현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Göz kamaştıran peyzaj çalışması

Aydin Sanli Aydin Sanli
RETRON BODRUM PEYZAJ PROJESİ, Studio BEMS Studio BEMS Modern Bahçe
Loading admin actions …

Yapıların çevre düzenlemesi en az iç tasarımları kadar önemli. Hatta peyzaj, mekanların dışarıdan görünüşünü oluşturarak kimliklerine büyük etki ettiği düşünülünce, zaman zaman iç mekan tasarımının önüne bile geçebiliyor. İnşaat sektöründeki gelişime paralel olarak konut projelerinin peyzajı da önem kazanmaya başladı. Bu konuda eğitim veren bir çok başarılı üniversitenin mezunları ısrarla aranır oldu.

Bugün homify'da sizinle paylaşacağımız peyzaj çalışması da konunun başarılı iki uzmanı tarafından kurulan Studio BEMS'e ait. Ankara merkezli firmanın kurucuları Barış Ekmekçi ve Münire Sağat ünleri Ankara'yı aşan iki peyzaj mimarı. Mimarlar kamusal mekan düzenlemeleri, konut alanları, eğitim yapıları, turizm alanları, kültür ve ticaret merkezleri, tarih ve kültürel miras alanları, hava limanları, hayvanat bahçeleri, ve özel bahçeler için çevre düzenleme tasarım ve uygulama projelerini hazırlayıp yürütüyor. Bugün homify'da başarılı mimarların Bodrum'da bulunan bir yazlık site için yaptıkları çevre düzenlemesini inceleyeceğiz. 

Uzam ve mekan

RETRON BODRUM PEYZAJ PROJESİ, Studio BEMS Studio BEMS Modern Bahçe
Studio BEMS

RETRON BODRUM PEYZAJ PROJESİ

Studio BEMS
Studio BEMS
Studio BEMS

Mimarlar peyzajı hazırlarken evlerin birbirleriyle oluşturduğu kompozisyon ve uzamı da gö önüne almışlar. Burada gördüğümüz bahçe düzenlemesi üç evin oluşturduğu hacim ve ufuğa doğru uzana Ege Denizi'le bir bütünlük sağlamış. Burada merkezde yer alan doğal taş tekneli havuzun etrafındaki deck masif ahşaptan yapılmış. Karşıdan bakıldığında taştan ahşaba ve bitkileri tüm komponentlerin doğal olduğu görülüyor. 

Çeşit çeşit bitki

RETRON BODRUM PEYZAJ PROJESİ, Studio BEMS Studio BEMS Modern Bahçe
Studio BEMS

RETRON BODRUM PEYZAJ PROJESİ

Studio BEMS
Studio BEMS
Studio BEMS

Peyzaj mimarlığının önemli noktalarından biri de her tasarımda, tasarım mekanının bulunduğu ortamın iklim ve koşullarına uygun bitkinin seçilmesi. Mimarlarımızı bu tasarımda Bodrum2un enfes iklimine uygun bitkileri seçmiş. Tüm sitenin bahçesi çimle döşenirken, evlerin kenarında gördüğümüz bitkiler ve ağaçlarla bitki çeşitliliği sağlanmış. Resimde üç farklı türde bitki görüyoruz. Menekşe renkli bitki yeşil yoğunluklu bahçeye farklı bir renk dokunuşu olmuş. 

Çok şık şemsiyeler

RETRON BODRUM PEYZAJ PROJESİ, Studio BEMS Studio BEMS Modern Bahçe
Studio BEMS

RETRON BODRUM PEYZAJ PROJESİ

Studio BEMS
Studio BEMS
Studio BEMS

Havuz ve kenarındaki deckin yanı sıra çimlerin ortasında dinlenmek için oluşturulmuş deckler de bulunuyor. Bu deckler de havuz kenarı gibi koyu renkli masif ahşaptan yapılmış. Şezlongların üstünde Bıodrum'un temiz havasını solurlken ister kitabınızı dinleyin, isterseniz de telefonunuzdan müzik dinleyin. Güneşi ise hiç dert etmeyin. Son derece estetik ve atmosferin doğallığını asla bozmayan siyah büyük şemsiyeler sizi koruyacaktır. Bahçede sedir ve palmiye ağaçları arasında rahatça keyif sürebilirsiniz. 

Taş meydan

RETRON BODRUM PEYZAJ PROJESİ, Studio BEMS Studio BEMS Modern Bahçe
Studio BEMS

RETRON BODRUM PEYZAJ PROJESİ

Studio BEMS
Studio BEMS
Studio BEMS

Bu açıdan da sitenin giriş bölümü görülüyor. Siteye gelenleri doğal taş karolarla oluşturulmuş bir meydan karşılıyor. Evlerin dış cepheleriyle uyumlu dokusuyla dikkat çeken meydanın kenarlarında çakıl havuzlarında değişik bitkiler yer alıyor. Çeşitli kaktüs ve kırmızı çiçekli bir bitkiye donatılan çakıl havuzunda bir de devasa palmiye ağacı bulunuyor. 

Bahçe peyzajı konusuna ilgi duyuyorsanız, belki bu çardaklar da ilginizi çeker. 

Yazın keyfi çardakta çıkar

Eskiden doğan yenilik
Bu peyzaj çalışmasını siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler