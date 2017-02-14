현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Salon döşeyenlerin yapmaması gereken 6 hata

Özlem K. Özlem K.
M.P. Residence, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Oturma Odası
Loading admin actions …

Salonlarımız evin en geniş ve en özenli dekorasyona sahip yeri. Hem ev ahalisinin toplanma alanı hem de misafir ağırlama mekanı olarak kullandığımız salonların dekorasyonunu elbette ihtiyaçlarımıza ve kişisel beğenilerimize uygun yapıyoruz. Her birimizin farklı bir dekorasyon anlayışı olması doğal, ancak unutmamamız gereken bir şey var; o da beğenilen dekorasyon stili ve duyulan ihtiyaçlar her nasıl olursa olsun, dekorasyon prensipleri değişmediği. Salonunuz ister büyük olsun isterse de küçük, bu mekanı klasik stilde bir dekore edin isterse de modern, belirli kurallar dahilinde yaptığınız dfekorasyon iyi bir sonuç verecektir. Ancak yapılan ve aslında düzeltilmesi oldukça kolay birkaç küçük hata mekanın kötü görünmesine neden olacaktır.

Bugünkü sayfamızda salon döşeyenlerin yapmaması gereken 6 hatayı br araya getirdik. Fotoğraflarda ise,bu hataların yapılmadığı, kusursuz dekorasyon örneklerini görebilirsiniz.

1) Televizyonu pencerenin karşısına yerleştirmeyin

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Modern Oturma Odası
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Gelelim en sıkıntı konulardan birine: Televizyonun konumu. Televizyonu yerleştirirken bazen fazla bir seçeneğimiz olmuyor. Yapının mimarlarının/iç mimarlarının  uygun gördüğü şekilde gerekli anten çıkışları ve prizler bir noktada toplanmış olabiliyor ya da mekanın boyutu ve eşyalarımızın konumundan dolayı televizyonu doğru bir noktaya yerleştirmekte güçlük çekebiliyoruz. Televizyon bir salonun odak merkezi olmamalıdır ve ayrıca da, pencerenin karşısına yerleştirilmemelidir.

2) Gereğinden küçük boyda halı kullanmayın

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

İlk sıraya en çok yapılan hatalardan birini koyalım dedik: Gereğinden küçük halı kullanılması. Mekanın zemin bütünlüğü için oturma grubunun altına konacak olan halının koltukların altına kadar gelmesi gerekmektedir. Olması gerekenden küçük bir halı ya da kilim, mekanın zeminini parçalayacak, bu da mekanın küçük ve karmaşık görünmesine neden olacaktır. 

3) Aydınlatmayı tek bir noktadan yapmayın

Oturma Grubu GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Modern Oturma Odası
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Oturma Grubu

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

En sık yapılan hatalardan bir diğeri ise aydınlatmanın yalnızca bir noktadan olmasıdır. Tek bir noktadan oyapılan aydınlatma mekanı yeteri kadar iyi aydınlatmadığı gibi koyu gölgelerin oluşmasına sebebiyet verir, bu da mekanı kasvetli gösterir. Mekanın yeteri kadar aydınlatılmasından kastımız elbette mekanı ışıl ışıl bir pide salonuna çevirmek değil. Birkaç noktadan yapılan ve her biri başka işlev gören aydınlatmalar salonunuzun atmosferini oluşturmak için gerekli belki de yegane şeydir. Konuyla ilgili detaylı bilgiler için Oturma odası için aydınlatma seçimi nasıl olmalı? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

4) Kontrast renk ya da geniş bir renk yelpazesi kullanarak monotonluğu yok edin

Yeniköy Yalı Daire 2013, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN Modern Oturma Odası
ARTISTIC DESIGN

Yeniköy Yalı Daire 2013

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

Gelelim yapılan bir başka hataya: Renkler. Salonuunda tek bir renk ya da renk yelpazesinde birbirine olan yakın renkleri kullanmanız mekanın monoton olmasına neden olacaktır. Daha dinamik bir görüntü için kontrast renkleri kullanabilir, sopuk ve sıcak renklerle muhteşem kombinasyonlar oluşturabilirsiniz.

5) Abartılı ve ağır perdeler kullanmayın

M.P. Residence, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Oturma Odası salon,oturma odası,living room
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

M.P. Residence

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Eğer bir şatoda ya da sarayda yaşamıyorsanız ve evinizin piyes sahnesine dönmesini istemiyorsanız, perdelerde sadeliği tercih edin. Elbette çeşitli renkleri ve desenleri kullanabilirsiniz ancak perdenin mekandaki diğer döşemeler ve halı olan ilişkisini gözardı etmeyin.

6) Olması gerekenden büyük ve hantal mobilyalar kullanmayın

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Ve geldik son ancak en önemli maddelerden birine: Olması gerekenden büyük ve hantal mobilyalar ve bir örnek şekle ve döşemelere sahip mobilya takımları kullanmayın. Mekanınızı boyutuna uygun mobilyaları tercih edin. Günümüzde salonların boyutları oldukça küçüldü, ancak ona uygun şekilde mobilya çeşitleri de arttı. Normal boyuta bir salon için bir kanepe ve bir ya da iki tekli koltuk, ya da yalnızca tek bir L kanepe bile uygun olacaktır. Elbette büyük salonlar için de tam tersi geçerli: Eğer kocaman bir salonunuz varsa, küçük parçalar kullanarak mekanın bir mobilya mağazası gibi görünmesine neden olmayın.

Ankara'da bir evden ilham verici 13 dekorasyon fikri
Bu hatalardan kaçınıyor musunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler