Küçük evlerde yapılan 10 hata

Küçük ev dekorasyonlarında maksimum fayda elde etmek için seçimler dikkatli bir şekilde yapılmalı ve dekorasyon içinde fonksiyonellik ön plana çıkarılmalıdır. Bu sayede küçük ev dekorasyonlarında küçük dezavantajı ortadan kaldırılmış olur. Küçük dezavantıjını ortadan kaldırmak için tercih edilen dekorasyon fikirleri sırasında yapılan hatalar odaların daha küçük olmasına neden olur. Bu hatalar bazı durumlarda odalarda hareket alanı bırakmayarak hayatın bir işkenceye dönüşmesine neden olur. Bu gün küçük ev dekorasyonlarında yapılan genel hataları bir araya getirerek bu hatalar hakkında fikir sahibi olmanızı ve dekorasyon sırasında bu hatalara dikkat etmenizi sağlıyoruz. Bu örnekleri inceleyerek yapmamanız gereken hataları tanımalı ve dekorasyonu yaparken dikkatli olmalısınız.
Küçük ev dekorasyonlarında boş alan genişliği çok önemlidir. Ancak yapılan dekorasyonlarda örnek uygulama da olduğu gibi entegre mobilyalar kullanılarak oda içinde boş alan kalmadığı gibi küçük olan hacimler daha dar hacimlere dönüşüyor. Bu nedenle entegre mobilyalar kullanmamalı veya boyutlara dikkat edilmelidir.
Oda içinde özel mobilyalar tercih ederken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta işlevselliğin odayı ne kadar daralttığıdır. Eğer odayı çok daraltıyorsa bu mobilyalar ne kadar özel olursa olsun kullanılmamalıdır.
Küçük oda dekorasyonlarında önemli olan bir diğer etken ise duvara monte entegre mobilyaların fazlaca kullanılmasıdır. Bu mobilyalar oda içinde fazla yer işgal ettiği için odayı daha fazla daraltır. Bu nedenle bu tür mobilyalar tercih edilmemelidir.
Evinizde asma katlar oluşturarak daha fazla alan elde edebilirsiniz. Ancak evinizde yapacağınız asma katlar da kullanacağınız mobilyalar hem dekorasyona katkı sağlamalı hem de sabit mobilyalar tercih edilerek güvenlik ön plana alınmalıdır.
Ev içinde kullanılan mobilyalar işlevsel ve fonksiyonel mobilyalar olmalıdır. Ancak bu mobilyalar dekorasyon içinde güvenliği tehdit edilecek şekilde yerleştirilmemeli ve örnek uygulama da olduğu gibi elektronik cihazlar bu şekilde dekore edilmemelidir.
Odanız dar olduğu için az eşya tercih etmeli ve dekorasyonunuzun geniş alanlar bırakmasını sağlamalısınız. Örnek dekorasyondaki gibi fazla mobilya tercih edilmesi daha dar odalara sahip olmanıza neden olacaktır.
Oda bölmek için seperatör yerine perde tercih edilmesi sabit olmayan perdelerin iki tarafı da çirkin göstermesine ve sürekli dalgalanmasına bağlı olarak odayı daraltmasına neden olur. Bu nedenle bölme olarak perde tercih edilmemlidir.
Ev dekorasyonlarında farklı stilleri bir arada kullanmak çok zor iken küçük evlerde bu durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Bu nedenle küçük ev dekorasyonlarında farklı stilleri bir arada kullanma riskinden uzak durmalı ve tek bir stil üzerinden dekorasyon yapmalısınız.
Doğal ışık ile evi aydınlatmak bir meziyet olsa da küçük evlerde beyaz odalarda doğal ışık kötü bir görsel oluşturacaktır. Örnek dekorasyon bu tanıma bir örnek olacağı gibi doğal ışığın küçük alanda ne kadar parlak göründüğü ve oda içindeki beyaz duvarların estetiğini körelttiğini görebilirsiniz.
Küçük odalarda farklı yüksekliklerden yararlanarak şık dekorasyonlar yapılabilir. Ancak bu yükseklikler yerinde ve doğru kullanılmadığında örnek uygulamada olduğu gibi kötü görseller ve şık olmayan dekorasyonlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle farklı yükseklikler oluştururken oda boyutları göz önğnde tutulmalıdırç