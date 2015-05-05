Göz kamaştıran peyzaj çalışması

Yapıların çevre düzenlemesi en az iç tasarımları kadar önemli. Hatta peyzaj, mekanların dışarıdan görünüşünü oluşturarak kimliklerine büyük etki ettiği düşünülünce, zaman zaman iç mekan tasarımının önüne bile geçebiliyor. İnşaat sektöründeki gelişime paralel olarak konut projelerinin peyzajı da önem kazanmaya başladı. Bu konuda eğitim veren bir çok başarılı üniversitenin mezunları ısrarla aranır oldu.
Bugün homify'da sizinle paylaşacağımız peyzaj çalışması da konunun başarılı iki uzmanı tarafından kurulan Studio BEMS'e ait. Ankara merkezli firmanın kurucuları Barış Ekmekçi ve Münire Sağat ünleri Ankara'yı aşan iki peyzaj mimarı. Mimarlar kamusal mekan düzenlemeleri, konut alanları, eğitim yapıları, turizm alanları, kültür ve ticaret merkezleri, tarih ve kültürel miras alanları, hava limanları, hayvanat bahçeleri, ve özel bahçeler için çevre düzenleme tasarım ve uygulama projelerini hazırlayıp yürütüyor. Bugün homify'da başarılı mimarların Bodrum'da bulunan bir yazlık site için yaptıkları çevre düzenlemesini inceleyeceğiz.
Mimarlar peyzajı hazırlarken evlerin birbirleriyle oluşturduğu kompozisyon ve uzamı da gö önüne almışlar. Burada gördüğümüz bahçe düzenlemesi üç evin oluşturduğu hacim ve ufuğa doğru uzana Ege Denizi'le bir bütünlük sağlamış. Burada merkezde yer alan doğal taş tekneli havuzun etrafındaki deck masif ahşaptan yapılmış. Karşıdan bakıldığında taştan ahşaba ve bitkileri tüm komponentlerin doğal olduğu görülüyor.
Peyzaj mimarlığının önemli noktalarından biri de her tasarımda, tasarım mekanının bulunduğu ortamın iklim ve koşullarına uygun bitkinin seçilmesi. Mimarlarımızı bu tasarımda Bodrum2un enfes iklimine uygun bitkileri seçmiş. Tüm sitenin bahçesi çimle döşenirken, evlerin kenarında gördüğümüz bitkiler ve ağaçlarla bitki çeşitliliği sağlanmış. Resimde üç farklı türde bitki görüyoruz. Menekşe renkli bitki yeşil yoğunluklu bahçeye farklı bir renk dokunuşu olmuş.
Havuz ve kenarındaki deckin yanı sıra çimlerin ortasında dinlenmek için oluşturulmuş deckler de bulunuyor. Bu deckler de havuz kenarı gibi koyu renkli masif ahşaptan yapılmış. Şezlongların üstünde Bıodrum'un temiz havasını solurlken ister kitabınızı dinleyin, isterseniz de telefonunuzdan müzik dinleyin. Güneşi ise hiç dert etmeyin. Son derece estetik ve atmosferin doğallığını asla bozmayan siyah büyük şemsiyeler sizi koruyacaktır. Bahçede sedir ve palmiye ağaçları arasında rahatça keyif sürebilirsiniz.
Bu açıdan da sitenin giriş bölümü görülüyor. Siteye gelenleri doğal taş karolarla oluşturulmuş bir meydan karşılıyor. Evlerin dış cepheleriyle uyumlu dokusuyla dikkat çeken meydanın kenarlarında çakıl havuzlarında değişik bitkiler yer alıyor. Çeşitli kaktüs ve kırmızı çiçekli bir bitkiye donatılan çakıl havuzunda bir de devasa palmiye ağacı bulunuyor.
Bahçe peyzajı konusuna ilgi duyuyorsanız, belki bu çardaklar da ilginizi çeker.