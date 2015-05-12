Evcil hayvanlarınız için dekoratif mobilyalar

Hayvanseverler bilir, evinizde evcil hayvanınız varsa yaşam alanlarınızın dekorasyonunu da onlara göre yapmanız gerekir. Mesela kediniz ya da kedileriniz varsa küçük ve kolayca devrilebilen biblolardan uzak durmanızda fayda var, zira kedilerin en büyük hobilerinden biri o tarz bibloları devirmektir. Köpeğiniz varsa tüy dökme mevsimlerinde hayatınızın daha zor hale gelmemesi için koltuk döşemelerinizi tüy tutmayan ya da tüylerin kolayca temizlenebildiği kumaşlardan seçmelisiniz. Tüm bu ince detaylara rağmen yine de evcil hayvanlarımız hayatımızın tadı tuzu değil mi? Onlarsız bir hayata düşünmek size de zor geliyorsa bu yazımız tam size göre. Hayatımıza renk katan bu sevimli ve haylaz canlar için estetik dekorasyon aksesuarları hem evimizi güzelleştiriyor, hem de hayvanlarımızı neşelendiriyor. Biz de bu evcil hayvanlar ve hayvan besleyenler için tasarlanmış eşyalardan bir derleme yapalım dedik.
İnternetin sultanlarının kediler olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Birkaç gün üst üste kedili video izlemesek neşemiz kaçıyor. İşte onun için, evimizdeki kedilerimizin de kendilerine ait bir mobilyaları olması onların en büyük hakları değil mi? Bu çift katlı kedi mobilyası da hem kedinlerin üzerine tüneyebilecekleri hem de aşağı kısmında huzurla uyuyabilecekleri şekilde tasarlanmış. Üstelik yanlardaki sütunlar tırmalama üniteleriyle kaplandığından kedileriniz koltukları tırmalamak yerine kendi mobilyalarını tırmalayacaklar.
Böyle bir köpek yatağıysa köpeğiniz olmasa bile salonunuza tarz katacak kadar estetik bir görünüme sahip. Ahşabın işlenişi ve tasarımı adeta göz kamaştırıyor. Tarz sahibi köpekler ve ahşap yoğunluklu doğal dekorasyonlu salonlar için eşsiz bir mobilya niteliğinde.
İtalyan tasarımcı Design Mood tarafından tasarlanan bu köpek kulübesi alışkın olduğumuz köpek kulübelerine hiç benzemiyor. Farklı renklerde tasarlanan bu kulübe bahçe için değil ev için dizayn edilmiş. Köpek sahibiyseniz, köpeklerin kendilerine ait bir odaları olmasını ne kadar sevdiğini de bilirsiniz. İşte hem ona böyle bir alan sunmak hem de oturma odanıza renk katmak için modern tasarımıyla neşeli mi neşeli bir köpek mobilyası.
Evcil hayvan deyince aklımıza hemen kedi ve köpekler geliyor olsa da, papağanlar ve muhabbet kuşları da evlerimize renk ve neşe katan minik dostlarımızdan elbette. Fransız tasarımcı Benoit Pernet tarafından tasarlanan bu göz alıcı, heykelsi kafesse hem kuşlar hem de kuş sahipleri için inanılmaz bir keyif sağlıyor.
Sanatsal ve çarpıcı görünümünün yanı sıra, kafes hem kuşlar hem de sahipleri için son derece fonksiyonel olarak tasarlanmış. Kuşlar için içeride normal kafeslerden çok daha fazla alan ve kafesin yapısı sayesinde doğal çimler ve benzeri ortamlar yaratılabiliyorken, kenarlıkların esneyebilen yapısı sayesinde resimde görüldüğü gibi hem kuşunuz hem de sizin için interaktif bir oyuncağa da dönüşebiliyor.
Bu doğal görünümlü basit ve sade tasarım, hem kediler için hem de küçük cins köpekler için harika bir yatak. Masif ahşaptan yapılmış bu minik yatağın en güzel özelliğiyse basitliği sayesinde herkesin yapabilir olması. Dilerseniz kendinizin yaptığı böyle bir yatağı evinizin dekorasyonuna göre boyayabilirsiniz ya da resimdeki gibi doğal halde bırakabilirsiniz. (Ahşap boyama konusunda bilgi edinmek isterseniz Ahşap mobilya nasıl boyanır? isimli yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.) İçine koyacağınız minderin rengi de oturma grubunuza uygun olursa salonunuzun en güzel köşesine layık bir aksesuar olacaktır.
Hem şık bir kitaplık hem de kedinizin çok ama çok seveceği bir yatak. Kedi sahipleri kedilerin kitaplıklara ne kadar meraklı olduklarını bilirler. Bu mobilya da kedilerin zevkleri ön planda tutularak tasarlanmış. Kitaplar ve dergiler için kedinizin düşüremeyeceği raflara sahip olan bu mobilya hem kedinizin, hem de sizin çok işinize yarayacak. Ne de olsa, Bilge Karasu'nun dediği gibi: “Ne kitapsız, ne kedisiz… ”