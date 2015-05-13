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Hiç değişmeyen bir tutku: Sallanan sandalyeler

Homify TR Homify TR
Residência Maranhão, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Eklektik Oturma Odası
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Çocukken hepimizin sahip olmak istediği, hayallerimizi süsleyen belki de tek mobilya sallanan sandalyelerdi. Televizyon dizilerinde, filmlerde gördüğümüz ve hep evimizde olsun istediğimiz bu çocukluk hayali eskiden pek de yaygın olmayan bir sandalye türüydü. Şimdiyse eskiye nazaran çok daha kolay bulunabilen, salonlarımızı, oturma odalarımızı ve bazen de yatak odalarımızı süsleyen huzur dolu bir mobilya haline geldi sallanan sandalyeler. Tabii ki sallanan sandalyelerin yaygınlaşmasıyla birlikte tasarım çeşitliliği de bir hayli genişledi. Artık farklı tarzlarda, farklı dekorasyonlara ve farklı zevklere hitap eden değişik stillere sahip sallanan sandalyeler bulmak mümkün. İşte bu mutluluğun, huzurun, keyfin bir simgesi olan, çocukluğumuzdan bu yana hiç değişmeyen bir tutku olarak kalan, modası asla geçmeyen estetik ve konforlu mobilyanın farklı ve göz alıcı tasarımlarından bazıları…

Sanat eseri gibi

Bernhardt Design homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

Bernhardt Design

homify
homify
homify

2014 Londra Tasarım Fuarı'nda sergilenen mobilya tasarımlarından biri olan bu sallanan sandalye minimal ve farklı çağdaş tasarımıyla dikkat çekiyor. Bir sanat eserini andıran bu sandalye, alçak sırt kısmı ve geniş ve yayvan oturak kısmıyla bir bar taburesinin temel yapısını yansıtsa da silindir şeklinde açılan parmaklıklı ahşap kol ve sırt ünitesi ve yere yakın dizaynı sayesinde sıradan oturma mobilyalarından ayrılıyor.

Sallanan şezlong

라운지 체어, OAKLAB OAKLAB Oturma OdasıTabure & Sandalyeler
OAKLAB

OAKLAB
OAKLAB
OAKLAB

Bir yaz günü, bahçenizdeki çimlerin üzerinde, bahçe şemsiyenizin altında limonatanızı yudumlayıp kitabınızı okurken böyle bir tasarımın üzerinde hafif hafif salınarak yazın keyfini çıkarmak istemez misiniz? Keyif ve konforun ön planda tutulduğu bu tasarım, hafifçe uzanmaya olanak veren yapısıyla bir sallanan sandalyeden ziyade sallanan şezlong olarak adlandırılabilir belki. 

Hem estetik hem konforlu

TRABZON-ÖZTÜRK YAPI PROJESİ, CANSEL BOZKURT interior architect CANSEL BOZKURT interior architect
CANSEL BOZKURT interior architect

TRABZON-ÖZTÜRK YAPI PROJESİ

CANSEL BOZKURT interior architect
CANSEL BOZKURT interior architect
CANSEL BOZKURT interior architect

Cansel Bozkurt Interior Architect imzası taşıyan bu salonun da en önemli unsurlarından biri, şöminenin yanındaki köşede konumlandırılmış, tasarımı, rengi ve dokusuyla salonun genel modern ve minimal dekorasyon tarzına uygun dizaynıyla dikkat çeken sallanan sandalye elbette. Bu hem estetik hem de konforlu sandalye, siyah döşemesi, yumuşak dokusu ve gümüş rengi ayak ve kollarıyla modern salonlar için harika bir mobilya olma niteliği taşıyor.

Keyif ve rahatlığın birleşimi

Residência Maranhão, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Eklektik Oturma Odası
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

Resimdeki eklektik tarzıyla dikkat çeken salonsa, hem bilardo masası gibi eğlenceli ve keyifli vakit geçirten bir oyun aracını hem de modern yapılı konforlu koltukları içinde barındırmasıyla farklı bir tasarıma sahip. Hem konforun hem hareketliliğin ve eğlencenin ön planda tutulup harmanlandığı salonda ahşap renkli klasik tarza yakın bir dizayna sahip sallanan sandalyeyle karşılaşıyoruz. Sandalye odadaki iki önemli unsur olan konfor ve keyfin bir araya geldiği bir mobilya olarak odanın karakterini belirleyen unsurlardan biri. 

Yatak odaları için mükemmel bir mobilya

ERENKOY HOUSE // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa
Escapefromsofa

ERENKOY HOUSE // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Escapefromsofa tarafından dizayn edilen bu yatak odası ise sallanan sandalyelerin yatak odaları için ne kadar elverişli, fonksiyonel ve hatta gerekli bir aksesuar ve mobilya olduğunun bir kanıtı adeta. Yüksek sırtı ve siyah ve modern tasarımlı ayaklarıyla yüksek bir konfor vaat eden bu sandalye, adeta dinlenmek ve günün yorgunluğunu atmak için tasarlanmış. 

Çağdaş bir tasarım

Ivetta rocking chair, giancarlo cutello giancarlo cutello Oturma OdasıTabure & Sandalyeler
giancarlo cutello

giancarlo cutello
giancarlo cutello
giancarlo cutello

İtalyan tasarımcı Giancarlo Cutello tarafından dizayn edilen ve üretilen bu sandalyeyse ilk bakışta sallanan sandalye olduğunu bile hissettirmiyor çünkü ayaklarından önce tasarımının farklılığına dikkat ediyoruz. Kollarıyla sırt kısmının aynı yükseklikte olması klasik koltuklarda ilham alınarak tasarlanan bu model, sade ve minimal tarzı ve iskeletiyle de göz dolduran çağdaş bir tasarım olmayı başarıyor.

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İskandinav tarzı

Rocking Chair _ VITRA, IDM Groupe Coupechoux IDM Groupe Coupechoux Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
IDM Groupe Coupechoux

IDM Groupe Coupechoux
IDM Groupe Coupechoux
IDM Groupe Coupechoux

Sallanan sandalye deyince aklımıza ilk olarak geniş ve yayılabileceğimiz modellerin gelmesi şaşırtıcı değil. Ama fotoğraftaki gibi sandalye tasarımları sayesinde yavaş yavaş bu ezberimiz de bozulacak gibi görünüyor. Estetik görünümün ön planda tutulduğu bu sandalye İskandinav tarzı modern mobilyaların göz alıcı örneklerinden biri. 

Tarz sahibi

Natural Hide Rocking Chair, puji puji Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
puji

Natural Hide Rocking Chair

puji
puji
puji

Bir kovboy filminde, taş bir evin içindeki eski tip bir şöminenin yanında duran ve filmin kahramanının huzur bulmak için oturduğu sandalyeye benziyor değil mi? Ahşap ve kürkün o yabani ve sert kombinasyonunun huzurlu ve zengin bir sallanan sandalye iskeletiyle bir araya gelmesinin sonucunda ortaya bu asil ve tarz sahibi koltuk çıkmış.

(Farklı sandalye tasarımlarından hoşlanıyorsanız Görünmez sandalyeler: Havada oturuyormuş gibi isimli yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.)

İstanbul'da Afrika esintileri
Bu sallanan sandalye modellerinden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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