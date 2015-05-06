Yatak odasında Osmanlı esintileri

Yatak odası deyince aklınıza ne geliyor? Aklınıza ne gelirse gelsin bir gerçek var ki, günde ortalama sekiz saat uyuyorsanız gününüzün üçte biri yatak odasında geçiyor. Peki gününüzün üçte birinin geçtiği bu alanda kral gibi hissetmek istemez misiniz? Bunun yollarından biri klasik çizgilere sahip ihtişamlı bir yatak odası sahibi olmak. Çok sayıda tasarımcı ve mobilya üreticisi modern çizgilere sahip yatak odası takımlarının yanı sıra klasik çizgide yatak odaları da üretiyor.

Eğer siz de Topkapı Sarayı'nda gibi uyanmak istiyorsanız Osmanlı esintisine sahip yatak odalarını tercih edebilirsiniz. Yerli üreticilerin elinden çıkma Osmanlı esintili yatak odalarını keşfetmek için bu yazımızı okuyabilirsiniz.