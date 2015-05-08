Antalya'da yenilikçi bir ofis

Modern dekorasyonlu bir ofis dizayn etmek, aslında modern dekorasyonlu bir ev dizayn etmek bir nebze daha zordur. Çünkü evlerde kullanılabilecek aksesuar ve mobilya çeşitliliği çok daha fazladır, evlerin tasarım ve kullanım ihtiyaçları da nispeten daha belirlidir. Ofis dizaynlarında ise hesaba katılması gereken çok daha fazla bileşen var: Yönetici odalarının aşırıya kaçmadan şık görünmesi, çalışanların konforunu ve işe odaklanmalarını sağlayabilecek, verimliliği arttırıcı, yaratıcılığı tetikleyici dekorasyon çözümleri üretilmesi, gelen misafir ve müşterilerin şirketle ilgili izlenimlerinin olumlu olmasını sağlayacak, güven teşkil edecek ve estetik bir giriş tasarlanması, birlikte çalışmayı kolaylaştıracak enerjik ama bir o kadar da ağırbaşlı ve ciddi toplantı odaları yaratılması… İşte tüm bunları bir araya getirebilmek zor iştir. Bu yazımızda ise tasarımıyla kendine hayran bırakan bir ofisi ziyaret edeceğiz.
Tasarımında Mimoza Mimarlık imzası taşıyan ve Antalya'da konumlanan bu ofisin nasıl bir dekoratif tarza sahip olduğu daha giriş kısmı, danışma masası ve bekleme bölümünden anlaşılıyor. Siyah rengin ağırlıklı kullanımı mekâna ağırbaşlılık ve asalet katarken sekreter masasının ardındaki duvarın hareketliliği ve aydınlatma öğeleri sıra dışı tasarımıyla dikkat çekiyor. Masanın etrafını çevreleyen silindir şeklindeki şeritlerden oluşan ünite ise bu tarz açıkta olan sekreter masalarına mahremiyet ve özel alan kazandırmanın son derece yaratıcı bir yolu. Bu ilham verici tasarımın bir diğer özelliğiyse mekâna hareketlilik ve alışılmışın dışında sıra dışı bir atmosfer katması. Duvar ve masadaki hareketliliğin boğulmaması için bekleme koltukları rahat ama gösterişsiz modellerden seçilmiş. Koltukların ardındaki duvardaki aydınlatma öğeleri de yine sıra dışı birer tasarım örneği.
Yönetici odasında ise aşırıya kaçmayan bir gösteriş ve şıklıkla karşılaşıyoruz. Dev bir saat desenli çarpıcı duvar kağıdı, mekâna modern ve gösterişli bir dokunuş katıyor ve odanın karakterini belirleyen unsurlardan biri. Uzun ve ince masa alışık olduğumuz heybetli yönetici masalarından olmasa da, önündeki parmaklık şeklindeki hareketle son derece çağdaş ve şık bir tasarım niteliğinde. Konuklar için düzenlenmiş oturma grubu içinse odanın genel yapısına uyumlu, modern ve konforlu bir takım tercih edilmiş. Tümüyle camdan oluşan yan cephe mekânın derinliğini arttırıyor ve aydınlık ve ferah bir alan sağlıyor. Camın önünde, köşede duran küplerse abartıya kaçmayan dekoratif aksesuar fikirleri için ilham verici.
Beyaz ikili koltuğun ardındaki cam ise, yönetici odasının ikinci bölümü olan toplantı alanını ayırmak için kullanılmış. Bu cam bölme sayesinde hem mekân küçültülmeden ikiye bölünmüş hem de gerekli mahremiyet ve özel alan sağlanmış. Odaya bu cepheden bakıldığında kitaplık tasarımının hareketliliği ve sıra dışıyla saat desenli duvar kağıdı ile ve odanın geri kalanıyla ahenk içinde olduğunu görebiliyoruz. Siyah beyaz tonların, yer döşemeleri dahil bütün alana hakim olduğu odaya kararında bir renklilik ve canlılık katan turuncu dolapsa dekorasyonu güzelleştiren ince düşünülmüş detaylardan biri. Dolabın üzerindeki kabartmalı metal tabloysa odanın sanatsal ve modern karakterini kuvvetlendiren bir incelik.
Altı kişilik toplantı alanı ise yine modern, sade ve şık bir tasarım tarzıyla dizayn edilmiş. Odanın geri kalanının dokusunu bozmadan yumuşak bir geçişle daha ağırbaşlı, ciddi ve çalışma ortamının gerektirdiği odaklanmaya yardımcı olan bir atmosfer yaratılmış. Yine koyu tonların tercih edildiği bu toplantı alanındaki masanın beyaz tercih edilmesi siyahla beyazın kontrastıyla elde edilen ilham verici atmosferi sağlamış. Duvarın kırçıllı tonu, aydınlatma ünitelerindeki sıra dışılık, konforlu sandalyeler ve yine boydan boya cam cephe yardımıyla derinliğin ve ferahlığın sağlanmış olması odadaki önemli ayrıntıları oluşturuyor.
Modern ofislerle ilgiliyseniz Türkiye'den modern ofis tasarımları isimli yazımıza da bekleriz.