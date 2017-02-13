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İlham veren 7 sıradışı raf uygulaması

Özlem K. Özlem K.
homify Çalışma OdasıDolap & Raflar
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Evlerimizin olmazsa olmaz parçalarından biri de raflar. Duvara monte raflara ya da bir kütüphane gibi çok raflı bir sisteme evinde sahip olmayan herhalde yoktur. Evin oturma odasından mutfağına, banyosundan yatak odasına kadar her odasında ihtiyaç duyduğumuz raflar hem depolama alanları görevi, hem de dekorastif aksesuarlarımızı sergileyebileceğimiz birer galeri görevi görüyor. Hatta kimi rafların kendisi dahi görsel bir unsur olarak mekanlarımıza özellik katıyor. Bu yazımızda hem pratiklik anlamın, hem tasarım ve fonksiyonellik anlamında göz dolduran, hem de farklı oda ve ihtiyaçlara yönelik şık depolama alanı seçeneklerini derledik. Alışılmışın dışında olan, sıra dışı örneklerden oluşturduğumuz bu derlememiz, umuyoruz ki siz okuyucularımız için de ilham kaynağı olur ve farklı bakış açıları kazandırarak, evinizde benzersiz raf uygulamaları gerçekleştirmenizi sağlar.

1) Asma tavanda raf uygulaması

Casa m+l, Laura Marini Architetto Laura Marini Architetto Minimalist Mutfak
Laura Marini Architetto

Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto

Alçı levhalar ile yapılan asma tavan çalışmaları depolama alanları oluşturmak için de kullanılabilir. Fotoğrafta tavana yapılmış bir alçı levha uygulaması sayesinde oluşturulmuş bir raf görüyoruz. Açık planlı bir mutfağa ait olan bu rafta dekoratif olarak da güzel bir görünüm veren kahve kupaları sergileniyor. Eğer karşı duvara göz atarsak, burada da alçı levjalarla oluşturulmuş, niş tipi minik raflar görebiliriz.

2) Ahşap merdiven boyunca ahşap kitaplık

豊川市 上野の家, 株式会社kotori 株式会社kotori Modern Koridor, Hol & Merdivenler
株式会社kotori

株式会社kotori
株式会社kotori
株式会社kotori

Bir başka sıra dışı örneğimiz ise merdiven alanına uygulanmış olan bir raf sistemi. Merdivenin nispeten geniş olmasından faydalanarak gerçekleştirilen bu çalışmada boydan boya bir raf sistemi görüyoruz. Bu sistem kitaplık olarak kullanılabileceği gibi, dekoratif aksesuarların sergilenmesi için de pekala kullanılabilir.

3) Bodrum kata spiral bir kiler

Spiral Cellar with Recessed Trap Door Spiral Cellars Rustik Şarap Mahzeni
Spiral Cellars

Spiral Cellar with Recessed Trap Door

Spiral Cellars
Spiral Cellars
Spiral Cellars

Şarap mahzeni yapımında uzmanlaşmış bir firma tarafından müstakil evlerin bodrum katlarına uygulanan ve zeminden kalkar kapakla inilen bu kilerler muazzam! Çeşitli örneklerinin firmanın homify sayfasından inceleyebilirsiniz. Bodrum katların ısısı ve nem oranı başta şarap olmak üzere çeşitli gıdaları saklamak için idealdir. Bu nedenle kilerin bodrum katına yapılması hem alan tasarrufu hem de ürünlerin uzun ömürlü olmasını sağlar.

4) Kanepenin altındaki raflar

책이 가득한 24평 아파트 홈스타일링, homelatte homelatte Minimalist Oturma Odası
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

Yine enteresan bir örnekle karşınızdayız. Minimalist stilde tasarlanmış bu kanepenin iskeletinin iki yanına iki adet raf yerleştirilmiş. Elimizdeki kitabı, dergiyi, televizyonun uzaklaktan kumandasını vs koymak için ideal olabilir.

Değişik raf modelleri ilginizi çekiyorsa, ’Sıra dışı raf ve kitaplık modelleri’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.

5) Çatı katları ölü alan kalmasın

Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio Klasik Giyinme Odası
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

Eğer siz de bir çatı katınsa sahipseniz, bu alan için mekana özel olarak tasarlanmış bir depolama sistemi düşünebilirsiniz. Tavanın eğimine uygun şekilde tasarlanıp monte edilecek olan böyle bi raf sistemi, mekanı işlevsel hale getirmek için bire bir.

6) Çekmece şeklinde bir raf

'Vivid Classic' Kitchen - bread drawer and pull out shelf homify Klasik Mutfak
homify

'Vivid Classic' Kitchen – bread drawer and pull out shelf

homify
homify
homify

Başlık tek başına anlamsız gibi görünüyor değil mi? Ama fotoğrafa baktığımızda kastettiğim şeyin ne olduğunu görüyoruz. Tıpkı bir çekmece gibi tezgahın altında duran, gerektiğinde öne doğru çekilerek ekstra tezgah alanı oluşturan bu raf da oldukça sıra dışı.

7) Ranza kenarına monte ufak bir raf

Bed Hanging Book Shelf Finoak LTD Çocuk OdasıYatak & Beşikler
Finoak LTD

Bed Hanging Book Shelf

Finoak LTD
Finoak LTD
Finoak LTD

Çocuğunuzun kitaplarını ya da diğer eşyalarını koyabileceği, ranzanın dış kısmına monte edilmiş bir raf da oldukça faydalı olacaktır.

Basit ve güzel, bu evde aradığınız her şey var (ve çok uygun)
Bu raf uygulamalarını siz nasıl buldunuz?

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