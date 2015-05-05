Göz kamaştıran peyzaj çalışması

Yapıların çevre düzenlemesi en az iç tasarımları kadar önemli. Hatta peyzaj, mekanların dışarıdan görünüşünü oluşturarak kimliklerine büyük etki ettiği düşünülünce, zaman zaman iç mekan tasarımının önüne bile geçebiliyor. İnşaat sektöründeki gelişime paralel olarak konut projelerinin peyzajı da önem kazanmaya başladı. Bu konuda eğitim veren bir çok başarılı üniversitenin mezunları ısrarla aranır oldu.

Bugün homify'da sizinle paylaşacağımız peyzaj çalışması da konunun başarılı iki uzmanı tarafından kurulan Studio BEMS'e ait. Ankara merkezli firmanın kurucuları Barış Ekmekçi ve Münire Sağat ünleri Ankara'yı aşan iki peyzaj mimarı. Mimarlar kamusal mekan düzenlemeleri, konut alanları, eğitim yapıları, turizm alanları, kültür ve ticaret merkezleri, tarih ve kültürel miras alanları, hava limanları, hayvanat bahçeleri, ve özel bahçeler için çevre düzenleme tasarım ve uygulama projelerini hazırlayıp yürütüyor. Bugün homify'da başarılı mimarların Bodrum'da bulunan bir yazlık site için yaptıkları çevre düzenlemesini inceleyeceğiz.