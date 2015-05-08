Antalya'da yenilikçi bir ofis

Modern dekorasyonlu bir ofis dizayn etmek, aslında modern dekorasyonlu bir ev dizayn etmek bir nebze daha zordur. Çünkü evlerde kullanılabilecek aksesuar ve mobilya çeşitliliği çok daha fazladır, evlerin tasarım ve kullanım ihtiyaçları da nispeten daha belirlidir. Ofis dizaynlarında ise hesaba katılması gereken çok daha fazla bileşen var: Yönetici odalarının aşırıya kaçmadan şık görünmesi, çalışanların konforunu ve işe odaklanmalarını sağlayabilecek, verimliliği arttırıcı, yaratıcılığı tetikleyici dekorasyon çözümleri üretilmesi, gelen misafir ve müşterilerin şirketle ilgili izlenimlerinin olumlu olmasını sağlayacak, güven teşkil edecek ve estetik bir giriş tasarlanması, birlikte çalışmayı kolaylaştıracak enerjik ama bir o kadar da ağırbaşlı ve ciddi toplantı odaları yaratılması… İşte tüm bunları bir araya getirebilmek zor iştir. Bu yazımızda ise tasarımıyla kendine hayran bırakan bir ofisi ziyaret edeceğiz.