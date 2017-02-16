Küçük evlerde yapılan 10 hata

Küçük ev dekorasyonlarında maksimum fayda elde etmek için seçimler dikkatli bir şekilde yapılmalı ve dekorasyon içinde fonksiyonellik ön plana çıkarılmalıdır. Bu sayede küçük ev dekorasyonlarında küçük dezavantajı ortadan kaldırılmış olur. Küçük dezavantıjını ortadan kaldırmak için tercih edilen dekorasyon fikirleri sırasında yapılan hatalar odaların daha küçük olmasına neden olur. Bu hatalar bazı durumlarda odalarda hareket alanı bırakmayarak hayatın bir işkenceye dönüşmesine neden olur. Bu gün küçük ev dekorasyonlarında yapılan genel hataları bir araya getirerek bu hatalar hakkında fikir sahibi olmanızı ve dekorasyon sırasında bu hatalara dikkat etmenizi sağlıyoruz. Bu örnekleri inceleyerek yapmamanız gereken hataları tanımalı ve dekorasyonu yaparken dikkatli olmalısınız.