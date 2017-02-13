İlham veren 7 sıradışı raf uygulaması

Evlerimizin olmazsa olmaz parçalarından biri de raflar. Duvara monte raflara ya da bir kütüphane gibi çok raflı bir sisteme evinde sahip olmayan herhalde yoktur. Evin oturma odasından mutfağına, banyosundan yatak odasına kadar her odasında ihtiyaç duyduğumuz raflar hem depolama alanları görevi, hem de dekorastif aksesuarlarımızı sergileyebileceğimiz birer galeri görevi görüyor. Hatta kimi rafların kendisi dahi görsel bir unsur olarak mekanlarımıza özellik katıyor. Bu yazımızda hem pratiklik anlamın, hem tasarım ve fonksiyonellik anlamında göz dolduran, hem de farklı oda ve ihtiyaçlara yönelik şık depolama alanı seçeneklerini derledik. Alışılmışın dışında olan, sıra dışı örneklerden oluşturduğumuz bu derlememiz, umuyoruz ki siz okuyucularımız için de ilham kaynağı olur ve farklı bakış açıları kazandırarak, evinizde benzersiz raf uygulamaları gerçekleştirmenizi sağlar.
Alçı levhalar ile yapılan asma tavan çalışmaları depolama alanları oluşturmak için de kullanılabilir. Fotoğrafta tavana yapılmış bir alçı levha uygulaması sayesinde oluşturulmuş bir raf görüyoruz. Açık planlı bir mutfağa ait olan bu rafta dekoratif olarak da güzel bir görünüm veren kahve kupaları sergileniyor. Eğer karşı duvara göz atarsak, burada da alçı levjalarla oluşturulmuş, niş tipi minik raflar görebiliriz.
Bir başka sıra dışı örneğimiz ise merdiven alanına uygulanmış olan bir raf sistemi. Merdivenin nispeten geniş olmasından faydalanarak gerçekleştirilen bu çalışmada boydan boya bir raf sistemi görüyoruz. Bu sistem kitaplık olarak kullanılabileceği gibi, dekoratif aksesuarların sergilenmesi için de pekala kullanılabilir.
Şarap mahzeni yapımında uzmanlaşmış bir firma tarafından müstakil evlerin bodrum katlarına uygulanan ve zeminden kalkar kapakla inilen bu kilerler muazzam! Çeşitli örneklerinin firmanın homify sayfasından inceleyebilirsiniz. Bodrum katların ısısı ve nem oranı başta şarap olmak üzere çeşitli gıdaları saklamak için idealdir. Bu nedenle kilerin bodrum katına yapılması hem alan tasarrufu hem de ürünlerin uzun ömürlü olmasını sağlar.
Yine enteresan bir örnekle karşınızdayız. Minimalist stilde tasarlanmış bu kanepenin iskeletinin iki yanına iki adet raf yerleştirilmiş. Elimizdeki kitabı, dergiyi, televizyonun uzaklaktan kumandasını vs koymak için ideal olabilir.
Değişik raf modelleri ilginizi çekiyorsa, ’Sıra dışı raf ve kitaplık modelleri’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Eğer siz de bir çatı katınsa sahipseniz, bu alan için mekana özel olarak tasarlanmış bir depolama sistemi düşünebilirsiniz. Tavanın eğimine uygun şekilde tasarlanıp monte edilecek olan böyle bi raf sistemi, mekanı işlevsel hale getirmek için bire bir.
Başlık tek başına anlamsız gibi görünüyor değil mi? Ama fotoğrafa baktığımızda kastettiğim şeyin ne olduğunu görüyoruz. Tıpkı bir çekmece gibi tezgahın altında duran, gerektiğinde öne doğru çekilerek ekstra tezgah alanı oluşturan bu raf da oldukça sıra dışı.
Çocuğunuzun kitaplarını ya da diğer eşyalarını koyabileceği, ranzanın dış kısmına monte edilmiş bir raf da oldukça faydalı olacaktır.