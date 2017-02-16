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Küçük evlerde yapılan 10 hata

umit atdağ umit atdağ
KEFIR HOME, IK-architects IK-architects Minimalist Yatak Odası
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Küçük ev dekorasyonlarında maksimum fayda elde etmek için seçimler dikkatli bir şekilde yapılmalı ve dekorasyon içinde fonksiyonellik ön plana çıkarılmalıdır. Bu sayede küçük ev dekorasyonlarında küçük dezavantajı ortadan kaldırılmış olur.  Küçük dezavantıjını ortadan kaldırmak için tercih edilen dekorasyon fikirleri sırasında yapılan hatalar odaların daha küçük olmasına neden olur. Bu hatalar bazı durumlarda odalarda hareket alanı bırakmayarak hayatın bir işkenceye dönüşmesine neden olur. Bu gün küçük ev dekorasyonlarında yapılan genel hataları bir araya getirerek bu hatalar hakkında fikir sahibi olmanızı ve dekorasyon sırasında bu hatalara dikkat etmenizi sağlıyoruz. Bu örnekleri inceleyerek yapmamanız gereken hataları tanımalı ve dekorasyonu yaparken dikkatli olmalısınız.

Boşluk bırakmayan entegre mobilyalar

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa Minimalist Oturma Odası
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

Küçük ev dekorasyonlarında boş alan genişliği çok önemlidir. Ancak yapılan dekorasyonlarda örnek uygulama da olduğu gibi entegre mobilyalar kullanılarak oda içinde boş alan kalmadığı gibi küçük olan hacimler daha dar hacimlere dönüşüyor. Bu nedenle entegre mobilyalar kullanmamalı veya boyutlara dikkat edilmelidir.

Özel mobilyalar

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture Minimalist Çocuk Odası
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Oda içinde özel mobilyalar tercih ederken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta işlevselliğin odayı ne kadar daralttığıdır. Eğer odayı çok daraltıyorsa bu mobilyalar ne kadar özel olursa olsun kullanılmamalıdır.

Duvara entegre mobilyalar

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des Minimalist Oturma Odası
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Küçük oda dekorasyonlarında önemli olan bir diğer  etken ise duvara monte entegre mobilyaların fazlaca kullanılmasıdır. Bu mobilyalar oda içinde fazla yer işgal ettiği için  odayı daha fazla daraltır. Bu nedenle bu tür mobilyalar tercih edilmemelidir.

Asma katlar

30MQ CON SOPPALCO, Cristina Meschi Architetto Cristina Meschi Architetto Endüstriyel Evler
Cristina Meschi Architetto

Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto

Evinizde asma katlar oluşturarak daha fazla alan elde edebilirsiniz. Ancak evinizde yapacağınız asma katlar da kullanacağınız mobilyalar hem dekorasyona katkı sağlamalı hem de sabit mobilyalar tercih edilerek güvenlik ön plana alınmalıdır.

Fonksiyonel televizyon

homify
homify

homify
homify
homify

Ev içinde kullanılan mobilyalar işlevsel ve fonksiyonel mobilyalar olmalıdır. Ancak bu mobilyalar dekorasyon içinde güvenliği tehdit edilecek şekilde yerleştirilmemeli ve örnek uygulama da olduğu gibi elektronik cihazlar bu şekilde dekore edilmemelidir.

Fazla eşya tercih etmeyin

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects Minimalist Yatak Odası
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

Odanız dar olduğu için az eşya tercih etmeli ve dekorasyonunuzun geniş alanlar bırakmasını sağlamalısınız. Örnek dekorasyondaki gibi fazla mobilya tercih edilmesi daha dar odalara sahip olmanıza neden olacaktır.

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Perdeleri bölme olarak kullanmayın

Appartement Paris 11ème, Sandra Dages Sandra Dages Eklektik Oturma Odası
Sandra Dages

Sandra Dages
Sandra Dages
Sandra Dages

Oda bölmek için seperatör yerine perde tercih edilmesi sabit olmayan perdelerin iki tarafı da çirkin göstermesine ve sürekli dalgalanmasına bağlı olarak odayı daraltmasına neden olur. Bu nedenle bölme olarak perde tercih edilmemlidir.

Farklı stiller tercih etmeyin

Misty Haven Villa, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

Ev dekorasyonlarında farklı stilleri bir arada kullanmak çok zor iken küçük evlerde bu durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Bu nedenle küçük ev dekorasyonlarında farklı stilleri bir arada kullanma riskinden uzak durmalı ve tek bir stil üzerinden dekorasyon yapmalısınız.

Beyaz renk ve doğal ışık

homify İskandinav Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Doğal ışık ile evi aydınlatmak bir meziyet olsa da küçük evlerde beyaz odalarda doğal ışık kötü bir görsel oluşturacaktır. Örnek dekorasyon bu tanıma bir örnek olacağı gibi doğal ışığın küçük alanda ne kadar parlak göründüğü ve oda içindeki beyaz duvarların estetiğini körelttiğini görebilirsiniz.

Yüksekliklerin yanlış kullanımı

The house which grows up with kids, AIDAHO Inc. AIDAHO Inc. Eklektik Yatak Odası
AIDAHO Inc.

AIDAHO Inc.
AIDAHO Inc.
AIDAHO Inc.

Küçük odalarda farklı yüksekliklerden yararlanarak şık dekorasyonlar yapılabilir. Ancak bu yükseklikler yerinde ve doğru kullanılmadığında örnek uygulamada olduğu gibi kötü görseller ve şık olmayan dekorasyonlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle farklı yükseklikler oluştururken oda boyutları göz önğnde tutulmalıdırç

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