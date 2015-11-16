Çocuğuma eğlenceli bir oda hazırlamak için ne yapmalıyım?

Çocuk odaları genelde çocuk odası firmalarından alınmış mobilyalarla döşenir, dolap, karyola, şifonyer, gerekiyorsa çalışma masası odaya dizilir. Çocuğun odayı sevmesini sağlayacak öğeler genelde bu mobilyalar değildir. Belki dekorasyonla ya da çocuğunuzun kişisel objeleriyle odaya neşe katılabilmektedir. Oysa daha temelden, odayı döşerken içine neşe ve eğlence katmak mümkün. Bunun için hem kendiniz emek -ve elbette biraz para- harcamalısınız hem de kendinizin ve mümkünse çocuğunuzun yaratıcılığını ve hayal dünyasını harekete geçirmelisiniz.
Genelde çocuklar karar mercii olarak görülmezler, bir nevi yarım insan, öznel beğenileri olmayan küçük yaratıklar olarak kabul edilirler. Ancak çocukların da karakterleri, beğenileri ve genelde seneler içinde körelmeye yüz tutulan, yok edilen beceri ve yaratıcılıkları vardır. Çocuğunuz için eğlenceli bir oda yaratmak istiyorsanız ilk başvuracağınız insan yine çocuğunuz olmalı. Elbette bu işi yapanların deneyiminden faydalanmak önemli ama size bu profesyoneller içinde hangisine yönlenmeniz gerektiğini söyleyecek kişi kendi çocuğunuz çünkü nasıl bir oda istediğine kendi karar vermeli. Böylece odasını sevecek, içinde mutlu olabilecektir. Bu onu mutlu ve huzurlu bir çocuk olarak büyütmek için faydalanabileceğiniz şeylerden yalnızca biri. Ne tek yöntem, ne de bir garantisi var, ancak kendi zevkine ve eğlence anlayışına göre döşenmiş bir odanın varlığı bir çocuk için asla negatif bir şey olmayacaktır.
Sizlere bunu en iyi şekilde yapmak için birkaç ipucu verebiliriz. Yeter ki bir çocuk mobilyası mağazasına girip çocuğunuzun kişiliğini hiç taşımayan bir seri mobilyaya servet dökmeyin. Önce onunla beraber hazırlanıp kararlar verin, sonra gerekirse istediğiniz mobilyacıdan seçimler yapabilirsiniz.
Çocuğunuzla birlikte bir oda tasarlamak, eylem olarak zaten eğlenceli bir şey olabilir. Bunu oyun ya da el işi etkinliği haline getirebilirsiniz.
Çocuk mobilyaları ya da mobilyalarla, onun dışındaki mobilya, tekstil ve aksesuar ürünleriyle ilgili dergi, katalog, kartela ve benzeri ne varsa toplayın. Çocuğunuzla birlikte masaya ya da yere oturun. Ona sorular sorun. En sevdiği renkleri bulmaya çalışın, mobilyalar, perdeler, avizeler arasında seçimler yaptırarak bir renk skalası oluşturun. Çocuğunuzun seçtiği nesneleri beraberce kesin, bunların renk seçeneklerini eleyerek sadeleştirmeye çalışın ve böylece iki ya da üç renkli, tonlu bir skala ortaya çıkarın.
Kestiğiniz parçaları büyük bir kartona çocuğunuzla birlikte yapıştırın. Her yeni parça için konuşabilir, seçip seçmemesine karar verebilirsiniz. Böyle bir egzersiz çocuğunuzun estetik algısına, seçimler yapmasına uzun vadede de fayda sağlayacaktır. Beğenilerini gerekçelendirmeyi öğrenecektir, seçimlerinin nedenlerini anlamaya çalışacaktır.
Bu pek çok tasarımcının kullandığı bir yöntem. Siz de çocuğunuzla bir kolaj yaparak odasına mobilya, kilim, lamba ve aksesuar seçmesini, en azından bunların tarzını ve rengini seçmesini sağlayabilirsiniz. Sonra piyasa benzerlerini bularak çocuğunuza göstermeniz mümkün.
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Yatak nasıl eğlenceli bir obje haline gelebilir? sorusunun cevabı sanırız bu karyolada yatıyor. Oda içinde mini bir kulübe olarak tasarlanmış bu yatak Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım tarafından uygulaması yapılabilecek mobilyalardan. Bu odada renk olarak mavinin tonları, beyaz ve biraz da kırmızı seçilmiş. Hepsi koyu renk ahşap kulübe-yatak ile uyum içinde.
Böylesi bir yatak tırmanılarak çıkıldığı için zaten başlı başına eğlenceli. Ayrıca çocuklar genelde korunak gibi kullanacakları mobilyalarla oynamayı sever. Pek çok çocuğun masaların altlarında evcilik oynadığını görmüşsünüz ya da kendiniz bunu deneyimlemişsinizdir. Mobilyalar ya da perde çarşaf gibi örtülerle yapılan çadırlar çocukların içine, altına girmek istedikleri şeylerdir. Bu anlamda bu yatağın altı da güzel bir oyun alanı olarak görülebilir. Çocukların sevdiği şeyler düşünülerek tasarlanmış, siz de bunları kendi çocuğunuza önerebilirsiniz. Elbette onun tercihlerini yok saymayın, belki de o başının üstünde bir şey istemeyen, ferah bir karyola peşinde bir çocuktur.
Çocuk odasının zemini elbette çok toz tutmayacak, alerjenlere ve bakterilere yuva olmayacak nitelikte olursa çocuğunuz için en iyisi. Bu yüzden örneğin duvardan duvara halılar çok mantıklı bir seçim olmayabilir. Doğal ahşap parkelerin üzerine kolaylıkla yıkanabilecek kilim ve örtüler sermek belki de en doğru seçim.
Bu arada elbette eğlenceli bir oda için bu kilimleri ve örtüleri de birer araç olarak kullanabilirsiniz. Fotoğrafta gördüğünüz çocuk odası bunun bir örneğini sunuyor. Seksek çizimli kilim çocuğunuz bunu oynayabilecek yaştaysa onun için hoş bir detay. Elbette kilimin altına kaydırmaz malzeme koymanızda fayda var. Yoksa istenmeyen kazalarla karşılaşabilirsiniz. Çocuğunuz eğlenirken ağlamaya başlamasın.
Bu tip kilimlerin tek bir sakıncası olabilir, o da alt komşuları rahatsız etme ihtimali. Çocuğunuzun zıplamasından çekiniyorsanız bu toplara hiç girmemekte fayda var elbette ama zemin kattaysanız bırakın çocuğunuz zıplasın.
Çocuğunuzun ilgi alanları dekoratif öğeler ve aydınlatma elemanları için bir kaynaktır, bunu değerlendirin. Onunla birlikte odasını tasarlarken sadece odadan bahsetmeniz gerekmez, zaten bildiğiniz ilgi alanlarını onun sözel olarak dile getirmesini de sağlayacak sorular sorabilirsiniz. Örneğin uzaydan, gökyüzünden, gezegenlerden etkilenen bir çocuğunuz varsa ona hangi gezegenlerin sevdiğini, renklerini, özelliklerini sorabilirsiniz ve dolayısyla bu odadaki gibi bir duvar dekorasyonuyla birlikte böyle bir avize kullanabilirsiniz. Uçakları seven çocuğunuz için uçak şeklinde avize kullanmak da bunlara bir örnek.
Çocuklarınızın beğenisini duvarlara aksettirebileceğinizi söylemiştik. Bu örnekteki çitten atlayan koyunlar hem bir çocuk odası için uygun ve sevimli çizime sahipler hem de hayvansever bir çocuk için hoş bir detay. Bu oda bir bebek için tasarlanmış olduğu için başta önerdiğimiz yöntemi uygulamak pek mümkün değil elbette. Bebek odaları için bebeğnizle birlikte bir kolaj yapmanıza imkan yok ama bu sizin odayı hazırlarken benzer bir çalışma yapmayacağınız anlamına gelmemeli. Dekorasyon konusunda bir konsept dahilinde davranmak böylece mümkün olabilir. Örneğin şifonyerin üstünde duran koyunlarla duvardaki koyunlar belli ki düşünülerek aynı konseptte seçilmiş.
Çocuğunuzun yaratıcılığı çok tehlikeli tasarımlar peşinde koşmanıza da sebep olabilir. Aman diyelim, bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Çocuklar odalarında yalnız da kaldıkları için zaten temel güvenlik önlemlerinin alınması gerekir. Prizler, keskin köşeler hep çocuklar için güvenlik malzemeleriyle korumaya alınmalı. Onun dışında yapılacak ya da alınacak mobilyaların tamamında güvenlik her zaman düşünülerek tasarım ve uygulama yapılmalı. Bu gördüğünüz oda hakikaten fantastik bir çocuk odası görünümü sunuyor. Yüksek tavan ve geniş alan sayesinde kocaman bir kaydırak ve üstünde karyola olarak da kullanılabilecek kküçük bir odacık yer alıyor. Bu eğlenceli odanın içindeki öğelerin fileler ve tırabzanlar yardımıyla nasıl güvenlikli tasarlandığını görebiliyoruz. Çocuğunuzun yaşı, boyu gibi etkenleri de dikkate almakta fayda var, bu tip tasarımları yaptırdığınız yerlerde bunları paylaşın, profesyoneller 5 yaşında bir çocuk için güvenlik önlemlerini düşünebilirler ancak bazen bu beş yaşındaki çocuğun yaşıtlarından çok daha uzun olabileceğini düşünemezler çünkü standartları ele alırlar. Bu yüzden her detayı düşünerek yaptırmakta fayda var.
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