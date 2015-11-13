Cephe dekorasyonu için 6 ipucu

Müstakil konutlarda oturan şanslı azınlıktansanız evinizin cephesini de hoşunuza giden, binanın mimarisi ve genel karakteristiği ile uyum sağlayacak, şık ve modern bir görünümü sokma şansına sahipsiniz. Binaları asıl gösteren unsurları mimarilerinin yanı sıra cephelerinin durumudur. Eski püskü, yıpranmış bir dış yüzey ya da modası geçmiş boya veya kaplamalara sahip bir cephe evinizi içi nasıl olursa olsun kötü gösterecektir. Ya da klima ve benzeri nedenlerden dolayı delinmiş duvarlar, oradan buradan sarkan kablolar, alelade yapışmış tadilat ve tamirler kötü görünmekle kalmayacak, evinizin değerini de düşürecektir.

Bu yazımızda konutunuzun cephesi için uygulayabileceğiniz farklı seçenekleri derledik. homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen, dünyanın dört bir yanından mimarın tasarladığı konutların farklı mimariye sahip yapılar için hangi malzemelerini seçtiğini, cam ve pencerelerin boyutlarını ve yerleştirilme şekillerini, binaların dış dünya ile olan ilişkisini ve bulundukları çevreye uyumunu, bahçe düzenlemelerini ve cephe aydınlatma sistemlerini inceleyebileceğiniz bu yazımız, umuyoruz ki kendi evinizin cephesini tadilat ettirmeye karar verdiğinizde, sizler için faydalı olur.