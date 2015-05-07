Sıradışı bahçe mobilyaları

Ve yazın olmazsa olmazlarından biri daha: Piknik masası! Bahçe mobilyalarında en çok ihtiyaç duyulan ve dekorasyona en çok katkıda bulunan, bahçenin karakteristik özelliklerini belirleyen bir mobilyadır piknik masası. Ahşabın güzelliğinin yeşilin doğallığıyla buluşması ve o buluşma sayesinde yenilen yemekler, yapılan çay keyifleri dolayısıyla, yazın en çok vakit geçirilen yerlerden biri haline gelir bahçedeki piknil masası. Keban Çocuk Oyun Parkları ürünlerinden biri olan bu geniş ve tek parça masa da yazın tüm ihtiyacınızı karşılayacak kadar fonksiyonel olarak tasarlanmış. Ahşabın kalitesi dikkat çekerken, tek parça ve ergonomik tasarımı da estetiğiyle göz dolduruyor. Bankların alıştığımız banklardan farklı bir tasarıma sahip olması ve masanın çoğu piknik masası gibi dikdörtgen değil yuvarlak tasarlanmış olması da bahçenizi güzelleştirecek ve sıradanlıktan kurtaracak ayrıntılardan birkaçı.