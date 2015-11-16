Çocuğuma eğlenceli bir oda hazırlamak için ne yapmalıyım?

Çocuk odaları genelde çocuk odası firmalarından alınmış mobilyalarla döşenir, dolap, karyola, şifonyer, gerekiyorsa çalışma masası odaya dizilir. Çocuğun odayı sevmesini sağlayacak öğeler genelde bu mobilyalar değildir. Belki dekorasyonla ya da çocuğunuzun kişisel objeleriyle odaya neşe katılabilmektedir. Oysa daha temelden, odayı döşerken içine neşe ve eğlence katmak mümkün. Bunun için hem kendiniz emek -ve elbette biraz para- harcamalısınız hem de kendinizin ve mümkünse çocuğunuzun yaratıcılığını ve hayal dünyasını harekete geçirmelisiniz.

Genelde çocuklar karar mercii olarak görülmezler, bir nevi yarım insan, öznel beğenileri olmayan küçük yaratıklar olarak kabul edilirler. Ancak çocukların da karakterleri, beğenileri ve genelde seneler içinde körelmeye yüz tutulan, yok edilen beceri ve yaratıcılıkları vardır. Çocuğunuz için eğlenceli bir oda yaratmak istiyorsanız ilk başvuracağınız insan yine çocuğunuz olmalı. Elbette bu işi yapanların deneyiminden faydalanmak önemli ama size bu profesyoneller içinde hangisine yönlenmeniz gerektiğini söyleyecek kişi kendi çocuğunuz çünkü nasıl bir oda istediğine kendi karar vermeli. Böylece odasını sevecek, içinde mutlu olabilecektir. Bu onu mutlu ve huzurlu bir çocuk olarak büyütmek için faydalanabileceğiniz şeylerden yalnızca biri. Ne tek yöntem, ne de bir garantisi var, ancak kendi zevkine ve eğlence anlayışına göre döşenmiş bir odanın varlığı bir çocuk için asla negatif bir şey olmayacaktır.

Sizlere bunu en iyi şekilde yapmak için birkaç ipucu verebiliriz. Yeter ki bir çocuk mobilyası mağazasına girip çocuğunuzun kişiliğini hiç taşımayan bir seri mobilyaya servet dökmeyin. Önce onunla beraber hazırlanıp kararlar verin, sonra gerekirse istediğiniz mobilyacıdan seçimler yapabilirsiniz.