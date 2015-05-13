Hiç değişmeyen bir tutku: Sallanan sandalyeler

Çocukken hepimizin sahip olmak istediği, hayallerimizi süsleyen belki de tek mobilya sallanan sandalyelerdi. Televizyon dizilerinde, filmlerde gördüğümüz ve hep evimizde olsun istediğimiz bu çocukluk hayali eskiden pek de yaygın olmayan bir sandalye türüydü. Şimdiyse eskiye nazaran çok daha kolay bulunabilen, salonlarımızı, oturma odalarımızı ve bazen de yatak odalarımızı süsleyen huzur dolu bir mobilya haline geldi sallanan sandalyeler. Tabii ki sallanan sandalyelerin yaygınlaşmasıyla birlikte tasarım çeşitliliği de bir hayli genişledi. Artık farklı tarzlarda, farklı dekorasyonlara ve farklı zevklere hitap eden değişik stillere sahip sallanan sandalyeler bulmak mümkün. İşte bu mutluluğun, huzurun, keyfin bir simgesi olan, çocukluğumuzdan bu yana hiç değişmeyen bir tutku olarak kalan, modası asla geçmeyen estetik ve konforlu mobilyanın farklı ve göz alıcı tasarımlarından bazıları…