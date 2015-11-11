Evinizi döşerken kaçınmanız gerekenler ve ipuçları

Sağlıklı bir yaşam için kullanacağımız mobilyaların formu kadar, dokuları, imal edilişinde kullanılan materyaller de önem teşkil ediyor. Yaşam tarzınız ne olursa olsun, içinde bulunduğunuz alanları kontrol etmek, mekanları işlevsel açıdan organize etmek hayatınızı kolaylaştıracaktır. Mobilya seçimleri ve dekore etme aşamasında karakteristik özellikler ve uygulanacak stilleri öne alarak başlangıç kararlarını alabilirsiniz. Doğru ve ölçülü modern stil aydınlatma unsurları ve aksesuar detaylarını da göz önüne alarak, dekore edeceğiniz mekan hakkında bir siluet oluşturabilirsiniz. Küçük alanlarda çok fonksiyonlu yaklaşımlar, depolama alternatifleri, raf ve boşlukların dizaynı benzeri duvar dekorlarından faydalanarak alandan kazanabilirsiniz. Mobilya satın alırken tamamen görünüme aldanmamak, gösteriş ve estetiğin yanı sıra dayanımı ve fonksiyonelliği de esas alınmalıdır. Eğer mobilya iskeleti bulunuyorsa, örneğin kullanılan ağacın cinsi ve ömrü, bakım şartları araştırılmalıdır. Örneğin meşe ağacı kompakt ve ağır bir malzemedir. Nem, küf veya çürümeye karşı dayanıklı sert bir ahşap türüdür. Mobilyalarda kullanılan cilalı ve işlenmiş meşe ağacı şahane dokusu ile estetik bir görünüm katacak, dayanımı ile uzun ömürlü bir materyal olacaktır. Evinizi dekore ederken kararsızlıktan kurtaracak bazı ipuçlarını topladık ve işlevsel hale getirecek dizayn fikirlerini görselleri ile birlikte sizin için derledik.
Mobilyalarınızı seçerken eskisi gibi takım ve bir örnek doku ve renkleri bir araya getirmeye gerek kalmıyor. Bilakis birbirini tekrarlayan renklerin yaratacağı monoton akışın aksine, daha canlı ve kontrollü bir materyal paleti belirleyebilme olanağı sunuyor. Mobilyalarınızı almadan önce önemli kıstas her zaman ücretle bağlantılı değildir. Gösterişli ve güzel görünen her mobilyanın sağlam ve nitelikli olacağı anlamına gelmez. Bu aşamada doğal doku ve materyallerin kullanımı, ahşap, cam, pamuk katkılı dokuların tercihi konfor yaratan unsurlardan olacaktır. Doğal ışığın mümkün mertebe daha çok alındığı mekanlarda nefes alan yaşam alanlarının konforu hissedilecektir.
Evinizi döşerken eğer belirlediğiniz bir konsept var ise, mobilya tercihlerinde de önemli kıstaslar belirlenmiş olacaktır. Koltukların form, renk ve dokularının da birbiri ile takım olmasına gerek kalmıyor. Aynı mimari dili yakalayan, farklı form ve renkleri bir araya getirebilirsiniz. İkili koltuk ve tekli koltuğun formunun ve dokularının birbirinden farklı fakat aynı stilde, örneğin modern bir çizgi yakalaması ahengi bozmayacaktır. Önemli olan kıstaslardan biri de, döşenecek mekanın bulunduğu alan ile kullanılacak mobilyaların boyutlarının doğru ölçülerde belirlenmesi. Eğer imkan var ise, dekore edilecek alanın ölçülmesi ve alınacak mobilyaların en ve boy ölçüleriyle hatlarının çizilmesi ve ona göre karar verilmesi tavsiye edilir.
Evinizin karakteristiğini belirleyen sanat objeleri, tablolar, aksesuarları değerlendirerek estetiği yakalayabilirsiniz. Odak noktası belirlenen bir resim tablosu ile dekoratif fikirleri yakalayabilir ve muntazam bir duvar dekoru oluşturabilirsiniz. Eğer sanat eserlerinde, tablolarda kullanılan belirgin renkler var ise, bu renklerle uyumlu zemin ve mobilya dokuları tercih edilebilir, tam tersi bir kontrast oluşturacak renk paleti belirlenebilir, farklı yaklaşımları bir arada değerlendirebilirsiniz. Kullanılacak mobilyaların ve oturma gruplarının konumu ise sanat eserlerini ön plana çıkaracak şekilde konumlanarak dizayn edilebilir. Örnek görselimizde de gördüğünüz sanat eserleri ile donatılan duvar dekorunun bulunduğu açık mutfak alanı, Polonya'da bulunan KWK Promes tarafından dizayn edilmiş. Farklı sanat eserlerinin bir arada kullanımına gelirsek, bazen tamamlayıcı ve yardımcı unsurları bir araya getirmek gerekebilir. Örneğin bir resim tablosunu daha da ön plana çıkaracak olan başka bir resim tablosu olabilir. Dolayısıyla diğer sanat eserlerini bir arada kullanarak belirlenen tablolar ön plana çıkarabilir, mekanlarınızın karakteristiğini belirleyen sergi alanları oluşturabilirsiniz.
Işıklandırma detaylarının ciddi anlamda bir mekanı tamamiyle değiştirebileceğinin birçok örneği bulunmaktadır. Aydınlatma unsurları bir mekanı daha büyük ve geniş gösterebilir. Doğru ve ölçülü ışıklandırma seçenekleri ile belirli bölge ve alanları öne plana çıkarabilirsiniz. Odak noktası haline getirilen objeler ya da alan esas alınarak yapılan aydınlatma sistemi daha kontrollü ve doğru bir yaklaşım olacaktır. Kullanılacak aydınlatma aksesuarlarına gelirsek, belirlenen stile uygun lamba formları ve boyutları tercih edilir. Örneğin modernist çizgi yakalamak istiyorsanız, geometrik formlarla dizayn edilen lamba tasarımlar, asimetrik yan yana konulan aydınlatma aksesuarları ilginizi çekebilir. Belirgin trenleri kullanmaktan da çekinmeyin. Modern sarkıt avizeler de oldukça tercih edilmeye başlandı. Özellikle mutfak tavanına monte edilirken, yan yana simetrik ya da kısadan uzuna asimetrik modern sarkıt avize tasarımı belirlenen bölge ve alanları daha da öne çıkarabiliyor.
Öncelikle belirlenmesi gereken duvar, tavan zemini ve yer döşemesi rengi olacaktır. Hangi stil ve konsepti uygulayacağınıza dair zemin renkleri alternatifleri de değişebilir. Oluşturacağınız duvar dekorunun tablolarla, sanat eserleri ile ya da çerçeveli fotoğraflar ile döşeyecekseniz, buna uygun alt zemin rengini belirlemeniz gerekir. Farklı renklerin bir araya getirildiği çerçevelerin bulunduğu duvar yüzeyi açık renk tonlarında tercih edilirse, kullanılan tablolar daha ön plana çıkar. Aksesuar ve mobilyalar konusunda nötr renkler ile canlı renklerin bir arada kullanılması bir denge oluşturur. Ön plana çıkarılacak bölge ve alanın canlı renklerle temsil edilebileceği gibi, bunu öne çıkaracak mobilyaların nötr renklerde tercih edilmesi denge oluşturacak ve ölçülü bir planlama hareketi olacaktır. Farklı dokuları ve renkleri bir araya getirmekten çekinmeyin, canlı renklerin kullanılmasına cesaret etmenizi sağlayacak nötr zemin renkleri mevcuttur.
Üç boyutlu ithal duvar kağıtları ile bölgesel duvar dekoru son zamanlarda trend olan dizayn unsurlarından. Benzeri trend fikirlerini kullanmaktan çekinmemeli, evin görünümü güncelleştirmek ve bulunduğu zamana it izler taşımak adına önemli bir adım olabilir. Modern ithal duvar kağıdı koleksiyonları ile üç boyutlu bölgesel duvar kaplamaları panellerle de yapılabiliyor. Kolay temizlenebilmesi, güneş ışınlarına dayanıklı olması, ekolojik olması, RAL ve CE sertifikaları güvencesinde insan sağlığına zararlı hiçbir maddeyi barındırmaması gibi birçok açıdan işlevsel özellikleri sıralayan Hanna Home Dekorasyon, mekanlarınızı değiştirebilecek son dönem ithal duvar zemini alternatiflerini sunuyor. Özellikle belirli bir bölgeyi ön plana çıkarmak ve gerektiğinde mobilyalar ve zemin kaplamaları arasında kontrast oluşturmak isteyebilir, bunun için üç boyutlu ithal duvar kağıtlarından ve trendlerden faydalanabilirsiniz.
Bulunduğunuz mekanın karakteristiğini belirlemek ve kişisellik katmak açısından seçeceğiniz dekoratif ürünler yaşadığınız atmosferi tamamen değiştirecek güce sahip olabilir. Nitelikli yaklaşım ve dönemsel etkiler değerlendirilerek yaşadığınız mahalleri yeniden yaratabilirsiniz. Geçmişin oryantal izlerini barındıran objeleri kullanarak, evinizin kişisellik katan objeleri değerlendirebilir, sımsıcak nostaljik bir esinti sağlayabilirsiniz. Dönemsel etkileri barındıran mobilya ve aksesuarların formları, farklı ve öne çıkan mobilyalar mekanlarınızda karakteristik bir çizgi yakalamanızı sağlar. Fransa menşeli sanat akımı olan Art Deco ile ev dizaynı yapılırken, objelerin kendine has formları ve dokuları, gotik süslemeler ve figürler, tekrar eden çizgilerle belli sanat objelerinin vurgulanması gibi izler taşır.
Ayrıca Art Deco tarzı ile ev dizaynı ile ilgilenirseniz, ’Ankara’da yeni bir Art Deco’ yazımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.