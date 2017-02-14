Salon döşeyenlerin yapmaması gereken 6 hata

Salonlarımız evin en geniş ve en özenli dekorasyona sahip yeri. Hem ev ahalisinin toplanma alanı hem de misafir ağırlama mekanı olarak kullandığımız salonların dekorasyonunu elbette ihtiyaçlarımıza ve kişisel beğenilerimize uygun yapıyoruz. Her birimizin farklı bir dekorasyon anlayışı olması doğal, ancak unutmamamız gereken bir şey var; o da beğenilen dekorasyon stili ve duyulan ihtiyaçlar her nasıl olursa olsun, dekorasyon prensipleri değişmediği. Salonunuz ister büyük olsun isterse de küçük, bu mekanı klasik stilde bir dekore edin isterse de modern, belirli kurallar dahilinde yaptığınız dfekorasyon iyi bir sonuç verecektir. Ancak yapılan ve aslında düzeltilmesi oldukça kolay birkaç küçük hata mekanın kötü görünmesine neden olacaktır.

Bugünkü sayfamızda salon döşeyenlerin yapmaması gereken 6 hatayı br araya getirdik. Fotoğraflarda ise,bu hataların yapılmadığı, kusursuz dekorasyon örneklerini görebilirsiniz.