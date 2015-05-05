Çeşme'de masal gibi bir güzellik

Türkiye'den göz kamaştıran ev dekorasyonları turumuzda bu defa Çeşme'de konumlanan göz alıcı ve bol odalı bir villanın yaşam alanlarından bazılarını ziyaret ediyoruz. AS Tasarım ve Mimarlık tarafından tasarlanan ve uygulanan bu villanın her bir odası özenle, konfor ve işlevsellik ön planda tutularak, sade ve şık, modern bir görünüm amaçlanarak dizayn edilmiş. Evin mimarisine uygun olarak uygulanan iç mimari tasarımı sadece büyük villalar için değil, apartman daireleri ya da daha küçük müstakil evler için de ilham verici nitelikte.
Mutfaklarda son zamanlarda farklı ve canlı renklerin kullanımı giderek daha da popüler ve moda hale gelse de, hâlâ en çok aranan ve tercih edilen mutfak rengi beyaz. Bunun sebebi de aşikâr tabii ki: Beyaz mutfağın zarifliğini ve şıklığını başka hiçbir renkle elde etmek mümkün değil. Üstelik hem klasik mutfaklarda hem de modern tasarımlarda kullanılabilen, hiç eskimeyen bir şıklık bu. Bu evde de beyazlar içinde ferah mı ferah, mutfak adasıyla göz dolduran fonksiyonel bir mutfak dizayn edilmiş. (Başkaca beyaz mutfak örnekleri için Beyaz mutfak modelleri isimli yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.)
Nasıl ki bir insanı ilk gördüğünüzde edindiğiniz izlenim onu tanımanızda ve sevmenizde çok büyük rol oynuyorsa, evlerin de girişleri ve odalara yönlendiren koridor bölümleri ilk intiba açısından o kadar önemlidir. Bir evin merdiven ve koridorları evin genel dekorasyonuna dair bir fikir verir ve evin genel karakterini yansıtır. Bu evde de zarafetin, şıklığın ve alışılagelmişin dışında ama
tuhaf ya da yorucu olmayan bir tasarım söz konusu olduğunu fotoğrafta görülen merdivenlerden anlayabiliyoruz. Döner merdivenlerin kıvrımları, beyaz trabzanların yerleşimi ve genel olarak merdiven ünitesinin koridordaki duruşuyla daha evin odalarını gezmeden nasıl bir şıklıkla karşılacağımızı biliyoruz.
Evin geneline sirayet eden sade ama şık dekorasyon tarzı yatak odasında da varlığını sürdürüyor. Yumuşak renklerle dizayn edilmiş yatak odasında konfor ön planda tutulmuş ve mobilyalar da buna göre seçilmiş. Yumuşak malzemeden üretilmiş yatak başının etrafında genişleyen ahşap panel odaya doğallık ve gösterişsiz bir görsel zenginlik katarken kırmızı ve desenli yatak örtüsü de yaşam alanının hareketlilik ve canlılık sağlayan unsuru olma niteliği taşıyor. Köşedeki puflu berjer ise yatak odalarına konulabilecek koltuk seçimleri için son derece ideal ve kullanışlı.
Büyük evlerdeki en büyük avantajlardan biri de elbise odaları için yeterli alana sahip olmalarıdır. Çünkü elbise odaları gerçekten tasarıma ve hayata dair pek çok şeyi değiştiren, tabir yerindeyse
hayat kurtaran alanlar. Yatak odalarından dolap ve kıyafet yükünü kaldırarak dağınıklığı ve sıkışmayı önleyen bu alanlar doğru dolaplarla oldukça kullanışlı ve estetik yaşam alanları haline gelirler. Bu örnekte de bol çekmeceli ve bol raflı şık bir dolap görüyoruz.
Banyoda beyaz kullanımının bu temiz ve özel yaşam alanını nasıl ferahlattığını ve zarif bir görünüm sağladığını hepimiz biliyoruz. Bu beyazlar içindeki banyo da son derece şık ve estetik modern tarzlı dekorasyonuyla göz dolduruyor ve bize beyazın dekorasyondaki yerini bir kez daha hatırlatıyor ve sevdiriyor. Lavabo teknesinin tasarımı modern lavabolar içinde kendini gösteren sade ve göz alıcı modellerden biri. Lavabonun altında uzanan tezgah da, rafları ve çekmeceli dolabıyla son derece fonksiyonel bir yapıya sahip. Banyodaki en sıra dışı özellikse tezgahın kenarından uzanan ve dar tezgah alanını küçültmeden yükselen ve dairesel yapısıyla ezber bozan banyo dolabı.
Villanın geniş ve bol odalı olduğunu söylemiştik. Evdeki bir diğer banyodaysa üstteki gibi beyaz kullanımı yerine ahşap dolaplar ve tezgah tercih edilmiş. Bu hem evdeki odalarda farklılık yaratması açısından hem de banyonun yakın olduğu yaşam alanlarına uygun dizayn edilmiş olması açısından takdire şayan bir tasarım başarısı. Lavabo teknesi yine şıklığını korurken ahşap dolaplar çok daha doğal ve gündelik bir görünüm sağlıyor.