Evinizi döşerken kaçınmanız gerekenler ve ipuçları

Mobilyalarınızı seçerken eskisi gibi takım ve bir örnek doku ve renkleri bir araya getirmeye gerek kalmıyor. Bilakis birbirini tekrarlayan renklerin yaratacağı monoton akışın aksine, daha canlı ve kontrollü bir materyal paleti belirleyebilme olanağı sunuyor. Mobilyalarınızı almadan önce önemli kıstas her zaman ücretle bağlantılı değildir. Gösterişli ve güzel görünen her mobilyanın sağlam ve nitelikli olacağı anlamına gelmez. Bu aşamada doğal doku ve materyallerin kullanımı, ahşap, cam, pamuk katkılı dokuların tercihi konfor yaratan unsurlardan olacaktır. Doğal ışığın mümkün mertebe daha çok alındığı mekanlarda nefes alan yaşam alanlarının konforu hissedilecektir.

Evinizi döşerken eğer belirlediğiniz bir konsept var ise, mobilya tercihlerinde de önemli kıstaslar belirlenmiş olacaktır. Koltukların form, renk ve dokularının da birbiri ile takım olmasına gerek kalmıyor. Aynı mimari dili yakalayan, farklı form ve renkleri bir araya getirebilirsiniz. İkili koltuk ve tekli koltuğun formunun ve dokularının birbirinden farklı fakat aynı stilde, örneğin modern bir çizgi yakalaması ahengi bozmayacaktır. Önemli olan kıstaslardan biri de, döşenecek mekanın bulunduğu alan ile kullanılacak mobilyaların boyutlarının doğru ölçülerde belirlenmesi. Eğer imkan var ise, dekore edilecek alanın ölçülmesi ve alınacak mobilyaların en ve boy ölçüleriyle hatlarının çizilmesi ve ona göre karar verilmesi tavsiye edilir.