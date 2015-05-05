Çeşme'de masal gibi bir güzellik

Nasıl ki bir insanı ilk gördüğünüzde edindiğiniz izlenim onu tanımanızda ve sevmenizde çok büyük rol oynuyorsa, evlerin de girişleri ve odalara yönlendiren koridor bölümleri ilk intiba açısından o kadar önemlidir. Bir evin merdiven ve koridorları evin genel dekorasyonuna dair bir fikir verir ve evin genel karakterini yansıtır. Bu evde de zarafetin, şıklığın ve alışılagelmişin dışında ama tuhaf ya da yorucu olmayan bir tasarım söz konusu olduğunu fotoğrafta görülen merdivenlerden anlayabiliyoruz. Döner merdivenlerin kıvrımları, beyaz trabzanların yerleşimi ve genel olarak merdiven ünitesinin koridordaki duruşuyla daha evin odalarını gezmeden nasıl bir şıklıkla karşılacağımızı biliyoruz.