıkarılması ve bunların yanı sıra belirli beyaz eşya ve mutfak aletlerinin de mutlaka mekana şık ve ferah bir şekilde yerleştirilmesi gerek. Sizin de küçük bir mutfağınız varsa ve mutfağınızı yenilemek için sıfırdan bir tasarım yaptırmayı düşünüyorsanız o halde önce bu yazımızda konuk olacağımız küçük mutfak modellerine mutlaka göz gezdirmelisiniz çünkü içlerinden sizin mutfağınıza uygun ilham verici fikirler muhakkak ki çıkacaktır! Ayrıca eğer mutfağınızı yenilemek için sizin isteklerinizi en ideal şekilde yerine getirebilecek profesyoneller arıyorsanız homify sayfalarındaki “mutfak planlayıcıları” sekmesine tıklayarak onlarca uzman firmadan yardım alabilirsiniz.
Küçük mutfakları hem fonksiyonel, hem şık, hem de verimli kullanmanın en ideal yollarından biri kesinlikle koridor oluşturulan mutfak tasarımları. Bu örnekte de gördüğümüz gibi mutfağın bir cephesine tezgah ve mutfak dolaplarını diğer cephesine ise duvara monte bir mini masa yerleştirerek ortadaki alanda ferah bir koridor oluşturabilir ve mutfak alanınızı son derece verimli bir şekilde kullanırken aynı zamanda da modern ve şık bir görünüm elde edebilirsiniz.
Küçük mutfakları dizayn ederken dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri de renk seçimleridir. Her ne kadar küçük mutfaklarda akla gelen ilk renk beyaz olsa da, aslında gri tonları ve açık renk ahşap tonları mutfaklara çok daha modern ve sofistike bir derinlik kazandırıyor.
Küçük mutfakları daha derli toplu ve modern bir tasarımla dizayn etmenin yollarından biri de mutfak dolaplarını ve mutfak aksamını dışarı doğru değil içeri doğru dizayn etmek. Yani, duvar nişi tarzı uygulamalarla gömme mutfak alanları oluşturmak. Eğer evinizin mimarisi böyle bir uygulamaya el veriyorsa, bunu mutlaka değerlendirmenizi öneririz.
Doğal gibi mutfak olur mu? Olmuş, hem de çok güzel olmuş! Özellikle mini stüdyo dairelerde kullanım anında açılan kapıları ve diğer zamanlarda dağınık yaratmayan görüntüsüyle mükemmel bir dekorasyon fikri! Hem açık mutfak, hem kapalı!
Eğer açık planlı bir eviniz varsa küçük mutfağınız ile oturma alanınızı ayırmak çok da kolay olmasa gerek. Üstelik bunu yaparken bir de yemek alanı oluşturmak istersiniz elbette. İyi haber: Modern mutfaklarda sandalyeler yerine tabureler artık çok daha moda! Bu örnekteki gibi hem mutfak ve oturma odasını ayıracak hem de alan tasarrufu ile yemek alanı oluşturacak, üstelik bir de yemek yenmediği zamanlarda ekstra tezgah olarak kullanılabilecek bu tarz tasarımlar da açık planlı küçük mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer arıyor.
Temiz çizgiler, pürüzsüz bir tasarım ve yalın tercihler… İşte minicik bir açık planlı oturma odasında mutfağı adeta dekoratif bir estetik vurgu haline getirmenin en kolay yolu. Abartmayın, gösterişli tasarımlardan kaçının ve bu örnekte olduğu gibi farklı tür raf ve dolaplara sahip temiz çizgili beyaz üniteler tercih edin. Sonuç harika değil mi?
Küçük mutfaklarda en çok tercih edilen modellerden bir diğeri ise pek tabii ki L şeklinde dizayn edilen mutfaklar. Bu tarz tasarımlar her köşenin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyorlar. Ayrıca örnekteki açılır kapanır pratik masa da ilham verici bir mutfak aksesuarı olarak öne çıkıyor.
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