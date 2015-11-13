Cephe dekorasyonu için 6 ipucu

Müstakil konutlarda oturan şanslı azınlıktansanız evinizin cephesini de hoşunuza giden, binanın mimarisi ve genel karakteristiği ile uyum sağlayacak, şık ve modern bir görünümü sokma şansına sahipsiniz. Binaları asıl gösteren unsurları mimarilerinin yanı sıra cephelerinin durumudur. Eski püskü, yıpranmış bir dış yüzey ya da modası geçmiş boya veya kaplamalara sahip bir cephe evinizi içi nasıl olursa olsun kötü gösterecektir. Ya da klima ve benzeri nedenlerden dolayı delinmiş duvarlar, oradan buradan sarkan kablolar, alelade yapışmış tadilat ve tamirler kötü görünmekle kalmayacak, evinizin değerini de düşürecektir.
Bu yazımızda konutunuzun cephesi için uygulayabileceğiniz farklı seçenekleri derledik. homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen, dünyanın dört bir yanından mimarın tasarladığı konutların farklı mimariye sahip yapılar için hangi malzemelerini seçtiğini, cam ve pencerelerin boyutlarını ve yerleştirilme şekillerini, binaların dış dünya ile olan ilişkisini ve bulundukları çevreye uyumunu, bahçe düzenlemelerini ve cephe aydınlatma sistemlerini inceleyebileceğiniz bu yazımız, umuyoruz ki kendi evinizin cephesini tadilat ettirmeye karar verdiğinizde, sizler için faydalı olur.
Konutunuz için uygun cephe seçeneklerini araştırırken göz önünde bulundurmak gereken birçok nokta var. Bunlardan en önemlisi, arzu ettiğiniz cephe konutunuzun içinde bulunduğu bölgenin mimarisine ve yapısına uygun mu? Bu kararı vermeden önce, bölgede yer alan geleneksel mimari ile inşa edilmiş evleri incelemekte fayda var. Taş ev görüntüsü veren ve bölgesel taşlarla kaplanan bir yapı muhteşem olabilir ama bölgede taş mimari yoksa, eviniz kendi başına iyi gibi görünse de, çevresi içerisinde abes gir görüntüye neden olabilir. Ya da ahşap ya da ahşap görünümlü cephe kaplama malzemeleri ile kaplanmış bir ev bir yörede mükemmel görünecekken, başka bir yörede sevimsiz durabilir.
İkinci önemli nokta, evinizin mimarisi. Roma tapınaklarındaki gibi sütunlu ve alınlıklı bir malikanede yaşıyorsanız, yüzeyi misal kayrak taşı ile kaplatmak nası bir görüntüye neden olur? Tabi ki berbat. Dolayısıyla, dış cephe dekorasyonunuzu değiştirecekseniz, evinizin mimarisine uygun seçenekler arasından bir seçim yapmalısınız.
Fotoğraftaki örnekte, Bodrum Gümüşlük'te konumlanan ve ödüllü bir mimar tarafından tasarlanıp Engel & Völkers tarafından satışa/kiraya sunulan konutlardan birinin ön cephesini görmekteyiz: Taş evleriyle ünlü bir bölgede, taş kaplama modern konutlar.
Konutunuzun cephesine yeni bir şekil vermeden önce, ilk dikkat etmeniz gereken şey, cephede tamir edilmesi gereken altyapı problemlerinin olup olmadığı. Klima borusu için delinmiş duvarlar, kötü bir şekilde yerleştirilmiş klimalar, uydu anteninden sarkan kablo, kamera ve alarm sistemi için evin dört bir yanını dolaşan, kablo yuvaları kullanılsa dahi kötü görüntüye neden olan çeşit çeşit kablolar, bahçe ve teras aydınlatması için sonradan çekilmiş kablolar, çatlamış sıvalar, dolu ya da boş türlü türlü çivi ve vida delikleri… Saymakla bitmez. Öncelikli olarak tüm bu sorunları ortadan kaldırmak adına iyi bir altyapı çalışması yapılmalı, kablolar mümkün olduğunca sıva altına alınmalı, klimaların dış üniteleri mümkün olduğunca saklanmalı, boru ve kabloları duvar içerisinden geçirilmeli.
Altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra, sıra geldi konutunuzun cephesinde yapmak istediğiniz değişikliklere. Günümüzde dış cephe boya, sıva ve kaplama çeşitleri oldukça arttı. Cephelere farklı dokular kazandıran ya da aksine pürüzsüz yüzeyler yaratan seçeneklerden tutun ahşap, taş ya da tuğla görüntüsü veren, kötü hava şartlarına dayanıklı birçok yanmaz ve su tutmaz panel seçenekleri mevcut. İmkanınız varsa, elbette gerçek ahşap, taş ya da harman tuğla kaplamalar da yaptırtabilirsiniz.
Konuyla alakalı olarak, Eviniz için en uygun dış cephe hangisi? başlıklı yazımız da ilginizi çekecektir.
Küçük pencerelere sahip karanlık bir eviniz varsa, pencerelerinizi büyülterek çok daha ferah mekanlar yaratabilirsiniz. Üstelik geniş pencereler dışarıdan da çok güzel görünerek konutunuzun cephesinde dekoratif bir değer yaratacaktır. Böyle bir tadilat yapmadan önce, yasal izinlerinizi almayı ihmal etmeyin, zira şikayet olduğu takdirde ceza ödemek durumunda kalabilir hatta çok daha ciddi sonuçlara katlanmak zorunda dahi olabilirsiniz. Devasa boyutta pencereler yaptırmadan önce şu noktayı da göz ardı etmeyin: İklim şartlarına göre hava koşulları ağırlaştığında, konutunuzu kolaylıkla ısıtmaya devam edebilecek misiniz? Her ne kadar günümüz teknolojisi sayesinde çift camlar dışarısı ile irtibatı büyük oranda kesse de, elbette duvar kadar iyi bir izolasyon sağlamıyorlar.
Eğer konutunuzun cephesinde görüntüyü bozan detaylar varsa, bunlarda mümkün mertebe kurtulmaya çalışın. Klima ya da benzeri şekilde dış ünitesi olan ısıtma sistemlerinizi gözü en az rahatsız edecek şekilde yerleştirin ve hatta cephe ile uyum sağlayacak yapılar içine gizleyin, demode ve bozulmuş kaplamalar varsa bunları çıkartın.
Ve işte geldik, evinizi güzel ve bakımlı gösterecek bir başka unsura: Bahçeler! Evinizin bahçesini yaşam tarzınıza ve bölgenin bitkisel özelliklere uygun şekilde düzenleyerek evinizde muhteşem bir açık alan yaratabilirsiniz. Yaşam tarzınıza göre özellikle belirtmemizin sebebi, bahçeyi ne şekilde kullanacağınızın peyjaz düzenlemesindeki önemli. Çocuklu aileler için farklı, bol bol misafir ağırlayanlar için farklı, kedi ve köpek gibi evcil hayvanları olanlar için farklı peyzaj çalışmaları yapılmaktadır. Evin cephesine, giriş kapısının civarına, giriş yoluna ve bahçenin çeşitli yerlerine yerleştirilebilecek iyi bir aydınlatma ile de bahçe tasarımını tamamlayabilirsiniz.