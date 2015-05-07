Sıradışı bahçe mobilyaları

Bahar geldi, yaz da gelmek üzere. Bahçelere çıkmanın, açık havada keyif yapmanın da vakti geldi tabii ki. Bahçede kahvaltılar, akşam yemekleri, beş çayları, mis gibi mangallar… İlkbahar ve yaz mevsimlerinin en güzel tarafı da dışarıdaki doğayla bütünleşebilmek ve tüm bunların keyfini sürebilmek değil mi zaten? İşte bu güzel aylara girmişken, bahçelerimizde kullandığımız mobilya ve aksesuarları yenilemek, bahçe dekorasyonlarımızı gözden geçirmek isteyebiliriz. Sezon yeni açılmışken, bahçemizi güzelleştirmek için sıra dışı, yaratıcı ve kullanışlı yeni dekorasyon unsurları eklemek isteyebiliriz bahçelerimize. Tam da bu yüzden, sizin için sıradışı ve kullanışlı bahçe mobilyalarından bir derleme yapalım dedik.
(Bahçe dizaynı konusunda da fikir edinmek isterseniz Göz kamaştıran bahçe tasarımları yazımıza göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.)
Ateşin muhteşem güzelliğini ve dayanılmaz keyfini farklı bir boyuta taşıyarak dekoratif anlamda öne çıkan bahçe şömineleri tasarlayan ve üreten Meda Home'un ürünlerinden biri de fotoğrafta görülen bu döküm malzemeden yapılmış bahçe şöminesi. Genişliğiyle ve estetik görünümüyle dikkat çeken bu şömine, yazın yapacağınız mangallarda kullanmak için dekoratif bir ürün olma niteliği taşıdığı gibi, aynı zamanda kışın ya da serin bahar akşamlarında ısınmak için de kullanılabilir şık ve kaliteli bir bahçe mobilyası olarak göz dolduruyor.
Baharın gelmesi demek, çiçeklerin açması, bahçelerin renklenmesi, kuşların cıvıl cıvıl ötmesi demek. Mutluluğu hayatımıza somut olarak getiren baharın gelmesiyle birlikte pek çoğumuzun çiçekler ektiğini, bahçe peyzajlarını düzenlediğini de biliyoruz. İşte peyzaj düzenlemesi için kullanabileceğiniz bu farklı ürün de Ağaç Ev Mobilya Peyzaj tarafından üretilmiş ahşap bir saksı. Bahçelerde kullanılan saksıların bahçenin görünümüne nasıl katkıda bulundukları hepimizin malumu. Estetik saksılar ve düzenlemelerle harika birer görünüme kavuşan bahçelerde, ahşap saksı uygulamaları inanılmaz bir doğallık ve şıklık katıyor.
1001keyif İnternet Mağazası'nın ürünlerinden biri olan bu Fransız malı Victoria barbekü, mangal severlere ilaç gibi gelecek. Mangal keyfinin eksik olduğu yaz akşamlarını yaz akşamından saymayan bir toplum için mangalın kalitesinin de ne kadar etkili olduğunu bilmeyenimiz yoktur tabii ki. Birinci kalite Fransız döküm olup yaklaşık 20 kilo ağırlığındaki bu mangalsa, kolay taşınabilen tekerlekli ayakları, tabak koymak için tasarlanmış ahşap rafı ve pişirme ünitesiyle hem işlevsellik açısından hem de estetik olarak göz kamaştırıyor.
Ve yazın olmazsa olmazlarından biri daha: Piknik masası! Bahçe mobilyalarında en çok ihtiyaç duyulan ve dekorasyona en çok katkıda bulunan, bahçenin karakteristik özelliklerini belirleyen bir mobilyadır piknik masası. Ahşabın güzelliğinin yeşilin doğallığıyla buluşması ve o buluşma sayesinde yenilen yemekler, yapılan çay keyifleri dolayısıyla, yazın en çok vakit geçirilen yerlerden biri haline gelir bahçedeki piknil masası. Keban Çocuk Oyun Parkları ürünlerinden biri olan bu geniş ve tek parça masa da yazın tüm ihtiyacınızı karşılayacak kadar fonksiyonel olarak tasarlanmış. Ahşabın kalitesi dikkat çekerken, tek parça ve ergonomik tasarımı da estetiğiyle göz dolduruyor. Bankların alıştığımız banklardan farklı bir tasarıma sahip olması ve masanın çoğu piknik masası gibi dikdörtgen değil yuvarlak tasarlanmış olması da bahçenizi güzelleştirecek ve sıradanlıktan kurtaracak ayrıntılardan birkaçı.
Yazın güzel ve konforlu bir salıncakla sallanmanın keyfi başka nerde var ki? Bu ferforje salıncak da tasarımıyla dikkat çeken bahçe mobilyalarından biri. Erinöz Garden Furniture tarafından dizayn edilmiş ve üretilmiş olan bu salıncak, pergole altlarında kullanım için uygun. Sıcak havadan bunaldığınızda gölgede usul usul salınarak dinlenip soğuk içeceklerinizi yudumlayabileceğiniz bu salıncak farklı tasarımı, oturma bölümündeki yastıklı kumaşının modern deseni ve konforlu yapısıyla bahçenizi sıradanlıktan kurtaracak bir mobilya niteliğinde.