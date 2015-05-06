Yatak odasında Osmanlı esintileri

Yatak odası deyince aklınıza ne geliyor? Aklınıza ne gelirse gelsin bir gerçek var ki, günde ortalama sekiz saat uyuyorsanız gününüzün üçte biri yatak odasında geçiyor. Peki gününüzün üçte birinin geçtiği bu alanda kral gibi hissetmek istemez misiniz? Bunun yollarından biri klasik çizgilere sahip ihtişamlı bir yatak odası sahibi olmak. Çok sayıda tasarımcı ve mobilya üreticisi modern çizgilere sahip yatak odası takımlarının yanı sıra klasik çizgide yatak odaları da üretiyor.
Eğer siz de Topkapı Sarayı'nda gibi uyanmak istiyorsanız Osmanlı esintisine sahip yatak odalarını tercih edebilirsiniz. Yerli üreticilerin elinden çıkma Osmanlı esintili yatak odalarını keşfetmek için bu yazımızı okuyabilirsiniz.
İstanbul Masko'daki showroomunda ürünlerini görücüye çıkaran Trabcelona mobilya farklı tarzlarda mobilyalar üretiyor. Bunlar arasında klasik çizgilere sahip mobilyalar da bulunuyor. Resimde gördüğünüz yatak odası da firmanın 2015 koleksiyonunda bulunan klasik çizgideki bir yatak odasına ait. Karyolanın gövdesi, şifonyer ve komodinde kullanılan beyaz renk, sofistike işlemelerle daha da klas bir görüntü çiziyor. Karyola kapitoneli başlığıyla da dikkat çekiyor.Karyolanın ayaklarında karyola başlığındaki dairesel motife kadar, yatak odası çok sayıda ince ayrıntıyla donatılmış durumda.
47 yıldır ’Mükemmel mobilya, birlikte aynı ortamda bulunmaktan mutluluk duyulan mobilyadır” düsturuyla üretim yapan Asortie Mobilya Dekorasyon A.Ş. genel olarak klasik tarzdaki mobilyalarıyla tanınıyor. İstanbul Masko2da faaliyet gösteren firma gösterişli mobilyalarla Türkiye sınırları dışında da tanınan bir firma olmakla övünüyor.
Resimde firmanın 2015 koleksiyonundaki Sakura Yatak Odası'nı görüyorsunuz. Asortie'nin en çok tercih edilen yatak odalarından bir olan Sakura tamamen doğal ahşap oymaları ile süslenmiş. Beyaz lake ve altın varak kullanılan takımın aynı ismi taşıyan bir de yemek odası takımı bulunuyor. İstenilen ölçülerde üretilebilen takım farklı renk seçenekleri de sunuyor.
Modern, Avantgard, Retro ve Country şeklinde dört başlıkta yatak odası üreten Mahir mobilya Kadıköy'de faaliyet gösteriyor. firmanın Avantgard kolesiyonunda bulunan bu takım gümüş varaklı süslemeleriyle dikkat çekiyor. Karyola gövdesi, karyola başı ve gardıropta tekrarlayan motiflerde gümüş varak kullanılmış. Geniş gardırop komple ayna kapaklarla donatılmış. Beyaz parlak lake msf kullanılan karyolanın ayakları da varaklı ve işlemeli motifleriyle göz dolduruyor.
Gülün Osmanlı kültüründeki yeri yadsınamaz. Buna bağlı olarak gül kurusu da Osmanlı kültüründeki önemli renklerden biri. Beys markasıyla üretim yapan Akabe Mobilya bu klasik yatak odasında beyaz ve gül kurusunun ahenginden yaralanmış. Süngerli kapitone yatak başlığında döşeme olarak gül kurusu kadife kumaş kullanılmış. Beyaz lake mdfnin kullanıldığı yatak odası yatak başlığının arkasındaki perdeyle de dikkat çekiyor. Vişne çürüğü renkli perde yine aynı renkteki ve gülkurusu yatak başlığıyla uyum sağlıyor.
İstanbul'un her iki yakasında da birer mobilya cenneti bulunuyor. Anadolu yakasındaki mobilya merkezi Modoko'da faaliyet gösteren Sönmez Mobilya klasikten moderne farklı çizgilerde mobilyalar üretiyor. Bu yatak odası da firmanın en çok tercih edilen görkemli bir modeli. Takım altın varaklı görkemli karyola başlıyla dikkat çekiyor. Varaklı motifler takımın imzası niteliğinde hem yatak gövdesinde, hem gardıropta hem de şifoniyerde kullanılmış.
Daha fazla yatak odası fikri için tıklayın.