İlham veren 7 sıradışı raf uygulaması

Evlerimizin olmazsa olmaz parçalarından biri de raflar. Duvara monte raflara ya da bir kütüphane gibi çok raflı bir sisteme evinde sahip olmayan herhalde yoktur. Evin oturma odasından mutfağına, banyosundan yatak odasına kadar her odasında ihtiyaç duyduğumuz raflar hem depolama alanları görevi, hem de dekorastif aksesuarlarımızı sergileyebileceğimiz birer galeri görevi görüyor. Hatta kimi rafların kendisi dahi görsel bir unsur olarak mekanlarımıza özellik katıyor. Bu yazımızda hem pratiklik anlamın, hem tasarım ve fonksiyonellik anlamında göz dolduran, hem de farklı oda ve ihtiyaçlara yönelik şık depolama alanı seçeneklerini derledik. Alışılmışın dışında olan, sıra dışı örneklerden oluşturduğumuz bu derlememiz, umuyoruz ki siz okuyucularımız için de ilham kaynağı olur ve farklı bakış açıları kazandırarak, evinizde benzersiz raf uygulamaları gerçekleştirmenizi sağlar.