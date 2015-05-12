Evcil hayvanlarınız için dekoratif mobilyalar

Hayvanseverler bilir, evinizde evcil hayvanınız varsa yaşam alanlarınızın dekorasyonunu da onlara göre yapmanız gerekir. Mesela kediniz ya da kedileriniz varsa küçük ve kolayca devrilebilen biblolardan uzak durmanızda fayda var, zira kedilerin en büyük hobilerinden biri o tarz bibloları devirmektir. Köpeğiniz varsa tüy dökme mevsimlerinde hayatınızın daha zor hale gelmemesi için koltuk döşemelerinizi tüy tutmayan ya da tüylerin kolayca temizlenebildiği kumaşlardan seçmelisiniz. Tüm bu ince detaylara rağmen yine de evcil hayvanlarımız hayatımızın tadı tuzu değil mi? Onlarsız bir hayata düşünmek size de zor geliyorsa bu yazımız tam size göre. Hayatımıza renk katan bu sevimli ve haylaz canlar için estetik dekorasyon aksesuarları hem evimizi güzelleştiriyor, hem de hayvanlarımızı neşelendiriyor. Biz de bu evcil hayvanlar ve hayvan besleyenler için tasarlanmış eşyalardan bir derleme yapalım dedik.