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Daha güzel bir salon için aynen uygulayabileceğiniz 8 fikir

umit atdağ umit atdağ
Casa Luanda, Silvia Costa | Arquitectura de Interiores Silvia Costa | Arquitectura de Interiores Modern Oturma Odası
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 Evinizin genellikle en geniş odası olarak dekore edilen salonlar  ailenin, dostların ve arkadaşların ağırlandığı, keyifli dakikaların yaşandığı alanlardır. Bu nedenle salon dekorasyonlarına azami özen gösterilmeli ve dekorasyon sonunda şık bir salon ortaya çıkarılmalıdır. Salon dekorasyonu için tarzınıza uygun olan dekorasyon fikirlerini uygulayabilir veya daha güzel bir salon için aynen uygulayabileceğiniz homify salon dekorasyonu örneklerini inceleyebilirsiniz. Birbirinden şahane olan bu salon dekorasyonlarını inceleyerek evlerinizde misafirlerinizin hayran kalacağı salonlara sahip olabilirsiniz.

Canlı ve pastel renkler

trabcelona design tasarım Trabcelona Design Modern Oturma Odası
Trabcelona Design

trabcelona design tasarım

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Salon dekorasyonlarında açık tonları ve pastel renkleri tercih edebilir ve ferah bir iç ortama sahip bir salon dekorasyonu yapabilirsiniz. Beyaz renkli perdeler eşliğinde beyaz tüylü bir halı tercih edebilir, pembe ve açık kahverengi koltuk takımları ile bu ferahlığı destekleyebilirsiniz. Tv ünitesini siyah ve beyaz renkli tercih ederek renk cümbüşüne sahip bir salona sahip olabilirsiniz.

Yumuşak renkler

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

 Bu salon dekorasyonunda olduğu gibi evinizde klasik bir salon dekorasyonu tercih edebilir, pastel  ve yumuşak renkler ile salonun muhteşem bir salon olmasını sağlayabilirsiniz. Lila renkleri ve tonlarını tercih edebilir, şık oturma grupları ve orta masa ile muhteşem güzellikte bir salon ortaya çıkarabilirsiniz.

Renk bütünlüğü

Vesly Koltuk Takımı Mahir Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Mahir Mobilya

Vesly Koltuk Takımı

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Bir salon için renk bütünlüğü çok önemlidir. Bu örnekte olduğu gibi kırmızı yoğunluklu bir dekorasyon yapabilir, puantiyeli duvar kağıtları ile dekorasyonunuzu destekleyerek renk bütünlüğüne sahip bir salona sahip olabilirsiniz. Aynı tonlarda zarif bir halı tercihi yaparak muhteşem bir salona sahip olabilirsiniz. Mobilyalar, halı ve duvar kağıtlarını uyumlu tercih etmeniz evinizin inci gibi parlamasını sağlayacaktır.

Modern salon

TRABZON-ÖZTÜRK YAPI PROJESİ, CANSEL BOZKURT interior architect CANSEL BOZKURT interior architect
CANSEL BOZKURT interior architect

TRABZON-ÖZTÜRK YAPI PROJESİ

CANSEL BOZKURT interior architect
CANSEL BOZKURT interior architect
CANSEL BOZKURT interior architect

Klasik salonlardan farklı olarak modern salonlar tercih edebilirsiniz. Ahşap bir televizyon ünitesi tercih edebilir, beyaz koltuk takımı tercih ederek salonun modern bir salon olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca salon içinde bir şömine tasarımı yaparak romantik vakitler geçireceğiniz şık ve bir o kadarda modern bir salona sahip olabilirsiniz.

İhtişam ve görkem bir arada

CCT 101 Project in Beylikduzu, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Oturma Odası
CCT INVESTMENTS

CCT 101 Project in Beylikduzu

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Salonunuzun ihtişamlı bir salon olmasını istiyorsanız örnek dekorasyon gibi geniş bir tv tercih edebilir, zarif ve klasik bir yemek masası ile destekleyebilir, modern orta masalar ekleyerek salonun bir ihtişam yuvası olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca aksesuar seçimlerinizde görkemli aksesuarlar tercih ederek evinizin ihtişam ve görkemli bir ev olmasını sağlayabilirsiniz.

Sakin ve huzurlu

Georgian Farmhouse, Etons of Bath Etons of Bath Kırsal Oturma Odası
Etons of Bath

Georgian Farmhouse

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

Huzur dolu ve aynı zamanda modern bir salon sahibi olmak isterseniz örnek dekorasyonu aynen evinizde uygulayabilirsiniz.  Açık desenli koltuk takımları tercih edebilir, açık tonlarda duvarlar ile ferah ve huzzr dolu bir salon ortaya çıkarabilirsiniz. Bir şömine ekleyerek  salonun huzur dolu ve şirin bir salon olmasını sağlayabilirsiniz.

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Beyaz salonlar

Casa Luanda, Silvia Costa | Arquitectura de Interiores Silvia Costa | Arquitectura de Interiores Modern Oturma Odası
Silvia Costa | Arquitectura de Interiores

Silvia Costa | Arquitectura de Interiores
Silvia Costa | Arquitectura de Interiores
Silvia Costa | Arquitectura de Interiores

Ferah ve açık tonlarla bezenmiş bir salon evinize neşe ve huzur verecektir. Bu şekilde bir salon dekorasyonu yapmak için örnek salon dekorasyonunu birebir evinizde uygulayabilirsiniz. Duvarları saf beyaz renge boyayabilir, açık bej renkli koltuk takımları ile şeffaflığı destekleyerek evinizin muhteşem bir salona sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Zıt renkler ile şaheser bir salon

homify Modern Oturma Odası Ahşap Gri
homify

homify
homify
homify

Salon dekorasyonlarında tercih edilen bir diğer renk ikilisi de koyu ve zıt renklerdir. Bu örnekte olduğu gibi beyaz perdeler, beyaz geniş bir halı ile birlikte siyah renkli koltuk takımları tercih edebilirsiniz. Beyaz renkli perdeler ile birlikte koyu kışlık perdeler ile dekorasyonu pekiştirebilir ve zengin görünen şık bir salona sahip olabilirsiniz.

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