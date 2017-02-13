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Mutfağınızı tasarlamadan önce görmeniz gereken 7 küçük mutfak!

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apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE Küçük Mutfak
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Küçük mutfakları dizayn etmek her zaman en zor dekorasyon görevlerinden birini oluşturuyor çünkü mutfaklarda pek çok fonksiyonun bir arada bulunması ve aynı zamanda rahat ve konforlu bir çalışma alanı ortaya çıkarılması ve bunların yanı sıra belirli beyaz eşya ve mutfak aletlerinin de mutlaka mekana şık ve ferah bir şekilde yerleştirilmesi gerek. Sizin de küçük bir mutfağınız varsa ve mutfağınızı yenilemek için sıfırdan bir tasarım yaptırmayı düşünüyorsanız o halde önce bu yazımızda konuk olacağımız küçük mutfak modellerine mutlaka göz gezdirmelisiniz çünkü içlerinden sizin mutfağınıza uygun ilham verici fikirler muhakkak ki çıkacaktır! Ayrıca eğer mutfağınızı yenilemek için sizin isteklerinizi en ideal şekilde yerine getirebilecek profesyoneller arıyorsanız homify sayfalarındaki “mutfak planlayıcıları” sekmesine tıklayarak onlarca uzman firmadan yardım alabilirsiniz.

1- Koridorlu tasarım

REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Endüstriyel Mutfak Masif Ahşap Ahşap rengi
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Küçük mutfakları hem fonksiyonel, hem şık, hem de verimli kullanmanın en ideal yollarından biri kesinlikle koridor oluşturulan mutfak tasarımları. Bu örnekte de gördüğümüz gibi mutfağın bir cephesine tezgah ve mutfak dolaplarını diğer cephesine ise duvara monte bir mini masa yerleştirerek ortadaki alanda ferah bir koridor oluşturabilir ve mutfak alanınızı son derece verimli bir şekilde kullanırken aynı zamanda da modern ve şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

2- Renk tercihleri

Ristrutturazione appartamento Roma, Pigneto, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare Modern Mutfak
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

Küçük mutfakları dizayn ederken dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri de renk seçimleridir. Her ne kadar küçük mutfaklarda akla gelen ilk renk beyaz olsa da, aslında gri tonları ve açık renk ahşap tonları mutfaklara çok daha modern ve sofistike bir derinlik kazandırıyor.

3- Gömme mutfak

8760 dm2, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect İskandinav Mutfak Siyah
Tommaso Giunchi Architect

Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

Küçük mutfakları daha derli toplu ve modern bir tasarımla dizayn etmenin yollarından biri de mutfak dolaplarını ve mutfak aksamını dışarı doğru değil içeri doğru dizayn etmek. Yani, duvar nişi tarzı uygulamalarla gömme mutfak alanları oluşturmak. Eğer evinizin mimarisi böyle bir uygulamaya el veriyorsa, bunu mutlaka değerlendirmenizi öneririz.

4- Açılır kapanır dolap model!

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE Küçük Mutfak
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

Doğal gibi mutfak olur mu? Olmuş, hem de çok güzel olmuş! Özellikle mini stüdyo dairelerde kullanım anında açılan kapıları ve diğer zamanlarda dağınık yaratmayan görüntüsüyle mükemmel bir dekorasyon fikri! Hem açık mutfak, hem kapalı!

5- Açık planlarda tabureli tezgah masa

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio Eklektik Mutfak
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

Eğer açık planlı bir eviniz varsa küçük mutfağınız ile oturma alanınızı ayırmak çok da kolay olmasa gerek. Üstelik bunu yaparken bir de yemek alanı oluşturmak istersiniz elbette. İyi haber: Modern mutfaklarda sandalyeler yerine tabureler artık çok daha moda! Bu örnekteki gibi hem mutfak ve oturma odasını ayıracak hem de alan tasarrufu ile yemek alanı oluşturacak, üstelik bir de yemek yenmediği zamanlarda ekstra tezgah olarak kullanılabilecek bu tarz tasarımlar da açık planlı küçük mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer arıyor.

6- Minimal ve pürüzsüz

La belleza de lo simple , cs cs Minimalist Mutfak
cs

cs
cs
cs

Temiz çizgiler, pürüzsüz bir tasarım ve yalın tercihler… İşte minicik bir açık planlı oturma odasında mutfağı adeta dekoratif bir estetik vurgu haline getirmenin en kolay yolu. Abartmayın, gösterişli tasarımlardan kaçının ve bu örnekte olduğu gibi farklı tür raf ve dolaplara sahip temiz çizgili beyaz üniteler tercih edin. Sonuç harika değil mi?

7- L tasarım

CASA FLORADES, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. Akdeniz Mutfak Sunta Beyaz
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

Küçük mutfaklarda en çok tercih edilen modellerden bir diğeri ise pek tabii ki L şeklinde dizayn edilen mutfaklar. Bu tarz tasarımlar her köşenin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyorlar. Ayrıca örnekteki açılır kapanır pratik masa da ilham verici bir mutfak aksesuarı olarak öne çıkıyor. 

Küçük mutfaklarınız için diğer faydalı aksesuarlara da göz gezdirmek isterseniz: Hayatınızı kolaylaştıracak 15 mutfak aleti

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Bu küçük mutfak modellerinden siz en çok hangisini beğendiniz?

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