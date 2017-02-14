Salon döşeyenlerin yapmaması gereken 6 hata

Salonlarımız evin en geniş ve en özenli dekorasyona sahip yeri. Hem ev ahalisinin toplanma alanı hem de misafir ağırlama mekanı olarak kullandığımız salonların dekorasyonunu elbette ihtiyaçlarımıza ve kişisel beğenilerimize uygun yapıyoruz. Her birimizin farklı bir dekorasyon anlayışı olması doğal, ancak unutmamamız gereken bir şey var; o da beğenilen dekorasyon stili ve duyulan ihtiyaçlar her nasıl olursa olsun, dekorasyon prensipleri değişmediği. Salonunuz ister büyük olsun isterse de küçük, bu mekanı klasik stilde bir dekore edin isterse de modern, belirli kurallar dahilinde yaptığınız dfekorasyon iyi bir sonuç verecektir. Ancak yapılan ve aslında düzeltilmesi oldukça kolay birkaç küçük hata mekanın kötü görünmesine neden olacaktır.
Bugünkü sayfamızda salon döşeyenlerin yapmaması gereken 6 hatayı br araya getirdik. Fotoğraflarda ise,bu hataların yapılmadığı, kusursuz dekorasyon örneklerini görebilirsiniz.
Gelelim en sıkıntı konulardan birine: Televizyonun konumu. Televizyonu yerleştirirken bazen fazla bir seçeneğimiz olmuyor. Yapının mimarlarının/iç mimarlarının uygun gördüğü şekilde gerekli anten çıkışları ve prizler bir noktada toplanmış olabiliyor ya da mekanın boyutu ve eşyalarımızın konumundan dolayı televizyonu doğru bir noktaya yerleştirmekte güçlük çekebiliyoruz. Televizyon bir salonun odak merkezi olmamalıdır ve ayrıca da, pencerenin karşısına yerleştirilmemelidir.
İlk sıraya en çok yapılan hatalardan birini koyalım dedik: Gereğinden küçük halı kullanılması. Mekanın zemin bütünlüğü için oturma grubunun altına konacak olan halının koltukların altına kadar gelmesi gerekmektedir. Olması gerekenden küçük bir halı ya da kilim, mekanın zeminini parçalayacak, bu da mekanın küçük ve karmaşık görünmesine neden olacaktır.
En sık yapılan hatalardan bir diğeri ise aydınlatmanın yalnızca bir noktadan olmasıdır. Tek bir noktadan oyapılan aydınlatma mekanı yeteri kadar iyi aydınlatmadığı gibi koyu gölgelerin oluşmasına sebebiyet verir, bu da mekanı kasvetli gösterir. Mekanın yeteri kadar aydınlatılmasından kastımız elbette mekanı ışıl ışıl bir pide salonuna çevirmek değil. Birkaç noktadan yapılan ve her biri başka işlev gören aydınlatmalar salonunuzun atmosferini oluşturmak için gerekli belki de yegane şeydir. Konuyla ilgili detaylı bilgiler için Oturma odası için aydınlatma seçimi nasıl olmalı? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Gelelim yapılan bir başka hataya: Renkler. Salonuunda tek bir renk ya da renk yelpazesinde birbirine olan yakın renkleri kullanmanız mekanın monoton olmasına neden olacaktır. Daha dinamik bir görüntü için kontrast renkleri kullanabilir, sopuk ve sıcak renklerle muhteşem kombinasyonlar oluşturabilirsiniz.
Eğer bir şatoda ya da sarayda yaşamıyorsanız ve evinizin piyes sahnesine dönmesini istemiyorsanız, perdelerde sadeliği tercih edin. Elbette çeşitli renkleri ve desenleri kullanabilirsiniz ancak perdenin mekandaki diğer döşemeler ve halı olan ilişkisini gözardı etmeyin.
Ve geldik son ancak en önemli maddelerden birine: Olması gerekenden büyük ve hantal mobilyalar ve bir örnek şekle ve döşemelere sahip mobilya takımları kullanmayın. Mekanınızı boyutuna uygun mobilyaları tercih edin. Günümüzde salonların boyutları oldukça küçüldü, ancak ona uygun şekilde mobilya çeşitleri de arttı. Normal boyuta bir salon için bir kanepe ve bir ya da iki tekli koltuk, ya da yalnızca tek bir L kanepe bile uygun olacaktır. Elbette büyük salonlar için de tam tersi geçerli: Eğer kocaman bir salonunuz varsa, küçük parçalar kullanarak mekanın bir mobilya mağazası gibi görünmesine neden olmayın.